Kışlalarda son durum

Binlerce anne ve baba askeri okullarda okuyan ve askerlik görevini yapan çocuklarının durumunu merak ediyor... İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın verdiği bilgilere göre yurtiçindeki kışlalarda ve sınırötesi harekât bölgelerinde koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler...
DOÇ. Dr. Ramazan Çalık ve Doç. Dr. Muzaffer Tepekaya’nın araştırmalarını ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı ordusunda yaşanan salgın hastalıkların seyrine dair yazdıkları önemli notları gündeme getirmiştik...
Ve Balkanlar’daki savaş, göçler yüzünden yaşanan salgınları...
‘Eşitsizliğin bedeli’ ve ‘Yeni dünya düzeni’ başlıklı yazılarımızda, tarih boyunca salgın hastalıklar yüzünden Mehmetçiklerin yaşadığı dramın tekrarlanmaması için günümüzde ne gibi tedbirlerin alındığını sormuştuk...
Çünkü binlerce anne ve baba askeri okullarda okuyan ve askerlik görevini yapan çocuklarının durumunu merak ediyor...
YAZILARIMIZ ÜZERİNE
Ve yazılarımız üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın alınan tedbirlerle ilgili gönderdiği bilgi notlarını okuduğumuzda baktık ki endişe edilecek bir durum yok... Ve bu da bizler için oldukça sevindirici idi...
Bakanlık, mevcut tedbirlerinin yanı sıra aldığı ilave tedbirler kapsamında sınırda ve sınır ötesinde görev yapan harekât bölgelerindeki birliklerin giriş ve çıkışlarına sınırlama getirildiğini; bölgedeki birliklere ateşölçerler, hijyen paketleri, maske ve dezenfektanların gönderildiğini belirtiyor...
Ve en çok merak edilen Suriye konusunda ise şu önemli bilgi veriliyor:
Suriye’den yurtiçine ikmal için gelen araçların dezenfeksiyonu için KBRN timlerini görevlendirdik... İcra edilen görevlerde halkla temaslarda izlenecek hareket tarzlarını yeniden düzenledik...
İLAVE TEDBİRLER
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yurtiçi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulandığını, mevcut tedbirlerin yanı sıra özellikle Suriye’nin kuzeyinde yer alan harekât bölgelerindeki birliklere yönelik ilave tedbirlerin alındığını açıklayan Bakanlık:
İlk olarak Suriye’nin kuzeyinde birliklerin yer aldığı harekât alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirdik. Virüsün Türkiye’de görüldüğü 11 Mart’ın akabinde giriş-çıkışları 2. Ordu Komutanı’nın müsaadesine bağladık.
Zorunlu olmayan personel ve birlik hareketlerini asgari seviyeye indirdik.
HAREKÂT BÖLGELERİ
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Kalkanı harekât bölgelerine doktor ve veterinerlerin gönderildiğini ve icra edilen görevlerde halkla temaslarda izlenecek hareket tarzlarını yeniden belirleyerek uygulamaya başladıklarını belirten Bakanlık, personelin virüsle ilgili belirti göstermesi durumunda temas halinde olduğu birliğin bulunduğu bölgede derhal karantinaya alınması ve göreve çıkarılmaması için gerekli hazırlıkların yapıldığını söylüyor...
Harekât bölgesinden yurtiçine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup müteakiben içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirlerin de alındığını ve Suriye’den yurtiçine ikmal için gelen araçların, römorka monte KBRN temizleme sistemiyle dezenfeksiyonu için KBRN timlerinin görevlendirildiğini açıklayan Bakanlık:
BİRLİKLERE MALZEME
Suriye’de bulunan birliklere ateşölçerler, hijyen paketlerinin yanı sıra bakanlık tarafından üretimine başlanan maske ve dezenfektanlar gönderildi, harekât bölgesine seyyar banyo ve çamaşır üniteleri sevk edildi.
Tabur sayısı kadar römorka monte konteyner banyo/tuvalet de tedarik edilerek bölgeye gönderildi, gönderiliyor. Birliklerin mevcut kapasitesine ilave olarak, motorlu/elektrikli pulvarizatörle dezenfektan malzeme alımı için ödenek tahsis edildi.
Koronavirüs salgınının Suriye harekât alanlarında olası yayılma durumu yakından takip ediliyor.
TOPLANTILAR İPTAL
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında önemli tedbirlerin alındığını, Bakanlık bünyesinde oluşturulan ‘Coronavirus ile Mücadele Merkezi’nde (COMMER) Bakanlık ile bağlı birlik, karargâh ve kurumlarda salgına karşı gerekli korumanın oluşturulmasının amaçlandığını bildiren Bakanlık:
Harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarıyla harp enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil; tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler iptal edildi.
