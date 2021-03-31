Kripto günler

Bir yandan ortak askeri tatbikatlar, diğer yandan Doğu Akdeniz’deki birliktelikler ve en son 25 Mart günü Osmanlı’dan ayrılışının 200. yıldönümü töreninde yaşananlar...
Ve ABD F-16’larının törendeki gösterileri...
Yunanistan ve Arap dünyasının Türkiye aleyhine birleşmesi de oldukça garip...
Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Suriye’deki PKK uzantıları olan YPG ve PYD ile olan gelişmeler daha da dikkat çekici...
*
Etrafımızda bir şeyler dönüyor, döndürülüyor...
ABD ve AB içerdeki ekonomik sıkışıklık ve karışıklık senaryolarını dışarıda çıkaracağı büyük krizlerle filme çekmeye hazırlanıyor...
Türkiye üzerinden Çin ve Rusya’yı da köşeye sıkıştırmak isteyen güçler kendi halklarını yeniden güvenlik sendromuna sokmayı düşünüyor...
Merkel, Macron ve diğerleri Türkiye’yi hukuk ve insan hakları konusunda uyarıyor...
Ne diyorlar?
- HDP.
- APO.
- PKK.
- Selahattin Demirtaş.
- FETÖ.
- Ve kendilerince önemli gördükleri kişiler...
Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ‘Asimetrik Savaş ve Teknoloji Dağılımı’ kitabında son yıllarda sınır boylarımızda yaşanan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı adlı askeri operasyonlardaki bilinmeyenleri ve başkalarının savaşlarındaki amaç ve araçlarını özetliyor...
Gücün tek boyutlu olmadığını, bazı taktikleri avantajlı hale getirebileceğini belirterek diyor ki:
Operasyonel sanat ve stratejik beceriyle birleştirebilenler zafere daha yakın hale gelir...
*
Amaçların sonsuz olabileceğini ama araçların hiçbir zaman sonsuz olamayacağını, silah teknolojisinde yaşanan değişimlerin asimetrik savaşları tarihsel olarak nasıl etkilediğini kitabında anlatan Doç. Dr. Yalçın gelinen durumu şöyle özetliyor:
Silah sistemi, başarıyı mümkün kılabilir ama mecburi bir sonuç haline getirmez.
*
Etrafımız kuşatılıyor sanki...
Yani, güneşin doğduğu yön...
Bizans’tan beri ticaretin merkezi...
Batı asırlardan beri sürekli seçeneklerini arttırıyor...
Türkiye arttırmaya kalktığında ise seçenekleri daraltmaya zorlanıyor.
Neden?
Rakiplerimizden daha akıllı olmak suç ilan ediliyor...
*
Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Fransa, Yunanistan ve Mısır petrol arayabiliyor.
ABD ve AB ülkeleri ise güya hesap soracaktı...
Yalan oldu her şey...
Perde arkasındaki ticari ve stratejik hesaplar yüzünden olay kapatıldı...
Ve Prens Selman cinayetin dışında tutuldu...
*
S. Arabistan o günden beri hiç rahat durmuyor.
Türk mallarına ambargo koyuyor...
Ve kendisinin de kahraman olacağını sanıyordu.
Saddam ise uğradığı ihanete isyan edercesine hâkime bağırarak
diyordu ki:
Senin babanı ben emniyet müdürü yapmıştım!
*
Evet, Saddam ve Kaddafi’de antidemokratik duruş ve davranışlarıyla halkını mutsuz ve terörize etmeyi başarmış liderlerdi.
Hepsi de ardında büyük bir yıkım bırakmıştı. Her şeyi ele geçirdiklerini düşündükleri sırada her şeylerini kaybederek hayata veda etmişlerdi.
Arkalarında ise yıkık dökük kentler ve milyonlarca ölen insan.
Herkes sessizliğe büründü... ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı...
Ve sessiz oyun devam etti...
Arap Birliği birkaç cümleden ibaret açıklamalarla yetindi...
Şimdi Çekya ülkesi bile Kudüs’te ofis açmış...
Yakında tüm Batılı ülkeler önce ofis, sonra büyükelçiliklerini taşıyacak...
Arap Birliği ise sessiz film izliyor gibi dünyalıklarıyla ve iktidarlarıyla daha fazla meşgul...
Nasıl birlikse, ne oyun bozabiliyor ne de oyun kurabiliyor.
*
Nedense, önündeki felaketlerle ilgilenmekten daha çok daima yarınları merak eden bir yanımız var...
Geçmiş felaketlerden ders çıkaramayan insanın bir türlü vazgeçemediği bu alışkanlık, bize göre içinde bulunduğu en büyük felaket gaflettir...
Ders alınmadığı için de felaketler de sürekli tekrar ediyor...
*
Gizem, şifre merakı insanı falcıların esiri haline getirmiş...
Bugünün değil yarının peşine düşmüş...
Nostradamus’un söylediklerinin gerçekleşmesini oturup beklemek yerine yapılması gerekenleri unutarak yaşamak herkese daha kolay geliyor...
Bilmeliyiz ki, bugün nasıl yaşıyorsak yarın da yaşadıklarımızın faturası bizleri bekliyor...
