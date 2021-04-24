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Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Düşünmeye başlamak
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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Yazarın tüm yazıları

Düşünmeye başlamak

24 Nisan 2021

Akdeniz’de yine facia...

Libya açıklarında lastik botun batmasıyla 100 kişi sularda öldü...

Uluslararası Göç Örgütü haberi verirken bunlardan düzensiz göçmen diye söz ediyor...

Kendi kurdukları sömürge düzeninin sonuçlarına böyle diyorlar...

Hesabını da yerlerinden ettikleri insanlara çıkarıyorlar...

Yaşadığı coğrafyadaki işsizlik, yoksulluk ve huzursuzluk yüzünden ülkesini, toprağını terk edip ekmeğin yolculuğuna çıkanların bu dramı hiç bitmiyor...

Ekmeklerine sularda kan tükürüyorlar...

*

Doğdukları yerde büyüyemeyen ve ölemeyen insanların dramını anlayan yok...

Ve bu insanların umuda yolculuklarını da...

Yani hepsi ekmeğin yolculuğuydu...

Çocuklarına ekmek bulabilmek için hayatlarını hiçe sayıyorlar...

Ne büyük acıdır çocuklarıyla birlikte ölüp gitmek...

Halkına sahip çıkamayan bu coğrafyanın adı uzun yıllardan beri sahipsizliktir...

Düşünmeye başlamalıyız...

*

Dürzi lideri Velid Canbolat’ın “Hepimiz Osmanlıyız” ve “Osmanlı’yı özlüyoruz” derken ne demek istediği şimdi daha iyi anlaşılıyor...

Filistin eski lideri Yaser Arafat da aynı şeyleri söylüyordu...

İsrail eski başbakanı Golde Meir ise daha ilginç sözleriyle dünya gündemini işgal etmişti...

Diyordu ki:

- Öldür öldür nereye kadar, Filistin’i bombala bombala bir gün artık bıkkınlık getiriyor.

Ve coğrafyanın içine düştüğü vahşeti özetliyordu:

- Osmanlı burayı bir çavuş, 15 yeniçeriyle 400 yıl yönetti, kurtla kuzuyu yürüttü, biz 40 yıldan beri buradayız ama kan gövdeyi götürüyor...

*

Golde Meir kendini sorguluyor ve dünyaya soruyordu:

- Onlarda olup da bizde olmayan şey ne?

Yıllar önce İsrail eski cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Kudüs’te görüştüğüm televizyon programımda da aynı sözleri söylemiş ve Osmanlı’nın gittiği günden beri coğrafyada güvenliğin olmadığı ve kurşunların susmadığı ve silahlara veda edilemediğinden yakınıyordu...

Nobel Barış Ödülü almış olmasına rağmen o da savaşmayı ve öldürmeyi tercih etmişti...

*

Kimse anlamadı ve belki de anlamak istemedi...

İşgal ettikleri topraklarda Filistinlilere yaşam hakkı tanınmadı...

Çocuklar öldürüldü...

Kentleri yakılıp yıkıldı...

Şehirlere bombalar yağdı günlerce...

İki ayrı devlet fikrini dahi benimsemiyorlar...

Düşünmeye başlamalıyız...

*

Dürzi lideri Velid Canbolat Osmanlı’yı bu yüzden arıyordu...

Ve İslam coğrafyasında yaşayan halklar böyle bir Osmanlı’yı özlüyor ve arıyor...

Peki bunu kim başarabilecek.

Evimizde her yeni güne bir savaş ve siyasi kavgayla başlarken, bir arada yaşama sanatını çöpe atmışken bizim hayalimize kim inanacak?

Veya sözlerimize...

Düşünmeye başlamalıyız...

*

Prof. Bernard Lewis’in dediği gibi “Hata neredeydi?” sorusu aklımıza geliyor...

Doğu’nun 300 yıldan beri cevabını aradığı soruyu cevaplayan Prof. Lewis Ortadoğu’nun çoğunu yöneten, baskıcı ve etkisiz devletler için, bu oyunun gerçekten de temel bir amaca hizmet ettiğini söylüyor ve diyor ki:

- Hafifletemedikleri yoksulluğu açıklamaya ve yoğunlaştırdıkları zulmü haklı çıkarmaya yarıyor!

