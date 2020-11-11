Düzenin kenarındakiler

Neden?
Trump her ne kadar “Ben kazandım” diye açıklama yapsa da...
Dünyanın tüm liderleri Biden’a kutlama mesajı gönderiyor...
Trump ise kaybettiğini kabullenemiyor...
Oysa “ABD kazandı” diyerek çekilmeliydi...
Halkına veda etmeli...
Ve özür dilemeliydi...
*
Ve ‘günlerin kükreyerek geçen canavarlardan’ şikâyet ettiği günlerdeki gibi yaşıyoruz...
Apartmanlar yıkılıyor ve altında 114 kişi hayatını kaybediyor... 1.035 kişi yaralanıyor...
7 müteahhit tutuklanıyor...
Projeleri çizen, uygulayan, kontrol eden mühendislere bir şey olmuyor...
İnşaat ruhsatını veren, denetleyen, iskân veren belediye başkanlarına ve yetkililerine de...
Sorumsuz sorumluluk böyle bir şey galiba...
*
Kelimeleştiremediğimiz isyanları bir yerlerde saklıyoruz...
Ve yerkabuğu çatırdıyor...
Fay hatları kırılıyor...
Yanardağlar yanıyor...
Son 6 ayda Alaska, Los Angeles, İran, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Meksika’da şiddetli depremler yaşanıyor...
Herkes farklı bir şeyler söylüyor...
*
Elazığ, Bingöl, Malatya, Muğla, İstanbul ve İzmir’deki depremler bizlere şehir planlamanın, yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor...
Ve mimarlara, projeleri hazırlayan, uygulayan mühendis ve müteahhitlere, belediyelere ne kadar önemli görevlerin düştüğünü de...
İslam coğrafyasını yıkmaya, yakmaya, yağmalamaya ve öldürmeye alışkın Avrupalıların işgal sevdası hiç bitmiyor...
Bölüyorlar...
Parçalıyorlar...
Ve sonra da yönetiyorlar...
*
Kendilerine bağlı krallıkları, siyasi iktidarları kaç asırdan beri uzaktan kumandayla istedikleri gibi yönlendiriyorlar...
Ve sömürüyorlar...
Eğitimsiz, parasız, işsiz ve terörize edilen ülkelerin kaç nesli ziyan olup gitti bilmiyoruz ama Osmanlı devletinin yıkılmasıyla İslam coğrafyasında at koşturduklarını, herkesi birbirine düşman ettiklerini ve çatışmalardan beslendiklerini biliyoruz...
Bize de demokrasi ve insan hakları dersi vermeye devam ediyor...
İçine düştüğü yaman çelişkiyi de kimseye tarif edemiyor...
Sandık günü yaklaştıkça Macron ve peşindekilerin vaveylalarının artması da tesadüf değil...
*
Karikatürleriyle İslam dinine ve peygamberimize hakaret etmeyi gelenekselleştiren sözde mizah dergisi her geçen gün kendine çomak sokacak bir arı kovanı bulmakta zorlanmıyor...
Yayıncılığını tahrik, ırk, din ve kutsal değerlere hakaret üzerine inşa eden dergi sürekli farklı bir savaş çıkarmanın derdine düşmüş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili rezil karikatürü yayınlaması da bize göre tesadüf değil...
Macron
Birileri çıkıp kanayan yaralarımıza tuz basıyor...
Bir gün Rusya, bir gün ABD, bir gün Mısır, Suriye, S. Arabistan ve bir gün Almanya, İngiltere ve Avusturya...
Doğu Akdeniz’deki yağmacı anlayışına ve çıkarlarına “Dur” diyen Türkiye’ye karşı agresif bir siyaset izleyen Fransa’da dahil bu koroya...
Çıkar çatışmalarını yeniden uyandırmaya gayret eden Macron, Türkiye’ye karşı Avrupa ve Arap ülkeleriyle ABD’yi aleyhimize kışkırtmaya gayret ediyor...
Türkiye’ye ağır yaptırımlar öneriyor...
Evrensel barışa giden tüm yollara mayın döşüyor...
*
Müslüman ve Arap Dünyası Çalışmaları Merkezi Araştırma Direktörü Dr.
Niye?
Diplomatik kaosun sayfalarını açabilmek için Macron her türlü kirli stratejiye herkesi ortak etmeye çalışıyor...
Dünya kamuoyunun dikkatini Türkiye’ye çevirebilmek ve kendini kahramanlaştırmak için çalışan Macron, ülkesini ve halkını her geçen gün yeni bir kaosa itiyor...
