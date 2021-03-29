Korkuya doğru

Merkel, Macron ve diğerleri Türkiye’yi hukuk ve insan hakları konusunda uyarıyor...
Ne diyorlar?
- HDP.
- APO.
- PKK.
- Selahattin Demirtaş.
- FETÖ.
- Ve kendilerince önemli gördükleri kişiler...
Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ‘Asimetrik Savaş ve Teknoloji Dağılımı’ kitabında son yıllarda sınır boylarımızda yaşanan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı adlı askeri operasyonlardaki bilinmeyenleri ve başkalarının savaşlarındaki amaç ve araçlarını özetliyor...
Gücün tek boyutlu olmadığını, bazı taktikleri avantajlı hale getirebileceğini belirterek diyor ki:
Operasyonel sanat ve stratejik beceriyle birleştirebilenler zafere daha yakın hale gelir...
*
Amaçların sonsuz olabileceğini ama araçların hiçbir zaman sonsuz olamayacağını, silah teknolojisinde yaşanan değişimlerin asimetrik savaşları tarihsel olarak nasıl etkilediğini kitabında anlatan Doç. Dr. Yalçın gelinen durumu şöyle özetliyor:
Silah sistemi, başarıyı mümkün kılabilir ama mecburi bir sonuç haline getirmez.
*
Etrafımız kuşatılıyor sanki...
Yani, güneşin doğduğu yön...
Bizans’tan beri ticaretin merkezi...
Batı asırlardan beri sürekli seçeneklerini arttırıyor...
Türkiye arttırmaya kalktığında ise seçenekleri daraltmaya zorlanıyor.
Neden?
Rakiplerimizden daha akıllı olmak suç ilan ediliyor...
*
Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Fransa, Yunanistan ve Mısır petrol arayabiliyor.
ABD ve AB ülkeleri ise güya hesap soracaktı...
Yalan oldu her şey...
Perde arkasındaki ticari ve stratejik hesaplar yüzünden olay kapatıldı...
Ve Prens Selman cinayetin dışında tutuldu...
*
S. Arabistan o günden beri hiç rahat durmuyor.
Türk mallarına ambargo koyuyor...
Ve kendisinin de kahraman olacağını sanıyordu.
Saddam ise uğradığı ihanete isyan edercesine hâkime bağırarak
diyordu ki:
Senin babanı ben emniyet müdürü yapmıştım!
*
Evet, Saddam ve Kaddafi’de antidemokratik duruş ve davranışlarıyla halkını mutsuz ve terörize etmeyi başarmış liderlerdi.
Hepsi de ardında büyük bir yıkım bırakmıştı. Her şeyi ele geçirdiklerini düşündükleri sırada her şeylerini kaybederek hayata veda etmişlerdi.
Arkalarında ise yıkık dökük kentler ve milyonlarca ölen insan.
Herkes sessizliğe büründü... ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı...
Ve sessiz oyun devam etti...
Arap Birliği birkaç cümleden ibaret açıklamalarla yetindi...
Şimdi Çekya ülkesi bile Kudüs’te ofis açmış...
Yakında tüm Batılı ülkeler önce ofis, sonra büyükelçiliklerini taşıyacak...
Arap Birliği ise sessiz film izliyor gibi dünyalıklarıyla ve iktidarlarıyla daha fazla meşgul...
Nasıl birlikse, ne oyun bozabiliyor ne de oyun kurabiliyor.
*
Nedense, önündeki felaketlerle ilgilenmekten daha çok daima yarınları merak eden bir yanımız var...
Geçmiş felaketlerden ders çıkaramayan insanın bir türlü vazgeçemediği bu alışkanlık, bize göre içinde bulunduğu en büyük felaket gaflettir...
Ders alınmadığı için de felaketler de sürekli tekrar ediyor...
*
Gizem, şifre merakı insanı falcıların esiri haline getirmiş...
Bugünün değil yarının peşine düşmüş...
