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Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Düşten güzel

Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

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Düşten güzel

2 Ocak 2021

Bir yıl daha geçip gitti...

Sayılarını bilmediğimiz kadar insanları alıp götürerek...

Koronavirüs kor düşürdü nicelerin yüreğine...

Daha ne kadar süreceği de belli değil...

Tek umut aşıydı...

Ve aşı da geldi...

Lakin, milletin aklı, sosyal medya adreslerinde yazılıp çizilenlerle terörize edildi...

*

Hangi aşı sorusuyla başlayan ve sayısız şüpheyle kamuoyunu günlerden beri oyalayan, aklını karıştıranların içinde kim doğru, kim yalan söylüyor bilmiyoruz...

Bilen de,  bilmeyen de konuşuyor...

Ve yazıp çiziyor...

*

Sorumsuzluğun zirvelerinde gezinmeye devam ediyoruz.

Delilerin kuyulara attığı taşları kırk milyon akıllı çıkaramıyor...

Kötülüklerin ardı arkası kesilmiyor...

Dünyanın farklı yerlerindeki aykırı doktorların aşıyla ilgili aykırı görüşlerinin paylaşıldığı videoları izleyen büyük kalabalıklar kaygılı günler yaşıyor...

Bilim Kurulu üyeleri aylardan beri her akşam farklı televizyon kanallarında milletin aklını karıştıracağına...

Ve günlük tartışmaların bir parçası olacağına...

Kurul tarafından yetkili kılınan bir sözcü belirlenmeli ve ortak kararlar açıklanmalıydı...

Geç kalınmış değil...

*

İnsan insanın öyle bir kurdu olmuş ki...

Çocuklar büyüdükçe kötüleşiyorsa ve tüm güzelliklerin düşmanı olup çıkıyorsa bir kez daha düşünmeliyiz...

Bir yerlerde büyük bir yanlış yapıyoruz demektir...

Herkes sadece kendi hayatına değil sayısız hayatlara ihanet ettiğinin farkında değil...

*

Tarihimizin trajedisidir geçip giden yıl...

Ve bizler yaşadık, şahidiyiz tüm ölümlerin...

Meçhul günlerin saatlerine yenik düşüyoruz.

Duvarların arasında küçülmüş tüm hayaller...

Biz öyle büyütmüşüz ki içimizde sakladıklarımızı...

Yüreğimizi büyük bir mezarlığa çevirmişiz ve her gün biraz daha derinlere kazıyoruz.

*

Kalıcı olmayan şeylerin peşinde savaşılıyor.

Küresel yeni ittifaklar kuruluyor, yol haritaları çiziliyor, savaşlar planlanıyor...

Psikolojik çatışmaların fay hatları kırılıyor...

Penceresiz, kapısız ve çöküp giden hayatları yaşayan insan asrın yalnızlığını yaşıyor...

Devletlerin hazinelerinden şirketlere, işsizlere ve yaraları sarmaya trilyonlarca dolar, euro, sterlin vs aktarılıyor...

Keşke, her şey güzel olduğunda bir nehir gibi akıp giden paralarla insanoğluna daha güzel bir dünya kurulabilseydi...

*

“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyorlar...

Olup olmayacağını bilmiyoruz...

Sadece savaşların bitmesini istiyoruz...

Ve insanlar öldürülmesin, işsiz ve aşsız kalmasın diyoruz...

Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Düşten Güzel” deyişindeki gibi...

Tüm savaşları, kavgaları, ihanetleri, yalanları, ikiyüzlülükleri, aldanışları, aldatılmışlıkları ve yangınları geride bırakıp da yaşayacağımız bir yıl olsun diyerek...

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Uzantılı ilişkiler...

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

30 Aralık 2020
HDP terör örgütü PKK’yla ilişkisini kesmedikçe, hiç kimseyi ‘siyaset’ yaptıklarına inandıramayacaktır...

PKK’nın siyasi uzantısı olmadıklarına da...

*

Diyarbakır’da HDP binasının önünde çocuklarını isteyen ailelerin feryadını ve isteklerini hiç gündeme getirmeyenler teröristlerini kahramanlaştırmakla meşgul...

