Derinleştirilen krizler

Bir yandan Rusya ve ABD arasında yaşanan Ukrayna krizi ve savaş korosuna katılmak isteyen İngiltere ile AB ülkelerinin yangına ateşle gidişlerini izliyoruz...

Diğer yandan ise aşı, virüs ve varyantlarıyla yaşamaya çalışan milyarlarca insanın tedirgin günleri arasında geçip giden günler...

Kısacası dünya diken üstünde...

Virüs, aşı ve ilaç üçgeninde yaşanan kaosa dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi hazırlıksız yakalandı ve dünyanın öbür ucuna gönderdikleri füzeleri yapan ve uzaya turist götürmeyi planlayanlar insanların sağlığı söz konusu olduğunda sınıfta kaldılar...

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“Türkiye bu duruma ne kadar hazırlıklı?” sorumuza ise bilim insanı dostlarımız Türkovac aşısını örnek vererek diyorlar ki:

- İki yıl gibi bir süreçte kendi aşısını bulan Türkiye bu anlamda da kendini ispatlamış ve gerekli yerlere mesajlarını iletmiştir...

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İHA, SİHA gibi projeleriyle dünyanın gündemine giren Türkiye’nin virüslere karşı da olağanüstü bir çaba gösterdiğini belirten bilim insanı dostlarımız, virüslere karşı da dünyaya ne kadar hazırlıklı olunduğunu ve tüm testleri geçtiğini hatırlatıyorlar...