*

Denizlerde kaybolup giden düzensiz göçmenlerin düzenlerini bozanlar bir araya gelip oturup bir daha düşünmeli...

Düşünmeliyiz...

X

Bir arada yaşayabilmek

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

21 Nisan 2021
Osmanlı’yı geri getirmenin hayal olduğunu, geleceğine dair kâbus yaşayanların da büyük bir yanlışın içerisinde olduğunu yazmıştık...

Yeni dünya düzeninde Y, Z ve Alfa kuşaklarının demokrasiyle bile yetinmeyen bir durumda olduğunu görmüyoruz galiba...

Teknolojinin imkânlarıyla dünyayı her an izleyen ve gören bu kuşakların hukuksuz sosyal medya adreslerinde nasıl davrandıklarını, düşündüklerini görüyor ve şahit oluyoruz...

Arap ülkelerinde dahi durum böyle iken hangi Osmanlı geri geliyor sorusuna da kimse bir cevap bulamıyor...

Bulamayacak da...

*

Ortadoğu araştırmalarıyla bilinen Prof. Bernard LewisHata Neredeydi?” kitabıyla putları kırıyor...

Sadece Osmanlı’nın değil tüm İslam dünyasının neden ve nerede hata yaptığını yazan Lewis, neden kaybettiğini bilmeyenlerin nerede hata yaptıklarını da bulamayacaklarını ve yeniden geri dönüşlerinin de haliyle imkânsız olacağını belirtiyor...

Harvard Üniversitesi’nde tarih ve iktisat dersleri veren Prof.

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Büyük beklentiler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

19 Nisan 2021
Osmanlı’nın geri geleceğine dair bazıları kâbus yaşıyor...

Birileri de hayal kuruyor...

Hayalci ve kâbuslarıyla yaşayanlara açıklıkla diyebiliriz ki, o dönem bitti ve asla geri gelmeyecek...

Ve gelmeyecek şeyin de hayalini kurmaya da kâbusunu yaşamaya da gerek yok.

Hayalini kuranlara aldırış etmeye de...

*

Niye gelmeyecek?

O büyük kalabalıklar yeryüzünde yok...

Yani diyorum ki...

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Körkuyularda

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

17 Nisan 2021
S. Ahmet Arvasi diyordu ki:

- İslamiyet’i kurtarmayı bırakalım, İslamiyet’le kurtulmaya bakalım...

*

Kendini kurtaramayanlar sürekli İslamiyet’i kurtarmaya çalışıyor...

Din bezirgânları ise tarih boyunca ‘gerçekleri’ saklayıp körkuyularda sakladıklarını din diye insanlara anlatıp yalan pazarlamış...

Diğer hak dinleri de böyle bozmuşlardı...

Hak kitapları böyle değiştirmişlerdi...

Dinler ve kitaplar bozuldukça Allah yeni bir din, yeni bir kitap ve peygamber göndermiştir...

Son din İslam ve son peygamber ise

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Saklı şeyler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

14 Nisan 2021
Ramazan ayı başladı...

Herkesin kendisiyle muhasebeleşmesi, hesaplaşmasıdır yani...

Ve suskunluğudur...

Günahlardan uzaklaşmasıdır...

Tövbe vakitleridir.

Pide ve hurma ayı hiç değildir...

Bayramının adı da şeker değildir!

Tabii ki iman edenler ve inananlar içindir oruç...

İnanmamaya kimsenin bir şey demeye hakkı da yoktur...

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Sular ısınıyor gibi

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

12 Nisan 2021
ABD Karadeniz’e iki savaş gemisini gönderiyor...

Tatile çıkmadığına göre, niçin geldiği de biliniyor...

Rusya, Afganistan’da kaybettiği savaştaki unvanını geri alacağı bir yer arıyor...

Ukrayna işin hikâyesi...

