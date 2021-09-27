İHA çağı-III

Pazartesi ve çarşamba günkü yazımda bahsetmiştim...
Selçuk Bayraktar ise teşekkür etmişti...
Prof. Demir ihracatın yüzde 30 arttığına dikkat çekmiş ve ithalatın ise yüzde 60 azaldığını belirtmişti... Bunun anlamı askeri ve siyasi dışa bağımlılığın azalması ve dövizin de ülkede kalması demekti...
Geçmiş yıllarda bir Heron alabilmek ve terörle mücadele edebilmek için neler yapıldığını hatırlayınca bunun ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz...
*
Sadece askeri alanlarda değil; sağlık, enerji, çevre, afet ve acil durum, ulaşım, iletişim gibi sivil alanlarda da savunma sanayiinin büyük rolü olduğunu vurgulayan Prof. İsmail Demir, Teknofest, Roboik, Vizyonergenç gibi programlarla insan kaynağına da yatırım yapıldığını belirtiyor...
Başka neler yaşanıyor?
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Özellikle yarısından fazlası son beş yılda başlatılmış...
Nereden nereye başlıklı yazılarımız üzerine Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir’in bize gönderdiği notlara bakınca gelişmeyi daha da iyi anlıyoruz...
Dünyada artık savunma bir endüstri haline gelmiş durumda...
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ABD’nin en büyük şirketlerinden biri Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’dır...
Çünkü askeri uçak, gemi, silah, tank ve füze satışlarından trilyonlarca dolar kazanç elde ediyor...
‘Umut Bir Yöntem Olamaz’ kitabıyla ABD Kara Kuvvetleri’nin değişimine ve dönüşümüne liderlik eden General Gordon R. Sullivan, kitabında soğuk savaşın ardından 1.5 milyon çalışanıyla 63 milyar dolarlık bütçeye nasıl kavuştuğunu yazıyor...
Yıllar önce
Muhabere sistemlerini dört gün boyunca çalıştıramayanların kahraman gibi yıllarca aramızda nasıl dolaştıklarını da...
Kahraman gibi dolaşanlardan bir kaçını tanıyoruz...
Sever Paşa bunların kim olduğunu zaten kitabında yazıyor...
*
Savunma Sanayii’ne yönelik bütçenin 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara nasıl çıkartıldığının hikâyesinin ardında 20 yıl var...
Kendi mermisini, silahını, tankını, füzesini ve nakliye araçlarını yapan bir Türkiye var...
Ve de helikopterlerini...
Düne kadar hava savunma sistemlerimiz dahi yoktu...
Çin 228.
Rusya 67.
Fransa 57.
İngiltere 48.
Almanya 44.
Türkiye ise 18 milyar dolar...
*
Türkiye’nin 2001 yıllarında savunma sanayii projelerine ayırdığı bütçe ise 5,5 milyar dolar iken, bugün 75 milyar dolara çıkmış durumda...
Biz size bağımsız bir devlet bırakıyoruz.
Canınız gibi koruyacaksınız.
*
Afganistan’da yaşananları izliyoruz...
Bir milletin paramparça oluşunu...
Ve de bir devletin...
20 yıl ABD işgaliyle darmadağın olan bir ülkenin ne hale geldiğini ve canı gibi koruyamadığı ülkesini terk eden milletin yollara nasıl düştüklerini de...
Devletsizliğin ne olduğunu da...
Geçmiş yıllarda her ülkenin içinden geçtiği ve çoğu zaman yenik düştüğü bu durumdan bir şeyler elde etmek isteyenlerin kimler olduğunu da, fitne ateşiyle başlattıkları yangınların ardından yeni bir düzen kurmak istediklerini de...
Veya mevcut düzeni korumaya çalıştıklarını da.
Tarihin sayfalarında sayısız örnekler var.
Okuyan, anlayan, ders çıkartan yok.
*
Ya kahramanlaştırıyor ya da şeytanlaştırıyoruz.
Kör kuyulara taş atan delilerden bir farkımız yok.
Bir delinin attığı taşı kırk akıllının kuyudan çıkartamadığı günlerden, bir akıllının attığı taşı kırk delinin kuyudan çıkartacağı günlere gelmişiz.
Yıllar önce nasıl tanıştığımıza dair sözlerle başlayan sohbetimizde, yılların bir rüzgâr gibi nasıl da geçip gittiğini anlıyorduk...
Şehir hayatları böyle...
Kasabalardaki gibi değil...
Dostlarınızı her gün göremiyorsunuz, aynı şehirde yaşamanıza ve dolaşmanıza rağmen...
