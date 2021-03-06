Duvardaki ölümler

Akşam barış nutukları çekiyor...
Dünyanın her yerinde tahammülü zorluyor...
Ve büyük bir öfkeyi biriktiriyor...
Farkında mı?
Sanmıyoruz...
*
Sınırlarımızın biraz ötesinde PKK’yı ve uzantılı terör örgütlerini yıllardan beri silahlandırıyor...
TIR’larla silah taşıyor...
Her dakika farklı bir bilgi piyasalara sürülüyor... Nasıl bir virüs ise bulaştıkça değişiyor...
Bin bir kılığa giren hafiye gibi...
*
New York Times, ABD’de ve dünyanın birçok noktasında hastanede tedavi gerektiren koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının hızla düştüğünü yazmış.
Aşılamanın da hız kazandığına dikkat çeken gazete, “finiş çizgisi” görülmüşken tedbirlerin elden bırakılmaması uyarısında bulunmuş...
Tedbir ne?
Maske...
Mesafe ise artık büyük bir yalan...
Dünyadaki sayının ise milyonlarca kişiyi bulduğunu açıklayan Dr. Fauci diyor ki:
- 1918 yılındaki salgından beri başımıza gelen hiçbir şeye benzemiyor. İnsanlar uzun yıllar bu durumu konuşacak!
*
Ve daha önemlisi maske takmanın birkaç yıl daha sürebileceğini söyleyen Dr. Fauci:
- Eski hayata dönüşümüzün tarihini asla veremem...
Yani, normale dönüşün aşıların etkisiyle bulaşma oranlarının azalmasına bağlı olduğuna dikkat çeken Dr. Fauci bugüne kadar ABD’de 60 milyona yakın aşı vurulduğunu söylüyor...
*
BM Genel Sekreteri
Diyor ki:
İyi insanlar harekete geçmediğinde, zafer kazanan şeytan olur.
*
“Yaşam, her yerde olduğu gibi, dünyanın kıyısındaki Norveç’te de adaletsiz” diyen yazar Lenth, geçimlerini balık çiftliklerinde çalışarak sağlayan insanların, fiyordun iklimsel zor şartlarında nasıl hayatta kalma mücadelesi verdiklerinin hikâyesini anlatıyor ve diyor ki:
Halkın sırtından geçinen çiftlik sahipleriyse kirli hesaplar peşinde.
*
Gıda endüstrisinde daha fazla kâr elde edebilmek için sermaye sahiplerinin ne kadar ileri gidebileceğini de öğrenmiş oluyoruz.
Ve sermayenin arkasındaki gizli güçlerin arasında görünmeyen politikacıların da varlığını...
ABD, iklim değişimini ve savaşları ele alan uluslararası anlaşmaları engellemektedir.
ABD kasten ve mütemadiyen dünyanın, sera gazı salınımlarını kesme ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma amacı taşıyan iklim kriziyle mücadele eden kolektif çabaları baltalamaktadır.
*
İnsanoğlu kendisini bekleyen tehlikelere karşı mücadele eden, hatırlatan kişi ve kuruluşları pek ciddiye almıyor...
ABD’de bile...
2001 yılında kurulan Yeşil Parti insanların zehirsiz, tehlikesiz, silahsız ve kısacası çevre teröründen etkilenmemesi için olağanüstü çaba gösteriyor ama seçimlerde aldığı oy oranı en fazla yüzde 3...
Var oluşsal tehditlere karşı halkı uyaran kişi ve partilere dünyanın hiçbir yerinde fazla ilgi yok...
Neden?
Söyleniyor...
Ve yazılıyor...
Sonuç: Sıfır problem görülmeye devam ediliyor...
*
Dünyayı gelecekte virüs salgınından daha çok büyük göçlerin etkileyebileceğine dikkat çeken kuruluşlar, 2050 yılında 250 milyon kişinin iklim mültecisi olacağından söz ediyor...
Kitlesel göçler durdurulamıyor...
