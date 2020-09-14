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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Fütursuz saldırılar

14 Eylül 2020

Çaresizliklerinin çaresini sınırları dışında fütursuzca aramaya alışkın küresel güçlerin birleşerek Türkiye’ye saldırmaları yeni bir şey değil...

Gelenekselleştirdikleri davranışlarından biri...

Birinci Dünya Savaşı’nı...

Ve Haçlı seferlerini unutmadık...

Dünyanın yoksul ülkelerindeki halkl–arı nasıl katlettiklerini ve kaynaklarını nasıl ele geçirdiklerini de...

*

Bizlere insanlık dersi vermeye çalışan, soykırım iftiraları atan Fransa, Almanya ve diğerlerinin geçmişte yaptıklarını biliyoruz...

Kahramanmaraş ve Gaziantep’te Fransızların fütursuz saldırılarında nasıl davrandıklarını da...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise durumu özetliyor:

Tüm dünyada at koşturdukları günler geride kalmıştır...

*

Fransa’nın Cezayir’de, İtalya’nın Libya’daki katliamlarını birileri unutmuş olsa da bizler unutmadık...

1904 yılında Namibya’da Almanya’nın yaptığı soykırımın davası 2001’den beri sürüyor...

Soykırımdan kurtulan Hereroların yakınlarının, Alman hükümeti ve iki Alman şirketine açtıkları 4 milyar dolarlık tazminat davası Amerika’da devam ediyor...

Yerli halkın topraklarına ve hayvanlarına el koyan Alman general Lothar von Trotha’nın emriyle 100 bin kişinin öldürüldüğü belgeleniyor...

Böylesine önemli bir soykırım davasını kimse merak etmiyor ve perde arkasındaki gerçekleri gündeme getirmiyor...

*

Herero ve Nama halklarının çöle sürüldüğünü, topraklarına el konulduğunu ve geri dönmeye çalışanların ya öldürüldüğünü ya da toplama kamplarına gönderildiğini belgeleyen tarihçiler, Deutsche Welle’ye soykırımın tüm ayrıntılarını anlatıyor...

20’nci yüzyılın ilk soykırımı olarak kabul edilen katliamlarda Herero halkından 80 bin, Nama halkından ise 20 bin kişinin katledildiğini tahmin eden tarihçiler, Almanya’nın 2015’ten beri konuyu sekiz defa taraflarla müzakere ettiğini ama henüz bir sonuca varılamadığını vurguluyor...

*

Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, ABD, Rusya, Fransa ve diğerlerinin yaptığı soykırımlara sessiz kalan içimizdeki teknoloji, hürriyet, medeniyet ve moda düşkünleri bundan hiç bahsetmiyor...

Fütursuz saldırılarına her gün bir yenisini ekleyen küresel güçlere karşı körleşenler, milletin haklarını savunan Türkiye’nin politikalarını her fırsatta yanlış bulan fütursuz koro şarkılarını söylemeye devam ediyor...

 

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