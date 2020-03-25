Dar koridorlarda

TOPLUMLAR başarısızlığı veya başarıyı nasıl seçer?’ sorusuna Pulitzer ödüllü Prof. Jared Diamond, ‘Çöküş’ adlı eserinde ilginç cevaplar veriyor...
Ve Hollanda’ya yaptığı bir seyahatte yaşadıklarını anlatıyor...
Notlarını okuyunca içinde bulunduğumuz durum aklımıza geliyor...
* * *
Tüm tarlaların deniz seviyesinin altında olduğunu, körfezleri direklerle çevirip suyu aşamalı olarak pompalayarak kendilerine alan kazandırdıklarını gördüğünde oldukça şaşıran Prof. Diamond, bu durumu Hollandalı arkadaşlarına soruyor...
Kendisini gezdiren Hollandalı arkadaşları diyor ki:
*1 Şubat 1953’te, Zeeland bölgesini büyük bir fırtına ve yüksek dalgalar vurdu.
*Zenginiyle yoksuluyla 2 bine yakın Hollandalı boğuldu.
*Bunun bir daha yaşanmaması için yemin ettik ve bütün ülke aşırı pahalı dalga bariyerlerinin bedelini ödedi.
*Tarih bize aynı polderde yaşadığımızı ve hayatlarımızın başkalarının hayatlarına bağlı olduğunu öğretti.
* * *
Koronavirüs ile ilgili “Evde kal” uyarılarına bazıları aldırış etmiyor...
Sosyal medyada ise her gün yeni bir rezalete şahitlik ediyoruz.
Hayatlarını ciddiye almayanların farkındalık oluşturabilmek adına başkalarının hayatını hafife aldığını ve toplumsal duyarlılığını yitirmiş bazı ünlülerin de bu sorumsuz kalabalığa karıştıklarını gördükçe üzülüyoruz...
* * *
Sanatçı olabilirler...
Sesleri ve yorumlarıyla farklı olabilirler...
Ama unutmayalım ki duruşlarıyla da farklı olmak zorundadırlar... Yetenek, başarı asla bir karakter değildir...
Gün şen şakrak günü değil...
Düşünerek yaşama günleridir...
Çünkü insanlar ölüyor ve hastane köşelerinde iyileşmeyi bekliyor...
* * *
İyi ki Hollywood ünlülerine sahip değiliz...
Yoksa ülkeyi tımarhaneye çevirecekler...
Evlerinde bile duramıyorlar...
Oysa insanlar ölüyor...
Birçoğu parasız ve işsiz kalışına üzülüyor.
Kundaktaki yavrusuna belki süt alamıyor...
Yemek yaparak video paylaşan sorumsuzlar, başkaları ne yiyor diye düşünmeden düşüncesizliğin zirvelerinde geziniyor.
* * *
Mehmetçikler kışlalarda, cephede; polisler ve bekçiler karakollarda ve sokaklarda; doktorlar, hemşireler ve teknik personel hastanelerde canlarını kaybetme pahasına görevlerinin başında uykusuz günler geçiriyor...
Birileri de sosyal medyada sorumsuzluklarına, şımarıklıklarına devam ediyor...
* * *
Kimileri de halkı galeyana getirmek için “Bankalardaki mevduatlara devlet el koyacak” diyerek bir dinamitin fitilini ateşliyor ve bakıyoruz ki fitili ateşleyen de ekonomi profesörü...
BDDK bu sorumsuzlar hakkında bir işlem yapıyor mu veya suç duyurusunda bulunuyor mu?
Bilmiyoruz...
Yani, YouTube ve sosyal medyada önüne gelen konuşuyor, yazıyor...
* * *
Bir düşünüre sormuşlar:
– Bir insanın aklını nereden anlarsınız?
– Konuşmasından.
– Ya hiç konuşmazsa?
Düşünür gülmüş ve demiş ki:
- O kadar akıllı insan yoktur!
* * *
Evet, Hollandalılar gibi hep birlikte kenetlenerek, evde kalarak, dayanarak ve akıllı hareket ederek bu dar koridordan çıkabiliriz...
Milleti terörize ederek, korkutarak veya travma yaşatarak bir yere varamayız...