Ülkeler ise sınırlarına yüksek duvarlar örüyor...
Yaşanabilecek büyük göçlerin zengin ülkelerin dengelerini altüst edeceğine ve demografik yapının değişeceğine fazla ilgi göstermeyenlere Türkiye’deki göçmen raporları sunuluyor.
Kaçamak cevapları bırakalım... İklim krizi noktasına vardık!
*
Kar yağıyor İstanbul’a...
Beyaza boyanmış şehirlerin kirletilen izleri örtülmüş gibi...
Susuzluk kâbusu da şimdilik rafa kalktı...
Mevsimler karışıyor birbirine, bilim insanları bunun nedenlerinden birinin küresel ısınma olduğunu yıllardan beri söylüyor...
Ve sonunda iklim krizi dünyanın vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor...
Kısa bir sürede gelip geçecek de değil...
İnsan her geçen gün yeni bir krizle uyanıyor...
Bir gün virüs, bir gün deprem, sel, göçük...
Ve iklimsel afetler...
Bir de savaşlar ve göçler...
*
Üzerinde yaşadığı dünyayı kirleten insanoğlu, ne acıdır ki dünyanın bir şeyler demesine aldırmıyor...
Dağları, ormanları, denizleri, nehirleri, havayı ve toprağı zehirliyor...
Hava, su, toprak, deniz ve okyanuslar da şimdi insanı tehdit ediyor...
Seçmenler artık yorulmuş...
Medya ise sus payı politik reklamlarını alarak köşesine çekiliyor...
Seçmenler seçim harcamalarına ve bağışlara sınırlama getirilmesini istiyor...
Kendileri söylüyor ve kendileri dinliyor...
Başka çareleri de yok gibi...
*
Sınırsız bağışları durdurmak için yasalara güvenerek adaletin kapılarını çalan seçmenler, bağışçıların da yasaları kendi çıkar ilişkilerine göre yorumlattığını iddia ediyor...
Nitekim, alınan kararlar da bu iddiaları doğruluyor...
Özellikle bağışçıların bağışladığı yüksek rakamlara...
Bağışlanan miktarların bir fedakârlık olmadığının altını ısrarla çiziyor, isyan ediyor ama yine de bir şeylerin değişmediğini gören büyük kalabalıkların öfkesi de artıyor...
Anlıyoruz ki, parayı verenler her yerde düdüğü çalıyor...
*
Ve her seçimde en çok parayı harcayanlar kaybetmesine rağmen milyarlarca doların neden ve nereye harcandığını soran büyük kalabalıklar gizli çıkar ilişkilerini ortaya çıkarabilmek için de büyük çaba harcıyor...
Birileri parayı harcıyor diğerleri ise bağışlanan paranın gizlenmiş gerekçelerini açığa çıkarabilmek için emek harcıyor...
Sonunda büyük kalabalıkların çabası yasal oyunlarla boşa harcanıyor...
*
Ve seçmenler parayla neyin satın alındığını soruyor...
Michael Bloomberg’in başkan adayı olabilmek için yapılan ön seçimlerde 1 milyar doların nereye harcadığını da...
Netflix’teki ‘ABD Seçimleri’ adlı belgeselde parayla ilgili bu sorulara cevaplar aranıyor...
2016 yılındaki seçimlerde ise:
Trump 957 milyon dolar...
Clinton 1.4 milyar dolar...
Uzmanlar diyor ki:
Daha çok para harcayan Hilary Clinton kaybetmiş, daha az harcayan Trump ise kazanmıştı...
Netflix’te yayınlanan ‘ABD’de Seçimler’ adlı belgeselden anlıyoruz ki seçimlerin çok bilinmeyeni var...
Vatandaş ile sandık arasına giren sayısız hikâye ve gerekçelerin sıralandığını öğreniyoruz. Ayrıntılarının çoğunu bilmediğimiz bu siyasi yarışın içinde yığınla engelleyici kurallar...
Ve de orantısız baskılar...
