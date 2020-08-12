Küçük hesap defterleri

Beyrut’taki halkın tepkileri üzerine iki bakanın istifasıyla başlayan süreç hükümetin istifasıyla sonuçlandı...
Seçime gidilmesi gerektiğini söyleyen iki bakan ve hükümetin istifasına rağmen halk protestolarını sürdürüyor...
1975 yılından itibaren 15 yıl boyunca iç savaşları yaşayan halk bıkıp usanmış...
150 bin kişinin öldüğü, 1 milyondan fazla insanın yaralandığı iç savaşlar yüzünden Beyrut’ta her gün farklı bir olay oluyor ve perişan olan halk yaralarını sarmaya çalışıyor...
Farklı din ve mezheplere ait halkın bir arada yaşamasını engelleyecek ne kadar gizli oyun varsa oynanıyor...
Ortalık yangın yerine döndürüldüğünde herkes bir yerlerde gizlediği yol haritalarının yazıldığı küçük hesap defterlerini açarak hareket ediyor...
*
Suriye, Libya, Suudi Arabistan, Irak, İran, İsrail, Arap, Rum Ortodoks, Filistin, Ermeni ve Yezidilerin ve silahlandırdıkları örgütlerin cirit attığı Beyrut’ta 18 farklı dini grup bulunuyor...
Oysa bir zamanlar Ortadoğu’nun İsviçresi gibiydi Beyrut...
Finans ve lüks hayatların merkezi durumundaydı...
Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla Fransız mandasına geçen ve 1943 yılında bağımsızlığını ilan eden Lübnan’da her grubun gizlediği bir hesabı var...
*
Günümüz dünyasında çokkültürlü ve ortaklaşmacı siyasal sistemler barış içinde farklı etnik, kültürel ve dinsel kökene sahip insanların bir arada barış içinde yaşamaları için model olarak sunulmaktadır.
Lübnan, Ortadoğu’da farklı mezhep toplulukların bir arada yaşamlarını sürdürdüğü model bir ülke olmaya çalışmasından rahatsızlık duyanlar yüzünden sürekli siyasi kriz ve suikastlar ya da terör örgütlerinin çatışmalarıyla bataklığa dönüştürülmek isteniyor...
*
Ortadoğu analizleriyle dikkat çeken bazı stratejistler ise “Toplumsal açıdan bölünmüş, çevresi otoriter ve birbirleri ile çekişme içinde bulunan güçlü devletlerle çevrelenmiş küçük bir ülke olan Lübnan” ile ilgili Ortadoğu’nun küçük bir İsviçre prototipi oluşturmasından rahatsızlık duyan güçlerin çekişmesinin arenası olduğu gerçeğini inkâr etmiyor...
*
Olayın başka bir yüzü daha var...
ABD’liler Suriye’nin petrol yataklarının üzerin oturan YPG/PYD yani PKK ile anlaşma sağlamıştır...
Petrolü Amerikalı şirketler çıkaracak...
Devlet kurma vaatleriyle aldatılan YPG/PYD ve PKK gibi terör örgütleri ise petrol kuyularını koruyacak...
Musul ve Kerkük’teki petrolü koruyan Barzani ve Talabani aşiretleri gibi...
Yapılacak yeni boru hattıyla petrolün Akdeniz’e çıkan Beyrut’taki limandan gidebilmesi için ülkedeki siyasi yapının ABD’lilerin kontrolüne geçmesi gerekiyor...
*
PYD/YPG ve PKK ise hem ABD’lilerle hem de Rusya ile anlaşmalar yapıyor...
İşte bu yol haritalarının yazıldığı gizli küçük hesap defterlerinden habersiz olanlar Beyrut’taki olaya patlama diye bakıyor...
Lübnan hükümeti ise ihmal ya da ihanetin faturasını halka ağır bir bedelle ödetiyor...
Kısacası, herkesin büyük hesaplarını gizlediği küçük hesap defterlerindeki yol haritalarını okumadan kimin elinin kimin cebinde olduğunu ancak yaşayarak göreceğiz...
