İçimizdeki ağaçlar

İnsanoğlunun kaç asırlık bir alışkanlığıdır?
Kimse bilmiyor...
“Kahramanlar savaşlardan çıkar” anlayışına inat barış diyenler sürekli kaybediyor...
Savaşlar, göçler, açlık hiç değişmiyor...
Yemen’de 85 bin çocuk açlıktan ölmüş...
Neden?
S.Arabistan’ın uyguladığı abluka yüzünden...
*
Ah! Taş olsak, toprak olsak denecek çağ geldi.
*
İstanbul’a kar yağıyor...
Soğuk kış günlerinde birileri virüs, birileri aşı telaşıyla günlerini geçiriyor...
Ve birileri de üşümemek için odun, kömür arayışıyla...
Ya da doğalgaz, elektrik faturalarıyla...
*
Bir yerlerde hâlâ savaşlar sürüyor...
Dedelerimize Kayıp...
Babalarımıza ise Sessiz...
Bize ise X yani Soğuk Savaş kuşağının çocukları...
Bir bilinmeyenli denklemlerin daima X’i olmuştuk...
Ya şimdi?
Y, Z ve Alfa kuşakları var...
*
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de tartışmalara katılıyor ve ilginç şeyler söylüyor...
ABD’de yaşanan gelişmelerin dünya demokrasileri için “uyarı” niteliğinde olduğunu vurguluyor...
Kongre binasında yaşananlara işgal diyen Borrell:
Kongrenin işgali demokratik değerlerin bozulmasına ve dezenformasyonun sosyal medyada yayılmasına fırsat verilmesiyle oluşan tehlikelerin bir yansımasıdır...
*
Sosyal medya adreslerindeki sınırsızlık ve hukuksuzluk bireyleri demokrasi dışı bir alana doğru sürüklüyor...
Yıllardan beri süren kuralsız davranışlarını alışkanlık haline getiren sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe demokrasiyle yetinmemeye başlıyor...
Kongreyi işgalin küresel çapta meydana gelen endişe verici gelişmelerin tepe noktası olduğunu söyleyen
Ya da gerçek yüzünü gösteriyor...
Ve kendi içindeki birlikteliğini sağlayan ruh halinin de gittikçe bozulduğu bir süreçten geçiyor...
Renklerin, düşüncelerin farklılıklarını halkına kabul ettirmeyi ve bir arada yaşamayı sanatlaştıran ABD, sanki yeniden eski savaş geleneklerine dönüyor...
Irkçılık da bir virüs gibidir...
Yaygın olduğu her yerde insanları evlerine değil, mezarlarına kadar götürebilen bir yoldur...
Kendi geçmiş tarihinde ‘kuzey’ ve ‘güney’ savaşlarıyla yaşayan, sonunda ortak değerlerin çatısı altında birleşen ABD’nin açılımı da bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri’dir...
Yani, her eyalet kendi içinde bir devlet gibi...
Tek bayrak ve tek anayasa altında birleşmişlerdir...
Dünyayı yönettiğini, güvenliğini sağladığını iddia eden ABD’de yaşananlar demokrasiyle ilgili alarm zillerini de çaldırıyor...
Amerika’daki entelektüeller diyor ki:
- Dünyaya demokrasi ihraç eden Amerika’da demokrasi kalmamış!
*
Kişilerin seçme ve seçilme hakkı gittikçe seçilenleri engelleme noktasına taşınıyor...
Cumhuriyetçi partinin büyük bir yara aldığını belirten uzmanlar, ikili parti sisteminin değişebileceğini ve sistemin yeni bir parti kurmaya müsait olduğunu vurguluyor...
Trump’ın hukuken yalnız kaldığını savunan analistler ise hukukun üstünlüğünün ülkede devam ettiğine ve Trump’ın büyük ihtimalle yargılanacağına dikkat çekiyor...
*
Herkesin merakla beklediği ve cevabını aradığı bu soruya birçokları farklı tahminlerde bulunuyor...
Dünyada birçok ülke tedirgin durumda...
Çin, Rusya, İran ve Suriye listenin başını çekiyor...
Uzlaşılacak mı?
Veya yeni savaş defterleri mi açılacak?
Biden “Yaraları sarma zamanı” diyordu...
Kendi halkının yaraları mı yoksa herkesin yaraları mı?
Bekleyip göreceğiz...
Toplu ölümler kıyamet belirtisidir...
*
Düşünmeliyiz...
Değişmeliyiz...
Düzeltmeliyiz...
Toplu ölüyoruz, sonra da toplu kurtarmaya çalışıyoruz...
Bu nasıl yaman bir çelişkidir böyle!
*
Sayılarını bilmediğimiz kadar insanları alıp götürerek...
Koronavirüs kor düşürdü nicelerin yüreğine...
Daha ne kadar süreceği de belli değil...
Tek umut aşıydı...
Ve aşı da geldi...
Lakin, milletin aklı, sosyal medya adreslerinde yazılıp çizilenlerle terörize edildi...
*
Hangi aşı sorusuyla başlayan ve sayısız şüpheyle kamuoyunu günlerden beri oyalayan, aklını karıştıranların içinde kim doğru, kim yalan söylüyor bilmiyoruz...
