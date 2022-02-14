Dengelerin ihlali

Büyük kalabalıkların birikimlerine göz diken para piyasalarının efendileri her gün yeni bir oyuncak çıkartıyor...

Ya da kazan doğuruyor...

Altın, elmas, petrol, hisse, borsa, kumar, faiz, tefecilik, lüks tüketim ürünleri derken geldik Metaverse...

Yerkürede alınıp satılacak değerli bir şey ya kalmadı ya da kısır döngüye girdiğinden veya aşırı bir getirisi olmadığından bu defa sanal alemde bir şeyler alıp satmaya başlayanlar ortaya çıktı...

Arkalarında devlet veya resmi kurumlar yok...

Kim oldukları belli değil...

Yok ama varmış gibi parayı yatırımcılardan alıp karşılığında yasal olmayan bir şeyi sunuyorlar...

Yani insanların kazandıklarını nasıl alacaklarına dair bin bir türlü oyunlarını keşfediyorlar...

Binlerce insan dijital para adreslerine gerçek parasını yatırıyor...