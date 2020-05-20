‘Kurt’ lakaplı politikacı Henry Kissinger demiş ki:
Başarısızlık dünyayı ateşe verebilir...
Yani, virüsle mücadele sürecinin çok uzun sürmesi ve başarısız olunması halinde büyük bir ateşin çıkacağını söylüyor...
Nasıl bir ateş olduğunu ise söylemiyor...
*
Başkan Nixon ve Ford yönetimlerinde dışişleri bakanlığı yapan Kissinger, koronavirüsten sonra dünyanın eskisi gibi asla olmayacağını şöyle sıralıyor:
Şimdi geçmiş hakkında tartışmak yalnızca yapılması gerekeni yapmayı zorlaştırıyor.
Hiçbir ülke, ABD bile, tamamen ulusal bir çabayla virüsü alt edemez.
Anın gerektirdiklerinin ele alınması gereği son aşamada küresel işbirliğine dayanan bir vizyon ve programla birleştirilmelidir.
Eğer ikisini eşgüdümlü yapamazsak, olabilecek en kötü sonuçlarla karşılaşacağız
*
,Geleceği inşa eden düşünürlerin meşru devletin amacının insanların temel ihtiyaçlarını sağlamak olduğunu savunarak bu kavramı yeniden kurgulaması gerektiğini belirten Kissinger:
Güvenlik, asayiş, ekonomik refah ve adalet.
Bireyler bu şeyleri kendi başlarına sağlayamaz.
Pandemi bir anakronizme (değişik çağları birbirine karıştırma) neden oldu, refahın küresel ticarete ve insanların özgür hareketine bağlı olduğu bir çağda duvarlanmış şehri yeniden doğurdu.
*
Duvarlanmış şehirler diyor Kissinger...
Gerçekten bahsettiği gibi bir tünele mi giriyoruz, yoksa çıkıyor muyuz?
Belli değil...
Ve çığır açacak bir dönemde yaşadığımızı söyleyen Kissinger:
Tarih boyunca liderlerin hep karşı karşıya kaldığı zorluk, bir yandan geleceği inşa ederken diğer yandan kriz yönetmektir.
Ve başarısızlık dünyayı ateşe verebilir!
Diliyoruz ki, dünyayı yönetenler çağları birbirine fazla karıştırmadan ortak akıl ile yeni bir dünya düzeni kurmuş olur...
*
ABD’de yaşayan Prof. Daron Acemoğlu ise diyor ki:
Demokrasi geri plana atıldığında ilk ölen her zaman için bağımsız uzmanlık olur.
Koronavirüs, Amerika’daki otoriter dönüşümü gözler önüne serdi...
*
ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Müdürü Anthony Fauci’ye “Eğer daha erken davranılsaydı, daha fazla hayat kurtarılır mıydı?” diye sorulduğunda şu cevabı veriyor:
Mantıksal olarak öyle, bunu kimse inkâr edemez.
Eğer daha erken tedbirler alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi ancak bu tür kararların alınması karmaşıktır.
*
Salgının görülmeye başladığı günlerde her şeyin kapatılmış olması halinde bugün gelinen noktanın farklı olacağını belirten Fauci, bu tarz önerilerin değişik nedenlerden dolayı geri çevrildiğini söylüyor...
New York Times’ta yayınlanan bir makalede ise Trump’ın potansiyel salgın hakkında çok önceden uyarıldığı halde bürokrasideki iç bölünme, planlama eksikliği ve kendi içgüdülerine olan inancı nedeniyle uyarılara zamanında cevap veremediği öne sürülüyor...
*
Yani, dünyayı yönettiğini sanan ABD, Çin, Avrupa ve Rusya gibi büyük ülkelerin geldiği noktaya bakarsak, gördük ki virüs gibi salgın hastalıklarına ve olası krizlere karşı yol haritası yokmuş...
Sayısız pis hesap yapan, her tür şeytani ve savaş oyunları oynamasını bilen ve dünyayı yakıp yıkanlar, Allah’ın da bir hesabı olduğunu hiç hatırlayamadılar...
Ders alınıyor mu?
Bilmiyoruz, göreceğiz...
