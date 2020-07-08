Güç boşlukları

Koronavirüs yüzünden evlerine çekilen birçok ülke zor günler geçiriyor...
Özellikle Ortadoğu ülkeleri...
Petrol ve doğalgaz üzerine boru hatlarıyla ve kuyularıyla kurdukları ekonomilerinin fay hatları kırılacağı günler kapıda bekliyor...
Krallar, şeyhler saraylarında artık rahat uyuyamıyor...
*
Petrol ve doğalgaz fiyatlarının aşırı düşmesi sonucu olağanüstü paralar kaybeden Arap ülkeleri kendi içlerindeki bu dengesizliği ve açığı nasıl kapatacaklarını düşünmeye başladı...
Lakin, artık biraz geç kalınmış...
Rusya, İran, Meksika, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkeler de bu dengesizliğin içinde yeni arayışlarını sürdürüyor...
Libya’daki güç boşluklarını doldurmaya çalışma çabaları bu yüzdendir...
*
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkelerinin Libya’da var olmaya çalışma nedenleri yeni açık pazar ülke arayışlarına çıkmış olmalarıdır...
Fransa, İtalya ve ABD için de Libya’nın önemi oldukça büyük...
İnsanlarını düşünen hiç yok...
Türkiye’ye Libya’da ne işiniz var sorusunu soranların diğer ülkelerin ne işi olduğunu sorgulamıyor oluşları da tuhaf...
Türkiye ise sadece Libya’nın başka ülkelerin işgaline uğramasını ve kaynaklarına çökülmesini engellemeye çalışıyor...
*
Virüs salgını yüzünden petrol ve doğalgaza olan talepler azalıyor ve üretici ülkeler arasındaki fiyat savaşları hızla sürüyor...
Rusya ile Suudi Arabistan arasında süren fiyat savaşları ve mevcut borçlar yüzünden her geçen gün bu ülkelerin ekonomileri aşağıya doğru gidiyor...
30 doların altını gören petrol fiyatlarının yeniden 43 dolara çıkmasına rağmen Suudi Arabistan, Irak, İran ve Nijerya gibi ekonomileri büyük ölçüde petrol gelirlerine bağlı ülkeler üzerinde ciddi bir tehdit olduğunu belirten uzmanlar, 9 petrol ihracatçısı ülkenin sadece bu yılki toplam hidrokarbon gelirlerinin 192 milyar dolar düşeceğini belirtiyor...
*
Sadece Irak’ın 65 milyar dolar, Nijerya’nın 11 milyar dolar kaybedeceğini, bu para boşluklarının petrol kuyuları ve boru hatlarıyla doldurulamayacağını söyleyen uzmanlar, İran ve Irak, Mısır ve bazı Afrika ülkelerindeki ekonomilerin kötüye gidişin yerel protestoları yeniden aktifleştirebileceğine dikkat çekiyor...
Hac ve umre ziyaretlerinin nakit girdilerinden de yoksun kalan Suudi Arabistan’da ise maddi boşlukların nasıl doldurulacağı merak konusu...
Kısacası, Afrika, Ortadoğu, Rusya, İran, Kazakistan gibi ülkelerin ekonomilerinin ateş topu üzerinde döndüğünü ve bu durumun da olası birçok tehlikeyi kapıya dayandırdığını vurgulayan uzmanlar, zahmetsiz kazanç kapılarının her geçen kapandığını söylüyor...
Çin, Japonya, G. Kore ve Avrupa gibi petrole bağımlı olarak üretimlerini sürdüren ülkeleri de büyük maddi kayıplar bekliyor...
*
Yani, dünyanın birçok ülkesinde büyük kayıplar sürüyor...
Ve güç boşluklarının doğuracağı olası tehlikelerin nasıl savuşturulacağı merak ediliyor...
Kısacası, bir virüs dünyanın tüm dengelerini altüst etti, olağanüstü güç boşlukları oluşturdu ve sayısız karadelikler...
Bu yüzden Türkiye her türlü iç ve dış oyunlara kendini kapatmalı...
Birlik ve beraberliğini koruyacak tedbirlerini almalı...
