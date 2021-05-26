Gerçeğin ara yüzü

Eskiden sadece Doğu ülkelerinin halkları kötü yönetildiğinden dolayı Batı’ya kaçıyordu.
Batı’dan Doğu’ya kaçan daha yok gibi...
Son yıllarda dünyanın her yerinde yaşayan insanlar kötü yönetimlerden, yoksulluklardan, savaşlardan, işsizlikten, terörden ve umutsuzluktan kaçıyor.
Afrika ülkelerinin halkları gibi...
Neden?
*
İnsan geleceğinden umutsuz hale getirilmişse ve ekmeğe muhtaç ise oradan kaçıp kurtulmayı tercih ediyor.
Öyle bir çağın eşiğindeyiz ki...
- İsrail, ABD’yi bile dinlemiyor!
*
İsrail katliamlarına sessiz kalmanın rezil gerekçelerinden biri...
Hiç kimsenin de inanmayacağı...
ABD’ye rağmen İsrail’in bir kurşun dahi atamayacağını sağır sultan dahi biliyor...
Kimse kimseyi kandırmasın...
İsrail, ABD’nin coğrafyadaki tetikçisidir...
Ve sürekli Amerika’ya alan açmaktadır...
Bir yanda virüs ve zorlanan şartların getirdiği yokluk ve fukaralık...
Diğer yanda İsrail’in kural tanımayışı...
Ve Filistin’de katliamlarına devam edişi...
ABD Başkanı Biden ise daha çok katliam yapılmasını istiyor gibi İsrail’e 735 milyon dolarlık silah satış anlaşmasına onay veriyor...
Ya Avusturya?
Başbakanlık binasına İsrail bayrağını asıyor...
Sorumsuzluk çağının zirvelerinde dolaşıyorlar!
*
Ve bize gönderiyor...
*
Diyorlar ki:
Filistin sol örgütlere, PKK ve Asala’ya kapılarını açmış...
Filistin Osmanlı’ya ihanet etmiş ve İngilizlerle birlikte olmuş...
Filistin Kıbrıs Savaşı’nda Türkiye’ye karşı durmuş...
Filistin Ermeni soykırımını tanımış...
Filistin sözde Ermeni soykırımı için hatıra pulu bastırmış...
Hazreti Ömer’den bugüne dek...
*
Dünyayı hesaplaşma tarlasına çevirenler hiç utanmıyor, pişman olmuyor ve pis alışkanlıklarından vazgeçmiyor...
Herkes bir gün gideceği ve karşılaşacağı yeri unutmuş...
Ve hesap vereceğini de...
Unutarak yaşayanlara bir gün hatırlatılacak her şey...
Yalansız, dolansız, riyasız, eksiksiz ve reklamsız...
*
Mescid-i Aksa’daki saldırılarına devam eden İsrail polisi kutsal kentteki gerilimi artırıyor ve katliamlarına bir yenisini daha ekliyor...
İsrail sürekli şiddete başvuruyor...
Ve kanayan yaraları kaşıyor...
Kimse bir şey yapamıyor...
Diyemiyor değil...
Herkes bir şey diyor ama bir şey yapamıyor...
“Lafla peynir gemisi yürümüyor” diyoruz ama laftan başka da bir şey yapamıyoruz...
Dünya sessizleşiyor...
Bu defa da uzaya gönderdiği roket tutunamayıp aşağı düşüyor...
Riskli ülkeler arasında Türkiye de varmış.
Eskilerin deyimiyle “Başımıza taş yağacak” sözü de gerçek oluyor.
Ve başımıza gökyüzünden roket düşüyor...
*
Çin ise haberleri yalanlıyor.
“Batı’nın uydurması” diyor...
Paniğe gerek olmadığını açıklıyor.
Özellikle fakir, gelişmeyen ve nüfusun aşırı yoğun olduğu ülkelerde...
Hindistan ve Çin gibi...
Aş yokluğu yerini aşı yokluğuna bırakıyor...
İnsanlar açlık ile aşı arasında gidip geliyor...
