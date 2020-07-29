İkiyüzlü bir yalnızlık

“Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol’ diyen Mevlânâ’nın tarifine uyan kaç kişi kaldı bilmiyoruz ama “nasıl işine geliyorsa” anlayışıyla yaşayan, konuşan, yazanların kalabalıklaştığını biliyoruz...
İkiyüzlü davranış sergileyenlere kimileri strateji, kimileri siyaset diyorsa da “dürüstlük” söylemlerinin çok uzağında yaşıyoruz...
İmaj, PR çalışmalarıyla “göründüğü gibi olmayan” kalabalıkların arasında gittikçe kendi yalnızlığımıza çekiliyoruz...
*
İdealize edilmiş ülkelerin, insanların, liderlerin, siyasetçilerin, yöneticilerin, sanatçıların karanlıkta kalan yüzlerini görebilmek gittikçe imkânsız hale geliyor...
Kimin kim olduğunu bilemiyoruz...
*
Özellikle devletlerin gerçek yüzlerini...
Hepsi de tilki misali; 40 türküsü var, 39’unu tavşan üstüne bestelemiş...
Kim müttefik, kim muhalif bilmiyoruz...
Devletlerin çıkarlarının hangisinin olduğunu da...
*
Türkiye’yi Akdeniz, Suriye ve Libya konusunda köşeye sıkıştırmak, dünya kamuoyunu yanlış yönlendirmek isteyen ikiyüzlü küresel güçler ve Fransa her geçen gün yeni bir senaryo yazıp filme çekiyor...
Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri durumunda olan Hafter’i destekleyen Fransa, Rusya, BAE ve Mısır silah gönderiyor, kimse bir şey diyemiyor...
Fransa bu desteğe NATO ve Avrupalı müttefikleri dahil etmek için büyük çaba sarf ediyor...
Hafter, açıkça Fransa ve diğer devletlere her defasında teşekkür ediyor...
*
Financial Times gazetesi yayınladığı analiz haberinde, Libya gerçeklerine farklı bir bakış açısı getiriyor...
Libya’nın doğusundaki Hafter’in artık Fransa için yük haline geldiğini iddia ediyor...
Paris’in Ankara’yı suçlamasının arkasındaki asıl sebebin, Hafter’i destekleyerek içine düştüğü yanlışın üstünü örtmeye çalışması olduğunu söyleyen Batılı bir diplomat ise diyor ki:
Fransa böylesine bir hatayla karşı karşıya kalınca, politikalarını haklı göstermek zorunda olduğu için Türkiye’yi suçluyor.
*
Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’nın Hafter’i destekleyerek petrol sektöründeki ticari paylarını korumaya çalışıyor oluşlarını Türkiye’nin görmediğini zannedenler ise yanılıyor ...
Financial Times’a konuşan Avrupalı bir diplomat ise:
Dürüst olalım, Türkiye Trablus’un düşüşünü durdurdu. Onların müdahalesi olmasaydı, insani bir felaket yaşanırdı.
*
Paris büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa ise Fransa’nın ikiyüzlü duruşunu yüzlerine karşı söylüyor...
Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, Fransa’nın Libya konusundaki politikalarındaki yaman çelişkiyi Fransız Senatosu Dışişleri Komisyonu’na şu sözlerle anlatıyor:
“Bazı devletler eski teröristi destekliyor... Libya’da Hafter’in meşru bir kişi olduğunu söyleyemeyiz... Türkiye, Libya’da meşru ve seçilmiş hükümeti destekleyerek ‘tehlikeli bir oyun’ oynuyor ama Mısır ve BAE Hafter’i desteklediğinde bir şey olmuyor, destekleyenler dürüst oluyor ve tehlikeli olmuyorlar... Biraz çarpıcı ve çelişkili bir durum değil mi?”
*
Devletlerin duruşu da sabahtan akşama kadar menfaat peşinde koşan insanların rutin alışkanlıklarına benziyor...
İdealize edilmiş yüzlerini ışığa dönüyorlar, gerçek yüzlerini ise karanlıkta saklı tutuyorlar...
Hafter’in yaptığı zulümlere Fransız basınının çekingen davrandığını da hatırlatan büyükelçi İsmail Hakkı Musa, bu zulme karşı ortak bir duruş sergilenmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor...
*
Türkiye ise ikiyüzlülerin dünyasında büyük bir yalnızlığa mahkûm edilmek isteniyor...
Ne kadar haklı olduğumuz kimsenin umurunda değil...