PKK’nın siyasi uzantısı olmadıklarına da...
*
Diyarbakır’da HDP binasının önünde çocuklarını isteyen ailelerin feryadını ve isteklerini hiç gündeme getirmeyenler teröristlerini kahramanlaştırmakla meşgul...
Selahattin Demirtaş’ın Kandil sevdasını ve uzantısını bilmeyen kalmadı...
Avrupa Birliği ve ABD hariç.
Ve de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi...
*
Darbecilere, teröristlere yıllardan beri açıktan destek veren, koruyan ve finanse eden AB kendi içinde ise ırkçılığı ve terörü lanetleyerek dünya kamuoyunu kandırdığını zannediyor...
Ve her geçen gün yeni bir skandala imza atmayı başarıyor...
Geçen hafta Paris’te Mısır’ın darbeci generali Sisi’ye ‘Büyük Haç’ şeklindeki Legion d’Honneur, yani şeref nişanı verildi...
Neden?
Çünkü milyarlarca Euro verip silah satın alıyor...
*
Milyarlarca Euro’yu Fransa’ya kazandıran Sisi’nin nişan töreni görüntüleri Mısır’ın devlet televizyonunda yayınlanıyordu...
Fransa’daki medyaya ise görüntüler servis edilmiyordu...
TMC kanalı
Birini unutuyoruz...
Ve rahatlıyoruz...
Sonra birileri daha elini kulağına götürüp ya yeni bir şeyler söylüyor ya da unuttuğumuz bir gerçeği hatırlatıyor...
*
Virüs, aşı stresiyle insanlar ayakta durmaya, yaşamaya çalışırken yetmezmiş gibi ya deprem ya terör ya da savaş uyarılarıyla yıkılmamak için olağanüstü bir direnç sergiliyor...
Bir denizin kenarına oturup dalgaların bitmesini bekleyenler gibi...
Prof. Naci Görür diyor ki:
- İstanbul depreminin eli kulağında!
Vapurlar usulca gidiyor...
Rüzgâr alabildiğine esiyor...
Telefonlarına dalıp gitmiş insanların yüzü gülmüyor...
Öfkeler biriktiriliyor ve büyütülüyor...
Bir gün ‘Hiç’ olacağımız unutuluyor...
*
Bakış açımızı her şey için çok geç olduğunda değiştirmek affedilemez olacak...
Karantina sürecinde etrafımızdaki ülkelere bakıyoruz...
Ve “pandeminin yoksullaştırdığı hayatlar”a dair insanların hikâyelerini seyredince üzülüyoruz... Son 300 yılın en kötü ekonomik felaketiyle yüzleşecekleri bir dönemi beklediklerini vurgulayan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ekonomik acil durumun daha yeni başladığını belirtiyor...
*
BBC Türkçe’den Berza Şimşek’in hazırladığı habere göre İngiltere’de gelinen noktanın hiç de iyi olmadığını öğreniyoruz...
“Hükümetin işten çıkarmaları ve iflasları önlemek için aktardığı hibe ve kredilere rağmen, gelecek yıl ortasında işsiz sayısının 2.6 milyona çıkmasını öngörüyoruz” diyen Bakan Sunak, kış şartlarının durumu daha da ağırlaştırdığından ve gıda bankalarında yiyecek kuyruğunda olan insanlardan söz etmiyor bile...
Ve gazeteciler Maliye Bakanı Rishi Sunak’a sesleniyor:
Durum ne kadar kötü?
Bakan Sunak sessiz kalmayı tercih ediyor ve ekonominin eski duruma dönmesinin ne zaman gerçekleşebileceğine dair tek bir cümle söyleyemiyor...
*
1974 yılı temmuz ayı...
Türkiye, ABD’ye rağmen Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yapıyor...
Beş ay sonra üç yıl süren ABD’nin ambargosuyla karşı karşıya kalıyor...
*
İngiltere ile birlikte hareket ettiği için Türkiye’ye gözdağı veriliyor...
Bugün adada İngiliz üslerinin oluşu da bu yüzdendir...
Londra’da ateşkes anlaşmasının yapılma nedeni de...
Rumların zulmüne ‘Dur’ diyebilmek için savaşan Türkiye’ye Libya lideri
Kimse kendinden bir yere gitmiyor. Yaşıyoruz sessizce, yaramızı severek...
*
Sessizce yaşamaya çalıştığımız karantina günlerinde bile kimse sessizce yerinde duramıyor...
Ve kimsenin bir ders aldığı, çıkardığı veya çıkaracağı da yok gibi...
Ne savaşlar, ne de kavgalar bitiyor...
Bitirilmiyor...
*
Dünyanın birçok yerinde yaşananları seyrettikçe, okudukça bir şeylerin değişmediğine şahit oluyoruz...
İsrail doğdu, insanlık öldü!
*
Bugünlerde bu sözün ülke kısmına hangi ülke yazılsa, niye yazıldığına kimse şaşırmayabilir...
ABD, AB ve Arap ülkeleri ile İsrail’in ya da Rusya, İngiltere ve Çin’in dünyaya yaşattıklarını sıralamaya başlasak bitiremeyiz...