*
Hindistan ve diğer yoksul ülkelerde yaşananları ajansların dünyaya geçtiği haberlerden öğreniyoruz...
Hindistan’da vaka sayısı 21 milyon 64 bin 862’ye, can kaybı ise 230 bin 10’a ulaşmış.
Ülkede günlük vaka sayısının 400 binin üzerinde olduğunu, günlük can kaybının ise 3 bine yaklaştığını bildiren uzmanlar, derin bir çaresizlik ve yoksulluğun yaşandığına dikkat çekiyor.
Örneğin yüz tarihçi bir araya gelip bir mektup yazmadı...
Ve 250 üniversite rektörü ve yönetimi de bir araya gelip bildiri yayınlamadı...
Emekli büyükelçiler ve emekli general ya da amiraller de...
Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı emekli büyükelçi Ömer Engin Lütem Ermeni sorunu ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapmış...
*
Soykırım yaptığı iddia edilen Osmanlı Devleti’nde 29 paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi ve 11 başkonsolosun çalıştığını vurgulayan emekli büyükelçi Ömer Engin Lütem 1912 ve 1913 yıllarında yani Balkan Savaşları sırasında dışişleri bakanının Gabriel Naroduncıyan adlı bir Ermeni vatandaşının olduğuna dikkat çekiyor...
Agop Kazakyan’ın maliye bakanı, Ohannes Sakız Paşa’nın ise hazine-i hassa bakanı olduğuna da...
Kim biliyor bu gerçekleri?
Fransız direniş hareketine katılınca Cezayir’deki kamplara sürülen Garaudy savaş sonrasında Fransız Komünist Partisi’ne girmiş ve senatör seçilmişti...
Aykırı çıkışlarıyla dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Garaudy, 1970 yılında SSCB’nin Çekoslovakya’yı işgalini eleştirdiğinden dolayı Komünist Parti’den uzaklaştırılmıştı.
1982 yılında ise Müslüman olduğunu açıklayan Garaudy, 1996 yılında soykırımı reddettiğine dair yazdığı ‘İsrail: Terör ve Mitler’ kitabıyla kendisine bağlanmış olan bir fitili de ateşlemişti...
*
İfade hürriyetinin öncülüğünü yapan Fransız mahkemeleri Garaudy’i cezalandırmış ve kitabın basımını yasaklamıştı.
Soykırım diyenleri dünyanın her yerinde el üstünde tutan anlayış reddedenleri ise taşa tutuyor...
İfadesine bile tahammül yok.
Nasıl bir ifade hürriyeti ise...
Kendisi uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlıyor ve bu açıklaması da bekleniyordu...
Yani özür dilenmediği gibi normal bir şeymiş gibi karşılamamızı bekliyor...
Diplomasiyi de komediye çevirdiler...
*
Aykırı çıkışlarıyla gündeme gelen içimizdeki tuhaf koro hâlâ ABD’ye bir şey diyemiyor.
Daha doğrusu demek istemiyorlar...
İnsan haklarından dem vuranlar söz konusu Türkiye olunca meydanlara, sokaklara çıkıyorlar ama ABD olduğunda evlerinde oturmayı tercih ediyorlar...
Prof.
Sonuçta bir şey değişmedi...
71 yıl önce Kore’de uğruna savaştığımız müttefik ABD dostluğunun gerçek yüzü bu işte...
Her geçen gün ABD’nin kaybettiğimiz sevimli yüzünü ararken, beklerken onlar daha da çirkinleştirdikleri yüzünü bize göstermeye devam ediyor...
*
Kızılderilileri ve ülkesindeki siyahi vatandaşları yıllarca katleden ABD’nin katliam geçmişi ise şöyle:
Vietnam 4 milyon.
Kore 3 milyon.
Kamboçya ve Laos’da 1 milyon.
Ve Türkiye’yi 1915 olaylarından sorumlu tutuyor, sözde ‘soykırım’ yapmakla suçluyor...
Neden bugün?