Küçük hesap defterleri
Beyrut’taki halkın tepkileri üzerine iki bakanın istifasıyla başlayan süreç hükümetin istifasıyla sonuçlandı...
Seçime gidilmesi gerektiğini söyleyen iki bakan ve hükümetin istifasına rağmen halk protestolarını sürdürüyor...
1975 yılından itibaren 15 yıl boyunca iç savaşları yaşayan halk bıkıp usanmış...
150 bin kişinin öldüğü, 1 milyondan fazla insanın yaralandığı iç savaşlar yüzünden Beyrut’ta her gün farklı bir olay oluyor ve perişan olan halk yaralarını sarmaya çalışıyor...
Farklı din ve mezheplere ait halkın bir arada yaşamasını engelleyecek ne kadar gizli oyun varsa oynanıyor...
Ortalık yangın yerine döndürüldüğünde herkes bir yerlerde gizlediği yol haritalarının yazıldığı küçük hesap defterlerini açarak hareket ediyor...
*
Suriye, Libya, Suudi Arabistan, Irak, İran, İsrail, Arap, Rum Ortodoks, Filistin, Ermeni ve Yezidilerin ve silahlandırdıkları örgütlerin cirit attığı Beyrut’ta 18 farklı dini grup bulunuyor...
Oysa bir zamanlar Ortadoğu’nun İsviçresi gibiydi Beyrut...
Finans ve lüks hayatların merkezi durumundaydı...
Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla Fransız mandasına geçen ve 1943 yılında bağımsızlığını ilan eden Lübnan’da her grubun gizlediği bir hesabı var...
*
Günümüz dünyasında çokkültürlü ve ortaklaşmacı siyasal sistemler barış içinde farklı etnik, kültürel ve dinsel kökene sahip insanların bir arada barış içinde yaşamaları için model olarak sunulmaktadır.
Lübnan, Ortadoğu’da farklı mezhep toplulukların bir arada yaşamlarını sürdürdüğü model bir ülke olmaya çalışmasından rahatsızlık duyanlar yüzünden sürekli siyasi kriz ve suikastlar ya da terör örgütlerinin çatışmalarıyla bataklığa dönüştürülmek isteniyor...
*
Ortadoğu analizleriyle dikkat çeken bazı stratejistler ise “Toplumsal açıdan bölünmüş, çevresi otoriter ve birbirleri ile çekişme içinde bulunan güçlü devletlerle çevrelenmiş küçük bir ülke olan Lübnan” ile ilgili Ortadoğu’nun küçük bir İsviçre prototipi oluşturmasından rahatsızlık duyan güçlerin çekişmesinin arenası olduğu gerçeğini inkâr etmiyor...
*
Olayın başka bir yüzü daha var...
ABD’liler Suriye’nin petrol yataklarının üzerin oturan YPG/PYD yani PKK ile anlaşma sağlamıştır...
Petrolü Amerikalı şirketler çıkaracak...
Devlet kurma vaatleriyle aldatılan YPG/PYD ve PKK gibi terör örgütleri ise petrol kuyularını koruyacak...
Musul ve Kerkük’teki petrolü koruyan Barzani ve Talabani aşiretleri gibi...
Yapılacak yeni boru hattıyla petrolün Akdeniz’e çıkan Beyrut’taki limandan gidebilmesi için ülkedeki siyasi yapının ABD’lilerin kontrolüne geçmesi gerekiyor...
*
PYD/YPG ve PKK ise hem ABD’lilerle hem de Rusya ile anlaşmalar yapıyor...
İşte bu yol haritalarının yazıldığı gizli küçük hesap defterlerinden habersiz olanlar Beyrut’taki olaya patlama diye bakıyor...
Lübnan hükümeti ise ihmal ya da ihanetin faturasını halka ağır bir bedelle ödetiyor...
Kısacası, herkesin büyük hesaplarını gizlediği küçük hesap defterlerindeki yol haritalarını okumadan kimin elinin kimin cebinde olduğunu ancak yaşayarak göreceğiz...