Nostradamus’un söylediklerinin gerçekleşmesini oturup beklemek yerine yapılması gerekenleri unutarak yaşamak herkese daha kolay geliyor...
Bilmeliyiz ki, bugün nasıl yaşıyorsak yarın da yaşadıklarımızın faturası bizleri bekliyor...
Kimilerine göre ise felaket tellalı...
Kimilerine göre kâhin...
Ve bazılarına göre de vizyon sahibi...
Kim olduğundan daha çok söyledikleriyle daha çok ilgilenilen biri...
Dünyada ne zaman yeni bir felaket yaşansa hemen herkes Nostradamus’u bir daha gündeme taşıyor...
Niye?
Başka hangi felaketlerin yaşanacağı merak ediliyor...
*
Türkiye’yi yıllarca kapılarında tam üyelik için bekleten, oyalayan ve sürekli uyduruk gerekçelerle kapılarını kapatan AB liderlerine gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğinin zamanı geldiğini söylüyor...
Ve diyor ki:
AB’yi Türkiye koruyor!
*
AB’nin savunma harcamalarını arttırma, yeni askeri kapasite inşa etme ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi yönündeki projelerini desteklediğini belirten Stoltenberg, bunun tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak asıl sorunun ne olduğunu açıklıyor:
AB, Avrupa’yı savunacak durumda değil.
*
Stoltenberg meseleye tek gözünü karartarak bakmanın kimseye bir faydası olmadığını ve meseleyi de çözmediğinin altını çiziyor ve diyor ki:
Biri Cemal Kaşıkçı cinayeti...
Önce boğdurulan sonra fırınlarda yakılıp kül edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında verdiği emirle gündeme gelen Prens Selman bugünlerde aldığı tablonun sahte çıkışıyla bir kez daha gündem oluyor...
*
450 milyon dolara aldığı tablo...
Ki tablo da sahte çıkıyor...
Kaşıkçı’yı öldürtüp sonra da yalan söyleyen Prens Selman sanat simsarlarının yalanlarıyla milyon dolarları harcayarak duvarlarına astığı sahte tabloyla kendini sevdirmeye çalışıyor...
Sanatsever olduğunu dünyaya anlatmak ve işlediği cinayetlerin üstünü örtmek için duvarlara pahalı tablolar asarak kan temizlenmiyor...
*
Akşam barış nutukları çekiyor...
Dünyanın her yerinde tahammülü zorluyor...
Ve büyük bir öfkeyi biriktiriyor...
Farkında mı?
Sanmıyoruz...
*
Sınırlarımızın biraz ötesinde PKK’yı ve uzantılı terör örgütlerini yıllardan beri silahlandırıyor...
TIR’larla silah taşıyor...
Her dakika farklı bir bilgi piyasalara sürülüyor... Nasıl bir virüs ise bulaştıkça değişiyor...
Bin bir kılığa giren hafiye gibi...
*
New York Times, ABD’de ve dünyanın birçok noktasında hastanede tedavi gerektiren koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının hızla düştüğünü yazmış.
Aşılamanın da hız kazandığına dikkat çeken gazete, “finiş çizgisi” görülmüşken tedbirlerin elden bırakılmaması uyarısında bulunmuş...
Tedbir ne?
Maske...
Mesafe ise artık büyük bir yalan...
Dünyadaki sayının ise milyonlarca kişiyi bulduğunu açıklayan Dr. Fauci diyor ki:
- 1918 yılındaki salgından beri başımıza gelen hiçbir şeye benzemiyor. İnsanlar uzun yıllar bu durumu konuşacak!
*
Ve daha önemlisi maske takmanın birkaç yıl daha sürebileceğini söyleyen Dr. Fauci:
- Eski hayata dönüşümüzün tarihini asla veremem...
Yani, normale dönüşün aşıların etkisiyle bulaşma oranlarının azalmasına bağlı olduğuna dikkat çeken Dr. Fauci bugüne kadar ABD’de 60 milyona yakın aşı vurulduğunu söylüyor...
