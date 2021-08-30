Düşmana dost...

Özellikle de dikiz aynalarına...
Yani geçmişine.
Kendi halkı kendisinden kaçıyor.
Hiçbir şey ifade etmiyor mu?
Rusya’ya karşı zamanında ABD tarafından örgütlenen, silahlandırılan ve bize Mücahid diye yutturulan senaryoyu Rambo filmiyle çekenler ve dünyaya izletenler bugün başka bir film çekiyor.
Filmin adı Afganistan’dan kaçış...
*
Usame Bin Ladin
Saddam döneminin son eski Enformasyon Bakanı Es Sahaf Bağdat’ta El Raşit Oteli’nin önünde kameraların karşısına geçmişti...
Arkasında ise Saddam Hüseyin’in vinçle yıkılan heykeli gözüküyordu... Hava bombardımanlarının ardından kara ordusuyla ABD ve müttefikleri, Irak’a girmişti...
Birçok televizyon kanalının canlı yayına geçtiği otelin önünde kameraların karşısına büyük bir öfkeyle çıkan Es Sahaf:
- Katırlar gününü görecek!
*
Kameralar canlı yayında bir anda açısını değiştirdiğinde Saddam’ın heykelinin bulunduğu alandan ABD bayraklı tanklar giriş yapıyordu... Bu durum karşısında şaşıran Es Sahaf arkasını döndüğünde ‘Katırlar’ diye bahsettiği tankları görünce susup kalmıştı...
İşte o zaman dünya bu duruma çok gülmüştü... Dönemin eski ABD Başkanı George W. Bush yaşanan komedi karşısında çok güldüğünü ve bu yüzden Es Sahaf’ı affettiğini dahi yazmıştı...
Meydan okuyan
Tarık Aziz ise demişti ki:
-“ABD’nin Bağdat Büyükelçisine sormuştuk... Washington, ‘Bu iki komşu ülkenin sınır sorunudur bizi ilgilendirmez’ diye cevap vermişti.”
*
Bunun bir tuzak olduğunu göremeyecek kadar körleşmişlerdi.
ABD’ye hâlâ rest çektiklerini ve kime güvendiklerini sorduğumda ise Tarık Aziz kendinden emin bir şekilde şu cevabı vermişti:
-“Irak çölleri ABD’ye mezar olur ve ikinci Vietnam’ı yaşar!”
*
Bunun böyle olmadığını gördük.
Afganistan’da yaşananları izledikçe daha iyi anlıyoruz...
Düşmanını gördüğünde kaçıp giden 300 bin kişilik hayali bir ordudan ve ‘kan dökülmesin’ yalanıyla ülkesini terk edip giden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’den söz ediyoruz...
Birileri de çıkıp diyemiyor ki:
- Sen kaçıp gidince halkını kan ve ateş gölüne atmış oldun!
*
Aynı filmi Irak’ta yıllar önce izledik...
Ve İran’da...
Şah Rıza Pehlevi
ABD saldırıların faillerini Afganistan ve Irak’a girerek aramaya gitmişti...
Ve iki ülkeyi yakıp yıkmıştı...
1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti...
Eski ABD Başkanı George Bush demişti ki:
Demokrasi götürüyoruz...
*
Demokrasi diyerek girdiği Afganistan ve Irak’ta 20 yıl boyunca düzen kurmaya çalıştı...
Irak’ta kendileriyle birlikte hareket eden Kürtleri iktidarın yasal ortağı haline getirdi...
Artık öyle değil gibi.
Köprü halimiz göçler yüzünden gittikçe sıkıntılı günler yaşamamıza neden oluyor.
Asya’dan gelip de Avrupa’ya geçenler oldukça az.
Gidemeyenler ise ülkemizde kalıyor.
Bekleme odası değiliz ama gelenler de ne yazık ki gitmiyor ve kalıyor...
Iraklı, Suriyeli, Afrikalılar derken şimdi de Afganlar geliyor!
Sayıları milyonlara varan mülteciler ülkemizin değişik şehirlerine yerleşiyor.
Günlük işlerde ise kaçak çalışıyorlar.
Etrafımızdaki ve uzağımızdaki coğrafya barut gibi...
Her karışıklıkta ve çıkan bir savaşın ardından kapıları çalınan bir ülkeyiz...
Ya denizden ya da karadan Avrupa ülkelerine geçmeyi başaranlar da var...
Başaramayıp denizlerde boğulanlar da...
Cesedi kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan’ın fotoğrafı gözlerimizden önünden hâlâ gitmiyor...