*
Demokrasinin ilk adreslerinden sayılan Amerika’daki seçimlerde dahi bilinmeyen sayısız ayrıntı varsa, başka yerlerde kim bilir neler yaşanıyor...
Her eyalette farklı kurallar işletiliyor...
Yani, halkın iradesinin tecelli ettiğini söyleyenlerin yanılma ihtimali de oldukça yüksek olabilir...
Nedir bunlar?
Ve her yıl yayınladıkları raporlara göre bu rakam daha artıyor...
Koronavirüs ile başlayan karantina günlerinde ise durum gittikçe kötüleşiyor...
Ve her gün 10 bin çocuk açlıktan ölüyor...
*
Diğer yandan ise trilyonlarca dolar silahlara gidiyor...
Güvenlik gerekçesiyle harcanan paraların yüzde biri dahi açlıkla savaşan insanlara yardım amacıyla gönderilmiş olsaydı belki çocuklar ölmezdi...
Savaşların esiri olmuş büyükler...
Ya çocuklar?
Ve tüm krizlerin çözüldüğü adres olma özelliğini de...
Yükünü paylaşmıyor...
Yetkilerini de...
*
Yeni bir partiyle politikaya başlayan siyasiler ise eskilerini yanında götürmeye gerek duymayan bir anlayışa sahip...
Bir günde her şeyi unutabiliyor...
Aklımıza, “Gidenler mi yoksa kalanlar mı suçlu?” sorusu geliyor...
Çizgi dışına çıkarılan ya da çıkanlar kendi kişisel gerekçelerini buluyor...
Anamur muzu yerine Latin Amerika’dan muz ithal ediliyordu...
Ve daha çok sayıda gıda ürünleri...
Ya şimdi?
İthalat çılgınlığına devam ediyoruz...
2019 rakamlarına göre:
- İthalat 219 milyar dolar...
- İhracat 169.5 milyar...
Dış ticaret açığı ise 50 milyar dolar...
Kar yağıyor bir yerlerde...
Birileri ekmeğini eve götürebilmenin peşinde...
Birileri evde oturarak para kazanıyor olabilir, birikimlerini harcayabilir ama birileri ise evde kalarak para kazanamıyor ve faturaları ödenmiyor...
Behçet Necatigil’in “Gündelik korkuların çökerttiği evlerde” deyişi gibi yaşayanlar var...
Virüs yüzünden her gün yaklaşık 200 kişi hayatını kaybediyor...
Her eve hüzün çöküyor kış günlerinde...
*
Yüz yüze eğitim yapmayan özel okullar dahi yıllık ücretlerinden bir kuruş aşağı fiyat indirmiyor...
Ne aklınıza gelir, dargınlığım...” diyen Prof. Dr. Ahmet Tevfik Ozan da içimizdeki ağaçlardan biriydi...
Bir baharı daha göremeden sessizce çekip gitti...
Biliyormuş gibi...
*
Bir şiirinde diyordu ki:
“Karanlık, yatağımda bir beyaz çiçek gibi,
Uzandı, uzanacak gönlümün baharına...
Ki karanlık bir yeşil elbiseye bürünmüş,
Ne politik film festivalleri bitecek...
Ve ne de seyircisi...
*
Eskiden içimizde politikleşmeyen insanlar yaşardı...
Ve ağaçlar gibi ayakta duran...
Aykırı çıkışlarıyla aydınlatan, yanlışları yüze vuran...
Ezberlediklerini söyleyenlerden değil ezberlenmiş sözleri bozanlar vardı...
Bunlardan biri de Prof. Dr.
İnsanoğlunun kaç asırlık bir alışkanlığıdır?
Kimse bilmiyor...
“Kahramanlar savaşlardan çıkar” anlayışına inat barış diyenler sürekli kaybediyor...
Savaşlar, göçler, açlık hiç değişmiyor...
Yemen’de 85 bin çocuk açlıktan ölmüş...
Neden?
S.Arabistan’ın uyguladığı abluka yüzünden...
