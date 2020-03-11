Koronavirüs yüzünden dünya haritasında birçok ülke kırmızıya boyalı...
Ve her ülkedeki son durumu gösteren tabloya baktığımızda ürkütücü rakamlar...
Milyarlarca insan kırmızı günler yaşıyor...
Yani ya hastanede ya da evinde karantina altındalar...
Milyarlarca insan ise tedirgin ve korku içinde...
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Daha önceki yazılarımızda virüsün sağlık ve ekonomi boyutu olduğunu belirtmiştik ve birçok ülkede ekonomiye kötü etkisini görmeye başladık...
İtalya ekonomisi zor günlere girdi bile...
Koronavirüs salgınında hem vaka, hem de ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor...
Avrupa Birliği’nin 3. büyük ekonomisine sahip İtalya, virüs gerekçesiyle turizm, sağlık, ekonomi, sanayi, spor gibi pek çok alanda zarar görüyor.
Ve birçok futbol maçının seyircisiz oynanma kararının alınması da olayın ciddiyetini gösteriyor...
AB Parlamentosu Başkanı David Sassoli’nin koronavirüs nedeniyle Brüksel’deki evinde karantinaya alındığı ve bazı bakanların da hastalığa yakalandığını biliyoruz...
*
Sanayiciler konfederasyonu, yılın ilk yarısında İtalyan ekonomisinin “güçlü” şekilde etkileneceğini açıklıyor...
Moody’s, yeni tip koronavirüsün yayılması yılın ikinci çeyreğinde ekonomiyi olumsuz etkileyecek diyor...
İtalyan borsası da büyük zarar görüyor...
21 Şubat’tan bugüne yüzde 16 değer kaybeden borsada, 95 milyar Euro’nun eridiği belirtiliyor.
Dünya Turizm Örgütü’nün son verilerine göre, 2018 yılında 62.1 milyon turistin geldiği İtalya, koronavirüs yüzünden çok sayıda rezervasyon iptalleriyle karşı karşıya...
*
İtalyan Otelciler Federasyonu ise Roma, Milano ve Floransa’da mart ayındaki iptallerin yüzde 90’a dayandığını belirtiyor...
İtalya Ticaret ve Turizm Odası ise 1 Mart-31 Mayıs’ı kapsayan üç aylık bahar döneminde 31 milyon 625 bin turist kaybı ve 7.4 milyar Euro zarar beklediklerini açıklıyor.
İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) maçların nisan ayına kadar seyircisiz oynanacak olması, kulüpleri önemli bir kaynak olan stat gelirinden mahrum bırakacak.
*
2019’da 2.4 trilyon Euro olan kamu borcunun GSYH’nin yüzde 134.8’ine denk geldiği İtalya’da koronavirüs salgını, en çok ülkenin GSYH’sinin yüzde 41’ini temsil eden, endüstrinin en gelişmiş olduğu Lombardiya, Emilia-Romagna, Veneto gibi kuzeydeki bölgeleri vurmuş durumda...
*
Kısacası, AB ülkelerinin büyük kısmında koronavirüsün yayıldığını biliyoruz...
Çin’de vaka sayısının gittikçe düşmesine ise seviniyoruz...
Diliyoruz, Türkiye olarak kırmızı günleri yaşamayız...
Ve her ülkenin yeniden sağlıklı ve ekonomik olarak güçlü günlerine geri dönmesini diliyoruz...
Kırmızı günler
Koronavirüs yüzünden dünya haritasında birçok ülke kırmızıya boyalı...
Ve her ülkedeki son durumu gösteren tabloya baktığımızda ürkütücü rakamlar...
Milyarlarca insan kırmızı günler yaşıyor...
Yani ya hastanede ya da evinde karantina altındalar...
Milyarlarca insan ise tedirgin ve korku içinde...
*
Daha önceki yazılarımızda virüsün sağlık ve ekonomi boyutu olduğunu belirtmiştik ve birçok ülkede ekonomiye kötü etkisini görmeye başladık...
İtalya ekonomisi zor günlere girdi bile...
Koronavirüs salgınında hem vaka, hem de ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor...
Avrupa Birliği’nin 3. büyük ekonomisine sahip İtalya, virüs gerekçesiyle turizm, sağlık, ekonomi, sanayi, spor gibi pek çok alanda zarar görüyor.
Ve birçok futbol maçının seyircisiz oynanma kararının alınması da olayın ciddiyetini gösteriyor...
AB Parlamentosu Başkanı David Sassoli’nin koronavirüs nedeniyle Brüksel’deki evinde karantinaya alındığı ve bazı bakanların da hastalığa yakalandığını biliyoruz...
*
Sanayiciler konfederasyonu, yılın ilk yarısında İtalyan ekonomisinin “güçlü” şekilde etkileneceğini açıklıyor...
Moody’s, yeni tip koronavirüsün yayılması yılın ikinci çeyreğinde ekonomiyi olumsuz etkileyecek diyor...
İtalyan borsası da büyük zarar görüyor...
21 Şubat’tan bugüne yüzde 16 değer kaybeden borsada, 95 milyar Euro’nun eridiği belirtiliyor.
Dünya Turizm Örgütü’nün son verilerine göre, 2018 yılında 62.1 milyon turistin geldiği İtalya, koronavirüs yüzünden çok sayıda rezervasyon iptalleriyle karşı karşıya...
*
İtalyan Otelciler Federasyonu ise Roma, Milano ve Floransa’da mart ayındaki iptallerin yüzde 90’a dayandığını belirtiyor...
İtalya Ticaret ve Turizm Odası ise 1 Mart-31 Mayıs’ı kapsayan üç aylık bahar döneminde 31 milyon 625 bin turist kaybı ve 7.4 milyar Euro zarar beklediklerini açıklıyor.
İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) maçların nisan ayına kadar seyircisiz oynanacak olması, kulüpleri önemli bir kaynak olan stat gelirinden mahrum bırakacak.
*
2019’da 2.4 trilyon Euro olan kamu borcunun GSYH’nin yüzde 134.8’ine denk geldiği İtalya’da koronavirüs salgını, en çok ülkenin GSYH’sinin yüzde 41’ini temsil eden, endüstrinin en gelişmiş olduğu Lombardiya, Emilia-Romagna, Veneto gibi kuzeydeki bölgeleri vurmuş durumda...
*
Kısacası, AB ülkelerinin büyük kısmında koronavirüsün yayıldığını biliyoruz...
Çin’de vaka sayısının gittikçe düşmesine ise seviniyoruz...
Diliyoruz, Türkiye olarak kırmızı günleri yaşamayız...
Ve her ülkenin yeniden sağlıklı ve ekonomik olarak güçlü günlerine geri dönmesini diliyoruz...