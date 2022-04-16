Kendine mahkûm bir ülke

Fransa’da ikinci tur seçimleri Macron mu yoksa Le Pen mi kazanacak?
Ve hangi adayın kazanacağı iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli...
- Aşırı sağcı aday Le Pen, ırkçı ve göçmen karşıtı söylemleriyle AB’yi kendi içine kilitlemeyi tercih ediyor...
Macron ise seçildiği 2017 yılından bugüne kadar Türkiye ile gerginliklerin yaşanmasına rağmen en azından açıkça ırkçı ve göçmen karşıtı değil...
İkinci turda aşırı solcuların oylarının da Macron’a gideceğini düşünüyoruz...
Macron, yeniden kazanması halinde Türkiye ile yeni bir sayfa açarak yola devam edebilir...
Çünkü seçimlerin siyasi boyutu olduğu kadar ekonomik yönü de oldukça yön belirleyici...
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Macron aşırı solcuların, göçmenlerin ve yoksulların, Le Pen ise kırsal kesimdeki tarım ile geçinmeye çalışanların oylarına talip...
Seçim kampanyalarında farklı kesimlerin güvenini kazanmaya çalışan Macron, ırkçı ve göçmen karşıtı rakiplerine diyor ki:
- Popülist söylemler ve yabancı düşmanlığına teslimiyet...
- Bu, Fransa değil!
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Birinci tura seçmenlerin yüzde 26’sının katılmadığına dikkat çeken uzmanlar, ikinci turda katılımın daha yüksek olabileceğini belirtiyor...
- Anketlere göre Rusya-Ukrayna savaşının, göç ve güvenlik konularının halkın öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan uzmanlar, Macron’un Ukrayna’nın yanında açıkça yer almadığı ve Rusya’ya karşı net bir tavır göstermediği için oy kaybettiğini söylüyor ama son 50 yılın en yüksek yıllık büyümesinin de Macron döneminde gerçekleştiğini hatırlatıyor...
*
Pandemiden kaynaklanan, ekonominin daralmasıyla yaşanan işsizlik ve maddi sıkıntılar yüzünden ülkede göçmenlere ve müslümanlara karşı sert söylemlerde bulunan kesim, oylarını aşırı sağcı ve aşırı solcu adaylara verdi...
- 2020 yılında Fransa’da yaklaşık 7 milyon göçmenin yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, son iki yılda Suriye, Ukrayna, Afganistan gibi ülkelerden kaç kişinin ülkeye geldiğini ise bilmiyor...
*
Macron ise ikinci tur seçimlerin yaklaşmasıyla oyları toparlayabilmek uğruna farklı stratejiler geliştiriyor...
- Abramoviç dahil Rus oligarklarına ait toplam değeri 25 milyar Euro eden malvarlıklarına el koyulmasının ise Macron’un seçim stratejisi olduğu söyleniyor...
- Kısacası, Fransa’daki seçimlerde adayların söylemlerine, stratejilerine ve yaşananlara bakıldığında, Macron’un seçilmesinin Türkiye açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz...
Macron ikinci turda aşırı solcuların da oylarını alabilecek hamleler yapabilirse seçimi yüksek bir oy oranıyla yeniden kazanabilir...
- Seçimleri ırkçı ve göçmen karşıtı Le Pen’in kazanması halinde ise Fransa, kapılarını dışarıya kapatan ve kendine mahkûm bir ülkeye dönüşebilir...
Kendine mahkûm bir ülke
Fransa’da ikinci tur seçimleri Macron mu yoksa Le Pen mi kazanacak?
Ve hangi adayın kazanacağı iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli...
- Aşırı sağcı aday Le Pen, ırkçı ve göçmen karşıtı söylemleriyle AB’yi kendi içine kilitlemeyi tercih ediyor...
Macron ise seçildiği 2017 yılından bugüne kadar Türkiye ile gerginliklerin yaşanmasına rağmen en azından açıkça ırkçı ve göçmen karşıtı değil...
İkinci turda aşırı solcuların oylarının da Macron’a gideceğini düşünüyoruz...
Macron, yeniden kazanması halinde Türkiye ile yeni bir sayfa açarak yola devam edebilir...
Çünkü seçimlerin siyasi boyutu olduğu kadar ekonomik yönü de oldukça yön belirleyici...
*
Macron aşırı solcuların, göçmenlerin ve yoksulların, Le Pen ise kırsal kesimdeki tarım ile geçinmeye çalışanların oylarına talip...
Seçim kampanyalarında farklı kesimlerin güvenini kazanmaya çalışan Macron, ırkçı ve göçmen karşıtı rakiplerine diyor ki:
- Popülist söylemler ve yabancı düşmanlığına teslimiyet...
- Bu, Fransa değil!
*
Birinci tura seçmenlerin yüzde 26’sının katılmadığına dikkat çeken uzmanlar, ikinci turda katılımın daha yüksek olabileceğini belirtiyor...
- Anketlere göre Rusya-Ukrayna savaşının, göç ve güvenlik konularının halkın öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan uzmanlar, Macron’un Ukrayna’nın yanında açıkça yer almadığı ve Rusya’ya karşı net bir tavır göstermediği için oy kaybettiğini söylüyor ama son 50 yılın en yüksek yıllık büyümesinin de Macron döneminde gerçekleştiğini hatırlatıyor...
*
Pandemiden kaynaklanan, ekonominin daralmasıyla yaşanan işsizlik ve maddi sıkıntılar yüzünden ülkede göçmenlere ve müslümanlara karşı sert söylemlerde bulunan kesim, oylarını aşırı sağcı ve aşırı solcu adaylara verdi...
- 2020 yılında Fransa’da yaklaşık 7 milyon göçmenin yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, son iki yılda Suriye, Ukrayna, Afganistan gibi ülkelerden kaç kişinin ülkeye geldiğini ise bilmiyor...
*
Macron ise ikinci tur seçimlerin yaklaşmasıyla oyları toparlayabilmek uğruna farklı stratejiler geliştiriyor...
- Abramoviç dahil Rus oligarklarına ait toplam değeri 25 milyar Euro eden malvarlıklarına el koyulmasının ise Macron’un seçim stratejisi olduğu söyleniyor...
- Kısacası, Fransa’daki seçimlerde adayların söylemlerine, stratejilerine ve yaşananlara bakıldığında, Macron’un seçilmesinin Türkiye açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz...
Macron ikinci turda aşırı solcuların da oylarını alabilecek hamleler yapabilirse seçimi yüksek bir oy oranıyla yeniden kazanabilir...
- Seçimleri ırkçı ve göçmen karşıtı Le Pen’in kazanması halinde ise Fransa, kapılarını dışarıya kapatan ve kendine mahkûm bir ülkeye dönüşebilir...