Olağanüstü çıkar çatışmalarının yaşandığı ihtilaflı günlerden geçiyoruz...
Son durağı da belli değil...
*
Trump,
Piyasalar ABD yaptırımlarına kilitlenmiş...
Ve AB Liderler Zirvesi’nden çıkacak yaptırım kararlarına...
ABD tek taraflı bir dayatma stratejisiyle ülkeleri dize getirme alışkanlığını terk etmiyor...
AB ise “Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesinde stratejik çıkar” gerekçesiyle Fransa, Yunanistan ve G. Kıbrıs’ın yaptırım isteklerini mart ayına kadar askıya aldı...
Politik terörizmin zirvelerinde geziniyorlar...
Bize tersine kürek çektiriyorlar...
ABD ve AB’nin politik terör uygulamaları yüzünden yüreğimiz soğuyor...
Hesaplara dair yığınla farklı projeden bahsediliyor.
AB liderleri bu hafta toplanıyor ve Türkiye’ye yaptırım olup olmayacağına karar verecek...
Ekonomik yaptırımların dışında bazı siyasi kararların alınabileceğini belirten uzmanlar, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’deki Türkiye varlığının sona erdirilmesine yönelik sert uyarıların da olabileceğini vurguluyor...
Ve AB liderlerinin ise ABD’nin ilk somut yaptırımlarını beklediklerini...
*
ABD ne istiyor?
Türkiye’nin yıllardan beri hava savunma sistemi Patriot taleplerine ciddi bir karşılık verilmediğini biliyoruz.
Rusya’dan S-400 almaya başlayınca da yaptırımlarla tehdit ediliyor.
İçimizdeki ağaçlar
Dünyada her şeyin politikleştiği süreçler bitmiyor...
Ne politik film festivalleri bitecek...
Ve ne de seyircisi...
*
Eskiden içimizde politikleşmeyen insanlar yaşardı...
Ve ağaçlar gibi ayakta duran...
Aykırı çıkışlarıyla aydınlatan, yanlışları yüze vuran...
Ezberlediklerini söyleyenlerden değil ezberlenmiş sözleri bozanlar vardı...
Bunlardan biri de Prof. Dr. Nur Vergin’di...
Uluslararası göçün, etnik savaşların gelecekte gittikçe daha da artacağına dikkat çekiyordu ve demokrasinin bir arada yaşama sanatı olduğunu söylüyordu...
*
Zaman geçtikçe dünyanın her yerinde göçler ve etnik savaşların arttığına şahit olduk, oluyoruz...
Daha üç gün önce Libya açıklarında 43 göçmen sularda boğularak hayatını kaybetti...
Nereye gidiyorlardı?
İş ve aş için Avrupa’ya...
13 Ocak’tan beri ABD’ye gitmek için yola çıkan 9 bin Honduraslı genç günlerce yol yürüdükten sonra Guatemala ordusunun müdahalesiyle zor günler yaşadı...
Ekmeğe gidilen bir yolculuktu...
*
Prof. Vergin, işsizliğin ve yoksulluğun yaşandığı her yerde büyük kitlelerin göç edeceğini söylerdi...
Halkı tarafından terk edilen ülkeler yine de yaşananlardan ders çıkaramıyor...
Kendi insanlarının denizlerdeki ölüme gitmesini engelleyemiyor...
Mezarsız milyonlarca insan ekmeğinin yolculuğunda denizlerde köpekbalıklarına yem oluyorlardı...
*
28 Şubat günlerinde ‘Baş Başa’ programımda söyledikleriyle birçoklarının ezberlerini bozuyor ve keyiflerini kaçırıyordu...
Prof. Nur Vergin ise gelen ağır tepkilere aldırış dahi etmiyordu...
*
“Namuslu bir aydındı” tarifi Prof. Dr. Nur Vergin’in kimliğini özetliyordu...
O gün söyledikleriyle linç edilen Prof. Vergin aynı görüşlerini bugün söyleseydi sosyal medyadaki klavye eylemleriyle bir kez daha linç edileceklerden biri olacaktı...
Niye böyle olduk?
Tahammülsüzlük alışkanlığını bir virüs gibi bize kimler bulaştırdı?
Bilmiyoruz...
Lakin, uzun bir hikâyesi var...
*
“Neyin gerçek, neyin gerçeğin kopyası olduğunu tespit etmek artık mümkün değildir” diyerek yaşadığımız bu günleri o zamanlarda görürcesine özetleyen Prof. Vergin:
- Gün ‘gibi’lerin, ‘sanki’lerin günüdür!
*
Milli duygulara sahip olmanın milliyetçilikle ilgisi olmadığını da söyleyen Prof. Vergin belki de bu yüzden yalnız öldü...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan musallada yatan Prof. Dr. Nur Vergin’i tek kelimeyle şöyle anlatıyordu:
- Laikim ama laikçi değilim derdi...
*
Tarık Dursun K.’nın “Ağaçlar Ayakta Ölür” misali yalnız öldü ve gitti ama düşünceleriyle içimizde bir ağaç gibi yaşayacak...
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