‘Dünya küçüktür’ diyorlar ama İstanbul galiba dünyadan da büyük...
Birini kaybettiğinizde bir daha göremeyebiliyorsunuz...
Ya da kaybetmek istediklerinizi...
*
Bilen var mı?
Son yüzyıldan beri savaşların harabeye çevirdiği kentlerde yaşayan ve silahların gölgesinde büyüyen, okul, öğretmen, kitap, defter yüzü görmeyen çocukların büyüdüğünde ne olmasını bekliyorduk ki!
Eğitimden yoksun kalan ve sokaklarda büyüyen çocuklar, dış istihbaratların oyuncağı haline gelen terör örgütlerine katılarak bir şeyleri kurtarabileceklerine inandırılıyor...
Aldatılıyorlar...
*
İslam coğrafyasında yaşanan eğitim yokluğu terör örgütlerinin ve karanlık şebekelerin işine yarıyor...
Eğitimsizlik, işsizlik ve yoksulluk beraberinde cehaleti ve fakirliği taşıyor...
Sürdürülmesi oldukça zor olan büyük bir yokluğa mahkûm edilen bu coğrafyanın çocukları terör örgütlerinin kucağına itiliyor...
Konuşmayalım da...
Taliban denilince İslam, İslam denilince DEAŞ, IŞİD ve El- Kaide gibi dış istihbaratların oyuncağı haline gelen terör örgütlerini akla getirenlerin kimler olduğunu ve ne yapmaya çalıştıklarını konuşalım.
Kaç asırdan beri İslam dinini değiştirebilmek, kendi yaşamlarına uydurabilmek için reform tellalları ve tüccarlarının asıl amaçlarını da...
Taliban’ı kimlerin büyütüp beslediğini de...
DEAŞ, IŞİD, El Kaide, Taliban gibi tüm radikal örgütlerden İslam coğrafyasının kurtulması gerektiğini ama neden kurtulamadığımızı da...
İslam dinini değiştiremeyenlerin Müslümanı nasıl değiştirdiklerini de...
*
“İslamofobi endüstrisi Afganistan üzerinden kuruldu”
Bir iki saat ülkenin farklı yerlerinde yaşananlara dair haberleri okuduğumuzda trajedi mi, komedi mi bir türlü karar veremiyoruz...
Ağlayalım mı yoksa gülelim mi bilmiyoruz...
*
Konya’da birileri postu sermiş yine...
Uyduruk sözde tarikatın şeyhi ölünce yerlerine de tüccar kılıklı tipler geçmiş...
Akılları, fikirleri para...
“Mehdi gelecek arsalar değerlenecek” diyerek arsa satan sözde şeyh hakkında suç duyurusunda bulunulmuş...
Ve mahkemede öyle bir şey demediğini söylemiş...
Siyasi iktidarı legal veya illegal yollarla aşağı indirebilmenin tüm yollarını deneyen ABD, Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmasını da bir türlü kabullenemiyor...
Özellikle, Şanghay Beşlisi’yle...
*
ABD’den hava savunma sistemlerini istediğimizde bize sürekli kapıyı göstermesi karşısında Türkiye Patriot füze savunma sistemlerini alamayınca Rusya’dan S-400 almak zorunda kalmıştı...
Ve ne acıdır ki alana kadar Türkiye’nin hava savunma sistemi yoktu...
Bizi yokluğa mahkûm edenlerin hangi oyunun peşinde olduklarını gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz...
*
Son çareyi yıllardan beri devletin içerisindeki her kilit yere sızan FETÖ terör örgütünü harekete geçirmekte bulan ABD’nin derin yapıları, TSK mensuplarını Ergenekon, Balyoz ve daha nice sayısız kumpas operasyonlarıyla oyun dışı bırakmayı düşündü...
Operasyonda 3 terörist öldürüldü...
Ne görüşüyorlardı?
Bu nasıl bir ‘müttefiklik ve stratejik ortaklıktır’ hala anlayabilmiş değiliz...
*
Türkiye ile ABD arasındaki soğuk rüzgarlar Birinci Körfez Savaşı’yla esmeye başlamıştı...
Özal döneminde istediğini alamayan ABD, Irak’ın kuzeyindeki Barzani ve Talabani ile anlaşıp Bağdat’a ilerlemeyi düşünmüştü...
İkinci Körfez Savaşı’nda ise kendi planına yine Türkiye’yi dahil edemeyen ABD ile yaşadığımız gerginlik artık zirveye çıkmıştı...