*

ABD; Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Yunanistan, Girit ve Malta adalarına yeni askeri üsler kuruyor...

AB ülkeleri de güvenliğini gerekçe gösterip destek oluyor...

İsrail, İngiltere ve Arap ülkeleri de ABD’nin yanında yer alıyor...

Tek amaç Rusya ve Çin’i durdurmak...

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Arıtılmış gerçekler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

10 Nisan 2021
Rusya’nın Ukrayna derdi bitmiyor...

Bitmeyecek de...

Ve tabii ki ABD ve AB ülkelerinin de...

Yaralar kaşınıyor sürekli...

*

Pandemi günlerinin başlamasından beri evlerindeki kargaşayı, huzursuzluğu, işsizliği ve isyanı bitirmek isteyenlerin bin yıldan beri uyguladığı klasik bir metot sefere çıkmak...

Yani savaşmak...

Arıtılmış gerçekler piyasaya sunuluyor...

Ve herkesin sanal gerçeklerden oluşan bir gündemi var...

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Bozucu etkiler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

7 Nisan 2021
ABD, Rusya’dan aldığımız S-400 sistemleri gerekçesiyle Türkiye’ye CAATSA yasası kapsamında yaptırımlarını bugün devreye sokuyor...

Yeni dünya düzeni ve dostluk anlayışı da böyle bir şey...

ABD, NATO ve AB dahil çifte standart uyguluyor...

Yunanistan, Rusya’dan alınca hiç kimse bir şey demiyor...

Türkiye aldığında ise yaptırımlarla tehdit ediliyor...

Neden?

*

Eski başkan Trump dahi ABD’nin uyguladığı çifte standardı G-20 Zirvesi’nde gündeme getirmiş ve Obama dönemini suçlamıştı...

ABD’den yıllarca hava savunma sistemlerini istedik vermedi...

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Tehlikeli çember

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

5 Nisan 2021
ABD, Avrupa’ya yerleşiyor...

Kavala, Selanik, Volos ve Girit’e üs kuruyor... Yunanistan Biden ile anlaştıklarını açıklıyor...

Bir yandan askeri ortak tatbikatlar, diğer yandan yeni üsler kurulmasının altında yatan amaç belli...

Rusya tehlikesine karşı korumak bahanesiyle Avrupa’ya yerleşmek isteyen ABD, diğer yandan Türkiye’ye karşı da Yunanistan’ı kışkırtmaya devam ediyor.

Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya’daki Rusya varlığına karşı da kendi varlığını sürdüreceğinin mesajını veriyor.

Ve ayrıca Ege Denizi, Karadeniz ve Balkanlar’ı da kontrol edeceğini söylüyor.

*

Yunan medyasındaki haberlere göre ABD’nin 50 yerde askeri üs kuracağını ve bunun karşılığında ise büyük çapta hibe silahların verileceğini açıklıyor.

Hibe silahların listesini ise Washington’da bulunan Yunanistan Başbakanı

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Gölgelerin sessizliği

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

3 Nisan 2021
Belçika’nın eski başbakanlarından Guy Verhofstadt on beş yıl önce Avrupa Birleşik Devletleri kitabında içinde bulundukları düşünme sürecini eleştiriyordu...

Ve AB’nin gerilemesi tehlikesine dikkat çekiyordu.

Ekonomisi modernleştirilmiş siyasi bir Avrupa Birliği’nin kaçınılmaz olduğunu ve “ortak bir ordu kurulması” teklifini gündeme getiriyordu...

ABD’nin iş yaptığına, AB’nin ise hâlâ düşündüğüne bir anlam veremediğini belirten Verhofstadt demişti ki:

- AB bir bisiklete benzer. Durması halinde ayakta kalamaz yıkılır!

*

Yıkılması halinde 50 yıllık emeklerinin boşa gideceğini, Euro’nun son bulacağını, sınır kapılarının yeniden oluşacağını ve serbest dolaşımının sona ereceğini anlattığı kitabında Türkiye’nin AB’ye katılımının faydalarına değiniyordu...

