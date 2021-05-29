Şeytanlar dahi tatile çıkmış...
Çünkü, şeytanların bile aklına gelmeyen ne kadar rezillik varsa yaşanıyor...
Dünyanın en sayılı medya adresi New York Times dahi yayın stratejisini objektiflik üzerinden atmış...
İkiyüzlü bir yayıncılık anlayışını benimsemiş...
ABD’nin dünyaya yön veren tüm üniversiteleri ve bilim adamları, medyadaki yazıp çizenlerin hepsi Filistin konusunda sessiz kalırken modeller konuşuyor...
Vardığımız yer burası...
*
ABD’yi zehirli bir sarmaşık gibi saran Yahudi lobisi sinemadan, tiyatroya, medya ve iş dünyasına kadar her yere hâkim...
Eskiden sadece Doğu ülkelerinin halkları kötü yönetildiğinden dolayı Batı’ya kaçıyordu.
Batı’dan Doğu’ya kaçan daha yok gibi...
Son yıllarda dünyanın her yerinde yaşayan insanlar kötü yönetimlerden, yoksulluklardan, savaşlardan, işsizlikten, terörden ve umutsuzluktan kaçıyor.
Afrika ülkelerinin halkları gibi...
Neden?
*
İnsan geleceğinden umutsuz hale getirilmişse ve ekmeğe muhtaç ise oradan kaçıp kurtulmayı tercih ediyor.
Öyle bir çağın eşiğindeyiz ki...
- İsrail, ABD’yi bile dinlemiyor!
*
İsrail katliamlarına sessiz kalmanın rezil gerekçelerinden biri...
Hiç kimsenin de inanmayacağı...
ABD’ye rağmen İsrail’in bir kurşun dahi atamayacağını sağır sultan dahi biliyor...
Kimse kimseyi kandırmasın...
İsrail, ABD’nin coğrafyadaki tetikçisidir...
Ve sürekli Amerika’ya alan açmaktadır...
Bir yanda virüs ve zorlanan şartların getirdiği yokluk ve fukaralık...
Diğer yanda İsrail’in kural tanımayışı...
Ve Filistin’de katliamlarına devam edişi...
ABD Başkanı Biden ise daha çok katliam yapılmasını istiyor gibi İsrail’e 735 milyon dolarlık silah satış anlaşmasına onay veriyor...
Ya Avusturya?
Başbakanlık binasına İsrail bayrağını asıyor...
Sorumsuzluk çağının zirvelerinde dolaşıyorlar!
*
Ve bize gönderiyor...
*
Diyorlar ki:
Filistin sol örgütlere, PKK ve Asala’ya kapılarını açmış...
Filistin Osmanlı’ya ihanet etmiş ve İngilizlerle birlikte olmuş...
Filistin Kıbrıs Savaşı’nda Türkiye’ye karşı durmuş...
Filistin Ermeni soykırımını tanımış...
Filistin sözde Ermeni soykırımı için hatıra pulu bastırmış...
Hazreti Ömer’den bugüne dek...
*
Dünyayı hesaplaşma tarlasına çevirenler hiç utanmıyor, pişman olmuyor ve pis alışkanlıklarından vazgeçmiyor...
Herkes bir gün gideceği ve karşılaşacağı yeri unutmuş...
Ve hesap vereceğini de...
Unutarak yaşayanlara bir gün hatırlatılacak her şey...
Yalansız, dolansız, riyasız, eksiksiz ve reklamsız...
*
Mescid-i Aksa’daki saldırılarına devam eden İsrail polisi kutsal kentteki gerilimi artırıyor ve katliamlarına bir yenisini daha ekliyor...
İsrail sürekli şiddete başvuruyor...
Ve kanayan yaraları kaşıyor...
Kimse bir şey yapamıyor...
Diyemiyor değil...
Herkes bir şey diyor ama bir şey yapamıyor...
“Lafla peynir gemisi yürümüyor” diyoruz ama laftan başka da bir şey yapamıyoruz...
Dünya sessizleşiyor...
Bu defa da uzaya gönderdiği roket tutunamayıp aşağı düşüyor...
Riskli ülkeler arasında Türkiye de varmış.
Eskilerin deyimiyle “Başımıza taş yağacak” sözü de gerçek oluyor.
Ve başımıza gökyüzünden roket düşüyor...
*
Çin ise haberleri yalanlıyor.
