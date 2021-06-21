Dijital terör...

Para piyasaları sürekli daha çok kazanma dürtüsüyle her gün yeni bir para oyunu sürüyor piyasalara...

Paradan daha çok para kazanabilme ihtimalinin dürttüğü hırsa yenik düşülüyor...

2008 yılında ABD’de mortgage finansal krizi dört yıl sürmüştü...

Krizin perde arkasında yaşananları ise ‘İçişleri’ adlı belgeseli izlediğimizde büyük resmi görebilmiştik... Yönetmen Charles Henry Ferguson tarafından çekilen belgesel filmde 2008’deki ekonomik kriz ve finansal erime seyirciye anlaşılır biçimde anlatılıyor...

Ünlü oyuncu Matt Damon’un oynadığı film kamuoyunda oldukça beğenilmişti...

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Balona fazla üflemeyi kimsenin durdurmadığına ve herkesin gözü kapalı seyrettiğine dikkat çeken Soros, finans piyasalarını çok uyardığını ama kimsenin kendisini ciddiye almadığını belirtmiş ve demişti ki:

- Müzik bitene kadar dans devam eder... Lakin müzik çoktan bitmişti ama dans sürüyordu...

Nereye kadar?