Birlik, karargâh ve kurumlara ziyaretçi alınmıyor, orduevleri ve misafirhanelere görevli personelle mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmiyor, günübirlik girişlere izin verilmiyor.
Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenirken, geçici yurtdışı görevleri ikinci bir emre kadar durduruldu. Hudut birliklerinde de konuya ilişkin çeşitli önlemler alındı.
2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenirken, birliklerde dezenfekte işlemleri de yoğun şekilde yapılıyor.
14 GÜN GÖZETİM
Yeni celp işlemleri kapsamında birliklerine teslim olan gençler, öncelikle sağlık muayenesinden geçirilirken, eğitim birliklerine yeni katılanlarla temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin de 14 gün süreyle gözetim altında tutulduğu belirtilen açıklamada özetle deniliyor ki:
Bütün birlik yemekhane ve yatakhanelerinde sosyal mesafe kuralı işletiliyor. Ortak alanlarda anlık dezenfeksiyon uygulanıyor. Bu kuralların tümü sınır ötesi birliklerde de uygulanıyor.
Bir günde 500 bin bez maske üretimi yapıyoruz...
COVID-19 tedavisinde kullanılan, piyasada var olan sıtma ve antiviral ilaçların muadillerinin Ankara Dışkapı’da bulunan Askeri İlaç Fabrikası’nda üretimine başlanması yönünde çalışmalarımız tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu yönde hammaddenin karşılanması için gerekli girişimler yapıldı. Çok yakında üretime geçilmiş olacak.
Alkol bazlı el dezenfektanının deneme üretimi yapıldı, seri üretimine başlandı, ilk etapta günlük 1 ton üretim.
GÜVENLİKLERİ ÖNEMLİ
Askeri okullarda ve kışlalarda binlerce Mehmetçiğin sağlığı ülkemizin güvenliği açısından elbette çok önemli idi...
Ve çocuklarının durumunu merak eden anne ve babalar da...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın iletişim danışmanı Ekrem Okutan dostumuz vasıtasıyla gönderdiği bilgi notlarını yorumsuz olarak sunmak da görevimizdi...
Kışlalarda son durum
Binlerce anne ve baba askeri okullarda okuyan ve askerlik görevini yapan çocuklarının durumunu merak ediyor... İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın verdiği bilgilere göre yurtiçindeki kışlalarda ve sınırötesi harekât bölgelerinde koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler...
DOÇ. Dr. Ramazan Çalık ve Doç. Dr. Muzaffer Tepekaya’nın araştırmalarını ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı ordusunda yaşanan salgın hastalıkların seyrine dair yazdıkları önemli notları gündeme getirmiştik...
Ve Balkanlar’daki savaş, göçler yüzünden yaşanan salgınları...
‘Eşitsizliğin bedeli’ ve ‘Yeni dünya düzeni’ başlıklı yazılarımızda, tarih boyunca salgın hastalıklar yüzünden Mehmetçiklerin yaşadığı dramın tekrarlanmaması için günümüzde ne gibi tedbirlerin alındığını sormuştuk...
Çünkü binlerce anne ve baba askeri okullarda okuyan ve askerlik görevini yapan çocuklarının durumunu merak ediyor...
YAZILARIMIZ ÜZERİNE
Ve yazılarımız üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın alınan tedbirlerle ilgili gönderdiği bilgi notlarını okuduğumuzda baktık ki endişe edilecek bir durum yok... Ve bu da bizler için oldukça sevindirici idi...
Bakanlık, mevcut tedbirlerinin yanı sıra aldığı ilave tedbirler kapsamında sınırda ve sınır ötesinde görev yapan harekât bölgelerindeki birliklerin giriş ve çıkışlarına sınırlama getirildiğini; bölgedeki birliklere ateşölçerler, hijyen paketleri, maske ve dezenfektanların gönderildiğini belirtiyor...
Ve en çok merak edilen Suriye konusunda ise şu önemli bilgi veriliyor:
Suriye’den yurtiçine ikmal için gelen araçların dezenfeksiyonu için KBRN timlerini görevlendirdik... İcra edilen görevlerde halkla temaslarda izlenecek hareket tarzlarını yeniden düzenledik...
