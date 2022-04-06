Dolar nereye koşuyor

Son iki yıldan beri virüs yüzünden evlerinde yaşamaya mahkûm edilen milyarlarca insan, zor günler yaşayan şirketler ve devletler şimdi de Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın etkilerini yaşıyor...
Gıda, petrol ve gaz krizleriyle birçok ülkenin daha çok zor günler yaşayacağını biliyoruz...
Ülkemizdeki gaz, petrol ve gıda zamları da savaştan ne kadar etkilendiğimizi gösteriyor...
Savaşın faturasını ödeyen bizler, iki ülke arasındaki görüşmelerin de bir an önce barışla sonuçlanmasını istiyoruz...
*
İçimizdeki muhalifler ise rakamlarla krizi anlatıp siyasi iradeye mesaj veriyor ama iktidara gelmeleri halinde nasıl çözebileceklerine dair hiçbir şey söylemiyor oluşları da gelinen noktayı özetliyor...
ABD dahil birçok AB ülkesi Rusya’nın açtığı savaşın etkilerini ağır yaşıyor...
Alman ekonomist Henrik Müller ise savaşın etkileriyle ilgili diyor ki:
- Rusya’ya uygulanan yaptırımlar, enflasyon ve piyasalardaki değişiklikler, doların piyasalardaki egemenliğinin sona ermekte olduğunun işaretleri olabilir...
*
Dolar enflasyonunun, dünyanın bu para biriminin değerine olan güvenini sarsacağı görüşünü savunan Müller:
- ABD’deki enflasyon yüzde 8’e ulaştı ve bundan sonraki gelişmeler, FED’in vereceği kararlara bağlı...
- FED ise dolardaki kaybı önlemek için faiz artırımına giderek bozulan ABD ekonomisini az da olsa toparlamaya çalışıyor...
Dünyayı dolaşan trilyonlarca dolara “Eve dön” çağrısının yapıldığını belirten uzmanlar ise, eve dönmeyen dolarların başına her an kötü şeylerin gelebileceğine dikkat çekiyor...
*
Rusya’ya uygulanan yaptırımların da dolar üzerinde olumsuz etkiye sahip olacağını Spiegel’e yazan Müller, yaptırım cephaneliğindeki en ağır silahın “Rusya’nın Batı’daki döviz rezervlerinin dondurulması” olduğunu belirterek diyor ki:
- Washington’ın, para varlıklarına her an el koyabileceği korkusu yayılırsa dolar büyük zarar görebilir!
*
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonunun da ekonomide tektonik kaymalar yaşattığını yazan Alman ekonomist Müller:
- Bu kaymalar, ABD destekli küresel enstitülerin yerini alan yeni blokların oluşması ve güçlenmesinden kaynaklanıyor...
*
Doların geleceğe yönelik durumu böyle de Avro’nun sanki çok mu parlak?
Cumartesi günkü yazımızda...
Dolar nereye koşuyor
Son iki yıldan beri virüs yüzünden evlerinde yaşamaya mahkûm edilen milyarlarca insan, zor günler yaşayan şirketler ve devletler şimdi de Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın etkilerini yaşıyor...
Gıda, petrol ve gaz krizleriyle birçok ülkenin daha çok zor günler yaşayacağını biliyoruz...
Ülkemizdeki gaz, petrol ve gıda zamları da savaştan ne kadar etkilendiğimizi gösteriyor...
Savaşın faturasını ödeyen bizler, iki ülke arasındaki görüşmelerin de bir an önce barışla sonuçlanmasını istiyoruz...
*
İçimizdeki muhalifler ise rakamlarla krizi anlatıp siyasi iradeye mesaj veriyor ama iktidara gelmeleri halinde nasıl çözebileceklerine dair hiçbir şey söylemiyor oluşları da gelinen noktayı özetliyor...
ABD dahil birçok AB ülkesi Rusya’nın açtığı savaşın etkilerini ağır yaşıyor...
Alman ekonomist Henrik Müller ise savaşın etkileriyle ilgili diyor ki:
- Rusya’ya uygulanan yaptırımlar, enflasyon ve piyasalardaki değişiklikler, doların piyasalardaki egemenliğinin sona ermekte olduğunun işaretleri olabilir...
*
Dolar enflasyonunun, dünyanın bu para biriminin değerine olan güvenini sarsacağı görüşünü savunan Müller:
- ABD’deki enflasyon yüzde 8’e ulaştı ve bundan sonraki gelişmeler, FED’in vereceği kararlara bağlı...
- FED ise dolardaki kaybı önlemek için faiz artırımına giderek bozulan ABD ekonomisini az da olsa toparlamaya çalışıyor...
Dünyayı dolaşan trilyonlarca dolara “Eve dön” çağrısının yapıldığını belirten uzmanlar ise, eve dönmeyen dolarların başına her an kötü şeylerin gelebileceğine dikkat çekiyor...
*
Rusya’ya uygulanan yaptırımların da dolar üzerinde olumsuz etkiye sahip olacağını Spiegel’e yazan Müller, yaptırım cephaneliğindeki en ağır silahın “Rusya’nın Batı’daki döviz rezervlerinin dondurulması” olduğunu belirterek diyor ki:
- Washington’ın, para varlıklarına her an el koyabileceği korkusu yayılırsa dolar büyük zarar görebilir!
*
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonunun da ekonomide tektonik kaymalar yaşattığını yazan Alman ekonomist Müller:
- Bu kaymalar, ABD destekli küresel enstitülerin yerini alan yeni blokların oluşması ve güçlenmesinden kaynaklanıyor...
*
Doların geleceğe yönelik durumu böyle de Avro’nun sanki çok mu parlak?
Cumartesi günkü yazımızda...