O dönemde Türkiye’nin İncirlik Hava Üssü’nün ne kadar kullandırıldığına dair kesin bir bilgi yok, kullandırılmadığını biliyoruz ama bu kararlı duruşumuzdan rahatsız olan ABD Irak’taki savaşa bağımsız kalışımızdan dolayı tüm umudunu Barzani ve Talabani’ye bağlamıştı...
Özellikle de dikiz aynalarına...
Yani geçmişine.
Kendi halkı kendisinden kaçıyor.
Hiçbir şey ifade etmiyor mu?
Rusya’ya karşı zamanında ABD tarafından örgütlenen, silahlandırılan ve bize Mücahid diye yutturulan senaryoyu Rambo filmiyle çekenler ve dünyaya izletenler bugün başka bir film çekiyor.
Filmin adı Afganistan’dan kaçış...
*
Usame Bin Ladin
Saddam döneminin son eski Enformasyon Bakanı Es Sahaf Bağdat’ta El Raşit Oteli’nin önünde kameraların karşısına geçmişti...
Arkasında ise Saddam Hüseyin’in vinçle yıkılan heykeli gözüküyordu... Hava bombardımanlarının ardından kara ordusuyla ABD ve müttefikleri, Irak’a girmişti...
Birçok televizyon kanalının canlı yayına geçtiği otelin önünde kameraların karşısına büyük bir öfkeyle çıkan Es Sahaf:
- Katırlar gününü görecek!
*
Kameralar canlı yayında bir anda açısını değiştirdiğinde Saddam’ın heykelinin bulunduğu alandan ABD bayraklı tanklar giriş yapıyordu... Bu durum karşısında şaşıran Es Sahaf arkasını döndüğünde ‘Katırlar’ diye bahsettiği tankları görünce susup kalmıştı...
İşte o zaman dünya bu duruma çok gülmüştü... Dönemin eski ABD Başkanı George W. Bush yaşanan komedi karşısında çok güldüğünü ve bu yüzden Es Sahaf’ı affettiğini dahi yazmıştı...
Meydan okuyan
Tarık Aziz ise demişti ki:
-“ABD’nin Bağdat Büyükelçisine sormuştuk... Washington, ‘Bu iki komşu ülkenin sınır sorunudur bizi ilgilendirmez’ diye cevap vermişti.”
*
Bunun bir tuzak olduğunu göremeyecek kadar körleşmişlerdi.
ABD’ye hâlâ rest çektiklerini ve kime güvendiklerini sorduğumda ise Tarık Aziz kendinden emin bir şekilde şu cevabı vermişti:
-“Irak çölleri ABD’ye mezar olur ve ikinci Vietnam’ı yaşar!”
*
Bunun böyle olmadığını gördük.
Afganistan’da yaşananları izledikçe daha iyi anlıyoruz...
Düşmanını gördüğünde kaçıp giden 300 bin kişilik hayali bir ordudan ve ‘kan dökülmesin’ yalanıyla ülkesini terk edip giden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’den söz ediyoruz...
Birileri de çıkıp diyemiyor ki:
- Sen kaçıp gidince halkını kan ve ateş gölüne atmış oldun!
*
Aynı filmi Irak’ta yıllar önce izledik...
Ve İran’da...
Şah Rıza Pehlevi
ABD saldırıların faillerini Afganistan ve Irak’a girerek aramaya gitmişti...
Ve iki ülkeyi yakıp yıkmıştı...
1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti...
Eski ABD Başkanı George Bush demişti ki:
Demokrasi götürüyoruz...
*
Demokrasi diyerek girdiği Afganistan ve Irak’ta 20 yıl boyunca düzen kurmaya çalıştı...
Irak’ta kendileriyle birlikte hareket eden Kürtleri iktidarın yasal ortağı haline getirdi...
Artık öyle değil gibi.
Köprü halimiz göçler yüzünden gittikçe sıkıntılı günler yaşamamıza neden oluyor.
Asya’dan gelip de Avrupa’ya geçenler oldukça az.
Gidemeyenler ise ülkemizde kalıyor.
Bekleme odası değiliz ama gelenler de ne yazık ki gitmiyor ve kalıyor...
Iraklı, Suriyeli, Afrikalılar derken şimdi de Afganlar geliyor!
Sayıları milyonlara varan mülteciler ülkemizin değişik şehirlerine yerleşiyor.
Günlük işlerde ise kaçak çalışıyorlar.
Etrafımızdaki ve uzağımızdaki coğrafya barut gibi...
Her karışıklıkta ve çıkan bir savaşın ardından kapıları çalınan bir ülkeyiz...