Kimilerine göre ise felaket tellalı...
Kimilerine göre kâhin...
Ve bazılarına göre de vizyon sahibi...
Kim olduğundan daha çok söyledikleriyle daha çok ilgilenilen biri...
Dünyada ne zaman yeni bir felaket yaşansa hemen herkes Nostradamus’u bir daha gündeme taşıyor...
Niye?
Başka hangi felaketlerin yaşanacağı merak ediliyor...
*
Türkiye’yi yıllarca kapılarında tam üyelik için bekleten, oyalayan ve sürekli uyduruk gerekçelerle kapılarını kapatan AB liderlerine gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğinin zamanı geldiğini söylüyor...
Ve diyor ki:
AB’yi Türkiye koruyor!
*
AB’nin savunma harcamalarını arttırma, yeni askeri kapasite inşa etme ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi yönündeki projelerini desteklediğini belirten Stoltenberg, bunun tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak asıl sorunun ne olduğunu açıklıyor:
AB, Avrupa’yı savunacak durumda değil.
*
Stoltenberg meseleye tek gözünü karartarak bakmanın kimseye bir faydası olmadığını ve meseleyi de çözmediğinin altını çiziyor ve diyor ki:
Biri Cemal Kaşıkçı cinayeti...
Önce boğdurulan sonra fırınlarda yakılıp kül edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında verdiği emirle gündeme gelen Prens Selman bugünlerde aldığı tablonun sahte çıkışıyla bir kez daha gündem oluyor...
*
450 milyon dolara aldığı tablo...
Ki tablo da sahte çıkıyor...
Kaşıkçı’yı öldürtüp sonra da yalan söyleyen Prens Selman sanat simsarlarının yalanlarıyla milyon dolarları harcayarak duvarlarına astığı sahte tabloyla kendini sevdirmeye çalışıyor...
Sanatsever olduğunu dünyaya anlatmak ve işlediği cinayetlerin üstünü örtmek için duvarlara pahalı tablolar asarak kan temizlenmiyor...
*
Akşam barış nutukları çekiyor...
Dünyanın her yerinde tahammülü zorluyor...
Ve büyük bir öfkeyi biriktiriyor...
Farkında mı?
Sanmıyoruz...
*
Sınırlarımızın biraz ötesinde PKK’yı ve uzantılı terör örgütlerini yıllardan beri silahlandırıyor...
TIR’larla silah taşıyor...
Her dakika farklı bir bilgi piyasalara sürülüyor... Nasıl bir virüs ise bulaştıkça değişiyor...
Bin bir kılığa giren hafiye gibi...
*
New York Times, ABD’de ve dünyanın birçok noktasında hastanede tedavi gerektiren koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının hızla düştüğünü yazmış.
Aşılamanın da hız kazandığına dikkat çeken gazete, “finiş çizgisi” görülmüşken tedbirlerin elden bırakılmaması uyarısında bulunmuş...
Tedbir ne?
Maske...
Mesafe ise artık büyük bir yalan...
Dünyadaki sayının ise milyonlarca kişiyi bulduğunu açıklayan Dr. Fauci diyor ki:
- 1918 yılındaki salgından beri başımıza gelen hiçbir şeye benzemiyor. İnsanlar uzun yıllar bu durumu konuşacak!
*
Ve daha önemlisi maske takmanın birkaç yıl daha sürebileceğini söyleyen Dr. Fauci:
- Eski hayata dönüşümüzün tarihini asla veremem...
Yani, normale dönüşün aşıların etkisiyle bulaşma oranlarının azalmasına bağlı olduğuna dikkat çeken Dr. Fauci bugüne kadar ABD’de 60 milyona yakın aşı vurulduğunu söylüyor...
*
BM Genel Sekreteri
Diyor ki:
İyi insanlar harekete geçmediğinde, zafer kazanan şeytan olur.
*
“Yaşam, her yerde olduğu gibi, dünyanın kıyısındaki Norveç’te de adaletsiz” diyen yazar Lenth, geçimlerini balık çiftliklerinde çalışarak sağlayan insanların, fiyordun iklimsel zor şartlarında nasıl hayatta kalma mücadelesi verdiklerinin hikâyesini anlatıyor ve diyor ki:
Halkın sırtından geçinen çiftlik sahipleriyse kirli hesaplar peşinde.
*
Gıda endüstrisinde daha fazla kâr elde edebilmek için sermaye sahiplerinin ne kadar ileri gidebileceğini de öğrenmiş oluyoruz.
Ve sermayenin arkasındaki gizli güçlerin arasında görünmeyen politikacıların da varlığını...
ABD, iklim değişimini ve savaşları ele alan uluslararası anlaşmaları engellemektedir.
ABD kasten ve mütemadiyen dünyanın, sera gazı salınımlarını kesme ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma amacı taşıyan iklim kriziyle mücadele eden kolektif çabaları baltalamaktadır.
*
İnsanoğlu kendisini bekleyen tehlikelere karşı mücadele eden, hatırlatan kişi ve kuruluşları pek ciddiye almıyor...
ABD’de bile...