Selahattin Demirtaş’ın Kandil sevdasını ve uzantısını bilmeyen kalmadı...

Avrupa Birliği ve ABD hariç.

Ve de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi...

*

Darbecilere, teröristlere yıllardan beri açıktan destek veren, koruyan ve finanse eden AB kendi içinde ise ırkçılığı ve terörü lanetleyerek dünya kamuoyunu kandırdığını zannediyor...

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Bozuk paranın iki yüzü

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

28 Aralık 2020
Kendi gemilerini yüzdürdükçe evrensel ilkeleri çöpe atmayı gelenekselleştiren Fransa, yaptıklarının görülmediğini ve duyulmadığını sanıyor...

Ve her geçen gün yeni bir skandala imza atmayı başarıyor...

Geçen hafta Paris’te Mısır’ın darbeci generali Sisi’ye ‘Büyük Haç’ şeklindeki Legion d’Honneur, yani şeref nişanı verildi...

Neden?

Çünkü milyarlarca Euro verip silah satın alıyor...

*

Milyarlarca Euro’yu Fransa’ya kazandıran Sisi’nin nişan töreni görüntüleri Mısır’ın devlet televizyonunda yayınlanıyordu...

Fransa’daki medyaya ise görüntüler servis edilmiyordu...

TMC kanalı

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Eli kulağında

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

26 Aralık 2020
Eli kulağında uyarılarının sonu bir türlü gelmiyor...

Birini unutuyoruz...

Ve rahatlıyoruz...

Sonra birileri daha elini kulağına götürüp ya yeni bir şeyler söylüyor ya da unuttuğumuz bir gerçeği hatırlatıyor...

*

Virüs, aşı stresiyle insanlar ayakta durmaya, yaşamaya çalışırken yetmezmiş gibi ya deprem ya terör ya da savaş uyarılarıyla yıkılmamak için olağanüstü bir direnç sergiliyor...

Bir denizin kenarına oturup dalgaların bitmesini bekleyenler gibi... 

Prof. Naci Görür diyor ki:

- İstanbul depreminin eli kulağında!

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Puslu günler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

23 Aralık 2020
Martılar uçuyor soğuk denizlerin suları üzerinde...

Vapurlar usulca gidiyor...

Rüzgâr alabildiğine esiyor...

Telefonlarına dalıp gitmiş insanların yüzü gülmüyor...

Öfkeler biriktiriliyor ve büyütülüyor...

Bir gün ‘Hiç’ olacağımız unutuluyor...

*

Bakış açımızı her şey için çok geç olduğunda değiştirmek affedilemez olacak...

Karantina sürecinde etrafımızdaki ülkelere bakıyoruz...

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Bir kenara bırakabilmek

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

21 Aralık 2020
İngiltere’de televizyon kanallarında yayınlanan haberleri izledikçe, günlük yaşayan büyük kalabalıkların zor günler geçirdiklerine şahit oluyoruz...

Ve “pandeminin yoksullaştırdığı hayatlar”a dair insanların hikâyelerini seyredince üzülüyoruz... Son 300 yılın en kötü ekonomik felaketiyle yüzleşecekleri bir dönemi beklediklerini vurgulayan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ekonomik acil durumun daha yeni başladığını belirtiyor...

*

BBC Türkçe’den Berza Şimşek’in hazırladığı habere göre İngiltere’de gelinen noktanın hiç de iyi olmadığını öğreniyoruz...

“Hükümetin işten çıkarmaları ve iflasları önlemek için aktardığı hibe ve kredilere rağmen, gelecek yıl ortasında işsiz sayısının 2.6 milyona çıkmasını öngörüyoruz” diyen Bakan Sunak, kış şartlarının durumu daha da ağırlaştırdığından ve gıda bankalarında yiyecek kuyruğunda olan insanlardan söz etmiyor bile...

Ve gazeteciler Maliye Bakanı Rishi Sunak’a sesleniyor:

 Durum ne kadar kötü?

