Delilerin kuyuları

Eskiden bir deli kuyuya taş atarmış, kırk akıllı çıkaramazmış deniliyordu...
Şimdi sosyal medyanın kuyularına her gün milyarlarca insan bir şeyler atıyor...
Kimin deli kimin akıllı olduğunu anlamak ise zor.
Delilerin sayısının birden fazla olduğunu düşünürsek artık kaç milyar akıllının bu taşları çıkarması gerekecek bilmiyoruz...
*
Bir yalanı yüz binlerce insan alıp paylaşınca olay doğruymuş gibi kabulleniliyor...
Rüzgâr hızıyla yayılan fitne, dedikodu, iftiraya ‘dur’ demenin imkânsızlaştığı bir noktaya gelip dayanmışız...
Namusuyla yaşayanlar artık isyan ediyor...
O sessiz kalabalığın öfkesi gittikçe büyüyor...
Devlet ve hukuk bu sorumsuzluğa bir son vermeli...
*
Meğerse herkes biraz yazar, gurme, manken, şarkıcı, türkücü, gazeteci, foto muhabiri, spor eleştirmeni, sporcu imiş de haberimiz yokmuş...
Ve siyasetçi...
Dünyanın her ülkesinde devletlerin kurduğu sistem suçlulara ‘dur’ demek için mücadele ediyor...
Milyarlarca dolar ‘dur’ diyebilmek için harcanıyor...
Suç işlenmezse, polis, jandarma ve güvenlik kadrosu, adliye sarayları, hâkim, savcı ve avukatlar, cezaevleri ve personeli olmayacak...
*
Suç oranları ve suçluların sayısı arttıkça devletler bunlarla mücadele edebilmek için her geçen gün personel, bina sayılarını arttırmak zorunda kalıyor...
Terör olmazsa askerlerimiz gece gündüz dağlarda bunlarla uğraşmayacak ve orduların sayıları ve maliyeti bu kadar yüksek rakamlara tırmanmayacak...
Uyuşturucu şebekeleri olmazsa gençlerimiz zehirlenmeyecek...
Ve hastane köşelerinde tedavi olmak için uğraşılmayacak...
İlaç sektörüne milyarlarca dolar harcanmayacak...
*
Sosyal medya adresleri her geçen gün linç ve recm meydanlarına dönüşüyor...
Ve her gün başka bir kuyu daha açılıyor...
Herkesin elinde bir telefon, başkalarının hayatlarına ait ne bulsa çekiyor, paylaşıyor ve yazıyor...
Başkalarının hayatlarıyla, görüşleriyle ilgili gelişmelere de hakaret içeren yorumlarda bulunuyor...
Her tür operosyonel oluşuma açık hale getirilen sosyal medya gittikçe tımarhaneye dönüştürülüyor...
*
Lakin gittikleri ülkelerdeki ve şehirlerdeki yerlerin resimlerini paylaşanlar, lezzet durakları, kitaplar, konserler, şiirler, yararlı bilgiler, yani güzel şeyler paylaşarak sosyal medyayı kullananlara bir sözümüz yok...
Böyle kullananların sayısı da oldukça fazla...
Hukuka aykırı olmayan her eleştiri ve tepkiye de karşı değiliz...
Bir hiçliğin içine düşmeye ve delilerin kuyularına taş atmaya gerek yok...
Sınır tanımaz, zamanı bir değirmen gibi öğüten sosyal medyanın adreslerinde bir hayatı tüketmeye gerek yok...
Ne paylaştığımızın bir önemi yok...
İnsanlığa faydalı neler yaptığımızın ve neler ürettiğimizin bir anlamı var...
*
Modern çağın cazibelerine kendimizi fazla kaptırıp bağımlı olmayalım...
Yoksa herkes kendini bir gün o kuyularda bulabilir...
Delilerin kuyuları
Eskiden bir deli kuyuya taş atarmış, kırk akıllı çıkaramazmış deniliyordu...
Şimdi sosyal medyanın kuyularına her gün milyarlarca insan bir şeyler atıyor...
Kimin deli kimin akıllı olduğunu anlamak ise zor.
Delilerin sayısının birden fazla olduğunu düşünürsek artık kaç milyar akıllının bu taşları çıkarması gerekecek bilmiyoruz...
*
Bir yalanı yüz binlerce insan alıp paylaşınca olay doğruymuş gibi kabulleniliyor...
Rüzgâr hızıyla yayılan fitne, dedikodu, iftiraya ‘dur’ demenin imkânsızlaştığı bir noktaya gelip dayanmışız...
Namusuyla yaşayanlar artık isyan ediyor...
O sessiz kalabalığın öfkesi gittikçe büyüyor...
Devlet ve hukuk bu sorumsuzluğa bir son vermeli...
*
Meğerse herkes biraz yazar, gurme, manken, şarkıcı, türkücü, gazeteci, foto muhabiri, spor eleştirmeni, sporcu imiş de haberimiz yokmuş...
Ve siyasetçi...
Dünyanın her ülkesinde devletlerin kurduğu sistem suçlulara ‘dur’ demek için mücadele ediyor...
Milyarlarca dolar ‘dur’ diyebilmek için harcanıyor...
Suç işlenmezse, polis, jandarma ve güvenlik kadrosu, adliye sarayları, hâkim, savcı ve avukatlar, cezaevleri ve personeli olmayacak...
*
Suç oranları ve suçluların sayısı arttıkça devletler bunlarla mücadele edebilmek için her geçen gün personel, bina sayılarını arttırmak zorunda kalıyor...
Terör olmazsa askerlerimiz gece gündüz dağlarda bunlarla uğraşmayacak ve orduların sayıları ve maliyeti bu kadar yüksek rakamlara tırmanmayacak...
Uyuşturucu şebekeleri olmazsa gençlerimiz zehirlenmeyecek...
Ve hastane köşelerinde tedavi olmak için uğraşılmayacak...
İlaç sektörüne milyarlarca dolar harcanmayacak...
*
Sosyal medya adresleri her geçen gün linç ve recm meydanlarına dönüşüyor...
Ve her gün başka bir kuyu daha açılıyor...
Herkesin elinde bir telefon, başkalarının hayatlarına ait ne bulsa çekiyor, paylaşıyor ve yazıyor...
Başkalarının hayatlarıyla, görüşleriyle ilgili gelişmelere de hakaret içeren yorumlarda bulunuyor...
Her tür operosyonel oluşuma açık hale getirilen sosyal medya gittikçe tımarhaneye dönüştürülüyor...
*
Lakin gittikleri ülkelerdeki ve şehirlerdeki yerlerin resimlerini paylaşanlar, lezzet durakları, kitaplar, konserler, şiirler, yararlı bilgiler, yani güzel şeyler paylaşarak sosyal medyayı kullananlara bir sözümüz yok...
Böyle kullananların sayısı da oldukça fazla...
Hukuka aykırı olmayan her eleştiri ve tepkiye de karşı değiliz...
Bir hiçliğin içine düşmeye ve delilerin kuyularına taş atmaya gerek yok...
Sınır tanımaz, zamanı bir değirmen gibi öğüten sosyal medyanın adreslerinde bir hayatı tüketmeye gerek yok...
Ne paylaştığımızın bir önemi yok...
İnsanlığa faydalı neler yaptığımızın ve neler ürettiğimizin bir anlamı var...
*
Modern çağın cazibelerine kendimizi fazla kaptırıp bağımlı olmayalım...
Yoksa herkes kendini bir gün o kuyularda bulabilir...