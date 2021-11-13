İdeolojik hezeyanlar

Emekli General Pamukoğlu diyor ki:

3. Dünya Savaşı iki yılı geçmez!

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Yani, Çin ve ABD arasında olası bir savaşla başlayacak bir süreçten söz ediyor ve Tayvan’da yaşananlara dikkat çekiyor...

Elbette böyle bir savaşta Rusya, Çin’in yanında yer alacak...

Ya ABD’nin yanında kimler yer alacak?

En önemli soru ise, olası bir savaşta Türkiye’nin durumu ne olacak ve tarafsızlığını koruyabilecek mi?

Kısacası, dünya yine karanlık bir tünele doğru ilerliyor gibi...

Ekonomileri gittikçe sıkışan ülkelerin her zaman başvurduğu tek yol yine savaş...