Duvarlanmış şehirler
‘Kurt’ lakaplı politikacı Henry Kissinger demiş ki:
Başarısızlık dünyayı ateşe verebilir...
Yani, virüsle mücadele sürecinin çok uzun sürmesi ve başarısız olunması halinde büyük bir ateşin çıkacağını söylüyor...
Nasıl bir ateş olduğunu ise söylemiyor...
*
Başkan Nixon ve Ford yönetimlerinde dışişleri bakanlığı yapan Kissinger, koronavirüsten sonra dünyanın eskisi gibi asla olmayacağını şöyle sıralıyor:
Şimdi geçmiş hakkında tartışmak yalnızca yapılması gerekeni yapmayı zorlaştırıyor.
Hiçbir ülke, ABD bile, tamamen ulusal bir çabayla virüsü alt edemez.
Anın gerektirdiklerinin ele alınması gereği son aşamada küresel işbirliğine dayanan bir vizyon ve programla birleştirilmelidir.
Eğer ikisini eşgüdümlü yapamazsak, olabilecek en kötü sonuçlarla karşılaşacağız
*
,Geleceği inşa eden düşünürlerin meşru devletin amacının insanların temel ihtiyaçlarını sağlamak olduğunu savunarak bu kavramı yeniden kurgulaması gerektiğini belirten Kissinger:
Güvenlik, asayiş, ekonomik refah ve adalet.
Bireyler bu şeyleri kendi başlarına sağlayamaz.
Pandemi bir anakronizme (değişik çağları birbirine karıştırma) neden oldu, refahın küresel ticarete ve insanların özgür hareketine bağlı olduğu bir çağda duvarlanmış şehri yeniden doğurdu.
*
Duvarlanmış şehirler diyor Kissinger...
Gerçekten bahsettiği gibi bir tünele mi giriyoruz, yoksa çıkıyor muyuz?
Belli değil...
Ve çığır açacak bir dönemde yaşadığımızı söyleyen Kissinger:
Tarih boyunca liderlerin hep karşı karşıya kaldığı zorluk, bir yandan geleceği inşa ederken diğer yandan kriz yönetmektir.
Ve başarısızlık dünyayı ateşe verebilir!
Diliyoruz ki, dünyayı yönetenler çağları birbirine fazla karıştırmadan ortak akıl ile yeni bir dünya düzeni kurmuş olur...
*
ABD’de yaşayan Prof. Daron Acemoğlu ise diyor ki:
Demokrasi geri plana atıldığında ilk ölen her zaman için bağımsız uzmanlık olur.
Koronavirüs, Amerika’daki otoriter dönüşümü gözler önüne serdi...
*
ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Müdürü Anthony Fauci’ye “Eğer daha erken davranılsaydı, daha fazla hayat kurtarılır mıydı?” diye sorulduğunda şu cevabı veriyor:
Mantıksal olarak öyle, bunu kimse inkâr edemez.
Eğer daha erken tedbirler alınsaydı daha fazla hayat kurtarılabilirdi ancak bu tür kararların alınması karmaşıktır.
*
Salgının görülmeye başladığı günlerde her şeyin kapatılmış olması halinde bugün gelinen noktanın farklı olacağını belirten Fauci, bu tarz önerilerin değişik nedenlerden dolayı geri çevrildiğini söylüyor...
New York Times’ta yayınlanan bir makalede ise Trump’ın potansiyel salgın hakkında çok önceden uyarıldığı halde bürokrasideki iç bölünme, planlama eksikliği ve kendi içgüdülerine olan inancı nedeniyle uyarılara zamanında cevap veremediği öne sürülüyor...
*
Yani, dünyayı yönettiğini sanan ABD, Çin, Avrupa ve Rusya gibi büyük ülkelerin geldiği noktaya bakarsak, gördük ki virüs gibi salgın hastalıklarına ve olası krizlere karşı yol haritası yokmuş...
Sayısız pis hesap yapan, her tür şeytani ve savaş oyunları oynamasını bilen ve dünyayı yakıp yıkanlar, Allah’ın da bir hesabı olduğunu hiç hatırlayamadılar...
Ders alınıyor mu?
Bilmiyoruz, göreceğiz...