Karartılan gece

Rusya ve Esad rejiminin İdlib’deki saldırılarında 33 Mehmetçiğin şehit edildiği, 36 Mehmetçiğin yaralandığı haberleriyle yüreğimiz kanadı...
İçimizdeki ışığı kararttılar adeta...
*
Evet, dünya iki delinin eline kalmış sanki...
Biri Trump, diğeri Putin...
Ve piyonları...
*
Rusya saldırıda bulunmadıklarını açıklıyor ve inkâr ediyor...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı açıklamada diyor ki:
Birliklerimizin bulunduğu yerler, önceden Rusya’nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleşmiştir.
İlk atışı müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur.
Yani, Rusya çirkef yüzünü göstermiştir...
*
Saldırıdan sonra ise ABD, S-400’den vazgeçmemiz gerektiğini açıklıyor...
Lakin “Patriot füzelerini veririz” demiyor...
Savunmasız bırakılan müttefik hesaplarına kargalar bile gülüyor artık...
Dostluk anlayışları da böyle işte...
*
AB Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise Türkiye’ye tek taraflılıktan uzak durulması çağrısı yaparak bize akıl vermeye devam ediyor.
4 milyon Suriyeli mülteciye kapıları açan ülkemize bu mültecilerin maliyeti 60 milyar dolar...
Buna rağmen AB kapılarını kapatmış, bize akıl vermeye devam ediyor...
Türkiye ise düzensiz göçmenler için AB kapılarını açtı...
Uzaktan akıl vermek nasıl oluyor göreceğiz...
*
Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa’ya ulaşmasını durdurmama kararı bize göre de önemli...
Yunanistan sınıra asker yığmaya başladı bile...
Yunan adalarında ise düzensiz göçmenlerle askerler arasında savaş başlamış bile...
İdlib’den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve denizyoluyla Avrupa’ya geçmesi halinde AB ülkeleri büyük bir sorunla uğraşacak...
Türkiye’nin bu kararına AB’den itirazlar gelmeye devam ediyor...
Düzensiz göçmenlerle düzenleri bozulduğunda belki bizi daha iyi anlayacaklar ama artık çok geç...
*
Dünya diken üstünde...
Karartma gecelerini yaşıyor adeta...
Çin, İran ve Avrupa ise koronavirüs ile uğraşıyor...
Yani kendi dertlerine düşmüşler...
Türkiye güvenliğini korumak için mücadele ediyor ama bizim dışımızdakilerin derdi başka...
Ve ne Suriye imiş ya diyebiliyoruz...
*
ABD Fırat’ın doğusunda...
Rusya ise Esad rejiminin yanında, yani sınırlarımızda ve bize saldırabiliyor...
Rusya bu işte...
1405’ten beri Müslümanları öldüren bu anlayışa asla güvenilmeyeceğini yıllardan beri yazıyor ve söylüyoruz...
PKK’yı kuran ve yıllarca besleyen Rusya’nın müttefik olacağına hiç inanmadık...
*
S-400 sattı güya...
Hava sahamızı koruyabilmek için...
Rus uçakları ise Esad rejimiyle birlikte İdlib’de bizi bombalıyor...
*
Rusya’nın yıllardan beri Türkiye ile olan dostluğundaki ikiyüzlü davranış modeli bize eski bir hikâyeyi hatırlatıyor...
Stalin, Soljenitsin’i Gulag’a sürgün ediyor...
Moskova’da büyük isyanlar çıkınca, Stalin bir subayını adaya gönderiyor.
Subay, Soljenitsin’e der ki:
Stalin sizi affedecek. Yalnız bir şartı var, geçmişi hatırlayanın bir gözü kör olsun!
Soljenitsin biraz düşündükten sonra subaya diyor ki:
Kabul ediyorum ama unutanın da iki gözü kör olsun!
*
Sanki o günden beri iki gözümüzü kör etmiş gibiyiz...
Ve unutarak yaşamayı sanatlaştırmışız...
*
İngiliz devlet adamı Lord Palmerston, uluslararası diplomasiye kazandırdığı sözünde “İngiltere’nin ebedi dostları ve ebedi düşmanları yoktur, çıkarları vardır” demiş, ama bizde diyoruz ki bizim ebedi ve ezeli dostumuz hiç yok...
Bin yıllık geçmişimizi unutmayalım...
33 Mehmetçiğin şehit edildiği günü ise hiç unutmayalım...
Soljenitsin gibi haykıralım Rusya’ya ve dünyaya:
Unutanın iki gözü kör olsun!