Ajandasındaki yüzlerce karalama sayfasında ne yazıldığını bilmiyoruz ama kör baykuşların gece yarılarında kendisinin kulaklarına fısıldadıklarını iyi biliyoruz...’
*
Fransız akademisyen François Burgat’ın yıllar önce yazdığı ‘Ya Paylaşma ya da Terör’ başlıklı yazısı aklımıza düşüyor...
Diyordu ki:
Terörizme karşı savaş silahlarının, onca geliştirilmiş ve güçlendirilmiş olmalarına rağmen tesirlerinin sınırlılığı bir kere daha gözler önüne serilmiş bulunuyor...
COVID-19 yüzünden zengin ülkelerin büyük kalabalıkları karıncalar gibi gıda stoklayarak evlerine çekilirken yoksul ülkelerin halkları virüsle değil açlıkla savaşıyordu...
Ve yoklukla...
*
Zor günlerde dünyanın ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağladıklarını söyleyen WFP Sözcüsü Thomson Phiri diyor ki:
Küresel çaptaki kısıtlamalar sebebiyle her şey kapatılmıştı... Biz ise toplumları birbirine bağlayabildik...
*
Koronavirüs salgını ve savaşlar yüzünden dünyanın birçok yerinde insanlar açlık gerçeğiyle zor günler yaşıyor...
Sözcü
Dağlara buğdaylar serpin ki “Müslüman ülkelerde kuşlar aç” demesinler...
Ya şimdi?
*
Dağlara ateş serpiyorlar...
Ormanlardaki ağaçlar yanıyor...
Kuşlar yanıyor...
Ve insanlar...
*
Sanki bin yıllık hikâyemizi özetliyor...
*
İçimizde doğup büyüyen, yaşayan ve sonra da dağlara çıkan terör örgütü PKK’lıların ağaçları yakıp ateşe üfleyişlerini tarif ediyor...
Hatay ve Kahramanmaraş’taki ormanları ateşe vererek ağaçları yakan sapların yüreklerinin kuruduğuna bir kez daha şahit oluyoruz...
40 yıl boyunca dış güçlerin elinde bir balta gibi kullanılan örgüt akla gelmeyecek eylemlerini sürdürüyor...
Irk, dil ve mezhepsel ittifaklarını kurmayı, karıştırmayı ve savaşmayı da...
*
Kürt halkının haklarını savunuyor yalanlarıyla 40 yıldan beri Kürtlerin çocuklarını ateşe atıyor, ölüme gönderiyor...
Ağaçlar...
Hayvanlar...
Ve insanlarımız yandı...
Hataylı bir kadının çığlığı herkesin isyanını özetliyor:
Torunlarımızın geleceğini yaktılar!
*
“Kökünüz kurusun” diyoruz...
*
Adresleri de kahvehanelerdi...
Kahve bir araya gelebilmenin bahanesiydi...
Dünyanın en etkili gazetesiydi...
Ve spekülasyonların birçoğu, buralardaki fısıltılardan yayılıyordu...
Yıllar sonra yerini sosyal medya adreslerine bıraktı...
Aynı koro, fısıltılarına sosyal medyada devam ediyor...
*
Sosyal medyayı kullanan herkesi aklı başında insanlar sanıyoruz...
Lakin herkesin bir şeyleri çok farklı...
Kavuşmak, olmak, varmak, gitmek istediği...
Her sabah barış umutlarıyla kalkıyoruz ama olasılıktan gerçekliğe geçiş bir türlü gerçekleşmiyor...
Çünkü, herkesin farklı gizli bir gündemi var...
Barışarak değil, savaşarak kazanılan zaferlere son verilmedikçe barış bir hayal olarak kalacak...
*
Barışı sürekli dinamitleyenler var...
İçimizi karıştırıp savaş çıkarmak isteyenler var...
Az gelişmiş ülkelerin kendilerine sürekli kahraman arayışı bitmez...
*
Sosyal medyaya bakıyoruz da sayılarını bilemeyeceğimiz kadar kahramanlaştırılan, kutsallaştırılan kişilerin yalanlardan ibaret hikâyeleri pazarlanıyor...
Lüks araçlardan oluşan konvoylarla yollara düşenler kendilerine kuru kalabalık bulmakta zorlanmıyor...
Birkaç adamın yürüdüğü görüntülere duygusal bir türkü montajı ve sloganlardan oluşan sözlerle kolay kahraman olunuyor...
