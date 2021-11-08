Kaba saba masallar

Her geçen gün yeni bir gelişmeyle güne uyanıyoruz...

Yaşananları takip ettikçe hiçbirinin tesadüf olmadığını da anlıyoruz.

Büyükelçilerin bildirisiyle dünya gündemine getirilen Türkiye’deki yargının bağımsızlığının tartışmaya açılmasını hedefleyenler daha sonra geri adım atarak süreci geçiştirdiler...

Türkiye’nin hiçbir büyükelçisinin bugüne kadar bulunduğu ülkenin kamuoyuna yönelik ve içişlerine müdahale edecek bir açıklaması veya bildirisi olmamıştır...

Olmamalıdır da...

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“Elçiye zeval olmaz” kuralını elbette herkes biliyor ama elçiler ait olduğu ülke yönetimlerinin mesajını resmi kanallardan ilettikleri zaman zeval yani sorumlu tutulmaz...

Böyle akıllarına estiği gibi bir ülkenin içişlerine, yargısına karışırsa elbette sorumludurlar...

Biliyoruz ki elçilerin hiçbiri ülkelerinin yönetimlerinden onay almadan bu bildiriye imza atmaz...