AB ülkelerinde aynı değer, gelenek ve kültürlerin buluşturulamayacağını vurgulayan Verhofstadt siyasi ve sosyal uyumun yeterli olabileceğini ifade etmişti...

Ortak bir para birimi sahibi olmanın bir anlamı olmadığını ve 50 yıldan beri bir savunma birliği kurma fikrini hayata geçiremediklerinden şikâyet eden

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Kripto günler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

31 Mart 2021
Kripto örgütler derken geldik kripto paralara...

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Monero, Zcash, Dash ve diğerleri...

Sahipleri kim?

Richard Branson, Elon Musk ve Bill Gates olduğu söyleniyor...

Kripto paranın karşılığı nedir?

Belli değil.

Sabah kalkan alıyor akşam kime bozduracağını bilmiyor.

Muhatap belli değil.

Kanunlar yetersiz...

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Korkuya doğru

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

29 Mart 2021
Yunanistan üzerinden Türkiye’ye karşı yeni oyunlar hazırlanıyor.   

Bir yandan ortak askeri tatbikatlar, diğer yandan Doğu Akdeniz’deki birliktelikler ve en son 25 Mart günü Osmanlı’dan ayrılışının 200. yıldönümü töreninde yaşananlar...

Ve ABD F-16’larının törendeki gösterileri...

Yunanistan ve Arap dünyasının Türkiye aleyhine birleşmesi de oldukça garip...

Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Suriye’deki PKK uzantıları olan YPG ve PYD ile olan gelişmeler daha da dikkat çekici...

*

Etrafımızda bir şeyler dönüyor, döndürülüyor...

ABD ve AB içerdeki ekonomik sıkışıklık ve karışıklık senaryolarını dışarıda çıkaracağı büyük krizlerle filme çekmeye hazırlanıyor...

Türkiye üzerinden Çin ve Rusya’yı da köşeye sıkıştırmak isteyen güçler kendi halklarını yeniden güvenlik sendromuna sokmayı düşünüyor...

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Kaygıların arkası

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

27 Mart 2021
AB Zirvesi sonrası liderlerin Türkiye’ye yönelik açıklamaları dikkat çekici...

Merkel, Macron ve diğerleri Türkiye’yi hukuk ve insan hakları konusunda uyarıyor...

Ne diyorlar?

- HDP.

- APO.

- PKK.

- Selahattin Demirtaş.

- FETÖ.

- Ve kendilerince önemli gördükleri kişiler...

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Yaşamanın derinliği

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

24 Mart 2021
Her şeyin derinlere kazıldığı günlerden geçiyoruz. Ne silahlara veda ediliyor ne de savaşlara.

Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ‘Asimetrik Savaş ve Teknoloji Dağılımı’ kitabında son yıllarda sınır boylarımızda yaşanan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı adlı askeri operasyonlardaki bilinmeyenleri ve başkalarının savaşlarındaki amaç ve araçlarını özetliyor...

Gücün tek boyutlu olmadığını, bazı taktikleri avantajlı hale getirebileceğini belirterek diyor ki:

Operasyonel sanat ve stratejik beceriyle birleştirebilenler zafere daha yakın hale gelir...

*

Amaçların sonsuz olabileceğini ama araçların hiçbir zaman sonsuz olamayacağını, silah teknolojisinde yaşanan değişimlerin asimetrik savaşları tarihsel olarak nasıl etkilediğini kitabında anlatan Doç. Dr. Yalçın gelinen durumu şöyle özetliyor:

Silah sistemi, başarıyı mümkün kılabilir ama mecburi bir sonuç haline getirmez.

*

Etrafımız kuşatılıyor sanki...

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Levant kıyılarında

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

22 Mart 2021
Eskiden Doğu Akdeniz kıyılarına Levant diyorlarmış...

Yani, güneşin doğduğu yön...

Bizans’tan beri ticaretin merkezi...

Batı asırlardan beri sürekli seçeneklerini arttırıyor...

Türkiye arttırmaya kalktığında ise seçenekleri daraltmaya zorlanıyor.

Neden?

Rakiplerimizden daha akıllı olmak suç ilan ediliyor...