Çünkü Türkiye kendi çıkarlarına aykırı davranınca ve katliamlarına ortak olmayınca eski bir alışkanlığını hatırlayan ABD, yüzyıldan beri başımızda boza pişirir gibi sürekli Ermeni olaylarını sopa gibi gösterip tehdit etmeyi sürdürüyor...
Güya 1.5 milyon Ermeni’yi tehcir etmişiz!
Katletmişiz...
İmha kampanyasıyla ölüme göndermişiz!
*
Düne kadar
Libya açıklarında lastik botun batmasıyla 100 kişi sularda öldü...
Uluslararası Göç Örgütü haberi verirken bunlardan düzensiz göçmen diye söz ediyor...
Kendi kurdukları sömürge düzeninin sonuçlarına böyle diyorlar...
Hesabını da yerlerinden ettikleri insanlara çıkarıyorlar...
Yaşadığı coğrafyadaki işsizlik, yoksulluk ve huzursuzluk yüzünden ülkesini, toprağını terk edip ekmeğin yolculuğuna çıkanların bu dramı hiç bitmiyor...
Ekmeklerine sularda kan tükürüyorlar...
*
Doğdukları yerde büyüyemeyen ve ölemeyen insanların dramını anlayan yok...
Yeni dünya düzeninde Y, Z ve Alfa kuşaklarının demokrasiyle bile yetinmeyen bir durumda olduğunu görmüyoruz galiba...
Teknolojinin imkânlarıyla dünyayı her an izleyen ve gören bu kuşakların hukuksuz sosyal medya adreslerinde nasıl davrandıklarını, düşündüklerini görüyor ve şahit oluyoruz...
Arap ülkelerinde dahi durum böyle iken hangi Osmanlı geri geliyor sorusuna da kimse bir cevap bulamıyor...
Bulamayacak da...
*
Ortadoğu araştırmalarıyla bilinen Prof. Bernard Lewis “Hata Neredeydi?” kitabıyla putları kırıyor...
Sadece Osmanlı’nın değil tüm İslam dünyasının neden ve nerede hata yaptığını yazan Lewis, neden kaybettiğini bilmeyenlerin nerede hata yaptıklarını da bulamayacaklarını ve yeniden geri dönüşlerinin de haliyle imkânsız olacağını belirtiyor...
Harvard Üniversitesi’nde tarih ve iktisat dersleri veren Prof.
Birileri de hayal kuruyor...
Hayalci ve kâbuslarıyla yaşayanlara açıklıkla diyebiliriz ki, o dönem bitti ve asla geri gelmeyecek...
Ve gelmeyecek şeyin de hayalini kurmaya da kâbusunu yaşamaya da gerek yok.
Hayalini kuranlara aldırış etmeye de...
*
Niye gelmeyecek?
O büyük kalabalıklar yeryüzünde yok...
Yani diyorum ki...
- İslamiyet’i kurtarmayı bırakalım, İslamiyet’le kurtulmaya bakalım...
*
Kendini kurtaramayanlar sürekli İslamiyet’i kurtarmaya çalışıyor...
Din bezirgânları ise tarih boyunca ‘gerçekleri’ saklayıp körkuyularda sakladıklarını din diye insanlara anlatıp yalan pazarlamış...
Diğer hak dinleri de böyle bozmuşlardı...
Hak kitapları böyle değiştirmişlerdi...
Dinler ve kitaplar bozuldukça Allah yeni bir din, yeni bir kitap ve peygamber göndermiştir...
Son din İslam ve son peygamber ise
Herkesin kendisiyle muhasebeleşmesi, hesaplaşmasıdır yani...
Ve suskunluğudur...
Günahlardan uzaklaşmasıdır...
Tövbe vakitleridir.
Pide ve hurma ayı hiç değildir...
Bayramının adı da şeker değildir!
Tabii ki iman edenler ve inananlar içindir oruç...
İnanmamaya kimsenin bir şey demeye hakkı da yoktur...
Tatile çıkmadığına göre, niçin geldiği de biliniyor...
Rusya, Afganistan’da kaybettiği savaştaki unvanını geri alacağı bir yer arıyor...