“Batı’nın uydurması” diyor...
Paniğe gerek olmadığını açıklıyor.
Özellikle fakir, gelişmeyen ve nüfusun aşırı yoğun olduğu ülkelerde...
Hindistan ve Çin gibi...
Aş yokluğu yerini aşı yokluğuna bırakıyor...
İnsanlar açlık ile aşı arasında gidip geliyor...
*
Hindistan ve diğer yoksul ülkelerde yaşananları ajansların dünyaya geçtiği haberlerden öğreniyoruz...
Hindistan’da vaka sayısı 21 milyon 64 bin 862’ye, can kaybı ise 230 bin 10’a ulaşmış.
Ülkede günlük vaka sayısının 400 binin üzerinde olduğunu, günlük can kaybının ise 3 bine yaklaştığını bildiren uzmanlar, derin bir çaresizlik ve yoksulluğun yaşandığına dikkat çekiyor.
Örneğin yüz tarihçi bir araya gelip bir mektup yazmadı...
Ve 250 üniversite rektörü ve yönetimi de bir araya gelip bildiri yayınlamadı...
Emekli büyükelçiler ve emekli general ya da amiraller de...
Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı emekli büyükelçi Ömer Engin Lütem Ermeni sorunu ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapmış...
*
Soykırım yaptığı iddia edilen Osmanlı Devleti’nde 29 paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi ve 11 başkonsolosun çalıştığını vurgulayan emekli büyükelçi Ömer Engin Lütem 1912 ve 1913 yıllarında yani Balkan Savaşları sırasında dışişleri bakanının Gabriel Naroduncıyan adlı bir Ermeni vatandaşının olduğuna dikkat çekiyor...
Agop Kazakyan’ın maliye bakanı, Ohannes Sakız Paşa’nın ise hazine-i hassa bakanı olduğuna da...
Kim biliyor bu gerçekleri?
Fransız direniş hareketine katılınca Cezayir’deki kamplara sürülen Garaudy savaş sonrasında Fransız Komünist Partisi’ne girmiş ve senatör seçilmişti...
Aykırı çıkışlarıyla dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Garaudy, 1970 yılında SSCB’nin Çekoslovakya’yı işgalini eleştirdiğinden dolayı Komünist Parti’den uzaklaştırılmıştı.
1982 yılında ise Müslüman olduğunu açıklayan Garaudy, 1996 yılında soykırımı reddettiğine dair yazdığı ‘İsrail: Terör ve Mitler’ kitabıyla kendisine bağlanmış olan bir fitili de ateşlemişti...
*
İfade hürriyetinin öncülüğünü yapan Fransız mahkemeleri Garaudy’i cezalandırmış ve kitabın basımını yasaklamıştı.
Soykırım diyenleri dünyanın her yerinde el üstünde tutan anlayış reddedenleri ise taşa tutuyor...
İfadesine bile tahammül yok.
Nasıl bir ifade hürriyeti ise...
Kendisi uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlıyor ve bu açıklaması da bekleniyordu...
Yani özür dilenmediği gibi normal bir şeymiş gibi karşılamamızı bekliyor...
Diplomasiyi de komediye çevirdiler...
*
Aykırı çıkışlarıyla gündeme gelen içimizdeki tuhaf koro hâlâ ABD’ye bir şey diyemiyor.
Daha doğrusu demek istemiyorlar...
İnsan haklarından dem vuranlar söz konusu Türkiye olunca meydanlara, sokaklara çıkıyorlar ama ABD olduğunda evlerinde oturmayı tercih ediyorlar...
Prof.
Sonuçta bir şey değişmedi...
71 yıl önce Kore’de uğruna savaştığımız müttefik ABD dostluğunun gerçek yüzü bu işte...
Her geçen gün ABD’nin kaybettiğimiz sevimli yüzünü ararken, beklerken onlar daha da çirkinleştirdikleri yüzünü bize göstermeye devam ediyor...
*
Kızılderilileri ve ülkesindeki siyahi vatandaşları yıllarca katleden ABD’nin katliam geçmişi ise şöyle:
Vietnam 4 milyon.
Kore 3 milyon.
Kamboçya ve Laos’da 1 milyon.
Ve Türkiye’yi 1915 olaylarından sorumlu tutuyor, sözde ‘soykırım’ yapmakla suçluyor...
Neden bugün?