İkiyüzlü bir yalnızlık
“Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol’ diyen Mevlânâ’nın tarifine uyan kaç kişi kaldı bilmiyoruz ama “nasıl işine geliyorsa” anlayışıyla yaşayan, konuşan, yazanların kalabalıklaştığını biliyoruz...
İkiyüzlü davranış sergileyenlere kimileri strateji, kimileri siyaset diyorsa da “dürüstlük” söylemlerinin çok uzağında yaşıyoruz...
İmaj, PR çalışmalarıyla “göründüğü gibi olmayan” kalabalıkların arasında gittikçe kendi yalnızlığımıza çekiliyoruz...
*
İdealize edilmiş ülkelerin, insanların, liderlerin, siyasetçilerin, yöneticilerin, sanatçıların karanlıkta kalan yüzlerini görebilmek gittikçe imkânsız hale geliyor...
Kimin kim olduğunu bilemiyoruz...
*
Özellikle devletlerin gerçek yüzlerini...
Hepsi de tilki misali; 40 türküsü var, 39’unu tavşan üstüne bestelemiş...
Kim müttefik, kim muhalif bilmiyoruz...
Devletlerin çıkarlarının hangisinin olduğunu da...
*
Türkiye’yi Akdeniz, Suriye ve Libya konusunda köşeye sıkıştırmak, dünya kamuoyunu yanlış yönlendirmek isteyen ikiyüzlü küresel güçler ve Fransa her geçen gün yeni bir senaryo yazıp filme çekiyor...
Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri durumunda olan Hafter’i destekleyen Fransa, Rusya, BAE ve Mısır silah gönderiyor, kimse bir şey diyemiyor...
Fransa bu desteğe NATO ve Avrupalı müttefikleri dahil etmek için büyük çaba sarf ediyor...
Hafter, açıkça Fransa ve diğer devletlere her defasında teşekkür ediyor...
*
Financial Times gazetesi yayınladığı analiz haberinde, Libya gerçeklerine farklı bir bakış açısı getiriyor...
Libya’nın doğusundaki Hafter’in artık Fransa için yük haline geldiğini iddia ediyor...
Paris’in Ankara’yı suçlamasının arkasındaki asıl sebebin, Hafter’i destekleyerek içine düştüğü yanlışın üstünü örtmeye çalışması olduğunu söyleyen Batılı bir diplomat ise diyor ki:
Fransa böylesine bir hatayla karşı karşıya kalınca, politikalarını haklı göstermek zorunda olduğu için Türkiye’yi suçluyor.
*
Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’nın Hafter’i destekleyerek petrol sektöründeki ticari paylarını korumaya çalışıyor oluşlarını Türkiye’nin görmediğini zannedenler ise yanılıyor ...
Financial Times’a konuşan Avrupalı bir diplomat ise:
Dürüst olalım, Türkiye Trablus’un düşüşünü durdurdu. Onların müdahalesi olmasaydı, insani bir felaket yaşanırdı.
*
Paris büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa ise Fransa’nın ikiyüzlü duruşunu yüzlerine karşı söylüyor...
Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, Fransa’nın Libya konusundaki politikalarındaki yaman çelişkiyi Fransız Senatosu Dışişleri Komisyonu’na şu sözlerle anlatıyor:
“Bazı devletler eski teröristi destekliyor... Libya’da Hafter’in meşru bir kişi olduğunu söyleyemeyiz... Türkiye, Libya’da meşru ve seçilmiş hükümeti destekleyerek ‘tehlikeli bir oyun’ oynuyor ama Mısır ve BAE Hafter’i desteklediğinde bir şey olmuyor, destekleyenler dürüst oluyor ve tehlikeli olmuyorlar... Biraz çarpıcı ve çelişkili bir durum değil mi?”
*
Devletlerin duruşu da sabahtan akşama kadar menfaat peşinde koşan insanların rutin alışkanlıklarına benziyor...
İdealize edilmiş yüzlerini ışığa dönüyorlar, gerçek yüzlerini ise karanlıkta saklı tutuyorlar...
Hafter’in yaptığı zulümlere Fransız basınının çekingen davrandığını da hatırlatan büyükelçi İsmail Hakkı Musa, bu zulme karşı ortak bir duruş sergilenmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor...
*
Türkiye ise ikiyüzlülerin dünyasında büyük bir yalnızlığa mahkûm edilmek isteniyor...
Ne kadar haklı olduğumuz kimsenin umurunda değil...