Ukrayna işin hikâyesi...
*
ABD; Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Yunanistan, Girit ve Malta adalarına yeni askeri üsler kuruyor...
AB ülkeleri de güvenliğini gerekçe gösterip destek oluyor...
İsrail, İngiltere ve Arap ülkeleri de ABD’nin yanında yer alıyor...
Tek amaç Rusya ve Çin’i durdurmak...
Gerçeğin ara yüzü
Dünyanın çivisi çıkmış bir kere...
Şeytanlar dahi tatile çıkmış...
Çünkü, şeytanların bile aklına gelmeyen ne kadar rezillik varsa yaşanıyor...
Dünyanın en sayılı medya adresi New York Times dahi yayın stratejisini objektiflik üzerinden atmış...
İkiyüzlü bir yayıncılık anlayışını benimsemiş...
ABD’nin dünyaya yön veren tüm üniversiteleri ve bilim adamları, medyadaki yazıp çizenlerin hepsi Filistin konusunda sessiz kalırken modeller konuşuyor...
Vardığımız yer burası...
*
ABD’yi zehirli bir sarmaşık gibi saran Yahudi lobisi sinemadan, tiyatroya, medya ve iş dünyasına kadar her yere hâkim...
Elit bir topluluk haline gelmişler...
ABD’nin günlük stratejilerine de yön veriyorlar...
Toplumu yönlendiriyorlar...
Seçimlere etki edebiliyorlar...
Müslüman asıllı Barack Hüseyin Obama dahi başkan olsa bir anlamı yok...
Filistin konusunda bir şey yapamadığına şahit olduk...
*
Filistin asıllı ABD’li modeller Bella Hadid ile kardeşi Gigi Hadid ve İngiliz şarkıcı Dua Lipa Filistin’e yapılanları kınayınca herkes gerçek yüzünü göstermeye başladı...
Amerikalı haham Shmuley Boteach’in başında olduğu “Dünya Değerler Ağı” adlı örgüt ise New York Times’a verdiği ilanda Filistin’e destek veren 3 ünlü ismi hedef gösterdi...
İlanda “İsrail’i kınayanlar Hamas’a sessiz kalıyor” deniliyor...
*
İlandan dolayı New York Times gazetesine sosyal medyada tepki gösteren çok sayıda kullanıcı
böyle bir ilanı yayınladıktan sonra gazetenin tarafsızlığını koruyamayacağına dikkat çekti...
Bella Hadid ne demişti?
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diyordu ki:
Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail’e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?
*
İngiliz şarkıcı Dua Lipa ise gazetedeki ilana sert tepki göstermiş ve demişti ki:
Zalim ve ayrımcı İsrail hükümetinin Filistin’deki eylemlerine karşı Filistinlilerin haklarını savunmak için ödediğimiz bedel bu. Tüm ezilenlerle dayanışma içindeyim ve her türlü ırkçılığı reddediyorum...
*
ABD’nin düştüğü duruma bak...
Özgürlükler ülkesinden geriye sadece Liberty adasında yeşile boyalı, elinde meşalesi olan kadının ‘Dünyayı Aydınlatan Özgürlük’ diye bilinen heykeli kalmış...
New York Times da sayfalarını dolar rengi yeşile boyamış...
Parayı kim veriyorsa objektiflik, bağımsızlık da çöpe gidiyor...
*
Ortadoğu’ya ise barış bir türlü gelmiyor...
Gelmeye de hiç niyeti yok gibi...
Kendiliğinden gelecek hali de yok...
Dünyayı yöneten efendiler İsrail’in biraz daha ilerlemesini bekliyor...
Özgürlüğü sadece kendisi için isteyen ABD’nin dünyadaki diğer ülkeler umurunda bile değil...
Dedik ya çivisi çıkmış dünyanın üzerinde yaşayan insanoğlunun umudu tükeniyor...
Anlıyoruz ki, sürgün diyarı dünyada huzur yok...
Olmayacak da...
Yine de yarının çocuklarından umutluyuz...
Bakalım onlar güzel günler görecekler mi?