Eşref saatlerinde

Fransız fizikçi ve astrolog idi...

Kimilerine göre ise felaket tellalı...

Kimilerine göre kâhin...

Ve bazılarına göre de vizyon sahibi...

Kim olduğundan daha çok söyledikleriyle daha çok ilgilenilen biri...

Dünyada ne zaman yeni bir felaket yaşansa hemen herkes Nostradamus’u bir daha gündeme taşıyor...

Niye?

Başka hangi felaketlerin yaşanacağı merak ediliyor...

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