*
BM Genel Sekreteri
Diyor ki:
İyi insanlar harekete geçmediğinde, zafer kazanan şeytan olur.
*
“Yaşam, her yerde olduğu gibi, dünyanın kıyısındaki Norveç’te de adaletsiz” diyen yazar Lenth, geçimlerini balık çiftliklerinde çalışarak sağlayan insanların, fiyordun iklimsel zor şartlarında nasıl hayatta kalma mücadelesi verdiklerinin hikâyesini anlatıyor ve diyor ki:
Halkın sırtından geçinen çiftlik sahipleriyse kirli hesaplar peşinde.
*
Gıda endüstrisinde daha fazla kâr elde edebilmek için sermaye sahiplerinin ne kadar ileri gidebileceğini de öğrenmiş oluyoruz.
Ve sermayenin arkasındaki gizli güçlerin arasında görünmeyen politikacıların da varlığını...
ABD, iklim değişimini ve savaşları ele alan uluslararası anlaşmaları engellemektedir.
ABD kasten ve mütemadiyen dünyanın, sera gazı salınımlarını kesme ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma amacı taşıyan iklim kriziyle mücadele eden kolektif çabaları baltalamaktadır.
*
İnsanoğlu kendisini bekleyen tehlikelere karşı mücadele eden, hatırlatan kişi ve kuruluşları pek ciddiye almıyor...
ABD’de bile...
2001 yılında kurulan Yeşil Parti insanların zehirsiz, tehlikesiz, silahsız ve kısacası çevre teröründen etkilenmemesi için olağanüstü çaba gösteriyor ama seçimlerde aldığı oy oranı en fazla yüzde 3...
Var oluşsal tehditlere karşı halkı uyaran kişi ve partilere dünyanın hiçbir yerinde fazla ilgi yok...
Neden?
Söyleniyor...
Ve yazılıyor...
Sonuç: Sıfır problem görülmeye devam ediliyor...
*
Dünyayı gelecekte virüs salgınından daha çok büyük göçlerin etkileyebileceğine dikkat çeken kuruluşlar, 2050 yılında 250 milyon kişinin iklim mültecisi olacağından söz ediyor...
Kitlesel göçler durdurulamıyor...
Ülkeler ise sınırlarına yüksek duvarlar örüyor...
Yaşanabilecek büyük göçlerin zengin ülkelerin dengelerini altüst edeceğine ve demografik yapının değişeceğine fazla ilgi göstermeyenlere Türkiye’deki göçmen raporları sunuluyor.
Kaçamak cevapları bırakalım... İklim krizi noktasına vardık!
*
Kar yağıyor İstanbul’a...
Beyaza boyanmış şehirlerin kirletilen izleri örtülmüş gibi...
Susuzluk kâbusu da şimdilik rafa kalktı...
Mevsimler karışıyor birbirine, bilim insanları bunun nedenlerinden birinin küresel ısınma olduğunu yıllardan beri söylüyor...
Ve sonunda iklim krizi dünyanın vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor...
Kısa bir sürede gelip geçecek de değil...
İnsan her geçen gün yeni bir krizle uyanıyor...
Bir gün virüs, bir gün deprem, sel, göçük...
Ve iklimsel afetler...
Bir de savaşlar ve göçler...
*
Üzerinde yaşadığı dünyayı kirleten insanoğlu, ne acıdır ki dünyanın bir şeyler demesine aldırmıyor...
Dağları, ormanları, denizleri, nehirleri, havayı ve toprağı zehirliyor...
Hava, su, toprak, deniz ve okyanuslar da şimdi insanı tehdit ediyor...
Seçmenler artık yorulmuş...
Medya ise sus payı politik reklamlarını alarak köşesine çekiliyor...
Seçmenler seçim harcamalarına ve bağışlara sınırlama getirilmesini istiyor...