Lakin, düzensiz göçler her geçen gün dünyanın en büyük derdi haline geliyor...
Ve her ülke kendi güvenliğini, huzurunu ve halkını korumaya çalışıyor...
Türkiye ise bu meseleyle belki de son üç yüzyıldan beri uğraşıyor...
Bir köşede oturup iki dakika bile...
Seyrediyoruz, okuyoruz, dinliyoruz ama bunların üzerine iki dakika hiç düşünmüyoruz...
Yaşadığımız olaylara baktığımızda bunun ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyoruz.
Öfke büyük kalabalıkların pusulası olmuş.
*
Yaşadığımız sürece herkese karşı sorumluyuz...
Lakin, hepsini unutmuşuz gibi...
Sorumsuzca yaşayanların sorumsuzluğunun bedelini masum insanlar canıyla, malıyla ödüyor...
Ne zaman kuşlar uçtu kervanlar geçmeye başladı sanki tüm felaketler de uykusundan uyandı...
Güne uyanmaya korkuyoruz...
Sel, savaş, yangın, deprem, terör, göç, yoksulluk, işsizlik, intihar, katliam, trafik kazaları, virüs ya da ekonomik kriz haberleriyle içimiz yanıyor, kararıyor...
Ve de karartılıyor...
Anlıyoruz ki, dünyada rahatlık yok...
Ve de huzur...
*
Bir kaza haberiyle güne uyanıyoruz...
Elbette, dünyanın her yerinde büyük yangınlar var...
Muhalefet partilerin siyasi söylemlerini ve iktidarı suçlamasını bir yana bırakıp halkımızın feryadını, acısını, sitemini iyi okumak lazım...
Yaşanan olaylara çoğu zaman üçüncü bir gözle bakmak gerekiyor...
Böyle bakmayı başaramazsak hiçbir olayı, krizi, sorunu ve yangını çözemeyiz...
Üçüncü bir gözle bakmayı başarabilirsek büyük kalabalıkların öfkesinin nedenini de öğrenmiş oluruz...
Ve öfkesini de dindirmiş olabiliriz...
*
Halk iktidara
Kimlerin sorumsuzluğu ya da yetersizliği, tedbirsizliği, duyarsızlığı yüzünden yaşandı bu yangınlar, hâlâ bilmiyoruz...
Lakin, son bir aydan beri dünyanın her yeri yanıyor...
Dünya yangın yerine dönmüş sanki...
ABD’nin Kaliforniya ve birçok eyaletinde başlayan yangınlar aylardır söndürülemiyor...
772 kilometrelik ormanlık alan küle dönüşmüş durumda...
*
Rusya’nın Sibirya ve Yakutistan bölgesinde son bir aydan beri aralıklarla devam eden yangınlarda 1,5 milyon hektarlık ormanlık alan yandı...
İtalya, Yunanistan, Lübnan, İspanya ve Afrika yanıyor...
Her geçen gün memleketi biraz daha ‘bir başkaya çevirebilmek’ ve yaşanılır olmaktan çıkartabilmek için ne gerekiyorsa yapmaktan hiç çekinmiyoruz. Ve seyircisi olup, çıkıyoruz.
Yıllardan beri çevre ve küresel ısınmaya doğru gidilen tehlikeli süreci ve dünyadaki gelişmeleri, bizleri bekleyen felaketleri yazıyoruz. Büyük kalabalıkların siyasetin günlük kavgalarından birazcık da olsa başını kaldırması gerektiğini
ve üzerinde yaşadığı toprağı, ormanları, havayı ve suyu kirletip tüketerek memleketleri cehenneme çevirenlerin kazanma alışkanlıklarının artık sona erdirilmesini de.
Anlatamıyoruz galiba...
Bikinisiyle sahilleri sallayan, nefesleri kesen çıplakların haberlerinden bir adım öteye geçemedik.
Tilkinin bestelediği 40 türkünün 39’unun tavşan üzerine söylediği gibi ya iktidar propagandisti ya da kronik muhaliflerin çıkardığı gürültülerinin önüne geçemiyoruz.
Deprem olunca depremi, sel olunca seli, göç yüzünden sınır kapılarımıza dayanan milyonlarca insanı ekranlarda görünce demografik yapı tehlikesini, yangınlar çıkınca ağaçları, hayvanları, denizleri, dağları, nehirleri aklımıza getirmeden bıkıp, usanmadık...
