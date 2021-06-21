Dijital terör...

Avusturya ve ABD, yapılan siber saldırılara karşı önleyici güvenlik yollarını arıyor...
Saldırılar ile ilgili kamuoyuna açıklama yapan siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker şirketi ‘Windows yazılımının kullanıldığı 3.25 milyon bilgisayardan ödeme bilgilerinin ele geçirildiğini’ duyurunca olayın boyutunun ne kadar büyük olduğu anlaşıldı...
Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter hesaplarının hedef alındığını duyuran NordLocker, hacker’ların e-posta veya ‘önyükleme yazılımı indirerek virüs bulaştırma yoluyla’ kişisel verileri ele geçirdiklerini belirtti.
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NordLocker şirketince hazırlanan rapordan, kötü amaçlı yazılımlarla son iki yılda 26 milyon kişinin oturum açma kimlik bilgilerinin dahil olduğu çok sayıda bilginin çalındığını öğreniyoruz...
Şirket raporlarında, ‘web kameralarının kötü amaçlı yazılım tarafından ele geçirildiği’ bilgisini de paylaşmış.
Daha önemlisi çalınan verilerle hangi kötülüklerin yapılacağının henüz bilinmeyişi...
Ve gelecek yıllarda, çalınan verilerin gerçek sahiplerin dolandırılmasında kullanılabileceği konusunda uyaran NordLocker:
“Açıklığa kavuşturmak istiyoruz: Bu veritabanını biz satın almadık ve diğer tarafların bunu yapmasına göz yummayız” diyor.
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Kötü maksatlı yazılımın e-posta ve Adobe Photoshop 2018’in ön yüklemeli sürümleri ve bir dizi bilgisayar oyunu da dahil olmak üzere yasadışı yazılımlar aracılığıyla iletildiğinin belirtildiği raporda, ‘çalınan veriler arasında; 1 milyon resim, 650.000 Word ve Pdf dosyası dahil olmak üzere 6.6 milyon masaüstü dosya’ olduğu yazılmış...
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Bilgisayar korsanlarının saldırılarının artmasıyla ABD’da önlemler alınmaya başlandı.
ABD’li yetkililer ise:
“Adalet Bakanlığı artık siber saldırıları terörizmle aynı düzeyde araştıracak” dedi.
NATO Zirvesi’nde Biden, Putin’i fidye yazılımları ve siber saldırılarla ilgili olarak köşeye sıkıştırmak istedi ama istihbarat kuruluşlarının elinde Rusya’nın yaptığına dair belgenin de bulunmadığını biliyoruz...
Çünkü, ABD’nin istihbarat kuruluşlarının hazırladığı raporlara göre dünyada en fazla siber saldırının ABD’nin siber ortamından yapıldığına dair bilgi kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin geldiği bilgisi de...
*
Geçen ay ABD’de Colonial Pipeline petrol şirketi bir fidye yazılımı saldırısına uğramış ve DarkSide korsan grubuna yaklaşık 4,4 milyon dolar Bitcoin ödemişti...
Kısacası, dünyanın her ülkesinin siber saldırılar ve fidye yazılımlarına karşı yasal düzenlemeleri yapması gerekiyor.
Türkiye’de devletin her kurumu ve şirketler de siber güvenliğini yeniden gözden geçirmek zorunda.
Önleyici tedbirlerini de artırmalı.
Aksi halde dünyanın her ülkesi dijital terör tehlikesi ile karşı karşıya kalmış olacak...
Dijital terör...
Avusturya ve ABD, yapılan siber saldırılara karşı önleyici güvenlik yollarını arıyor...
Saldırılar ile ilgili kamuoyuna açıklama yapan siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker şirketi ‘Windows yazılımının kullanıldığı 3.25 milyon bilgisayardan ödeme bilgilerinin ele geçirildiğini’ duyurunca olayın boyutunun ne kadar büyük olduğu anlaşıldı...
Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter hesaplarının hedef alındığını duyuran NordLocker, hacker’ların e-posta veya ‘önyükleme yazılımı indirerek virüs bulaştırma yoluyla’ kişisel verileri ele geçirdiklerini belirtti.
*
NordLocker şirketince hazırlanan rapordan, kötü amaçlı yazılımlarla son iki yılda 26 milyon kişinin oturum açma kimlik bilgilerinin dahil olduğu çok sayıda bilginin çalındığını öğreniyoruz...
Şirket raporlarında, ‘web kameralarının kötü amaçlı yazılım tarafından ele geçirildiği’ bilgisini de paylaşmış.
Daha önemlisi çalınan verilerle hangi kötülüklerin yapılacağının henüz bilinmeyişi...
Ve gelecek yıllarda, çalınan verilerin gerçek sahiplerin dolandırılmasında kullanılabileceği konusunda uyaran NordLocker:
“Açıklığa kavuşturmak istiyoruz: Bu veritabanını biz satın almadık ve diğer tarafların bunu yapmasına göz yummayız” diyor.
*
Kötü maksatlı yazılımın e-posta ve Adobe Photoshop 2018’in ön yüklemeli sürümleri ve bir dizi bilgisayar oyunu da dahil olmak üzere yasadışı yazılımlar aracılığıyla iletildiğinin belirtildiği raporda, ‘çalınan veriler arasında; 1 milyon resim, 650.000 Word ve Pdf dosyası dahil olmak üzere 6.6 milyon masaüstü dosya’ olduğu yazılmış...
*
Bilgisayar korsanlarının saldırılarının artmasıyla ABD’da önlemler alınmaya başlandı.
ABD’li yetkililer ise:
“Adalet Bakanlığı artık siber saldırıları terörizmle aynı düzeyde araştıracak” dedi.
NATO Zirvesi’nde Biden, Putin’i fidye yazılımları ve siber saldırılarla ilgili olarak köşeye sıkıştırmak istedi ama istihbarat kuruluşlarının elinde Rusya’nın yaptığına dair belgenin de bulunmadığını biliyoruz...
Çünkü, ABD’nin istihbarat kuruluşlarının hazırladığı raporlara göre dünyada en fazla siber saldırının ABD’nin siber ortamından yapıldığına dair bilgi kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin geldiği bilgisi de...
*
Geçen ay ABD’de Colonial Pipeline petrol şirketi bir fidye yazılımı saldırısına uğramış ve DarkSide korsan grubuna yaklaşık 4,4 milyon dolar Bitcoin ödemişti...
Kısacası, dünyanın her ülkesinin siber saldırılar ve fidye yazılımlarına karşı yasal düzenlemeleri yapması gerekiyor.
Türkiye’de devletin her kurumu ve şirketler de siber güvenliğini yeniden gözden geçirmek zorunda.
Önleyici tedbirlerini de artırmalı.
Aksi halde dünyanın her ülkesi dijital terör tehlikesi ile karşı karşıya kalmış olacak...