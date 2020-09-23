Kör seslenişler

AB liderleri yarın Türkiye ile ilgili toplanacaktı ama ertelendi...
Derin görüş farklılıklarının olduğu birlikte, aleyhimize bir kararın alınacağını ve tehlikenin çanlarının çalınacağını da tahmin etmiyoruz... Ve AB’nin liderler toplantısından Türkiye aleyhine yaptırımların çıkacağını körükleyenlere ve bekleyenlere de diyoruz ki umutlanmayın “Türkiye ile müzakerelere devam” çağrısı yapıp geçerler...
*
Stratfor’un kurucusu George Friedman’ın 2009 yılında “AB yıkıldı, çağırsa da gitmeyin” diyerek Türkiye’ye yeni stratejiler üretmişti...
2015 yılında yazdığı “Avrupa Krizi” kitabında da Avrupa için kapıda bekleyen olası savaşlardan söz etmişti...
Avrupa’nın yeniden şekillenmesinde Türkiye’nin nasıl bir rol oynayacağına dair öngörülerde bulunan Friedman katıldığı bir sempozyumda demişti ki:
Askeri kapasitesi İngiltere hariç Avrupa’nın en iyisi... Almanları sadece bir öğlenden sonra, Fransızları da eğer ortaya çıkma cesaretini gösterirlerse bir saat içinde bitirebilirler...
*
Friedman, Türkiye’nin bölgesel bir güç olma yolunda öngörülerini ise şöyle anlatmıştı:
Geçen bin yıl içerisinde her ne zaman bir İslam Birliği olduysa, bu Türk gücü çatısı altında oldu... 500 yıl Osmanlı yönetimiydi ve yönetimindeyken, Türkler bir düzen kurdular. Araplar ise arka planda kaldılar...
*
Osmanlı yönetimindeki İslam coğrafyasını çıkardıkları ırkçılık, fitne, ayrılık politikalarıyla kaybedenler bölgeyi ateş çemberine çevirdiklerini fark edince yeniden coğrafyayı şekillendirmeye çalışıyor...
Tabii ki, Türkiye’yi masanın dışında tutmaya çalışan güçler istedikleri ittifakı kendilerine göre hayata geçirmeye çalışıyor...
*
Freidman geleceğin Türkiye’sini böyle anlatırken içimizde ve dışımızdaki kronik muhalif koro Sudan’da çıkan bir kadın lideri kahramanlaştırmakla meşgul...
Ne demek istediklerini anlıyoruz...
Türkiye’nin de siyasi iradesinin uzaktan kumandayla idare edilmesi arzulanıyor...
Ve bu yüzden diğer Arap ülkelerinin Türkiye’ye karşı izledikleri sert politikaların da yanında yer alıyorlar...
*
Günlük hayat tarzını kutsallaştıran tuhaf bir topluluk arasında yaşamanın dayanılmaz hafifliğini her geçen gün hayatın her alanında yaşıyoruz...
Kutsallaştırdıkları, kendilerinin yazıp kendilerinin oynadığı aykırı hayatları başkalarına dayatmaya itiraz etmeyenler ve adına medeniyet ya da reform diyerek her fırsatta Allah’ın gönderdiği dini, kitabı çağa ayak uydurmanın bin bir türlü yolunu keşfediyorlar...
*
Dini ve kitabı kendine ve kutsallaştırdıkları hayat düzenine uydurmaya çalışanlar ile pazarlayanların savaşlarından ve kavgalarından bıkıp usandık...
Reformistlerin ucuz oyunlarından, meraklarından, kör yürüyüşlerinden, seslenişlerinden ve bekleyişlerinden de...
Kör seslenişler
AB liderleri yarın Türkiye ile ilgili toplanacaktı ama ertelendi...
Derin görüş farklılıklarının olduğu birlikte, aleyhimize bir kararın alınacağını ve tehlikenin çanlarının çalınacağını da tahmin etmiyoruz... Ve AB’nin liderler toplantısından Türkiye aleyhine yaptırımların çıkacağını körükleyenlere ve bekleyenlere de diyoruz ki umutlanmayın “Türkiye ile müzakerelere devam” çağrısı yapıp geçerler...
*
Stratfor’un kurucusu George Friedman’ın 2009 yılında “AB yıkıldı, çağırsa da gitmeyin” diyerek Türkiye’ye yeni stratejiler üretmişti...
2015 yılında yazdığı “Avrupa Krizi” kitabında da Avrupa için kapıda bekleyen olası savaşlardan söz etmişti...
Avrupa’nın yeniden şekillenmesinde Türkiye’nin nasıl bir rol oynayacağına dair öngörülerde bulunan Friedman katıldığı bir sempozyumda demişti ki:
Askeri kapasitesi İngiltere hariç Avrupa’nın en iyisi... Almanları sadece bir öğlenden sonra, Fransızları da eğer ortaya çıkma cesaretini gösterirlerse bir saat içinde bitirebilirler...
*
Friedman, Türkiye’nin bölgesel bir güç olma yolunda öngörülerini ise şöyle anlatmıştı:
Geçen bin yıl içerisinde her ne zaman bir İslam Birliği olduysa, bu Türk gücü çatısı altında oldu... 500 yıl Osmanlı yönetimiydi ve yönetimindeyken, Türkler bir düzen kurdular. Araplar ise arka planda kaldılar...
*
Osmanlı yönetimindeki İslam coğrafyasını çıkardıkları ırkçılık, fitne, ayrılık politikalarıyla kaybedenler bölgeyi ateş çemberine çevirdiklerini fark edince yeniden coğrafyayı şekillendirmeye çalışıyor...
Tabii ki, Türkiye’yi masanın dışında tutmaya çalışan güçler istedikleri ittifakı kendilerine göre hayata geçirmeye çalışıyor...
*
Freidman geleceğin Türkiye’sini böyle anlatırken içimizde ve dışımızdaki kronik muhalif koro Sudan’da çıkan bir kadın lideri kahramanlaştırmakla meşgul...
Ne demek istediklerini anlıyoruz...
Türkiye’nin de siyasi iradesinin uzaktan kumandayla idare edilmesi arzulanıyor...
Ve bu yüzden diğer Arap ülkelerinin Türkiye’ye karşı izledikleri sert politikaların da yanında yer alıyorlar...
*
Günlük hayat tarzını kutsallaştıran tuhaf bir topluluk arasında yaşamanın dayanılmaz hafifliğini her geçen gün hayatın her alanında yaşıyoruz...
Kutsallaştırdıkları, kendilerinin yazıp kendilerinin oynadığı aykırı hayatları başkalarına dayatmaya itiraz etmeyenler ve adına medeniyet ya da reform diyerek her fırsatta Allah’ın gönderdiği dini, kitabı çağa ayak uydurmanın bin bir türlü yolunu keşfediyorlar...
*
Dini ve kitabı kendine ve kutsallaştırdıkları hayat düzenine uydurmaya çalışanlar ile pazarlayanların savaşlarından ve kavgalarından bıkıp usandık...
Reformistlerin ucuz oyunlarından, meraklarından, kör yürüyüşlerinden, seslenişlerinden ve bekleyişlerinden de...