Siyaset ve spor arasında denizin dalgaları gibi gidip gelen büyük kalabalıkların sorumsuzluklarını gördükçe boşuna yırtındığımızı da fark ediyoruz. Yine de suyun nasıl kirletildiğini, çevrenin nasıl katledildiğini, ormanların nasıl yakıldığını, şehirlerin nasıl betonlaştırıldığını, ağaçsız ve parksız nasıl bırakıldığını yazmaya devam ediyoruz.
Eşzamanlı bu yangınların çıkış nedeni henüz net bilinmiyor.
Yetkililer terör şüphesini kesinleştirmeden bir şey demek istemiyor...
Yani sıcaklardan diyor...
Birileri de sosyal medyada PKK terörü diyor....
Daha da ötesi ‘Parmaksız Zeki’ kod adıyla bilinen PKK’lı terörist Şemdin Sakık’ın geçmişte yaptığı bir açıklamayı paylaşıyor...
Bizi “Ağaçsız bir ülke”ye çevirmeye çalıştıklarını biliyoruz...
Bu yüzden bunun bir tesadüf olduğuna da kimse inanmıyor.
Haliyle yaşanan bu belirsizlik yüzünden insanlar sosyal medyada sürekli birbiriyle savaşıyor.
Beyoğlu’nun arka sokaklarında yönetmen Memduh Ün’ün film şirketinde Kartal Tibet ile buluşmuştuk...
Türk sinemasında sansür üzerine yaptığımız röportajda demişti ki:
“Biz devletten tek şey istiyoruz... Gazetelerin yayınladığı haberleri film çekmemize izin versin.”
*
Tibet “Amerika sineması bunu yapıyor ama aynı rahatlık bizde yok...” diye sitem etmiş ve hiç unutmadığım bir şey söylemişti:
“Ya bizde? Herkes kahraman olmak zorunda...”
*
Söylediklerine destekleyici örnekler veriyordu...
Kıbrıs...
Rumların yaptıklarını ve insanlık dışı olaylarını anlatmak için sadece 1963 yılında yaşanan Şehit İlhanlar’ın hikâyesi dahi yeter.
Kıbrıs’ta görev yapan Elazığlı Dr. Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürvet Hanım’ın üç çocuğuyla birlikte küvette Rumlar’ın EOKA terör örgütünce katledilme fotoğrafı gözlerimizin önünden hâlâ gitmiyor.
Böylesine bir dramın filmini çekemedik, romanını, hikâyesini, şiirini yazamadık.
Ve dünyaya Rumlar’ın vahşetini anlatamadık...
Dağlardaki eşkıyalara sabah akşam türkü yakanlara, eşkıyalarını kahramanlaştıranlara inat olsun diye de yapamadık.
Bizim feryadımız sadece mezara gömene kadar...
Ya sonra?
Ya gördüklerimiz?
Her bayram olduğu gibi yine üzücüydü...
Yürek yakıcıydı...
Bir araya gelemeyişimizdi...
Buluşamamanın hasretiydi...
Yine çocukların Irak’ta, Afganistan ve diğer tüm İslam ülkelerinde hüzünlü oluşuydu...
Ve de annelerin...
Babalar ise yollara düşmüştü...
Nereden başlayalım ki...
Binlerce Afganlı mültecinin kurbanlık koyunlar gibi yollara düşmesinden mi?
Yoksa hangi ülkenin sınırında öldürüleceklerinden mi?
Savaşa gider gibi adeta ölüm yolculuğu yapılıyor...
*
Suriye, Afganistan, Lübnan, Yemen ve Irak’ta yaşananları takip ettikçe anlıyoruz ki İslam coğrafyasında bir şeylerin düzeleceğini görmek hayal gibi...
Sedir ağaçlarıyla ünlü şehir Beyrut...
Geçen yıl 135 kişinin ölümüne ve yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına neden olan Beyrut Limanı’ndaki patlamayla birlikte Lübnan’daki kriz gittikçe derinleşiyor.
Nedeni hâlâ net olarak bilinmeyen esrarengiz patlamanın ardından ülkede aylardan beri sular durulmuyor.
Döviz krizi ve sıkıntısı çeken ülkede ilaç, petrol ve daha birçok hayati ürün ithal edilemiyor.
Enerji santrallarını işleten Deir Ammar, Zahrani ve Electrice Du Liban şirketleri ise yakıt yokluğu yüzünden bir günde şehirlere ancak iki saat elektrik verilebildiğini ama birkaç gün sonra tüm santralların kapatıldığını açıklıyor.