Çünkü Türkiye kendi çıkarlarına aykırı davranınca ve katliamlarına ortak olmayınca eski bir alışkanlığını hatırlayan ABD, yüzyıldan beri başımızda boza pişirir gibi sürekli Ermeni olaylarını sopa gibi gösterip tehdit etmeyi sürdürüyor...
Güya 1.5 milyon Ermeni’yi tehcir etmişiz!
Katletmişiz...
İmha kampanyasıyla ölüme göndermişiz!
*
Düne kadar
Libya açıklarında lastik botun batmasıyla 100 kişi sularda öldü...
Uluslararası Göç Örgütü haberi verirken bunlardan düzensiz göçmen diye söz ediyor...
Kendi kurdukları sömürge düzeninin sonuçlarına böyle diyorlar...
Hesabını da yerlerinden ettikleri insanlara çıkarıyorlar...
Yaşadığı coğrafyadaki işsizlik, yoksulluk ve huzursuzluk yüzünden ülkesini, toprağını terk edip ekmeğin yolculuğuna çıkanların bu dramı hiç bitmiyor...
Ekmeklerine sularda kan tükürüyorlar...
*
Doğdukları yerde büyüyemeyen ve ölemeyen insanların dramını anlayan yok...
Yeni dünya düzeninde Y, Z ve Alfa kuşaklarının demokrasiyle bile yetinmeyen bir durumda olduğunu görmüyoruz galiba...
Teknolojinin imkânlarıyla dünyayı her an izleyen ve gören bu kuşakların hukuksuz sosyal medya adreslerinde nasıl davrandıklarını, düşündüklerini görüyor ve şahit oluyoruz...
Arap ülkelerinde dahi durum böyle iken hangi Osmanlı geri geliyor sorusuna da kimse bir cevap bulamıyor...
Bulamayacak da...
*
Ortadoğu araştırmalarıyla bilinen Prof. Bernard Lewis “Hata Neredeydi?” kitabıyla putları kırıyor...
Sadece Osmanlı’nın değil tüm İslam dünyasının neden ve nerede hata yaptığını yazan Lewis, neden kaybettiğini bilmeyenlerin nerede hata yaptıklarını da bulamayacaklarını ve yeniden geri dönüşlerinin de haliyle imkânsız olacağını belirtiyor...
Harvard Üniversitesi’nde tarih ve iktisat dersleri veren Prof.
Birileri de hayal kuruyor...
Hayalci ve kâbuslarıyla yaşayanlara açıklıkla diyebiliriz ki, o dönem bitti ve asla geri gelmeyecek...
Ve gelmeyecek şeyin de hayalini kurmaya da kâbusunu yaşamaya da gerek yok.
Hayalini kuranlara aldırış etmeye de...
*
Niye gelmeyecek?
O büyük kalabalıklar yeryüzünde yok...
Yani diyorum ki...
- İslamiyet’i kurtarmayı bırakalım, İslamiyet’le kurtulmaya bakalım...
*
Kendini kurtaramayanlar sürekli İslamiyet’i kurtarmaya çalışıyor...
Din bezirgânları ise tarih boyunca ‘gerçekleri’ saklayıp körkuyularda sakladıklarını din diye insanlara anlatıp yalan pazarlamış...
Diğer hak dinleri de böyle bozmuşlardı...
Hak kitapları böyle değiştirmişlerdi...
Dinler ve kitaplar bozuldukça Allah yeni bir din, yeni bir kitap ve peygamber göndermiştir...
Son din İslam ve son peygamber ise
Herkesin kendisiyle muhasebeleşmesi, hesaplaşmasıdır yani...
Ve suskunluğudur...
Günahlardan uzaklaşmasıdır...
Tövbe vakitleridir.
Pide ve hurma ayı hiç değildir...
Bayramının adı da şeker değildir!
Tabii ki iman edenler ve inananlar içindir oruç...
İnanmamaya kimsenin bir şey demeye hakkı da yoktur...
Düşünce
Dünyada sayılı düşünce kuruluşları var...
Bunların en önemlileri ise ABD’de.
1.872 resmi düşünce kuruluşu bulunuyor.
ABD’den sonra 512 düşünce kuruluşuyla ikinci sırayı da Çin alıyor...
Ya diğerleri?
İngiltere 444
Hindistan 293
Almanya 225
Fransa 197
Arjantin 146
Japonya 116
Rusya 103
Kanada 100
Ve Türkiye:
- 46.