İLAVE TEDBİRLER
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yurtiçi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulandığını, mevcut tedbirlerin yanı sıra özellikle Suriye’nin kuzeyinde yer alan harekât bölgelerindeki birliklere yönelik ilave tedbirlerin alındığını açıklayan Bakanlık:
İlk olarak Suriye’nin kuzeyinde birliklerin yer aldığı harekât alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirdik. Virüsün Türkiye’de görüldüğü 11 Mart’ın akabinde giriş-çıkışları 2. Ordu Komutanı’nın müsaadesine bağladık.
Zorunlu olmayan personel ve birlik hareketlerini asgari seviyeye indirdik.
HAREKÂT BÖLGELERİ
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Kalkanı harekât bölgelerine doktor ve veterinerlerin gönderildiğini ve icra edilen görevlerde halkla temaslarda izlenecek hareket tarzlarını yeniden belirleyerek uygulamaya başladıklarını belirten Bakanlık, personelin virüsle ilgili belirti göstermesi durumunda temas halinde olduğu birliğin bulunduğu bölgede derhal karantinaya alınması ve göreve çıkarılmaması için gerekli hazırlıkların yapıldığını söylüyor...
Harekât bölgesinden yurtiçine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup müteakiben içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirlerin de alındığını ve Suriye’den yurtiçine ikmal için gelen araçların, römorka monte KBRN temizleme sistemiyle dezenfeksiyonu için KBRN timlerinin görevlendirildiğini açıklayan Bakanlık:
BİRLİKLERE MALZEME
Suriye’de bulunan birliklere ateşölçerler, hijyen paketlerinin yanı sıra bakanlık tarafından üretimine başlanan maske ve dezenfektanlar gönderildi, harekât bölgesine seyyar banyo ve çamaşır üniteleri sevk edildi.
Tabur sayısı kadar römorka monte konteyner banyo/tuvalet de tedarik edilerek bölgeye gönderildi, gönderiliyor. Birliklerin mevcut kapasitesine ilave olarak, motorlu/elektrikli pulvarizatörle dezenfektan malzeme alımı için ödenek tahsis edildi.
Koronavirüs salgınının Suriye harekât alanlarında olası yayılma durumu yakından takip ediliyor.
TOPLANTILAR İPTAL
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında önemli tedbirlerin alındığını, Bakanlık bünyesinde oluşturulan ‘Coronavirus ile Mücadele Merkezi’nde (COMMER) Bakanlık ile bağlı birlik, karargâh ve kurumlarda salgına karşı gerekli korumanın oluşturulmasının amaçlandığını bildiren Bakanlık:
Harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarıyla harp enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil; tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler iptal edildi.
Birlik, karargâh ve kurumlara ziyaretçi alınmıyor, orduevleri ve misafirhanelere görevli personelle mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmiyor, günübirlik girişlere izin verilmiyor.
Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenirken, geçici yurtdışı görevleri ikinci bir emre kadar durduruldu. Hudut birliklerinde de konuya ilişkin çeşitli önlemler alındı.
2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenirken, birliklerde dezenfekte işlemleri de yoğun şekilde yapılıyor.
14 GÜN GÖZETİM
Yeni celp işlemleri kapsamında birliklerine teslim olan gençler, öncelikle sağlık muayenesinden geçirilirken, eğitim birliklerine yeni katılanlarla temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin de 14 gün süreyle gözetim altında tutulduğu belirtilen açıklamada özetle deniliyor ki:
Bütün birlik yemekhane ve yatakhanelerinde sosyal mesafe kuralı işletiliyor. Ortak alanlarda anlık dezenfeksiyon uygulanıyor. Bu kuralların tümü sınır ötesi birliklerde de uygulanıyor.
Bir günde 500 bin bez maske üretimi yapıyoruz...
COVID-19 tedavisinde kullanılan, piyasada var olan sıtma ve antiviral ilaçların muadillerinin Ankara Dışkapı’da bulunan Askeri İlaç Fabrikası’nda üretimine başlanması yönünde çalışmalarımız tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu yönde hammaddenin karşılanması için gerekli girişimler yapıldı. Çok yakında üretime geçilmiş olacak.
Alkol bazlı el dezenfektanının deneme üretimi yapıldı, seri üretimine başlandı, ilk etapta günlük 1 ton üretim.
GÜVENLİKLERİ ÖNEMLİ
Askeri okullarda ve kışlalarda binlerce Mehmetçiğin sağlığı ülkemizin güvenliği açısından elbette çok önemli idi...
Ve çocuklarının durumunu merak eden anne ve babalar da...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın iletişim danışmanı Ekrem Okutan dostumuz vasıtasıyla gönderdiği bilgi notlarını yorumsuz olarak sunmak da görevimizdi...