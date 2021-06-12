'Küresel panikler'

Para piyasaları sürekli daha çok kazanma dürtüsüyle her gün yeni bir para oyunu sürüyor piyasalara...
Paradan daha çok para kazanabilme ihtimalinin dürttüğü hırsa yenik düşülüyor...
2008 yılında ABD’de mortgage finansal krizi dört yıl sürmüştü...
Krizin perde arkasında yaşananları ise ‘İçişleri’ adlı belgeseli izlediğimizde büyük resmi görebilmiştik... Yönetmen Charles Henry Ferguson tarafından çekilen belgesel filmde 2008’deki ekonomik kriz ve finansal erime seyirciye anlaşılır biçimde anlatılıyor...
Ünlü oyuncu Matt Damon’un oynadığı film kamuoyunda oldukça beğenilmişti...
*
Balona fazla üflemeyi kimsenin durdurmadığına ve herkesin gözü kapalı seyrettiğine dikkat çeken Soros, finans piyasalarını çok uyardığını ama kimsenin kendisini ciddiye almadığını belirtmiş ve demişti ki:
- Müzik bitene kadar dans devam eder... Lakin müzik çoktan bitmişti ama dans sürüyordu...
Nereye kadar?
Yangın çıktığında ise artık her şey için çok geç kalınmıştı...
ABD ekonomisini trilyonlarca dolar zarara uğratmıştı.
Ve zincirleme tepkiyi getirmişti...
*
Son beş yıldan beri kripto para piyasaları ile ilgili uzmanlar, merkez bankaları tüm uyarıları yapıyor ama paradan daha çok para kazanmayı arzulayanlar durmak bilmiyor...
Ve her geçen gün yeni bir kripto para dolandırıcılığıyla karşılaşıyoruz...
Aşırı güven duygusuyla yaşayan büyük kalabalıkların birikimleri sürekli farklı oyunlarla buharlaştırılıyor...
Mortgage krizinde parası uçan milyonlarca insanın evsiz kalışı gibi...
*
ABD hükümeti ne yapmıştı?
Dev şirketlerin batmasını önlemek için 700 milyar dolarlık paketle destek vermişti...
Bu şirketler arasında Ford, Chrysler ve General Motors bulunmaktaydı...
8 milyon konut kredisini geri alamayan bankalar hepsine mahkeme yoluyla el koymuştu... Milyonlarca insan evsiz kalmış ve parklardaki çadırlarda yaşamaya başlamıştı...
ABD hükümeti ise evsiz kalan insanlara bir şey vermediği gibi evlerinin elinden alınmasına da sessiz kalmıştı...
9.5 milyon insan ise işsiz bırakılmıştı...
35 trilyon dolar zarar edilmişti...
Balon patlamıştı ve üfleyenler ise kaçıp gitmişti ya da batmıştı...
*
Bankalar el koydukları 8 milyon konutu gayrimenkul pazarlama metotlarıyla balonu üflemiş ve fiyatları şişirip başkalarına kredi yoluyla yeniden satmışlardı...
Olan vatandaşa olmuştu...
Değirmenler hep büyük kalabalıkların birikimlerini öğütüyor...
Reel olmayan temeller üzerine inşa edilen sistem aslında büyük bir balona dönüşene kadar tüm yatırımcıları aldatıyor.
Aşırı üflemeye dayanamayan balon patlayınca da gerçekler ortaya çıkıyor...
*
Milyarlarca doları New York’ta gökdelen alımlarına harcayan Rus, Arap ve Çinliler bir sabah kalktıklarında 2 milyar dolar değerindeki gökdelenin 250 milyon dolar dahi etmediğini gördüler...
Bu paralardan satış yapıp zararın bir yerinden dönmek isteyenlerin elindeki gökdelenleri ise ABD’li yatırımcılar satın alarak ucuza varlık sahibi olmuştu...
*
Nasreddin Hoca’nın kazan doğurdu hikâyesine fazla kendini kaptıranlar bir sabah uyandıklarında kazanın öldüğünü öğrenmiş oldu...
Niye ölmüş, kazan ölür mü sorularıyla birikimlerini kaybeden büyük kalabalıklar şimdi de kripto para adreslerinde dolaşıyor...
Uzmanlar ise yeniden bir küresel paniğe doğru gidildiğini söylüyor ama dinleyen de yok gibi...