Ve bir daha anlıyoruz ki her yanımız bahar bahçe değil...
*
Kahramanlaştırılanların ne iş yaptıklarına bakıyoruz... Resmi bir işleri yok...
Türkiye’nin ise bugüne kadar Avrupa ülkesindeki yargılama sürecindeki hiçbir kişi ve kuruluş ile ilgili açıklama yaptığını hatırlamıyoruz.
Yargıya müdahaleyi şiddetle reddeden Avrupalılar, işlerine geldiği gibi davranma alışkanlıklarına her geçen bir yenisini daha ekliyor...
Bir yandan siyasi iradenin yargıya müdahalesinin kabul edilebilir olmadığını sürekli vurguluyor, diğer yandan işine gelen kişi ve kuruluşların yargılama sürecine siyasi iradenin müdahil olmasını ve bazı kişilerin serbest bırakılmasını istiyor...
*
Bu ülkenin yargı bağımsızlığı yok mu?
Bu kadar gürültüyü çıkartan AB, FETÖ’nün kaçak işinsanlarını, darbeci askerlerini, propagandistlerini sahiplenen kendi birliğinin ülkelerine, İngiltere ve ABD’ye bir şey demiyor...
Diyemiyor...
Aksine, hepsine sahip çıkıyor...
Fransa, Avusturya’nın Türkiye’ye karşı AB müzakerelerinin sona erdirilmesi, yaptırımların uygulanması konusundaki isteklerine Almanya hayır diyerek noktayı koydu...
Almanya Başbakanı Merkel gerginliğin ‘barışçıl bir şekilde çözülmesini’ teklif ederek tartışmaya kapattı...
*
AB liderleri eşitsizliğin ve adaletsizliklerinin faturasını Türkiye’ye çıkarmaya uğraşıyor...
Ve içerideki siyasi güçlerini koruyabilmek uğruna dışarıdaki sorunları derinleştirerek kendi kamuoyunu oyalamakla ekonomik krizlerini yönetiyor...
Yunanistan, Rum kesimine olağanüstü silah, uçak satışları yapıyorlar...
Doğu Akdeniz’de girdikleri ittifaklarla petrol ve gaz kaynaklarına ortak olmaya çalışıyorlar...
*
Türkiye’deki Hıristiyan azınlıklar ve Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesinden endişeli olduğunu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya söylüyor...
Elpidophoros, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki duruşuyla ilgili de bir hayli endişeli imiş...
*
Çifte standart duygusunun zirvelerinde geziniyor birileri...
Başpiskopos, Yunanistan’ın Atina, Rodos, Selanik ve Batı Trakya’daki camilerin bazılarının kiliseye, müzeye çevrilmesinden ve birçoğunun yıkılmasından hiç endişe etmiyor...
Ve Ege Denizi’ndeki tüm adalara askeri birliklerinin yerleştirilmesinden de...
*
ABD bir yandan bize müttefik olduğunu söylüyor...
Yüz yıldan beri İslam coğrafyasını eğitimsiz, okulsuz, kitapsız bırakan ve dünyaya açılan tüm pencerelerini kapatanların kim olduğunu yazmıyor...
Bu ülkelere sattıkları silahların kaç trilyon dolar olduğunu...
Ve kimlerin sattığını da...
*
Silahlarla büyüyen kaç neslin kara cahil bırakıldığını ve tüm farklılıkları gizlice silahlandırıp örgütleyip birbirleriyle savaştırdıklarını da hiç yazmıyor...
Ülkeleri karıştırıp, bölüp sonra da kendilerine göre yönetenlerin kim olduklarını da...
Din, mezhep, ırk farklılıklarının üzerinden çatıştırma stratejileriyle coğrafyayı ateş çemberine çevirirken, kendileri petrol, gaz, altın kaynaklarına nasıl çöktüklerinden de hiç bahsetmiyor...
*
Düzenin kenarındakiler
ABD’deki seçimlerin dünyayı etkileyeceğini ve olası bir iktidar değişiminin dünyayı etkileyeceğini söylüyor ve yazıyorduk...
Trump kaybediyordu ama birileri ısrarla görmezden geliyordu...
Biden’ın ise Trump’a karşı öfkeli olan büyük kalabalıklara seslenmesi ve sahiplenmesi yetiyordu...
Öyle fazla derin bilgiye sahip olmak da gerekmiyor...