*
Duvardaki ölümler
Büyük dedeleri ve babalarından miras kalan prens unvanıyla halkının ensesinde boza pişirerek dolaşan Prens Selman’ın dünyanın gündemine girdiği iki konuya bakın...
Biri Cemal Kaşıkçı cinayeti...
Önce boğdurulan sonra fırınlarda yakılıp kül edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında verdiği emirle gündeme gelen Prens Selman bugünlerde aldığı tablonun sahte çıkışıyla bir kez daha gündem oluyor...
*
450 milyon dolara aldığı tablo...
Ki tablo da sahte çıkıyor...
Kaşıkçı’yı öldürtüp sonra da yalan söyleyen Prens Selman sanat simsarlarının yalanlarıyla milyon dolarları harcayarak duvarlarına astığı sahte tabloyla kendini sevdirmeye çalışıyor...
Sanatsever olduğunu dünyaya anlatmak ve işlediği cinayetlerin üstünü örtmek için duvarlara pahalı tablolar asarak kan temizlenmiyor...
*
Arap halkının bu kötülükleri hak edecek ne yaptığını bilmiyoruz ama her yerde durum aynı...
Yoksul düşen halklarının güvenliği, işsizliği, sağlığı, eğitimiyle ilgilenmeyenler saray, yat, uçak ve mülkleriyle dünya basınının gündeminden düşmüyor...
Fikir yok...
İnsanlığa kazandırdıkları bir eser yok...
Petrol çıkıyor kraliyet ve aileleri para kazanıyor...
Paralar ise lüks oyuncaklara gidiyor...
Üç günlük dünya diyerek halkına nutuk çekip üç yüz bin yıllık dünyada yaşıyorlarmış gibi davranışlar sergileyen kraliyet ve mensupları yüz yıldan beri hep aynı yolda yürüyor...
Kendilerini değiştirmeye de hiç niyetleri yok...
*
Leonardo da Vinci’nin 1500’lü yıllarda yaptığı ‘Salvator Mundi’ adlı tablo, Kasım 2017’de 450 milyon 300 bin dolara Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan Al Saud tarafından Prens Selman adına satın alınmıştı.
‘Salvator Mundi’ adlı eser bir açık arttırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlıboya tablo diye gündeme gelmişti ama meğerse sahte imiş!
Bir dönem tablonun Kızıldeniz’deki Şarm El-Şeyh’te demirleyen yatta bulunduğuna dair iddialar için uzmanlar, 500 yıllık tablonun açık denizde ve nemli bir ortamda tutulmasının sağlıklı olmadığı konusunda uyarılarda bulunmuşlardı.
*
Ve daha sonra tablonun sahte olduğuna dair sayısız iddia ortaya atılmış ve tablonun gerçek değerinin 1.175 dolar olduğu söylenmişti...
Kâbe’de bile resim çektirmeyen ve haram diyerek ülkeye giden tüm hac ve umre ziyareti yapanlara eziyet eden kraliyet işine geldiğinde milyonlarca dolar verip tablo alabiliyor ve duvarlarına asmayı biliyorlarmış...
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Halka fetva, kendilerine özel ferman çıkaran kraliyet ve ailesi duvarlarına astıkları tabloya verdikleri parayla İslam coğrafyasında açlıktan ölen kaç Müslüman’ın hayatının kurtarılabileceğini hiç hesaplayabildiler mi?
Peygamberimizin huzurunda dua etmeyi bile şirk sayan Vehhabi zihniyeti Hazreti İsa’nın sahte tablosuna 450 milyon dolar para harcıyor...
Başka bir şey söylemeye gerek yok...
TAZİYE
ELAZIĞ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş dostumuz ve silah arkadaşlarının helikopter kazasında şehit düştükleri haberi yüreğimizi dağladı...
Biz de bu ölümün tablosunu yüreğimizin duvarlarına asıyoruz...
Allah rahmet eylesin diye dua ediyoruz...