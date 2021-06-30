Kripto kazanlar

Tıpkı, virüs gibi...
Afrika kıtasının en büyük kripto para platformu Africrypt, nisan ayında faaliyetlerini durdurmuş ve sahibi olan iki kardeş 17 yaşındaki Ameer Cajee ve 20 yaşındaki Raees Cajee ise “hack” kurbanı olduklarını iddia etmişti.
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Dünyanın vardığı yer burası...
Bilgisayarlar üzerinden her tür yolsuzluğun ve dolandırıcılığın yapıldığı dijital hırsızlıklara kimse bir şey yapamıyor...
17 ve 20 yaşındaki iki kardeş 3,6 milyar dolarlık Bitcoin ile kayboldu.
İki ay öncesine kadar kripto para hırsızlıkları ve benzeri dolandırıcılıkların toplam maliyetinin 432 milyar dolara ulaştığını açıklayan CipherTrace araştırma şirketi, bu duruma acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtiyor.
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Nereye gidiyorlardı?
Körfez ülkelerine...
Çünkü, Yemen’de terör, açlık, işsizlik var...
Daha da ötesi var gibi görünen devlet yok gibi...
İnsanlarını koruyamıyor...
BM Uluslararası Göç Örgütü raporlarında geçen yıl sadece Akdeniz’de 2 bin 200 göçmenin hayatını kaybettiği yazıyor...
Uluslararası bazı yardım kuruluşları ise gerçek sayının açıklanan rakamlardan daha çok olduğunu söylüyor...
Nisan ayında ise Afrika’dan Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıların bulunduğu üç teknenin batmasıyla 172 kişinin Akdeniz’de öldüğü açıklanmıştı...
Ve çıkıp da söyleyeceği dağları.
Saklı renklerin içinde biriktirilen sırları.
Kimseyi bulamayanlar, derdini ağaçlara ve kuşlara anlatıyor...
İnsan yüreğinin derinliklerine gömdüklerinin kayıp mezarlarını arıyor...
Hangisinin dost ve düşman olduğunu hatırlamaya çalışıyor...
“Unutma” diyen dervişin sözleri kulaklarında çınlıyor:
“Düşmanınla dost, dostunla düşman olan dostun değildir.”
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Saldırılar ile ilgili kamuoyuna açıklama yapan siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker şirketi ‘Windows yazılımının kullanıldığı 3.25 milyon bilgisayardan ödeme bilgilerinin ele geçirildiğini’ duyurunca olayın boyutunun ne kadar büyük olduğu anlaşıldı...
Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter hesaplarının hedef alındığını duyuran NordLocker, hacker’ların e-posta veya ‘önyükleme yazılımı indirerek virüs bulaştırma yoluyla’ kişisel verileri ele geçirdiklerini belirtti.
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NordLocker şirketince hazırlanan rapordan, kötü amaçlı yazılımlarla son iki yılda 26 milyon kişinin oturum açma kimlik bilgilerinin dahil olduğu çok sayıda bilginin çalındığını öğreniyoruz...
Şirket raporlarında, ‘web kameralarının kötü amaçlı yazılım tarafından ele geçirildiği’ bilgisini de paylaşmış.
Daha önemlisi çalınan verilerle hangi kötülüklerin yapılacağının henüz bilinmeyişi...
Ve gelecek yıllarda, çalınan verilerin gerçek sahiplerin dolandırılmasında kullanılabileceği konusunda uyaran NordLocker:
“Açıklığa kavuşturmak istiyoruz: Bu veritabanını biz satın almadık ve diğer tarafların bunu yapmasına göz yummayız”
Ve bilinmeyenleri de...
Dünya kamuoyunun odaklandığı ve perde arkasını merak ettiği sonuç bildirgesindeki konu başlıkları şöyle:
- 2030 Stratejisi’nin ayrıntılarında neler vardı?
- 8 kilit alanda alınan kararlar neydi?
- Türkiye’de kurulması kararlaştırılan NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ne iş yapacak?
- Rusya ve Çin’i dizginleyebilmek için Ukrayna, Gürcistan’ın NATO’ya üye edilip edilmeyeceği...
Daha da ötesi gelecek yıllarda Irak ve Ürdün’ü de NATO’ya dahil etme planlarının olduğunu anlıyoruz...