Bakan Sunak sessiz kalmayı tercih ediyor ve ekonominin eski duruma dönmesinin ne zaman gerçekleşebileceğine dair tek bir cümle söyleyemiyor...

*

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Korkuyu bekleyenler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

19 Aralık 2020
46 yıl önceydi...

1974 yılı temmuz ayı...

Türkiye, ABD’ye rağmen Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yapıyor...

Beş ay sonra üç yıl süren ABD’nin ambargosuyla karşı karşıya kalıyor...

*

İngiltere ile birlikte hareket ettiği için Türkiye’ye gözdağı veriliyor...

Bugün adada İngiliz üslerinin oluşu da bu yüzdendir...

Londra’da ateşkes anlaşmasının yapılma nedeni de...

Rumların zulmüne ‘Dur’ diyebilmek için savaşan Türkiye’ye Libya lideri

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‘Şeytani’ düşünceler...

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

16 Aralık 2020
Şükrü Erbaş diyor ki:

Kimse kendinden bir yere gitmiyor. Yaşıyoruz sessizce, yaramızı severek...

*

Sessizce yaşamaya çalıştığımız karantina günlerinde bile kimse sessizce yerinde duramıyor...

Ve kimsenin bir ders aldığı, çıkardığı veya çıkaracağı da yok gibi...

Ne savaşlar, ne de kavgalar bitiyor...

Bitirilmiyor...

*

Dünyanın birçok yerinde yaşananları seyrettikçe, okudukça bir şeylerin değişmediğine şahit oluyoruz...

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İhtilaflı günler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

14 Aralık 2020
Dustin Hoffman sekiz yıl önce demişti ki:

İsrail doğdu, insanlık öldü!

*

Bugünlerde bu sözün ülke kısmına hangi ülke yazılsa, niye yazıldığına kimse şaşırmayabilir...

ABD, AB ve Arap ülkeleri ile İsrail’in ya da Rusya, İngiltere ve Çin’in dünyaya yaşattıklarını sıralamaya başlasak bitiremeyiz...

Olağanüstü çıkar çatışmalarının yaşandığı ihtilaflı günlerden geçiyoruz...

Son durağı da belli değil...

*

Trump,

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Politik terörizm

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

12 Aralık 2020
Sezai Karakoç diyor ki: Yüreği soğuyanın savaşı biter...

 

Piyasalar ABD yaptırımlarına kilitlenmiş...

Ve AB Liderler Zirvesi’nden çıkacak yaptırım kararlarına...

ABD tek taraflı bir dayatma stratejisiyle ülkeleri dize getirme alışkanlığını terk etmiyor...

AB ise “Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesinde stratejik çıkar” gerekçesiyle Fransa, Yunanistan ve G. Kıbrıs’ın yaptırım isteklerini mart ayına kadar askıya aldı...

Politik terörizmin zirvelerinde geziniyorlar...

Bize tersine kürek çektiriyorlar...

ABD ve AB’nin politik terör uygulamaları yüzünden yüreğimiz soğuyor...

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Yol başı

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

9 Aralık 2020
ABD, AB ve Arap ülkeleri üçgeninde yeni bir şeyler hesaplanıyor...

Hesaplara dair yığınla farklı projeden bahsediliyor.

AB liderleri bu hafta toplanıyor ve Türkiye’ye yaptırım olup olmayacağına karar verecek...

Ekonomik yaptırımların dışında bazı siyasi kararların alınabileceğini belirten uzmanlar, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’deki Türkiye varlığının sona erdirilmesine yönelik sert uyarıların da olabileceğini vurguluyor...

Ve AB liderlerinin ise ABD’nin ilk somut yaptırımlarını beklediklerini...

*

ABD ne istiyor?

Türkiye’nin yıllardan beri hava savunma sistemi Patriot taleplerine ciddi bir karşılık verilmediğini biliyoruz.

Rusya’dan S-400 almaya başlayınca da yaptırımlarla tehdit ediliyor.

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Derin bir zamanlama

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

7 Aralık 2020
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB’nin Türkiye’ye yaptırım kararı alacağını söylüyor...

