Gizli noktalar

Ve gerçeğin hangi yüzünde dolaştırıldığımızı da bilmiyoruz.
Piyasaya sürdükleri sayısız haberlerin içinde saklanan gerçeği bulmaya çalışıyoruz...
Bulmaca çözer gibiyiz...
*
Aşı bulundu, bulunuyor ile başlayan süreç her geçen gün yeni bilgilerle büyük kalabalıkları umudun yollarına düşürüyor...
Aşıyı bulan, bulacak olan devletlerin, şirketlerin, kişilerin üzerinde dolaştırılan gri bulutları dağıtmaya ise kimsenin gücü yetmiyor...
Bir doğru kırk yalanla boğuluyor...
Hangisinin gerçek olduğu bilinmiyor...
Ortadoğu’daki yönetimlerde yaşanan “kendi geleceğini ülkenin kaderiymiş gibi” sunma alışkanlığını kazanan agresif bir lider profili sergiliyor.
Koltuğu bırakmamak uğruna demokrasiyi terörize ediyor...
Ve demokrasiyi bir günde rafa kaldırabiliyor...
Halk umurunda bile değil...
*
Trump ve ekibi Türkiye için bir şey yapmadı...
Belki de daha kötü olabilecek yaptırımları hafifletti...
Lakin
Rusya’nın, daha sonra da ABD’nin kullandığı, yönettiği taşeron örgütün uyuşturucu satarak kendini finanse ettiğini...
Ve sigara, alkol ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığını...
En büyük kötülüğü de ülkemizde namusu ve şerefiyle yaşayan Kürt vatandaşlarımıza yaptıklarını da...
*
Birkaç günden beri Diyarbakır’da tuhaf şeyler yaşanıyor...
Aydın, yazar ve siyasetçi adı altında 194 kişi basın toplantısı düzenliyor...
194 kişi PKK’ya hukuku hatırlatıyor..
Saldırılarını durdurmasını istiyor...
Trump kaybediyordu ama birileri ısrarla görmezden geliyordu...
Biden’ın ise Trump’a karşı öfkeli olan büyük kalabalıklara seslenmesi ve sahiplenmesi yetiyordu...
Öyle fazla derin bilgiye sahip olmak da gerekmiyor...
*
Mayıs ayında yaşanan Afro kökenli Amerikalı George Floyd olayı ülkedeki tüm siyahilerin duygularını isyan ettirmeye yetmişti...
Trump olayın üzerine gitmek yerine unutulan ırkçı kutuplaşmayı yeniden başlatmayı tercih etmişti...
Haziran ayında ise yasadışı göçmenleri sınır dışı edeceğine dair yaptığı sert açıklamalar da felaketin ilk sinyali idi...
Ülkedeki farklı milletlerin oluşturduğu göçmenleri kaybetmesine neden olabileceği gerçeğini unutan
Neden?
Trump her ne kadar “Ben kazandım” diye açıklama yapsa da...
Dünyanın tüm liderleri Biden’a kutlama mesajı gönderiyor...
Trump ise kaybettiğini kabullenemiyor...
Oysa “ABD kazandı” diyerek çekilmeliydi...
Halkına veda etmeli...
Ve özür dilemeliydi...
*
Ve ‘günlerin kükreyerek geçen canavarlardan’ şikâyet ettiği günlerdeki gibi yaşıyoruz...
Apartmanlar yıkılıyor ve altında 114 kişi hayatını kaybediyor... 1.035 kişi yaralanıyor...
7 müteahhit tutuklanıyor...
Projeleri çizen, uygulayan, kontrol eden mühendislere bir şey olmuyor...
İnşaat ruhsatını veren, denetleyen, iskân veren belediye başkanlarına ve yetkililerine de...
Sorumsuz sorumluluk böyle bir şey galiba...
*
Kelimeleştiremediğimiz isyanları bir yerlerde saklıyoruz...
Ve yerkabuğu çatırdıyor...
Fay hatları kırılıyor...
Yanardağlar yanıyor...
Son 6 ayda Alaska, Los Angeles, İran, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Meksika’da şiddetli depremler yaşanıyor...
Herkes farklı bir şeyler söylüyor...
