İHA çağı-III

Savunma sanayiinin son yirmi yıldır yaşadığı gelişmeler hakkındaki yazılarımdan sonra Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir bazı ayrıntılar içeren notlar göndermişti...

Pazartesi ve çarşamba günkü yazımda bahsetmiştim...

Selçuk Bayraktar ise teşekkür etmişti...

Prof. Demir ihracatın yüzde 30 arttığına dikkat çekmiş ve ithalatın ise yüzde 60 azaldığını belirtmişti... Bunun anlamı askeri ve siyasi dışa bağımlılığın azalması ve dövizin de ülkede kalması demekti...

Geçmiş yıllarda bir Heron alabilmek ve terörle mücadele edebilmek için neler yapıldığını hatırlayınca bunun ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz...

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Sadece askeri alanlarda değil; sağlık, enerji, çevre, afet ve acil durum, ulaşım, iletişim gibi sivil alanlarda da savunma sanayiinin büyük rolü olduğunu vurgulayan Prof. İsmail Demir, Teknofest, Roboik, Vizyonergenç gibi programlarla insan kaynağına da yatırım yapıldığını belirtiyor...

Başka neler yaşanıyor?

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