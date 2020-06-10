İhtimal siyaseti

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, “Bir provokasyon olması halinde Türkiye’ye karşı askeri bir müdahale de dahil olmak üzere, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için her şeye hazır olduklarını” söylemiş...
Yani, “Olması halinde” diyor...
Elbette, dünyanın her ülkesi “provokasyon olması halinde”her şeye hazırlık yapar...
Lakin, provokasyon ne?
Söylemiyor...
*
Kaç asırdan beri Yunan halkını yalanlarıyla uyutmaya devam eden siyasetçiler Türkiye’ye savaş çığlıkları atarak iktidar olmaya ya da sürdürmeye çalışıyor bilmiyoruz ama “Kazanmak için düşman gerekiyor” stratejisini gelenekselleştiren Yunanistan’ın tehdit söylemleri yalan rüzgârı dizisi gibi...
Halkına gerçekleri söylemek yerine olayları çarpıtarak yalan söylemeyi tercih eden Yunan siyasetçiler ülkemiz üzerinden seçim sandıklarındaki oy oranlarını dizayn ediyor...
*
Türkiye, Girit, Rodos ve Kerpe adalarında petrol ve doğalgaz aramak için ruhsat başvurusunda bulununca Yunanistan kazanın altına odun taşımaya başladı...
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB yönetimine mektup yazıp aklı sıra AB’yi kışkırtıyor...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’dan yükselen savaş çığlıklarına karşılık şunları söyledi:
Yunanistan çıkmış kurusıkı atıyor.
Türkiye’ye bu tür laf atılır mı?
Sen kiminle dalga geçiyorsun.
Haddini bil.
Eğer sen haddini bilmezsen Türkiye bildirir.
Kıbrıs’ta 2 camiye molotof atıyorlar, bayrak dikiyorlar. Bu tarz olaylar yapılır mı?
*
İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü nedeniyle Ayasofya’da Fetih Suresi okunacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını Yunanistan medyası “Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma!” başlığıyla vererek halkını tahrik ediyor...
1934 yılında Danıştay kararıyla müzeye çevrilen Ayasofya için AK Parti’nin hukuki çalışmaları başlattığını duyan Yunanlar ortalığı yangın yerine çevirmeye çalışıyor...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya konusunda diyor ki:
Şimdi de yeni bir şey başladı. “Sakın ha Ayasofya’yı camiye çevirmeyin.” Hayırdır ya, siz Türkiye’yi mi idare ediyorsunuz?
Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay’ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır.
*
Eski başbakan Çipras ise Miçotakis’e en doğru yolu gösteriyor ve diyor ki:
Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile direkt görüşmeye başla.
*
Binlerce Suriyeli mülteciye kapılarını kapatan ve sınır boylarında aç ve susuz bırakan Yunanistan, FETÖ darbecilerine ise kapılarını açmış ve suçluların hiçbirini iade etmemişti...
Türkiye’ye hukuk ve medeniyet dersi veren Yunanistan’daki siyasetçilerin gerçek yüzü işte bu...
İhtimaller üzerine siyaset yapmayı alışkanlık edinen Yunanistan’ın hukuksuz duruşuna ise kimse isyan etmiyor...
Yunan darbecilere biz kapılarımızı açsaydık dünyayı başımıza yıkarlardı!
İkiyüzlülüğün ve ihtimal siyasetinin zirvelerinde gezinmeye devam ediyorlar...
İhtimal siyaseti
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, “Bir provokasyon olması halinde Türkiye’ye karşı askeri bir müdahale de dahil olmak üzere, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için her şeye hazır olduklarını” söylemiş...
Yani, “Olması halinde” diyor...
Elbette, dünyanın her ülkesi “provokasyon olması halinde”her şeye hazırlık yapar...
Lakin, provokasyon ne?
Söylemiyor...
*
Kaç asırdan beri Yunan halkını yalanlarıyla uyutmaya devam eden siyasetçiler Türkiye’ye savaş çığlıkları atarak iktidar olmaya ya da sürdürmeye çalışıyor bilmiyoruz ama “Kazanmak için düşman gerekiyor” stratejisini gelenekselleştiren Yunanistan’ın tehdit söylemleri yalan rüzgârı dizisi gibi...
Halkına gerçekleri söylemek yerine olayları çarpıtarak yalan söylemeyi tercih eden Yunan siyasetçiler ülkemiz üzerinden seçim sandıklarındaki oy oranlarını dizayn ediyor...
*
Türkiye, Girit, Rodos ve Kerpe adalarında petrol ve doğalgaz aramak için ruhsat başvurusunda bulununca Yunanistan kazanın altına odun taşımaya başladı...
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB yönetimine mektup yazıp aklı sıra AB’yi kışkırtıyor...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’dan yükselen savaş çığlıklarına karşılık şunları söyledi:
Yunanistan çıkmış kurusıkı atıyor.
Türkiye’ye bu tür laf atılır mı?
Sen kiminle dalga geçiyorsun.
Haddini bil.
Eğer sen haddini bilmezsen Türkiye bildirir.
Kıbrıs’ta 2 camiye molotof atıyorlar, bayrak dikiyorlar. Bu tarz olaylar yapılır mı?
*
İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü nedeniyle Ayasofya’da Fetih Suresi okunacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını Yunanistan medyası “Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma!” başlığıyla vererek halkını tahrik ediyor...
1934 yılında Danıştay kararıyla müzeye çevrilen Ayasofya için AK Parti’nin hukuki çalışmaları başlattığını duyan Yunanlar ortalığı yangın yerine çevirmeye çalışıyor...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya konusunda diyor ki:
Şimdi de yeni bir şey başladı. “Sakın ha Ayasofya’yı camiye çevirmeyin.” Hayırdır ya, siz Türkiye’yi mi idare ediyorsunuz?
Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay’ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır.
*
Eski başbakan Çipras ise Miçotakis’e en doğru yolu gösteriyor ve diyor ki:
Sen de benim başbakanlık dönemimde yaptığım gibi yap ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile direkt görüşmeye başla.
*
Binlerce Suriyeli mülteciye kapılarını kapatan ve sınır boylarında aç ve susuz bırakan Yunanistan, FETÖ darbecilerine ise kapılarını açmış ve suçluların hiçbirini iade etmemişti...
Türkiye’ye hukuk ve medeniyet dersi veren Yunanistan’daki siyasetçilerin gerçek yüzü işte bu...
İhtimaller üzerine siyaset yapmayı alışkanlık edinen Yunanistan’ın hukuksuz duruşuna ise kimse isyan etmiyor...
Yunan darbecilere biz kapılarımızı açsaydık dünyayı başımıza yıkarlardı!
İkiyüzlülüğün ve ihtimal siyasetinin zirvelerinde gezinmeye devam ediyorlar...