*
Elazığ, Bingöl, Malatya, Muğla, İstanbul ve İzmir’deki depremler bizlere şehir planlamanın, yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor...
Ve mimarlara, projeleri hazırlayan, uygulayan mühendis ve müteahhitlere, belediyelere ne kadar önemli görevlerin düştüğünü de...
İslam coğrafyasını yıkmaya, yakmaya, yağmalamaya ve öldürmeye alışkın Avrupalıların işgal sevdası hiç bitmiyor...
Bölüyorlar...
Parçalıyorlar...
Ve sonra da yönetiyorlar...
*
Kendilerine bağlı krallıkları, siyasi iktidarları kaç asırdan beri uzaktan kumandayla istedikleri gibi yönlendiriyorlar...
Ve sömürüyorlar...
Eğitimsiz, parasız, işsiz ve terörize edilen ülkelerin kaç nesli ziyan olup gitti bilmiyoruz ama Osmanlı devletinin yıkılmasıyla İslam coğrafyasında at koşturduklarını, herkesi birbirine düşman ettiklerini ve çatışmalardan beslendiklerini biliyoruz...
Bize de demokrasi ve insan hakları dersi vermeye devam ediyor...
İçine düştüğü yaman çelişkiyi de kimseye tarif edemiyor...
Sandık günü yaklaştıkça Macron ve peşindekilerin vaveylalarının artması da tesadüf değil...
*
Karikatürleriyle İslam dinine ve peygamberimize hakaret etmeyi gelenekselleştiren sözde mizah dergisi her geçen gün kendine çomak sokacak bir arı kovanı bulmakta zorlanmıyor...
Yayıncılığını tahrik, ırk, din ve kutsal değerlere hakaret üzerine inşa eden dergi sürekli farklı bir savaş çıkarmanın derdine düşmüş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili rezil karikatürü yayınlaması da bize göre tesadüf değil...
Macron
Birileri çıkıp kanayan yaralarımıza tuz basıyor...
Bir gün Rusya, bir gün ABD, bir gün Mısır, Suriye, S. Arabistan ve bir gün Almanya, İngiltere ve Avusturya...
Doğu Akdeniz’deki yağmacı anlayışına ve çıkarlarına “Dur” diyen Türkiye’ye karşı agresif bir siyaset izleyen Fransa’da dahil bu koroya...
Çıkar çatışmalarını yeniden uyandırmaya gayret eden Macron, Türkiye’ye karşı Avrupa ve Arap ülkeleriyle ABD’yi aleyhimize kışkırtmaya gayret ediyor...
Türkiye’ye ağır yaptırımlar öneriyor...
Evrensel barışa giden tüm yollara mayın döşüyor...
*
Müslüman ve Arap Dünyası Çalışmaları Merkezi Araştırma Direktörü Dr.
Niye?
Diplomatik kaosun sayfalarını açabilmek için Macron her türlü kirli stratejiye herkesi ortak etmeye çalışıyor...
Dünya kamuoyunun dikkatini Türkiye’ye çevirebilmek ve kendini kahramanlaştırmak için çalışan Macron, ülkesini ve halkını her geçen gün yeni bir kaosa itiyor...
Ajandasındaki yüzlerce karalama sayfasında ne yazıldığını bilmiyoruz ama kör baykuşların gece yarılarında kendisinin kulaklarına fısıldadıklarını iyi biliyoruz...’
*
Fransız akademisyen François Burgat’ın yıllar önce yazdığı ‘Ya Paylaşma ya da Terör’ başlıklı yazısı aklımıza düşüyor...
Diyordu ki:
Terörizme karşı savaş silahlarının, onca geliştirilmiş ve güçlendirilmiş olmalarına rağmen tesirlerinin sınırlılığı bir kere daha gözler önüne serilmiş bulunuyor...
Ve kâbus bekleyenlerin eşiklerinde...
Herkes farklı bir hayalin peşinde at koşturuyor...
Duvarlara çarpan bir Türkiye beklentisiyle yaşayanlar sığındıkları mağaralarda yılanlara sarılarak yaşıyor...
*
Birileri, ABD seçimlerinde Trump’ın kaybedeceğini, Türkiye düşmanlığını çekinmeden ilan eden Biden’ın kazanmasını bekliyor...
