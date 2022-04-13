Fransa’da ikinci bahar

Fransa’da seçimlerde ikinci tura iki aday kaldı...
Biri Emmanuel Macron diğeri aşırı sağcı aday Marine Le Pen...
Aşırı solcu adaylardan Jean-Luc Melenchon yüzde 20’de kalırken, aşırı sağcı bir başka aday Eric Zemmour ise yüzde 7 civarında oy aldı...
İkinci turda aşırı sağcılar ve aşırı solcuların oylarının hangi adayda toplanacağı belli gibi...
Tabii ki seçmenler oylarının rengini değiştirmezse...
24 Nisan’da yapılacak ikinci turda Fransa’nın yeni cumhurbaşkanının kim olacağı belli olacak...
*
Macron ile Le Pen’in birinci turda aldığı oyların arasında büyük bir fark yok...
Macron oyların yüzde 27.6’sını, Le Pen ise 23,3’ünü aldı...
Aşırı solcuların Macron’a oy vermeleri halinde, Macron ülkenin yeniden cumhurbaşkanı olabilir...
Olabilir...
Çünkü 2017 yılında Macron yine Le Pen ile ikinci tura kalmıştı...
İkinci turda ise oyların yüzde 66.1’ini alan Macron cumhurbaşkanı seçilmişti...
*
Macron seçim kampanyası sürecinde sürekli en yakın rakibi Le Pen’e yükleniyor...
Le Pen emeklilik yaşını düşüreceğine dair sözlerinden dolayı bir hayli ilgi görüyor ve kötü giden ekonomiyi de düzeltebileceğini söylüyor...
Macron ise Fransa’nın kuzeyinde eski bir maden bölgesi sayılan ve daha da ötesi ünlü yazar Emile Zola’nın “uzlaşmaya yanaşmayan maden işçilerinin şiddetli ve gerçek grev hikâyesi”ni konu alan Germinal romanında bahsettiği, en yoksul yerlerden olan Denain’de seçmenlere Le Pen’in hayal dünyasında gezindiğini ve söylediklerinin vaatlerden öteye geçemeyeceğini vurguluyor..
*
Le Pen’in vaatlerine Macron hiç inanmadığını belirtiyor... İlk turda yüzde 20 oy alan ve ikinci tura katılamayan aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon da Le Pen’in söylediklerine inanmıyor ve solcuları oy vermemeye davet ediyor...
Le Pen’e “oy vermeyin” diyen Melenchon diğer yandan Macron’a da destek vermeyeceğini açıklıyor...
Oysa ikinci turda sol seçmenlerin oyları ülkenin yeni cumhurbaşkanının kim olacağını belirleyecek...
*
İkinci tur için yapılan kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuç ise şöyle:
Macron yüzde 51 oy alarak yeniden seçilecek, Le Pen ise yüzde 49’da kalacak...
İkinci turdaki seçimlerin sonucunda göçmen karşıtlığı ve ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Le Pen mi yoksa demokrasiye inanmanın ve bir arada yaşamanın bir sanat olduğunu söyleyen Macron mu kazanacak, belli değil...
Paris’in caddelerinde ve sokaklarında seçim heyacanı gerginliklerinden dolayı sürekli jandarma ve polis araçlarının sirenleriyle insanların huzuru kaçsa da 24 Nisan’a kadar bu duruma katlanacaklar...
Kısacası, Fransa’da ikinci turun yapılacağı 24 Nisan günü iki adaydan biri ikinci baharı yaşayacak...
Macron’un şansının daha yüksek olduğunu söyleyenler ise çoğunlukta... Çünkü aşırı solcular Le Pen’e oy kullanmayacak...
Türkiye için Macron mu yoksa Le Pen mi?
Cumartesi günkü yazımızda...
Fransa’da ikinci bahar
Fransa’da seçimlerde ikinci tura iki aday kaldı...
Biri Emmanuel Macron diğeri aşırı sağcı aday Marine Le Pen...
Aşırı solcu adaylardan Jean-Luc Melenchon yüzde 20’de kalırken, aşırı sağcı bir başka aday Eric Zemmour ise yüzde 7 civarında oy aldı...
İkinci turda aşırı sağcılar ve aşırı solcuların oylarının hangi adayda toplanacağı belli gibi...
Tabii ki seçmenler oylarının rengini değiştirmezse...
24 Nisan’da yapılacak ikinci turda Fransa’nın yeni cumhurbaşkanının kim olacağı belli olacak...
*
Macron ile Le Pen’in birinci turda aldığı oyların arasında büyük bir fark yok...
Macron oyların yüzde 27.6’sını, Le Pen ise 23,3’ünü aldı...
Aşırı solcuların Macron’a oy vermeleri halinde, Macron ülkenin yeniden cumhurbaşkanı olabilir...
Olabilir...
Çünkü 2017 yılında Macron yine Le Pen ile ikinci tura kalmıştı...
İkinci turda ise oyların yüzde 66.1’ini alan Macron cumhurbaşkanı seçilmişti...
*
Macron seçim kampanyası sürecinde sürekli en yakın rakibi Le Pen’e yükleniyor...
Le Pen emeklilik yaşını düşüreceğine dair sözlerinden dolayı bir hayli ilgi görüyor ve kötü giden ekonomiyi de düzeltebileceğini söylüyor...
Macron ise Fransa’nın kuzeyinde eski bir maden bölgesi sayılan ve daha da ötesi ünlü yazar Emile Zola’nın “uzlaşmaya yanaşmayan maden işçilerinin şiddetli ve gerçek grev hikâyesi”ni konu alan Germinal romanında bahsettiği, en yoksul yerlerden olan Denain’de seçmenlere Le Pen’in hayal dünyasında gezindiğini ve söylediklerinin vaatlerden öteye geçemeyeceğini vurguluyor..
*
Le Pen’in vaatlerine Macron hiç inanmadığını belirtiyor... İlk turda yüzde 20 oy alan ve ikinci tura katılamayan aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon da Le Pen’in söylediklerine inanmıyor ve solcuları oy vermemeye davet ediyor...
Le Pen’e “oy vermeyin” diyen Melenchon diğer yandan Macron’a da destek vermeyeceğini açıklıyor...
Oysa ikinci turda sol seçmenlerin oyları ülkenin yeni cumhurbaşkanının kim olacağını belirleyecek...
*
İkinci tur için yapılan kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuç ise şöyle:
Macron yüzde 51 oy alarak yeniden seçilecek, Le Pen ise yüzde 49’da kalacak...
İkinci turdaki seçimlerin sonucunda göçmen karşıtlığı ve ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Le Pen mi yoksa demokrasiye inanmanın ve bir arada yaşamanın bir sanat olduğunu söyleyen Macron mu kazanacak, belli değil...
Paris’in caddelerinde ve sokaklarında seçim heyacanı gerginliklerinden dolayı sürekli jandarma ve polis araçlarının sirenleriyle insanların huzuru kaçsa da 24 Nisan’a kadar bu duruma katlanacaklar...
Kısacası, Fransa’da ikinci turun yapılacağı 24 Nisan günü iki adaydan biri ikinci baharı yaşayacak...
Macron’un şansının daha yüksek olduğunu söyleyenler ise çoğunlukta... Çünkü aşırı solcular Le Pen’e oy kullanmayacak...
Türkiye için Macron mu yoksa Le Pen mi?
Cumartesi günkü yazımızda...