“Türkiye her şeyi yanlış yaptı. Yalnız Avrupa’yı değil, herkesi karşısına almak için elinden geleni yaptı. Bunun da maliyeti vardır” diyen Schinas yanlışların detaylarından söz etmiyor...

*

Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya sınırımızdaki Irak ve Suriye’ye gelip kırk oyun oynayacak, Türkiye oyunları bozduğunda ise kısa ve uzun vadeli yaptırımlarla tehdit edilecek...

Yıllarca PKK ve uzantılarını finanse eden, büyütüp besleyen ve silahlandıranlar, siyasete, ekonomiye ve yargıya müdahale edenler ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmek istiyor...

Darbecilere, kaçaklara, katillere ve hainlere sahip çıkan, teröristleri destekleyen ve dünyanın her yerindeki illegal yapılanmaların içinde hem parmak hem ayak izleri olan AB ülkeleri, çıkarlarına ters düşen Türkiye ile ilişkilerini kısa ve uzun vadeli gözden geçirmek istiyormuş...

Bir gözü kör bir kulağı sağır olan yol bir ülke olmamız isteniyor...

Ya da yol geçen hanı gibi...

*

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Alevlerin ardı

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

5 Aralık 2020
"Savaş hiledir” diyerek yola çıkılıyor... Her hileyi mubah gören koro dünyayı yangın yerine çeviriyor...

Ve sahte dünyalarına dair her geçen gün hileli yeni şeylerini öğreniyoruz...

Koronavirüs ile ilgili öyle senaryolar yazılıyor ki...

Bill Gates hakkında suçlamalar gittikçe ciddileşiyor...

Nereye kadar gidilecek ve durulacak belli değil...

*

Kimileri virüsün Çin’de laboratuvar ortamında üretildiğini iddia ediyor...

2013 yılında yayınlanan haberleri okuyoruz...

Çinli bilim insanlarının ölümcül grip virüsü geliştirdiklerini, virüsün yayılmasından korkulduğunu yazmışlar...

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Sistematik organizasyon

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

2 Aralık 2020
ABD’li tarihçi Henry Brooks Adams siyaseti şöyle özetliyor:

 Siyaset, görüşü ne olursa olsun, her zaman nefretin sistematik organizasyonudur.

*

Dünya siyasetini belirleyen liderlerin söylediklerini dinledikçe nefret körüklediklerini  ve kazanabilmek için düşmana ihtiyaç duyduklarını görüyoruz...

Sonra da barıştan yana olduklarını ifade ettiklerini...

Kendilerini değiştiremeyenler dünyayı değiştirmeye kalkışıyor...

Ve ülkeyi...

Ya da dünyayı...

Üretilen siyasi sloganlarla halk yönlendiriliyor...

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Şehirlerin iki yakası

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

30 Kasım 2020
BM yetkilileri aylardan beri koronavirüs uyarıları yapıyor...

Ve önlem alınmazsa çatışma, yoksulluk ve kıtlığa doğru gidildiğini söylüyor...

Salgının savunmasız ve kırılgan ülkelerde yayılmasının engellenmesi için 7 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor...

Liberya, Mozambik, Pakistan, Zimbabve, Filipinler, Benin ve Cibuti gibi ülkelerde en büyük yıkımın olacağına dikkat çekiliyor...

İstikrarsızlığın, yoksulluğun ilk adreslerinden sayılan bu ülkelerde durum böyle de Avrupa ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde çok mu farklı?

Şehirlerindeki zengin ve yoksul dizisine dönüşen adreslerde yaşananları kimse görmüyor...

*

İngiltere’de Kuzey Sağlık Bilimleri COVID-19 ile ilgili ilginç bir araştırma yapmış...

Araştırmanın ayrıntılarını Independent gazetesine yazan

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‘Hüzünlü’ hayatlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

28 Kasım 2020
Yazar ve felsefeci Dücane Cündioğlu diyor ki:

- Adam olmanın sermayesi hüzündür...

*

COVID yüzünden hiç yaşamadığımız şeyler yaşıyoruz...

Ve hayatın başka bir yüzüyle yüzleşiyoruz...