*

Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Fransa, Yunanistan ve Mısır petrol arayabiliyor.

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Kardeşliğin öteki yüzü

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

20 Mart 2021
Prens Selman’ın Kaşıkçı cinayetindeki izlerini Türkiye ortaya çıkarıp hesap sormaya başlayınca S. Arabistan gerçek yüzünü ve içinde yıllardan beri biriktirdiği kin ve nefreti de kusmaya başladı...

ABD ve AB ülkeleri ise güya hesap soracaktı...

Yalan oldu her şey...

Perde arkasındaki ticari ve stratejik hesaplar yüzünden olay kapatıldı...

Ve Prens Selman cinayetin dışında tutuldu...

*

S. Arabistan o günden beri hiç rahat durmuyor.

Türk mallarına ambargo koyuyor...

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Ağır yalnızlıklar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

17 Mart 2021
Saddam’ı mahkeme salonunda azarlayarak dışarı atan hâkim adaleti yerine getirdiği düşüncesiyle davranıyordu ama kararı önceden belli bir mahkemeyi yönettiğini unutuyordu...

Ve kendisinin de kahraman olacağını sanıyordu.

Saddam ise uğradığı ihanete isyan edercesine hâkime bağırarak

diyordu ki:

Senin babanı ben emniyet müdürü yapmıştım!

*

Evet, Saddam ve Kaddafi’de antidemokratik duruş ve davranışlarıyla halkını mutsuz ve terörize etmeyi başarmış liderlerdi.

Hepsi de ardında büyük bir yıkım bırakmıştı. Her şeyi ele geçirdiklerini düşündükleri sırada her şeylerini kaybederek hayata veda etmişlerdi.

Arkalarında ise yıkık dökük kentler ve milyonlarca ölen insan.

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Hercai günler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

15 Mart 2021
İsrail Kudüs’ü başkenti ilan etti...

Herkes sessizliğe büründü... ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı...

Ve sessiz oyun devam etti...

Arap Birliği birkaç cümleden ibaret açıklamalarla yetindi...

Şimdi Çekya ülkesi bile Kudüs’te ofis açmış...

Yakında tüm Batılı ülkeler önce ofis, sonra büyükelçiliklerini taşıyacak...

Arap Birliği ise sessiz film izliyor gibi dünyalıklarıyla ve iktidarlarıyla daha fazla meşgul...

Nasıl birlikse, ne oyun bozabiliyor ne de oyun kurabiliyor.

*

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Eşref saatlerinde

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

13 Mart 2021
Nostradamus'un söylediklerinin peşine düşenler gelecekte dünyayı hangi afetlerin beklediğini çözmeye çalışıyor...

Nedense, önündeki felaketlerle ilgilenmekten daha çok daima yarınları merak eden bir yanımız var...

Geçmiş felaketlerden ders çıkaramayan insanın bir türlü vazgeçemediği bu alışkanlık, bize göre içinde bulunduğu en büyük felaket gaflettir...

Ders alınmadığı için de felaketler de sürekli tekrar ediyor...

*

Gizem, şifre merakı insanı falcıların esiri haline getirmiş...

Bugünün değil yarının peşine düşmüş...

Nostradamus’un söylediklerinin gerçekleşmesini oturup beklemek yerine yapılması gerekenleri unutarak yaşamak herkese daha kolay geliyor...

Bilmeliyiz ki, bugün nasıl yaşıyorsak yarın da yaşadıklarımızın faturası bizleri bekliyor...

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Günlerin sonu mu?

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

10 Mart 2021
Fransız fizikçi ve astrolog idi...

Kimilerine göre ise felaket tellalı...

Kimilerine göre kâhin...

Ve bazılarına göre de vizyon sahibi...

Kim olduğundan daha çok söyledikleriyle daha çok ilgilenilen biri...

Dünyada ne zaman yeni bir felaket yaşansa hemen herkes Nostradamus’u bir daha gündeme taşıyor...

Niye?

Başka hangi felaketlerin yaşanacağı merak ediliyor...

*

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