*
Bu düşünce kuruluşları ne iş yapıyor?
Ülkenin geleceğine yön veren ya da verecek olan gelişmeleri takip ediyor veya projelendiriyor...
Devletin hedeflerini, yapılandırmasını sürekli güncelliyor...
Teknolojisini, enerji kaynaklarını, dostlarını ve düşmanlarını da...
Hayalden uzak gerçekçi senaryolarıyla uzun vadeli projeleri planlayan düşünce kuruluşları toplumu da bu gelişmelere hazırlıyor...
Her ülkeden bilgi akışını, gelişmeleri ya da yönlendirilmesi için görevlendirdikleri kişiler de var...
Aslında başka bir anlamda devletin aklı, hafızası, gözü veya kulağı olabiliyorlar...
Ve hatta açık ya da kapalı istihbarat kuruluşları da...
*
Yani, düşünmek bedava...
Haliyle herkesi düşünmeye, bir şeyler bulmaya yönlendiriyorlar...
50 yıl sonra ABD nerede olmalı?
Enerji kaynaklarını nasıl çeşitlendirmeli?
İçerideki farklı milletlerin güçlenmesi nasıl önlenmeli?
Ve tehlikeli bir duruma varır mı?
İşsizlik ve kıtlık olabilir mi?
Uzayda yeni arayışlar ne olmalı?
Yapay zekâ, siber saldırılar, dijital dünya, açık pazar ülkeleri vs...
*
Yoksul ülkelerde ise parasız kimse düşünmüyor bile...
Fazla düşündüklerinde ise aklını kaybedebiliyorlar...
Yazdıkları teorilere ve düşüncelere de kendilerini fazla kaptırıyorlar...
Daha da ötesi üzerinde iki dakika düşündüğü düşüncesini bir dakika sonra kamuoyuna açıklayabiliyorlar...
Düşüncesiz düşüncelerin arasında çıkan çatışmalarla, tartışmalarla toplumun aklını karıştırıyorlar...
Her akşam TV programlarında insanlar tartışıyor...
Lakin hiçbirinin konular hakkında derin bir düşüncesi veya çalışması yok...
*
Bizdeki düşünce kuruluşlarının çoğu halka açık sempozyum, konferans, zirve düzenleyerek durumu geçiştiriyor...
Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forum Toplantısı’na alternatif yığınla proje hayata geçirildi ama hiçbiri tutmadı...
*
Çünkü, bizdekiler ülkenin geleceğine dair düşünmek yerine günlük siyasi konuların algı operasyonlarıyla meşgul...
Bazıları da düşkünler yurdu gibi...
Propagandist yetiştirmekle uğraşıyor.
Devletin her yerinde kadrolaşma ya da yeni statülerin peşinde koşturuyor...
Ödenek, fon, sponsor, bina ve prestij kapabilme derdine düşmüşler...
Düşünce sahibi olamayan düşkünler düşünce kuruluşlarını da piar ajanslarına çevirmiş durumda.
*
Her ilde sempozyum, konferans, festival, konser ve sayısız etkinlik çalışmalarıyla kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz...
Haliyle de kendimiz düşünüyor, kendimiz söylüyor ve kendimiz inanıyoruz...
ABD’deki düşünce kuruluşları ülkenin geleceğine dair proje sunuyor ve hayata geçiriyor.
Bizdekiler ise medyada haber olabilme derdine düşmüş...
Ya da bir yere kapağı atabilmenin, daha fazla para kazanabilmenin...
Düşünmenin çok uzağında gezinenler, geçinenler sadece düşüncesizce konuşuyor...
Ya da yazıyor...
Diyecek başka şey kalmıyor...
Kriz olunca kriz masasını kuranlar bu yüzden sürekli hüsrana uğruyor...
Yani, düştükten sonra oturup yüksek sesle düşünüyor...
*
Sözde Ermeni soykırımı tarihi belge ve gerçekler ışığında dünyaya anlatılamadı.
Filistin’e destek duruşumuzun nedenleri de...
Kırk yıldan beri kırk bin insanımızı öldüren, şehit eden PKK’nın terör örgütü oluşu da...
Ve daha sayamayacağımız kadar konu başlıkları var...
Bu yüzden bir daha gerçekleri önümüze koyup düşünmeliyiz...
Sürekli dünü düşünüyoruz ama yarınları düşünmüyor gibiyiz...