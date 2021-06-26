Ve çıkıp da söyleyeceği dağları.
Saklı renklerin içinde biriktirilen sırları.
Kimseyi bulamayanlar, derdini ağaçlara ve kuşlara anlatıyor...
İnsan yüreğinin derinliklerine gömdüklerinin kayıp mezarlarını arıyor...
Hangisinin dost ve düşman olduğunu hatırlamaya çalışıyor...
“Unutma” diyen dervişin sözleri kulaklarında çınlıyor:
“Düşmanınla dost, dostunla düşman olan dostun değildir.”
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Saldırılar ile ilgili kamuoyuna açıklama yapan siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker şirketi ‘Windows yazılımının kullanıldığı 3.25 milyon bilgisayardan ödeme bilgilerinin ele geçirildiğini’ duyurunca olayın boyutunun ne kadar büyük olduğu anlaşıldı...
Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter hesaplarının hedef alındığını duyuran NordLocker, hacker’ların e-posta veya ‘önyükleme yazılımı indirerek virüs bulaştırma yoluyla’ kişisel verileri ele geçirdiklerini belirtti.
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NordLocker şirketince hazırlanan rapordan, kötü amaçlı yazılımlarla son iki yılda 26 milyon kişinin oturum açma kimlik bilgilerinin dahil olduğu çok sayıda bilginin çalındığını öğreniyoruz...
Şirket raporlarında, ‘web kameralarının kötü amaçlı yazılım tarafından ele geçirildiği’ bilgisini de paylaşmış.
Daha önemlisi çalınan verilerle hangi kötülüklerin yapılacağının henüz bilinmeyişi...
Ve gelecek yıllarda, çalınan verilerin gerçek sahiplerin dolandırılmasında kullanılabileceği konusunda uyaran NordLocker:
“Açıklığa kavuşturmak istiyoruz: Bu veritabanını biz satın almadık ve diğer tarafların bunu yapmasına göz yummayız”
Ve bilinmeyenleri de...
Dünya kamuoyunun odaklandığı ve perde arkasını merak ettiği sonuç bildirgesindeki konu başlıkları şöyle:
- 2030 Stratejisi’nin ayrıntılarında neler vardı?
- 8 kilit alanda alınan kararlar neydi?
- Türkiye’de kurulması kararlaştırılan NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ne iş yapacak?
- Rusya ve Çin’i dizginleyebilmek için Ukrayna, Gürcistan’ın NATO’ya üye edilip edilmeyeceği...
Daha da ötesi gelecek yıllarda Irak ve Ürdün’ü de NATO’ya dahil etme planlarının olduğunu anlıyoruz...
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Paradan daha çok para kazanabilme ihtimalinin dürttüğü hırsa yenik düşülüyor...
2008 yılında ABD’de mortgage finansal krizi dört yıl sürmüştü...
Krizin perde arkasında yaşananları ise ‘İçişleri’ adlı belgeseli izlediğimizde büyük resmi görebilmiştik... Yönetmen Charles Henry Ferguson tarafından çekilen belgesel filmde 2008’deki ekonomik kriz ve finansal erime seyirciye anlaşılır biçimde anlatılıyor...
Ünlü oyuncu Matt Damon’un oynadığı film kamuoyunda oldukça beğenilmişti...
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Balona fazla üflemeyi kimsenin durdurmadığına ve herkesin gözü kapalı seyrettiğine dikkat çeken Soros, finans piyasalarını çok uyardığını ama kimsenin kendisini ciddiye almadığını belirtmiş ve demişti ki:
- Müzik bitene kadar dans devam eder... Lakin müzik çoktan bitmişti ama dans sürüyordu...
Nereye kadar?
İpin ucu
Yemen açıklarında batan teknede 300 kişi daha sularda boğularak öldü...
Nereye gidiyorlardı?
Körfez ülkelerine...
Çünkü, Yemen’de terör, açlık, işsizlik var...
Daha da ötesi var gibi görünen devlet yok gibi...
İnsanlarını koruyamıyor...
BM Uluslararası Göç Örgütü raporlarında geçen yıl sadece Akdeniz’de 2 bin 200 göçmenin hayatını kaybettiği yazıyor...
Uluslararası bazı yardım kuruluşları ise gerçek sayının açıklanan rakamlardan daha çok olduğunu söylüyor...
Nisan ayında ise Afrika’dan Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıların bulunduğu üç teknenin batmasıyla 172 kişinin Akdeniz’de öldüğü açıklanmıştı...
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Anne ve babalarıyla birlikte yaşayamadıkları hayatı derin sularda kaybeden çocukların karaya vuran cesetlerini dünya seyrediyor...
Karaya vuran cesetler bir çöp gibi toplanıp götürülüyor...
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“İnsan dünyaya sığmıyor” misali göçler de durdurulamıyor...
Avrupa ise ülkelerine yapılan bu göçü durdurmak için Türkiye’den yardım istiyor...
Daha önce verdikleri sözleri yerine getiremeyen AB ülkeleri her geçen olayın ciddi boyuta vardığını görünce bu defa Brüksel’deki AB zirvesinin ilk gün görüşmelerinden sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’ye 3 milyar Euro’luk yardımı kapsayan yeni mülteci anlaşması konusunda uzlaştıklarını söylüyor...
AB olayın sadece paradan ibaret olduğunu sanıyor...
*
İpin ucunu kaçırdığımız her uçurtmadan sorumlu kılamıyoruz kendimizi...
İpini kopardığımız uçurtmaları taşlıyoruz.
Şair Özdemir Asaf’ın dediği gibi:
- Uçurtma der ki kuyruğuna
Havaya kuyruk sallama
Çocuklardan sorumluyuz.
*
Kaç çocuğun yüreğindeki umudun ipleri kesilip atıldı ve kaç uçurtma sahipsiz bırakıldı gökyüzünde...
Biliyor muyuz?
Mesele para, toprak, taş, ağaç, denizler değildi...
O toprağın üzerinde ağaçlar gibi büyüyen, denizler kadar yüreği büyük çocuklardı asıl mesele...
Ve her gün sayılarını unuttuğumuz kadar ölüyor insan...
Ya savaşlarda...
Ya denizlerde...
Ya da kavgalarda
Veya pusularda...
*
İpin ucu kaçmış bir kere...
Uçurtmalar ise sahipsiz gökyüzünde dolaşıyor...
İnsanoğlu aşağıda hâlâ nutuk çekiyor...