Kendileri söylüyor ve kendileri dinliyor...
Başka çareleri de yok gibi...
*
Sınırsız bağışları durdurmak için yasalara güvenerek adaletin kapılarını çalan seçmenler, bağışçıların da yasaları kendi çıkar ilişkilerine göre yorumlattığını iddia ediyor...
Nitekim, alınan kararlar da bu iddiaları doğruluyor...
Korkuya doğru
Yunanistan üzerinden Türkiye’ye karşı yeni oyunlar hazırlanıyor.
Bir yandan ortak askeri tatbikatlar, diğer yandan Doğu Akdeniz’deki birliktelikler ve en son 25 Mart günü Osmanlı’dan ayrılışının 200. yıldönümü töreninde yaşananlar...
Ve ABD F-16’larının törendeki gösterileri...
Yunanistan ve Arap dünyasının Türkiye aleyhine birleşmesi de oldukça garip...
Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Suriye’deki PKK uzantıları olan YPG ve PYD ile olan gelişmeler daha da dikkat çekici...
*
Etrafımızda bir şeyler dönüyor, döndürülüyor...
ABD ve AB içerdeki ekonomik sıkışıklık ve karışıklık senaryolarını dışarıda çıkaracağı büyük krizlerle filme çekmeye hazırlanıyor...
Türkiye üzerinden Çin ve Rusya’yı da köşeye sıkıştırmak isteyen güçler kendi halklarını yeniden güvenlik sendromuna sokmayı düşünüyor...
İngiliz solunun ve siyasetçilerinin ileri gelenlerinden Ton Benn on yıl önce diyordu ki:
Korkuyla bir milleti susturabilirsiniz.
Korku psikolojisi sonucuyla bir “düşman” oluşturarak güç elde etme yöntemi yüzyıllardan beri uygulanan basit bir politik yöntemdir.
*
Küresel medyanın, büyük güçlerin korkularını ve senaryolarını hayata geçirmekte birinci derecede rol oynadıklarını da biliyoruz.
Sinemalarda vizyona giren filmlerle ve savaş oyunlarıyla büyük kalabalıkları psikolojik olarak hazırladıklarını da...
Tony Benn’in “Doğu’da ‘din’ neyse Batı’da ‘medya’ odur” dediği gibi...
Son yıllarda buna sosyal medya adreslerindeki kara propagandayı da eklersek ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılır...
Yüklenen videolar ve yazdıklarıyla dünyayı tımarhaneye çevirdiklerinden, neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamakta zorlanan ve akıl tutulması yaşayan büyük kalabalıklar her gün yeni bir isyana zorlanıyor...
*
ABD ve AB, İngiltere, İsrail ve Arap ülkeleri yeni bir ittifak kurarak yangın çıkarmaya çalışıyor...
Çünkü içerdeki büyük kalabalıkları oldukça mutsuz...
Üç yıl önce eski ABD başkan adaylarından ve eski Teksas senatörlerinden Ron Paul ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çekmişti...
Ne diyordu?
Bize göre ABD’nin vardığı noktayı özetliyordu...
Paul diyordu ki:
Sovyet sisteminde olduğu gibi ani ve dehşet verici sona doğru gidiyoruz. Benzer bir süreç olmayacak zira orada bazı ülkeler Sovyet sisteminden ayrılmıştı.
Bizim eyaletlerimiz ayrılmayacak, ancak dünya genelinde imparatorluğumuzu daha fazla finanse edemeyeceğimize samimi olarak inanıyorum.
Bize ait olduğunu iddia etmesek de imparatorluğumuz büyük miktarda para ve nüfuz gerektiriyor ve biz imparatorluğu bir arada tutmak için silahla tehdit edip yaptırımları kullanıyoruz. Artık sona yaklaştığımızı düşünüyorum.
*
İşte o sona yaklaşmamak uğruna dünyayı büyük bir korkuya sürüklemek gerekiyor...
İzlediğimiz filmin özeti de bu...