Birileri, Biden’ın başkan seçilmesi halinde Türkiye yaptırımlarının ağırlaşacağını bekliyor...
Birileri, Putin’in Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren savaşta Türkiye’yi köşeye sıkıştıracak bir tavır almasını bekliyor...
Birileri, Halkbank davasında Türkiye’nin yüklü bir miktarda para cezasını bekliyor...
COVID-19 yüzünden zengin ülkelerin büyük kalabalıkları karıncalar gibi gıda stoklayarak evlerine çekilirken yoksul ülkelerin halkları virüsle değil açlıkla savaşıyordu...
Ve yoklukla...
*
Zor günlerde dünyanın ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağladıklarını söyleyen WFP Sözcüsü Thomson Phiri diyor ki:
Küresel çaptaki kısıtlamalar sebebiyle her şey kapatılmıştı... Biz ise toplumları birbirine bağlayabildik...
*
Koronavirüs salgını ve savaşlar yüzünden dünyanın birçok yerinde insanlar açlık gerçeğiyle zor günler yaşıyor...
Sözcü
Dağlara buğdaylar serpin ki “Müslüman ülkelerde kuşlar aç” demesinler...
Ya şimdi?
*
Dağlara ateş serpiyorlar...
Ormanlardaki ağaçlar yanıyor...
Kuşlar yanıyor...
Ve insanlar...
*
Sanki bin yıllık hikâyemizi özetliyor...
*
İçimizde doğup büyüyen, yaşayan ve sonra da dağlara çıkan terör örgütü PKK’lıların ağaçları yakıp ateşe üfleyişlerini tarif ediyor...
Hatay ve Kahramanmaraş’taki ormanları ateşe vererek ağaçları yakan sapların yüreklerinin kuruduğuna bir kez daha şahit oluyoruz...
40 yıl boyunca dış güçlerin elinde bir balta gibi kullanılan örgüt akla gelmeyecek eylemlerini sürdürüyor...
Irk, dil ve mezhepsel ittifaklarını kurmayı, karıştırmayı ve savaşmayı da...
*
Kürt halkının haklarını savunuyor yalanlarıyla 40 yıldan beri Kürtlerin çocuklarını ateşe atıyor, ölüme gönderiyor...
Ağaçlar...
Hayvanlar...
Ve insanlarımız yandı...
Hataylı bir kadının çığlığı herkesin isyanını özetliyor:
Torunlarımızın geleceğini yaktılar!
*
“Kökünüz kurusun” diyoruz...
*
Adresleri de kahvehanelerdi...
Kahve bir araya gelebilmenin bahanesiydi...
Dünyanın en etkili gazetesiydi...
Ve spekülasyonların birçoğu, buralardaki fısıltılardan yayılıyordu...
Yıllar sonra yerini sosyal medya adreslerine bıraktı...
Aynı koro, fısıltılarına sosyal medyada devam ediyor...
*
Sosyal medyayı kullanan herkesi aklı başında insanlar sanıyoruz...
Lakin herkesin bir şeyleri çok farklı...
Kavuşmak, olmak, varmak, gitmek istediği...
Her sabah barış umutlarıyla kalkıyoruz ama olasılıktan gerçekliğe geçiş bir türlü gerçekleşmiyor...
Çünkü, herkesin farklı gizli bir gündemi var...
Barışarak değil, savaşarak kazanılan zaferlere son verilmedikçe barış bir hayal olarak kalacak...
*
Barışı sürekli dinamitleyenler var...
İçimizi karıştırıp savaş çıkarmak isteyenler var...
Az gelişmiş ülkelerin kendilerine sürekli kahraman arayışı bitmez...
*
Sosyal medyaya bakıyoruz da sayılarını bilemeyeceğimiz kadar kahramanlaştırılan, kutsallaştırılan kişilerin yalanlardan ibaret hikâyeleri pazarlanıyor...
Lüks araçlardan oluşan konvoylarla yollara düşenler kendilerine kuru kalabalık bulmakta zorlanmıyor...
Birkaç adamın yürüdüğü görüntülere duygusal bir türkü montajı ve sloganlardan oluşan sözlerle kolay kahraman olunuyor...