'Küresel panikler'
Para piyasaları sürekli daha çok kazanma dürtüsüyle her gün yeni bir para oyunu sürüyor piyasalara...
Paradan daha çok para kazanabilme ihtimalinin dürttüğü hırsa yenik düşülüyor...
2008 yılında ABD’de mortgage finansal krizi dört yıl sürmüştü...
Krizin perde arkasında yaşananları ise ‘İçişleri’ adlı belgeseli izlediğimizde büyük resmi görebilmiştik... Yönetmen Charles Henry Ferguson tarafından çekilen belgesel filmde 2008’deki ekonomik kriz ve finansal erime seyirciye anlaşılır biçimde anlatılıyor...
Ünlü oyuncu Matt Damon’un oynadığı film kamuoyunda oldukça beğenilmişti...
*
Balona fazla üflemeyi kimsenin durdurmadığına ve herkesin gözü kapalı seyrettiğine dikkat çeken Soros, finans piyasalarını çok uyardığını ama kimsenin kendisini ciddiye almadığını belirtmiş ve demişti ki:
- Müzik bitene kadar dans devam eder... Lakin müzik çoktan bitmişti ama dans sürüyordu...
Nereye kadar?
Yangın çıktığında ise artık her şey için çok geç kalınmıştı...
ABD ekonomisini trilyonlarca dolar zarara uğratmıştı.
Ve zincirleme tepkiyi getirmişti...
*
Son beş yıldan beri kripto para piyasaları ile ilgili uzmanlar, merkez bankaları tüm uyarıları yapıyor ama paradan daha çok para kazanmayı arzulayanlar durmak bilmiyor...
Ve her geçen gün yeni bir kripto para dolandırıcılığıyla karşılaşıyoruz...
Aşırı güven duygusuyla yaşayan büyük kalabalıkların birikimleri sürekli farklı oyunlarla buharlaştırılıyor...
Mortgage krizinde parası uçan milyonlarca insanın evsiz kalışı gibi...
*
ABD hükümeti ne yapmıştı?
Dev şirketlerin batmasını önlemek için 700 milyar dolarlık paketle destek vermişti...
Bu şirketler arasında Ford, Chrysler ve General Motors bulunmaktaydı...
8 milyon konut kredisini geri alamayan bankalar hepsine mahkeme yoluyla el koymuştu... Milyonlarca insan evsiz kalmış ve parklardaki çadırlarda yaşamaya başlamıştı...
ABD hükümeti ise evsiz kalan insanlara bir şey vermediği gibi evlerinin elinden alınmasına da sessiz kalmıştı...
9.5 milyon insan ise işsiz bırakılmıştı...
35 trilyon dolar zarar edilmişti...
Balon patlamıştı ve üfleyenler ise kaçıp gitmişti ya da batmıştı...
*
Bankalar el koydukları 8 milyon konutu gayrimenkul pazarlama metotlarıyla balonu üflemiş ve fiyatları şişirip başkalarına kredi yoluyla yeniden satmışlardı...
Olan vatandaşa olmuştu...
Değirmenler hep büyük kalabalıkların birikimlerini öğütüyor...
Reel olmayan temeller üzerine inşa edilen sistem aslında büyük bir balona dönüşene kadar tüm yatırımcıları aldatıyor.
Aşırı üflemeye dayanamayan balon patlayınca da gerçekler ortaya çıkıyor...
*
Milyarlarca doları New York’ta gökdelen alımlarına harcayan Rus, Arap ve Çinliler bir sabah kalktıklarında 2 milyar dolar değerindeki gökdelenin 250 milyon dolar dahi etmediğini gördüler...
Bu paralardan satış yapıp zararın bir yerinden dönmek isteyenlerin elindeki gökdelenleri ise ABD’li yatırımcılar satın alarak ucuza varlık sahibi olmuştu...
*
Nasreddin Hoca’nın kazan doğurdu hikâyesine fazla kendini kaptıranlar bir sabah uyandıklarında kazanın öldüğünü öğrenmiş oldu...
Niye ölmüş, kazan ölür mü sorularıyla birikimlerini kaybeden büyük kalabalıklar şimdi de kripto para adreslerinde dolaşıyor...
Uzmanlar ise yeniden bir küresel paniğe doğru gidildiğini söylüyor ama dinleyen de yok gibi...