Ülke karanlığa terk edilmiş durumda...
*
Bir dönem Orta Doğu’nun Paris’i sayılan Beyrut’ta şimdi yokluk, yoksulluk yaşanıyor ve yolsuzlukla da artık baş edilemiyor.
Siyaset kırk parçaya bölünmüş...
Her kafadan farklı bir ses çıkıyor...
Oysa, o ihanet akşamında TBMM çatısı altında yaşanan birlik ve beraberliğe ve darbeye karşı direnişe gösterilen duruşu millet olarak alkışlamıştık...
Ya sonra?
Ne olduysa yine herkes kendi fildişi kulesine çekildi ve kendi türkülerini söylemeye başladı...
*
Yaşanan bu kadar ihanete birileri hâlâ ‘tiyatro’ diyebiliyor...
300 kişinin şehit olduğu, 1491 kişinin yaralandığı o ihanet akşamına tiyatro diyen anlayışa ve dezenformasyona karşı çıkan sanatçı
Düşmana dost...
Geçtiğimiz günlerde ABD’li diplomatlarla Irak’ın Sincar kentinde gizlice görüşen PKK terör örgütünün 3 kilit ismine karşı MİT bir operasyon düzenledi...
Operasyonda 3 terörist öldürüldü...
Ne görüşüyorlardı?
Bu nasıl bir ‘müttefiklik ve stratejik ortaklıktır’ hala anlayabilmiş değiliz...
*
Türkiye ile ABD arasındaki soğuk rüzgarlar Birinci Körfez Savaşı’yla esmeye başlamıştı...
Özal döneminde istediğini alamayan ABD, Irak’ın kuzeyindeki Barzani ve Talabani ile anlaşıp Bağdat’a ilerlemeyi düşünmüştü...
İkinci Körfez Savaşı’nda ise kendi planına yine Türkiye’yi dahil edemeyen ABD ile yaşadığımız gerginlik artık zirveye çıkmıştı...
O dönemde Türkiye’nin İncirlik Hava Üssü’nün ne kadar kullandırıldığına dair kesin bir bilgi yok, kullandırılmadığını biliyoruz ama bu kararlı duruşumuzdan rahatsız olan ABD Irak’taki savaşa bağımsız kalışımızdan dolayı tüm umudunu Barzani ve Talabani’ye bağlamıştı...
*
Savaş sonrası Saddam’ın yakalanıp idam edilmesiyle her iki aşiret de ülkedeki iktidara ortak edilmişti...
Barzani Başbakan, Talabani ise Cumhurbaşkanı yapılmış ve ABD’nin yanında yer almanın karşılığını da almışlardı...
ABD, İkinci Körfez Harekatı’nda Türkiye’ye karşı sert tavrını sürdürmüştü çünkü tezkere TBMM’den geçmemişti...
*
2004 yılının şubat ayında dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız ABD seyahatinde başkent Washington’da oldukça soğuk karşılandığımızı hatırlıyoruz...
Beyaz Saray’daki basın toplantısına girebilmek için buz gibi bir havada kuyruğa girdiğimizi de...
Beyaz Saray Protokol Müdürü Mary Teyze ise fötr şapkası ve elinde bastonuyla bacaklarımıza vuruyor ve adeta bizi sıraya sokuyordu...
*
Psikolojik bir savaş yapılmaktaydı...
Türk heyetindeki iş ve basın dünyasından katılanlara tahsis edilen okul servisi otobüslerinden ikide bir aşağıya indirilip köpeklerle arama yapıldığını, araçlardaki kaloriferlerin çalıştırılmayışını da dün gibi hatırlıyoruz...
ABD’nin buz gibi yüzüyle belki de ilk defa karşılaşıyorduk...
Neden?
Tezkerenin geçmeyişi ve ABD savaş gemilerinin Akdeniz’den geri gönderilişi yüzünden...
AK Parti ABD’yi Akdeniz’den geri göndermişti...
ABD o günden beri bizden tezkerenin intikamını almanın yollarını arıyordu...
Ülkemizdeki demokrasiye sadece kendi çıkarlarından bakabilen ABD ile o günden beri kedi fare oyunu oynuyoruz...
Düşmanlarımızın dostu olmayı başaran ABD, terör örgütleriyle yeni şeyler planlıyor...
Anlayabiliyor muyuz?
*
Bu oyunu gören Türkiye ise o günden beri sürekli oyun bozmaya çalışıyor...
MİT ve TSK ile Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi ve operasyonları bu yüzden çok önemli...