*
Mayıs ayında yaşanan Afro kökenli Amerikalı George Floyd olayı ülkedeki tüm siyahilerin duygularını isyan ettirmeye yetmişti...
Trump olayın üzerine gitmek yerine unutulan ırkçı kutuplaşmayı yeniden başlatmayı tercih etmişti...
Haziran ayında ise yasadışı göçmenleri sınır dışı edeceğine dair yaptığı sert açıklamalar da felaketin ilk sinyali idi...
Ülkedeki farklı milletlerin oluşturduğu göçmenleri kaybetmesine neden olabileceği gerçeğini unutan Trump, birkaç gün sonra bu kararından geri adım attığını açıklamasına rağmen öfkeli kalabalığı geri getiremiyordu...
*
Beklenmedik şeylere karşı hazırlıksız yakalanan iktidarlar krizlerin içerisinde boğulmaya mahkûmdur...
Beklenmeyen pandemi sürecini de ekibiyle birlikte oldukça kötü yöneten Trump, halkın sağlığını hiçe sayan duruşuyla büyük bir nefretin birikmesine neden olmuş ve tepkilerin odağı haline gelmişti...
New York dahil tüm ülkeye büyük bir kaos hâkim olmuş ve korkuların birikmesine, işsizlik ve güvensizlik ise herkesin büyük bir sessizliğe gömülmesine neden olmuştu...
*
ABD’li ünlü yazar Paul Auster, iki ay önce BBC’ye yaptığı açıklamada ülkesinin yeniden başkan seçilmek için kampanya yürüten Donald Trump’ı sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye bölündüğünü ve demokrasinin geleceği açısından “çok kritik ve tehlikeli” bir noktaya geldiğini söylüyordu...
*
Prof. Şerif Mardin diyordu ki:
Bir sistemi en iyi inceleyenler genellikle bu düzenin ‘kenarında’ yer alan kimselerdir!
O kimseler dediği halktır...
Yani, büyük kalabalıklardır... Trump etrafındaki davulcu korosuyla düzenin kenarında kalanları hafife alarak kendi sonunu hazırlıyordu...
Şimdi müzik bitmişti ama Trump dans etmeye devam ediyor...
*
Trump ve ekibi etrafındaki medya şaklabanlarının her akşam bir yerde konuşmasıyla, iki tweet atıp beş retweet yapmasıyla, birkaç resim koymasıyla ve altına sloganlar yazmasıyla iktidara geleceklerini sanıyordu...
Oysa, gerçekler sokaklarda yaşanıyordu...
Bilinmelidir ki, toplum nezdinde bir değeri olmayanların etkileme gücü de yoktur.
Saygın olmayanların saygısızlıklarından yorulmuş büyük kalabalıklar seçim kampanyalarındaki rüya videolarına inanmıyordu.
Kendi dediklerine bile inanmayanların korosunun şarkılarını dinlemekten de bıkıp usanmışlardı.
Kısacası, büyük kalabalıkların ne deyişi önemli idi...
*
Trump’ın kaybedeceğini görmeye başlayan medya patronu Murdoch bile seçim akşamı desteğini geri çektiğini deklare ediyordu...
İktidarda iken etrafındaki ‘geçinenler’ ve ikiyüzlü sihirbazları göremeyenler tüm gerçeği düştükleri zaman görüyor ama artık tüm trenler geçip gitmiş oluyor...
Lider körlüğü ve güç zehirlenmesinin en belirgin örneğinden ders çıkaran olmayınca duvarlara çarpmak ve düzenin kenarındakilerinin arasına girmek kaçınılmaz oluyor...
Trump bölüp parçalayarak yönetebileceğini sanıyordu ve kazanacağını...
Yanılıyordu...
Bu yüzden Biden zafer konuşmasında diyordu ki:
Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağım!
*
Düzenin ‘kenarında’ yer alan yani büyük kalabalıkların öfkesini, sessizliğini, isyanlarını ve tercihlerini çok iyi takip etmek gerekiyor...
Çünkü, o koltukları düzenin ‘kenarında’ kalanların oyları belirliyor...
*
Trump ise geçip giden treni geri getirmeye çalışıyor...
Agresif oynamaya da devam ediyor...
Hukuk yolunu zorlayarak seçimleri kazanacağına dair umutları halkı sokağa dökecek farkında değil...
Ve Paul Auster’in dikkat çektiği ikiye bölünmeyi çatıştırmaya dönüştürebileceğini görmüyor...
Demokrasi kapılarının zorlanmaya gelmeyeceğini de...