Güç boşlukları
Koronavirüs yüzünden evlerine çekilen birçok ülke zor günler geçiriyor...
Özellikle Ortadoğu ülkeleri...
Petrol ve doğalgaz üzerine boru hatlarıyla ve kuyularıyla kurdukları ekonomilerinin fay hatları kırılacağı günler kapıda bekliyor...
Krallar, şeyhler saraylarında artık rahat uyuyamıyor...
*
Petrol ve doğalgaz fiyatlarının aşırı düşmesi sonucu olağanüstü paralar kaybeden Arap ülkeleri kendi içlerindeki bu dengesizliği ve açığı nasıl kapatacaklarını düşünmeye başladı...
Lakin, artık biraz geç kalınmış...
Rusya, İran, Meksika, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkeler de bu dengesizliğin içinde yeni arayışlarını sürdürüyor...
Libya’daki güç boşluklarını doldurmaya çalışma çabaları bu yüzdendir...
*
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkelerinin Libya’da var olmaya çalışma nedenleri yeni açık pazar ülke arayışlarına çıkmış olmalarıdır...
Fransa, İtalya ve ABD için de Libya’nın önemi oldukça büyük...
İnsanlarını düşünen hiç yok...
Türkiye’ye Libya’da ne işiniz var sorusunu soranların diğer ülkelerin ne işi olduğunu sorgulamıyor oluşları da tuhaf...
Türkiye ise sadece Libya’nın başka ülkelerin işgaline uğramasını ve kaynaklarına çökülmesini engellemeye çalışıyor...
*
Virüs salgını yüzünden petrol ve doğalgaza olan talepler azalıyor ve üretici ülkeler arasındaki fiyat savaşları hızla sürüyor...
Rusya ile Suudi Arabistan arasında süren fiyat savaşları ve mevcut borçlar yüzünden her geçen gün bu ülkelerin ekonomileri aşağıya doğru gidiyor...
30 doların altını gören petrol fiyatlarının yeniden 43 dolara çıkmasına rağmen Suudi Arabistan, Irak, İran ve Nijerya gibi ekonomileri büyük ölçüde petrol gelirlerine bağlı ülkeler üzerinde ciddi bir tehdit olduğunu belirten uzmanlar, 9 petrol ihracatçısı ülkenin sadece bu yılki toplam hidrokarbon gelirlerinin 192 milyar dolar düşeceğini belirtiyor...
*
Sadece Irak’ın 65 milyar dolar, Nijerya’nın 11 milyar dolar kaybedeceğini, bu para boşluklarının petrol kuyuları ve boru hatlarıyla doldurulamayacağını söyleyen uzmanlar, İran ve Irak, Mısır ve bazı Afrika ülkelerindeki ekonomilerin kötüye gidişin yerel protestoları yeniden aktifleştirebileceğine dikkat çekiyor...
Hac ve umre ziyaretlerinin nakit girdilerinden de yoksun kalan Suudi Arabistan’da ise maddi boşlukların nasıl doldurulacağı merak konusu...
Kısacası, Afrika, Ortadoğu, Rusya, İran, Kazakistan gibi ülkelerin ekonomilerinin ateş topu üzerinde döndüğünü ve bu durumun da olası birçok tehlikeyi kapıya dayandırdığını vurgulayan uzmanlar, zahmetsiz kazanç kapılarının her geçen kapandığını söylüyor...
Çin, Japonya, G. Kore ve Avrupa gibi petrole bağımlı olarak üretimlerini sürdüren ülkeleri de büyük maddi kayıplar bekliyor...
*
Yani, dünyanın birçok ülkesinde büyük kayıplar sürüyor...
Ve güç boşluklarının doğuracağı olası tehlikelerin nasıl savuşturulacağı merak ediliyor...
Kısacası, bir virüs dünyanın tüm dengelerini altüst etti, olağanüstü güç boşlukları oluşturdu ve sayısız karadelikler...
Bu yüzden Türkiye her türlü iç ve dış oyunlara kendini kapatmalı...
Birlik ve beraberliğini koruyacak tedbirlerini almalı...