2001 yılında kurulan Yeşil Parti insanların zehirsiz, tehlikesiz, silahsız ve kısacası çevre teröründen etkilenmemesi için olağanüstü çaba gösteriyor ama seçimlerde aldığı oy oranı en fazla yüzde 3...
Var oluşsal tehditlere karşı halkı uyaran kişi ve partilere dünyanın hiçbir yerinde fazla ilgi yok...
Neden?
Söyleniyor...
Ve yazılıyor...
Sonuç: Sıfır problem görülmeye devam ediliyor...
*
Dünyayı gelecekte virüs salgınından daha çok büyük göçlerin etkileyebileceğine dikkat çeken kuruluşlar, 2050 yılında 250 milyon kişinin iklim mültecisi olacağından söz ediyor...
Kitlesel göçler durdurulamıyor...
Ülkeler ise sınırlarına yüksek duvarlar örüyor...
Yaşanabilecek büyük göçlerin zengin ülkelerin dengelerini altüst edeceğine ve demografik yapının değişeceğine fazla ilgi göstermeyenlere Türkiye’deki göçmen raporları sunuluyor.
Kaçamak cevapları bırakalım... İklim krizi noktasına vardık!
*
Kar yağıyor İstanbul’a...
Beyaza boyanmış şehirlerin kirletilen izleri örtülmüş gibi...
Susuzluk kâbusu da şimdilik rafa kalktı...
Mevsimler karışıyor birbirine, bilim insanları bunun nedenlerinden birinin küresel ısınma olduğunu yıllardan beri söylüyor...
Ve sonunda iklim krizi dünyanın vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor...
Kısa bir sürede gelip geçecek de değil...
İnsan her geçen gün yeni bir krizle uyanıyor...
Bir gün virüs, bir gün deprem, sel, göçük...
Ve iklimsel afetler...
Bir de savaşlar ve göçler...
*
Üzerinde yaşadığı dünyayı kirleten insanoğlu, ne acıdır ki dünyanın bir şeyler demesine aldırmıyor...
Dağları, ormanları, denizleri, nehirleri, havayı ve toprağı zehirliyor...
Hava, su, toprak, deniz ve okyanuslar da şimdi insanı tehdit ediyor...
Kripto günler
Kripto örgütler derken geldik kripto paralara...
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Monero, Zcash, Dash ve diğerleri...
Sahipleri kim?
Richard Branson, Elon Musk ve Bill Gates olduğu söyleniyor...
Kripto paranın karşılığı nedir?
Belli değil.
Sabah kalkan alıyor akşam kime bozduracağını bilmiyor.
Muhatap belli değil.
Kanunlar yetersiz...
Yasalmış gibi insanlar almaya devam ediyor...
*
Bu kadar belirsizlik yetmiyormuş gibi daha şimdiden kripto paralarla ilgili dolandırıcılık hikâyeleri de artmaya başladı...
Geçtiğimiz günlerde Silivri’de 9 villa kiralayan Çinli bir şebeke dijital para dolandırıcılığı yaparken yakalandı...
Çin’den getirilen insanların pasaportlarına el koyan şebekenin kurduğu çağrı merkeziyle hayali kripto para dolandırıcılığıyla milyonlarca para kazandıkları belirlendi.
101 kişiyi yakalayan güvenlik güçleri buna benzer hemen her gün bir operasyon yapıyor...
*
Dünyanın sayılı merkez bankalarının başkanları kripto paralarla ilgili uyarıları yapmalarına rağmen değişen bir şey yok.
Elon Musk’un üç haftada 970 milyon dolar kazanması yüzünden büyük bir kalabalık birikimlerini sanal paraya yatırmaya devam ediyor...
Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini diyor ki:
Dolandırıcılık içeren spekülatif sözde varlık!
*
Paranın bir anda sıfırlanabileceğini söyleyen yatırımcıların sözlerine aldırış etmeyenler ise sanal paralara yönelmeye devam ediyor...
Ve bu çılgınlığın nereye kadar süreceğini de kimse bilmiyor.
Para piyasalarını altüst eden kripto paralarının geleceğine dair yaşanacakları da...
Parolasını unutanların ise parasını alamayabileceğini ve sorumlu bulamayacağını belirten uzmanlar bu tehlikeli gidişe yasalarla bir son verilmesinin gerektiğini söylüyor.
Lakin kripto para çılgınlığı olağanüstü bir hızla sürüyor.
*
Yıllar önce Rusya Merkez Bankası yayımladığı “Mali İstikrar Raporu”nda, kripto paraların para aklama ve terörün finanse edilmesi için kullanılma tehlikesi bulunduğuna işaret etmişti.
Kripto para piyasalarının yüksek riskler barındırdığının vurgulandığı raporda denilmişti ki:
Bu piyasalardaki balonlar nedeniyle tüketiciler büyük kayıplar yaşayabilir.
Ulusal ve uluslararası düzenleyicilerin görevi, kripto para piyasasının düzenlenmesinde koordineli bir yaklaşım geliştirerek, yüksek riskli yatırımların ve işlemlerin potansiyelini kısıtlamak suretiyle bu riskleri en aza indirmektir.