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Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Dijital terör...
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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

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Dijital terör...

21 Haziran 2021

Avusturya ve ABD, yapılan siber saldırılara karşı önleyici güvenlik yollarını arıyor...

Saldırılar ile ilgili kamuoyuna açıklama yapan siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker şirketi ‘Windows yazılımının kullanıldığı 3.25 milyon bilgisayardan ödeme bilgilerinin ele geçirildiğini’ duyurunca olayın boyutunun ne kadar büyük olduğu anlaşıldı...

Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter hesaplarının hedef alındığını duyuran NordLocker, hacker’ların e-posta veya ‘önyükleme yazılımı indirerek virüs bulaştırma yoluyla’ kişisel verileri ele geçirdiklerini belirtti.

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NordLocker şirketince hazırlanan rapordan, kötü amaçlı yazılımlarla son iki yılda 26 milyon kişinin oturum açma kimlik bilgilerinin dahil olduğu çok sayıda bilginin çalındığını öğreniyoruz...

Şirket raporlarında, ‘web kameralarının kötü amaçlı yazılım tarafından ele geçirildiği’ bilgisini de paylaşmış.

Daha önemlisi çalınan verilerle hangi kötülüklerin yapılacağının henüz bilinmeyişi...

Ve gelecek yıllarda, çalınan verilerin gerçek sahiplerin dolandırılmasında kullanılabileceği konusunda uyaran NordLocker:

“Açıklığa kavuşturmak istiyoruz: Bu veritabanını biz satın almadık ve diğer tarafların bunu yapmasına göz yummayız” diyor.

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Kötü maksatlı yazılımın e-posta ve Adobe Photoshop 2018’in ön yüklemeli sürümleri ve bir dizi bilgisayar oyunu da dahil olmak üzere yasadışı yazılımlar aracılığıyla iletildiğinin belirtildiği raporda, ‘çalınan veriler arasında; 1 milyon resim, 650.000 Word ve Pdf dosyası dahil olmak üzere 6.6 milyon masaüstü dosya’ olduğu yazılmış...

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Bilgisayar korsanlarının saldırılarının artmasıyla ABD’da önlemler alınmaya başlandı.

ABD’li yetkililer ise:

“Adalet Bakanlığı artık siber saldırıları terörizmle aynı düzeyde araştıracak” dedi.

NATO Zirvesi’nde Biden, Putin’i fidye yazılımları ve siber saldırılarla ilgili olarak köşeye sıkıştırmak istedi ama istihbarat kuruluşlarının elinde Rusya’nın yaptığına dair belgenin de bulunmadığını biliyoruz...

Çünkü, ABD’nin istihbarat kuruluşlarının hazırladığı raporlara göre dünyada en fazla siber saldırının ABD’nin siber ortamından yapıldığına dair bilgi kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin geldiği bilgisi de...

*

Geçen ay ABD’de Colonial Pipeline petrol şirketi bir fidye yazılımı saldırısına uğramış ve DarkSide korsan grubuna yaklaşık 4,4 milyon dolar Bitcoin ödemişti...

Kısacası, dünyanın her ülkesinin siber saldırılar ve fidye yazılımlarına karşı yasal düzenlemeleri yapması gerekiyor.

Türkiye’de devletin her kurumu ve şirketler de siber güvenliğini yeniden gözden geçirmek zorunda.

Önleyici tedbirlerini de artırmalı.

Aksi halde dünyanın her ülkesi dijital terör tehlikesi ile karşı karşıya kalmış olacak...

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Saklı şeyler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

19 Haziran 2021
NATO Zirvesi sona erdi ama tartışmalar bitmiyor...

Ve bilinmeyenleri de...

Dünya kamuoyunun odaklandığı ve perde arkasını merak ettiği sonuç bildirgesindeki konu başlıkları şöyle:

- 2030 Stratejisi’nin ayrıntılarında neler vardı?

- 8 kilit alanda alınan kararlar neydi?

- Türkiye’de kurulması kararlaştırılan NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ne iş yapacak?

- Rusya ve Çin’i dizginleyebilmek için Ukrayna, Gürcistan’ın NATO’ya üye edilip edilmeyeceği...

Daha da ötesi gelecek yıllarda Irak ve Ürdün’ü de NATO’ya dahil etme planlarının olduğunu anlıyoruz...

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'Küresel panikler'

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

12 Haziran 2021
Para piyasaları sürekli daha çok kazanma dürtüsüyle her gün yeni bir para oyunu sürüyor piyasalara...

Paradan daha çok para kazanabilme ihtimalinin dürttüğü hırsa yenik düşülüyor...

2008 yılında ABD’de mortgage finansal krizi dört yıl sürmüştü...

Krizin perde arkasında yaşananları ise ‘İçişleri’ adlı belgeseli izlediğimizde büyük resmi görebilmiştik... Yönetmen Charles Henry Ferguson tarafından çekilen belgesel filmde 2008’deki ekonomik kriz ve finansal erime seyirciye anlaşılır biçimde anlatılıyor...

Ünlü oyuncu Matt Damon’un oynadığı film kamuoyunda oldukça beğenilmişti...

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Balona fazla üflemeyi kimsenin durdurmadığına ve herkesin gözü kapalı seyrettiğine dikkat çeken Soros, finans piyasalarını çok uyardığını ama kimsenin kendisini ciddiye almadığını belirtmiş ve demişti ki:

- Müzik bitene kadar dans devam eder... Lakin müzik çoktan bitmişti ama dans sürüyordu...

Nereye kadar?

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