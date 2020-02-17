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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Kayıtsızlık

17 Şubat 2020

Amerika’nın en büyük ikinci gazete grubu McClatchy, iflas koruması için başvuruda bulunmuş...

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ABD’de de geleneksel medya sektörü krizde...

Ki büyük bir reklam pazarı olmasına rağmen...

Son on yıldan beri sürekli geleneksel medyanın gazete ve televizyonlarının dijital dönüşüme odaklanması gerektiğini ve sosyal medya platformlarının kontrolsüz bir güç olmaya doğru gittiğini yazan biri olarak, bu noktaya gelişin bir başka nedeninin hukuk yoksunluğu olduğunu düşünüyorum...

Ve kayıtsızlığın da sonucudur...

*

Borçlarını azaltmaya ve dijital dönüşüme odaklanacağını açıklayan McClatchy, Miami Herald ve Kansas City Star dahil 30 bölge gazetesini de işletmeye devam edecekmiş...

Sosyal medya hukuki yaptırımların uzağında kontrolsüz güç olmaya devam ettikçe, geleneksel medya her ülkede aynı sorunları yaşayacak...

Vergisiz, hesapsız ve kitapsız bir alanda at koşturan sosyal medya platformlarının küresel patronlarına ‘dur’ denilmesi gerekiyor...

Ve sorumsuzca yayıncılığın yapıldığı sosyal medyayla alakalı yasalarının da çıkarılması gerekiyor...

İyi vatandaşlarını sosyal medyanın tehlikelerinden koruyamayan ve kötülükleriyle baş edemeyen bir ülke ve hukuk sistemi olamaz...

Geleneksel medya yasalara, vergiye tabiiyken, sosyal medya platformlarının şirketleri bunlardan sorumlu olmazsa dünyanın hiçbir ülkesi, devleti ve medya kuruluşları kötüye gidişi durduramaz...

*

Ve sosyal medya platformlarında yaşananları okudukça, izledikçe aklımıza

Katoliklikle liberalizmi uzlaştırmaya çalışan Fransız düşünür Felicite Lamennais’in “Bir şahsın, diğer bir şahsı muhakeme ettiğini düşündüğüm zaman, beni büyük titreme kaplamaktadır” sözleri geliyor...

Sosyal medyada bu küresel terör boyutuna varmış durumda.

Bir anda yalan rüzgârlarıyla büyük kalabalıkları terörize edip sokaklara döken sosyal medya küresel hukuk ilkeleriyle kontrol edilmedikçe her ülkeyi büyük sorunlar bekliyor...

Fransa’da bir TIR şoförünün attığı tweet’le başlayan ‘Sarı Yelekliler’ eylemlerinin yağmaya kadar gittiğini aylarca medyadan izledik...

İran, Irak ve Ortadoğu ülkelerinde durum daha da kötü...

*

Aydınlanma döneminin en önemli düşünürlerinden sayılan Montesquieu’nun 1748’de yirmi yıllık çalışmasının eseri ‘Kanunların Ruhu Üzerine’ kitabında hukukun da sektörler gibi kendini güncellemesi gerektiğini savunuyor...

Ve Montesquieu diyor ki:

Kanunlar, eşyanın mahiyetinden doğan zorunlu münasebetlerdir...

“Bir rejim halkın artık adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya düşünce o rejim mahkûm olmuştur” diyen Montesquie, kanunların bir tarif olmadığını, bir sistem ve tarih olduğunu vurguluyor...

Sezon sonu indirimleri gibi yapboz tahtasına da döndürülemeyeceğini de...

Güçlülerin hukuksuz hâkimiyetinin olduğu yerde adalet yoktur...

Bugün sosyal medyanın geldiği bu nokta ülkeleri, devletleri ve kısacası her sektörü tehdit etmeye devam ediyor...

*

Kısacası, sosyal medya yasalarının çıkarılması gerekiyor...

Kayıtsızlık, sorumsuzluk modern çağda bir sistem haline getirilmemeli...

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