Duvardaki ölümler

Lars Lenth, ‘Vega Kardeşler’ adlı romanında eko-terörizmin farklı bir boyutunu yazıyor...

Diyor ki:

İyi insanlar harekete geçmediğinde, zafer kazanan şeytan olur.

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“Yaşam, her yerde olduğu gibi, dünyanın kıyısındaki Norveç’te de adaletsiz” diyen yazar Lenth, geçimlerini balık çiftliklerinde çalışarak sağlayan insanların, fiyordun iklimsel zor şartlarında nasıl hayatta kalma mücadelesi verdiklerinin hikâyesini anlatıyor ve diyor ki:

Halkın sırtından geçinen çiftlik sahipleriyse kirli hesaplar peşinde.

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Gıda endüstrisinde daha fazla kâr elde edebilmek için sermaye sahiplerinin ne kadar ileri gidebileceğini de öğrenmiş oluyoruz.

Ve sermayenin arkasındaki gizli güçlerin arasında görünmeyen politikacıların da varlığını...