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Paradan daha çok para kazanabilme ihtimalinin dürttüğü hırsa yenik düşülüyor...
2008 yılında ABD’de mortgage finansal krizi dört yıl sürmüştü...
Krizin perde arkasında yaşananları ise ‘İçişleri’ adlı belgeseli izlediğimizde büyük resmi görebilmiştik... Yönetmen Charles Henry Ferguson tarafından çekilen belgesel filmde 2008’deki ekonomik kriz ve finansal erime seyirciye anlaşılır biçimde anlatılıyor...
Ünlü oyuncu Matt Damon’un oynadığı film kamuoyunda oldukça beğenilmişti...
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Balona fazla üflemeyi kimsenin durdurmadığına ve herkesin gözü kapalı seyrettiğine dikkat çeken Soros, finans piyasalarını çok uyardığını ama kimsenin kendisini ciddiye almadığını belirtmiş ve demişti ki:
- Müzik bitene kadar dans devam eder... Lakin müzik çoktan bitmişti ama dans sürüyordu...
Nereye kadar?
Kripto kazanlar
Kripto para vurgunları ‘çekirge sürüsü’ misali dünyanın farklı yerlerinde vurgunlarına devam ediyor...
Girdiği, geçtiği tüm yerleri viraneye dönüştürerek...
Nasrettin Hoca’nın ‘kazan doğurdu’ hikâyesindeki gibi bir sabah kalkanlar ‘kazan ölmüş’ yalanıyla yüzleşiyor... Kazanın doğurduğuna gerçekmiş gibi inananlar, öldüğüne dair yalanlara da inanmak istemiyor...
Devletlerin resmi finans kuruluşları, merkez bankaları, özel bankalar ve borsalar ile para piyasaları büyük panik halinde...
Ve yasal yollarla çekirge sürüsünün önünü kesmeye ve kurutmaya çalışıyor...
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El Salvador ise kripto para Bitcoin’i resmi para ilan eden ilk ülke olurken, herkesin aklına “Bu parayla hangi ülkeden ne alacak?” sorusu geliyor...
Ya da hangi örgütün uyuşturucu veya silah satışından elde edilen karaparayı akladığı...
Karteller elinde bulundurdukları karaparayı duvarların içinde artık saklayamıyor...
Çünkü, trilyonlarca dolardan söz ediliyor...
Yatırımlara dönüştürdükleri paraların fazla dikkat çekmesinden dolayı kendilerine en güzel, en sorunsuz yol olarak kripto para adreslerini seçen karteller, bu stratejiyle parayı aklıyorlar ve sisteme dahil oluyorlar...
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Çin ise geçen hafta kripto parayla ilgili bankalara uyarıda bulundu...
Çin Merkez Bankası durumu kontrol almak için ülkenin üçüncü büyük bankası “Agricultural Bank of China” ve diğer bankaların üst düzey yetkilileriyle yaptıkları toplantıda ‘kripto para trafiğini durdurmaya yönelik daha sert tedbirler almaları’ konusunda ilgili tüm kuruluşları uyardı...
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Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada ise:
“Bankalar ve diğer ödeme kuruluşlarından kripto para alım satımlarını ve diğer ödemeler dahil ürün ve hizmetleri sunmamalarını istedik” sözlerine yer verdi.
Agricultural Bank of China yetkilileri toplantı sonrası Çin Merkez Bankası’nın çağrısına uyacaklarını ve ‘kripto para madenciliği gibi yasadışı eylemleri kökünden kazıyacaklarını’ duyurdu.
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Çin kripto para adreslerinin ülkesi ve halkı için büyük bir tehlike olduğunu görüyor ve bu yüzden de sert tedbirler almaya çalışıyor...
Durdurabilecek mi?
Bilmiyoruz ama Cambridge Üniversitesi yaptığı araştırmada, 2020 yılında küresel Bitcoin madenciliğinin yaklaşık yüzde 65’inin Çin’de gerçekleştiğini açıkladı.
Çin, kripto para madenciliğini yasakladı...
Çünkü, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaleti, en büyük ikinci Bitcoin üreticisiydi.
Kısacası, kazanın altı yanıyor...
Birileri kazanlara su veya süt taşımaya, birileri de kazanları, yani kazandıklarını buharlaşmadan kurtarmaya çalışıyor...
Nereye kadar?
Cumartesi günkü yazımızda...