Dar koridorlarda
TOPLUMLAR başarısızlığı veya başarıyı nasıl seçer?’ sorusuna Pulitzer ödüllü Prof. Jared Diamond, ‘Çöküş’ adlı eserinde ilginç cevaplar veriyor...
Ve Hollanda’ya yaptığı bir seyahatte yaşadıklarını anlatıyor...
Notlarını okuyunca içinde bulunduğumuz durum aklımıza geliyor...
* * *
Tüm tarlaların deniz seviyesinin altında olduğunu, körfezleri direklerle çevirip suyu aşamalı olarak pompalayarak kendilerine alan kazandırdıklarını gördüğünde oldukça şaşıran Prof. Diamond, bu durumu Hollandalı arkadaşlarına soruyor...
Kendisini gezdiren Hollandalı arkadaşları diyor ki:
*1 Şubat 1953’te, Zeeland bölgesini büyük bir fırtına ve yüksek dalgalar vurdu.
*Zenginiyle yoksuluyla 2 bine yakın Hollandalı boğuldu.
*Bunun bir daha yaşanmaması için yemin ettik ve bütün ülke aşırı pahalı dalga bariyerlerinin bedelini ödedi.
*Tarih bize aynı polderde yaşadığımızı ve hayatlarımızın başkalarının hayatlarına bağlı olduğunu öğretti.
* * *
Koronavirüs ile ilgili “Evde kal” uyarılarına bazıları aldırış etmiyor...
Sosyal medyada ise her gün yeni bir rezalete şahitlik ediyoruz.
Hayatlarını ciddiye almayanların farkındalık oluşturabilmek adına başkalarının hayatını hafife aldığını ve toplumsal duyarlılığını yitirmiş bazı ünlülerin de bu sorumsuz kalabalığa karıştıklarını gördükçe üzülüyoruz...
* * *
Sanatçı olabilirler...
Sesleri ve yorumlarıyla farklı olabilirler...
Ama unutmayalım ki duruşlarıyla da farklı olmak zorundadırlar... Yetenek, başarı asla bir karakter değildir...
Gün şen şakrak günü değil...
Düşünerek yaşama günleridir...
Çünkü insanlar ölüyor ve hastane köşelerinde iyileşmeyi bekliyor...
* * *
İyi ki Hollywood ünlülerine sahip değiliz...
Yoksa ülkeyi tımarhaneye çevirecekler...
Evlerinde bile duramıyorlar...
Oysa insanlar ölüyor...
Birçoğu parasız ve işsiz kalışına üzülüyor.
Kundaktaki yavrusuna belki süt alamıyor...
Yemek yaparak video paylaşan sorumsuzlar, başkaları ne yiyor diye düşünmeden düşüncesizliğin zirvelerinde geziniyor.
* * *
Mehmetçikler kışlalarda, cephede; polisler ve bekçiler karakollarda ve sokaklarda; doktorlar, hemşireler ve teknik personel hastanelerde canlarını kaybetme pahasına görevlerinin başında uykusuz günler geçiriyor...
Birileri de sosyal medyada sorumsuzluklarına, şımarıklıklarına devam ediyor...
* * *
Kimileri de halkı galeyana getirmek için “Bankalardaki mevduatlara devlet el koyacak” diyerek bir dinamitin fitilini ateşliyor ve bakıyoruz ki fitili ateşleyen de ekonomi profesörü...
BDDK bu sorumsuzlar hakkında bir işlem yapıyor mu veya suç duyurusunda bulunuyor mu?
Bilmiyoruz...
Yani, YouTube ve sosyal medyada önüne gelen konuşuyor, yazıyor...
* * *
Bir düşünüre sormuşlar:
– Bir insanın aklını nereden anlarsınız?
– Konuşmasından.
– Ya hiç konuşmazsa?
Düşünür gülmüş ve demiş ki:
- O kadar akıllı insan yoktur!
* * *
Evet, Hollandalılar gibi hep birlikte kenetlenerek, evde kalarak, dayanarak ve akıllı hareket ederek bu dar koridordan çıkabiliriz...
Milleti terörize ederek, korkutarak veya travma yaşatarak bir yere varamayız...