Yabancısı olduğumuz, askıda bekleyen ne kadar acı varsa hepsiyle tanışıyoruz...

İhanetlerin, hüzünlerin kıyılarında maskeli dolaşıyoruz...

Güz bitiyor, usulca çekip gidenlerin hüzünlü yüzlerini hatırlıyoruz...

Ve kendi hüzünlerimizi unutuyoruz...

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‘Kirli’ ötekiler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

25 Kasım 2020
“Her kap içindekini sızdırır” diyorlar ya...

AB ülkeleri de öyle...

Libya’ya boya ve gıda maddesi götüren Türk gemisini, Alman fırkateyni Doğu Akdeniz sularında durduruyor...

Yunan komutan arama yaptırıyor...

İtalya, İngiltere işin içinde...

Ve Fransa...

*

İrini harekâtıyla gemide ne arıyorlar?

Silah ve askeri mühimmat...

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Kırık dökük zamanlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

23 Kasım 2020
Kırık dökük zamanlardan geçiyoruz...Ve herkes kendi yalnızlığının sessizliğini yaşıyor...

Ekmeğini evine götürebilmenin derdiyle yaşayanları düşünüyor muyuz?

Yağmurlu, soğuk günler başlıyor...

Kaç milyon insanın gündelik işlerde çalışarak evini ısıtmaya çalıştığını biliyor muyuz?

Elektrik, doğalgaz, su faturalarını ödeyebiliyor mu ya da odun ve kömür parasını kazanabiliyor mu?

Bilmiyoruz...

*

Dünyanın içindeki yoksulluk tablosunu bilenler, dünyayı yönetenlerin gözlerinin içine bakarak bağırıyor ve diyorlar ki:

2021’de korkunç boyutta kıtlık olacak!

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Gizli noktalar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

21 Kasım 2020
NBC ve CBS televizyonlarında gece yarısı talk show programlarıyla tanınan Amerikalı komedyen David Letterman uzun bir süre köşesine çekilmişti...

Daha sonra köşesinden çıkıp Netflix’te farklı kişilerle yaptığı röportajlarla mesleğini sürdürüyor...

Letterman hem güldürüyor hem düşündürüyor ve daha önemlisi farklı kişiliklere ABD’nin bilinmeyen yüzündeki gizli noktaları anlattırıyor...

Letterman, köşesine çekilen ünlü kişilerin hayatlarındaki önemli olayların ayrıntılarını da gündeme taşıyor...

Bir zamanlar dünyada çok ünlü olan Afrika kökenli ABD’li komedyen, aktör ve stand-up’çı Dave Chappelle ile yaptığı program ise oldukça güzeldi...

*

Mesleğinin zirvesinde iken, reytinglerde olağanüstü bir başarıyı yakalamasına rağmen ansızın işi bırakan ve 50 milyon dolara arkasını dönüp kaybolan Chappelle kendisi için yığınla söylenen yalan ve iftiraya rağmen sessizliğini koruyordu...

Netflix ile üç yıl önce bir anlaşma yapınca hayatının hikâyelerini de anlatmaya başlıyordu...

Şöhretin zirvesinde iken mesleğini neden bıraktığını da...

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Gerçeğin kaç yüzü

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

18 Kasım 2020
İroniyle yüklenmiş yazılara, sözlere arkamızı dönemiyoruz.         

Ve gerçeğin hangi yüzünde dolaştırıldığımızı da bilmiyoruz.

Piyasaya sürdükleri sayısız haberlerin içinde saklanan gerçeği bulmaya çalışıyoruz...

Bulmaca çözer gibiyiz...

*

Aşı bulundu, bulunuyor ile başlayan süreç her geçen gün yeni bilgilerle büyük kalabalıkları umudun yollarına düşürüyor...

Aşıyı bulan, bulacak olan devletlerin, şirketlerin, kişilerin üzerinde dolaştırılan gri bulutları dağıtmaya ise kimsenin gücü yetmiyor...

Bir doğru kırk yalanla boğuluyor...

Hangisinin gerçek olduğu bilinmiyor...

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