Ya denizden ya da karadan Avrupa ülkelerine geçmeyi başaranlar da var...
Başaramayıp denizlerde boğulanlar da...
Cesedi kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan’ın fotoğrafı gözlerimizden önünden hâlâ gitmiyor...
Lakin, düzensiz göçler her geçen gün dünyanın en büyük derdi haline geliyor...
Ve her ülke kendi güvenliğini, huzurunu ve halkını korumaya çalışıyor...
Türkiye ise bu meseleyle belki de son üç yüzyıldan beri uğraşıyor...
İHA çağı-III
İHA ve SİHA’larla ilgili Türkiye’nin son yıllardaki başarısı dünyayı yönetenlerin dikkatini çekiyor...
İthal edilen bazı parçaların alımı konusunda ise büyük zorluklar çıkartılıyor...
Türkiye, buna rağmen engelleri de aşarak ilerliyor...
İthal edilmeyen bazı cihazları da üretiyor...
2002 yılında savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirket sayısının 56 olduğunu vurgulayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, bu sayının 1500’e yükseldiğini söylüyor...
*
Prof. İsmail Demir, sadece gökyüzünde değil ayrıca dünyanın önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden biri olduklarını da belirtiyor ve diyor ki:
- SİHA’larda dünyada ilk 3’teyiz.
- Kendi savaş gemisini tasarlayan, üreten ve idame eden 10 ülkeden biriyiz.
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Selçuk Bayraktar ise İHA, SİHA’lardan sonra en büyük hedeflerinin ve çalışmalarının insansız savaş uçağını yapmak olduğunu anlatıyor...
Prof. İsmail Demir’in de konuyla ilgili çalışmalar içerisinde olduğunu öğreniyoruz...
Prof. Demir tank, helikopter, İHA, uçak ve füze motorlarını geliştirdiklerini belirtiyor ve diyor ki:
- Lazer ve elektromanyetik gibi dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı alanlarda çalışıyoruz.
- Siber güvenlik, yapay zekâ, robotik gibi geleceğin teknolojileri üzerinde projeler geliştiriyoruz...
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Türkiye’nin İHA ve SİHA’larla ilgili başarılarından rahatsız olan bazı çevreler, ‘Türkiye’nin dünya çapında İHA’ları öldürücü bir şekilde kullanması açısından ABD ve İngiltere ile rekabet ettiği’ konusuna dikkat çekiyorlar...
Sanki kendilerinin ürettikleriyle ördek avlanıyor...
Ya da turistik seyahatler düzenleniyor...
*
BBC Türkçe’nin haberine göre İngiltere merkezli Airwars adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu Chris Woods demiş ki:
- Bir SİHA’ya teslim olamazsınız. Bir SİHA tarafından tutuklanamazsınız.
- Silahlar devreye girdiğinde tek bir sonuç ortaya çıkar, o da ölümcüldür.
- Bu da özellikle ülke içinde kullanılıyorsa endişe verici bir gelişme...
*
Sonuçta, dünyanın her yerinde savunma sanayii konusunda devletlerin trilyonlarca dolar harcadıklarını görüyoruz...
Ülkelerin savunma adı altında silahlara, füzelere ayırdıkları bütçelere baktığımızda üzülüyoruz ve bir kez daha anlıyoruz ki kıyamete kadar savaşlar bitmeyecek ve barış hiç gelmeyecek...
Dünyanın kaç ülkesinde milyonlarca insan bir kuru ekmeğin peşinde koşarken ABD 750, Çin 228 milyar dolar parayı her yıl silahlara aktarıyor...
Rusya 67, Fransa 57, İngiltere 48, Almanya 44 ve diğer ülkelerinde harcadıklarını topladığımızda bir yılda 5 trilyon dolar ediyor...
Oysa barış için böylesine büyük bütçeleri harcamaya gerek yok...
*
Bir yıllık bütçe, yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik harcandığında kimse yerinden göç etmeyecek, kimse belki de terörist olmayacak ve dünyanın her yerinde insanlar mutlu olacak...
Ve doğdukları yerde ölecekler...
Lakin, bunun artık bir hayal olduğunu anlıyoruz çünkü savaşlardan geçiniyorlar ve kahramanlar sadece savaşlardan çıkıyor...
Her sektör için geçerli olmuş bu kural...
İHA Çağı diyoruz, yani ‘İnsansız Hava Aracı’...
Keşke, dünyanın her yerinde insanlık çağı başlatılabilse...
Ve trilyonlarca dolar, silahlara gitmese...