Ve bir daha anlıyoruz ki her yanımız bahar bahçe değil...
*
Kahramanlaştırılanların ne iş yaptıklarına bakıyoruz... Resmi bir işleri yok...
Gizli noktalar
NBC ve CBS televizyonlarında gece yarısı talk show programlarıyla tanınan Amerikalı komedyen David Letterman uzun bir süre köşesine çekilmişti...
Daha sonra köşesinden çıkıp Netflix’te farklı kişilerle yaptığı röportajlarla mesleğini sürdürüyor...
Letterman hem güldürüyor hem düşündürüyor ve daha önemlisi farklı kişiliklere ABD’nin bilinmeyen yüzündeki gizli noktaları anlattırıyor...
Letterman, köşesine çekilen ünlü kişilerin hayatlarındaki önemli olayların ayrıntılarını da gündeme taşıyor...
Bir zamanlar dünyada çok ünlü olan Afrika kökenli ABD’li komedyen, aktör ve stand-up’çı Dave Chappelle ile yaptığı program ise oldukça güzeldi...
*
Mesleğinin zirvesinde iken, reytinglerde olağanüstü bir başarıyı yakalamasına rağmen ansızın işi bırakan ve 50 milyon dolara arkasını dönüp kaybolan Chappelle kendisi için yığınla söylenen yalan ve iftiraya rağmen sessizliğini koruyordu...
Netflix ile üç yıl önce bir anlaşma yapınca hayatının hikâyelerini de anlatmaya başlıyordu...
Şöhretin zirvesinde iken mesleğini neden bıraktığını da...
*
98 yılında Müslüman olan Chappelle ‘dinindeki sessizliğini’ ise ilk defa Letterman’ın sorularıyla anlatıyor...
Letterman soruyor:
- Trump, Müslümanları ve yasadışı göçmenleri ülkeden uzaklaştıracağını açıkladı... Ne düşünüyorsun?
Mesleğinin zirvesinde iken ansızın bırakan ve 50 milyon dolara arkasını dönüp doğduğu yere dönerek satın aldığı çiftlikte yeni bir hayat süren Dave Chappelle, Trump için diyor ki:
- Öyle bir adamdan empati, şefkat ya da kültürel zekâ beklemezsiniz...
- Üzücü olan şey oturduğu makamın insanlığını yitirmiş olmasıdır.
*
Dünyanın unuttuğu bir çelişki idi...
Ödüllü bilim adamları, aydın, yazar ve gazeteciler yerine komedyen Chappelle insanlığını yitirmiş makamlarda oturanların duruşlarını sorguluyordu...
Ve oldukça düşündürücü sözler söylüyordu...
O makamların ve oturanların ne zaman insancıl olduğunu hatırlamaya çalışıyoruz...
Afganistan, Irak, Suriye, Pakistan, Sudan veya Yemen de mi?
Ya da Vietnam ve Japonya’da mı?
Nerede ve ne zaman insancıl olmuştu?
İnsancıl olma özelliğini kaybeden makamlar mıydı?
Ya da koltuğa oturanlar mı?
Veya büyük güçlerin çıkarlarına göre seçerek oturtup gizli noktalarda yaşayanlar mı?
*
Biden seçim kampanyalarında Trump’ın ilk ırkçı başkan olduğunu söylüyordu...
Geçmiş yıllardaki ABD başkanlarının yaptıklarını unutuyordu...
Kızılderilileri...
Ve siyahi vatandaşlara karşı yapılanları da...
Tarih sayfalarındaki gizli noktaların kara lekelerini silerek güncelliyordu...
Lakin, dünyanın ve ülkesinin yarısı bu komediye gülüyordu...
*
Bazen dünyanın gözleri içine baka baka yığınla yalan söyleniyor...
Ve hiç kimse söylediklerinden utanmıyor...
Kendi akılları gibi herkesin aklı ile alay ediliyor...
Chapelle oturduğu makamlarda insanlığını yitirmiş olanlara dikkat çekiyordu...
Sadece oturanlar mı?
Oturtan büyük kalabalıkların yani seçmenlerin hiç suçu yok muydu?
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