Karartılan gece
Regaip Kandili akşamıydı...
Rusya ve Esad rejiminin İdlib’deki saldırılarında 33 Mehmetçiğin şehit edildiği, 36 Mehmetçiğin yaralandığı haberleriyle yüreğimiz kanadı...
İçimizdeki ışığı kararttılar adeta...
*
Evet, dünya iki delinin eline kalmış sanki...
Biri Trump, diğeri Putin...
Ve piyonları...
*
Rusya saldırıda bulunmadıklarını açıklıyor ve inkâr ediyor...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı açıklamada diyor ki:
Birliklerimizin bulunduğu yerler, önceden Rusya’nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleşmiştir.
İlk atışı müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur.
Yani, Rusya çirkef yüzünü göstermiştir...
*
Saldırıdan sonra ise ABD, S-400’den vazgeçmemiz gerektiğini açıklıyor...
Lakin “Patriot füzelerini veririz” demiyor...
Savunmasız bırakılan müttefik hesaplarına kargalar bile gülüyor artık...
Dostluk anlayışları da böyle işte...
*
AB Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise Türkiye’ye tek taraflılıktan uzak durulması çağrısı yaparak bize akıl vermeye devam ediyor.
4 milyon Suriyeli mülteciye kapıları açan ülkemize bu mültecilerin maliyeti 60 milyar dolar...
Buna rağmen AB kapılarını kapatmış, bize akıl vermeye devam ediyor...
Türkiye ise düzensiz göçmenler için AB kapılarını açtı...
Uzaktan akıl vermek nasıl oluyor göreceğiz...
*
Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa’ya ulaşmasını durdurmama kararı bize göre de önemli...
Yunanistan sınıra asker yığmaya başladı bile...
Yunan adalarında ise düzensiz göçmenlerle askerler arasında savaş başlamış bile...
İdlib’den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve denizyoluyla Avrupa’ya geçmesi halinde AB ülkeleri büyük bir sorunla uğraşacak...
Türkiye’nin bu kararına AB’den itirazlar gelmeye devam ediyor...
Düzensiz göçmenlerle düzenleri bozulduğunda belki bizi daha iyi anlayacaklar ama artık çok geç...
*
Dünya diken üstünde...
Karartma gecelerini yaşıyor adeta...
Çin, İran ve Avrupa ise koronavirüs ile uğraşıyor...
Yani kendi dertlerine düşmüşler...
Türkiye güvenliğini korumak için mücadele ediyor ama bizim dışımızdakilerin derdi başka...
Ve ne Suriye imiş ya diyebiliyoruz...
*
ABD Fırat’ın doğusunda...
Rusya ise Esad rejiminin yanında, yani sınırlarımızda ve bize saldırabiliyor...
Rusya bu işte...
1405’ten beri Müslümanları öldüren bu anlayışa asla güvenilmeyeceğini yıllardan beri yazıyor ve söylüyoruz...
PKK’yı kuran ve yıllarca besleyen Rusya’nın müttefik olacağına hiç inanmadık...
*
S-400 sattı güya...
Hava sahamızı koruyabilmek için...
Rus uçakları ise Esad rejimiyle birlikte İdlib’de bizi bombalıyor...
*
Rusya’nın yıllardan beri Türkiye ile olan dostluğundaki ikiyüzlü davranış modeli bize eski bir hikâyeyi hatırlatıyor...
Stalin, Soljenitsin’i Gulag’a sürgün ediyor...
Moskova’da büyük isyanlar çıkınca, Stalin bir subayını adaya gönderiyor.
Subay, Soljenitsin’e der ki:
Stalin sizi affedecek. Yalnız bir şartı var, geçmişi hatırlayanın bir gözü kör olsun!
Soljenitsin biraz düşündükten sonra subaya diyor ki:
Kabul ediyorum ama unutanın da iki gözü kör olsun!
*
Sanki o günden beri iki gözümüzü kör etmiş gibiyiz...
Ve unutarak yaşamayı sanatlaştırmışız...
*
İngiliz devlet adamı Lord Palmerston, uluslararası diplomasiye kazandırdığı sözünde “İngiltere’nin ebedi dostları ve ebedi düşmanları yoktur, çıkarları vardır” demiş, ama bizde diyoruz ki bizim ebedi ve ezeli dostumuz hiç yok...
Bin yıllık geçmişimizi unutmayalım...
33 Mehmetçiğin şehit edildiği günü ise hiç unutmayalım...
Soljenitsin gibi haykıralım Rusya’ya ve dünyaya:
Unutanın iki gözü kör olsun!