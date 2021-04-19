Büyük beklentiler

Büyük dedeleri ve babalarından miras kalan prens unvanıyla halkının ensesinde boza pişirerek dolaşan Prens Selman’ın dünyanın gündemine girdiği iki konuya bakın...

Biri Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Önce boğdurulan sonra fırınlarda yakılıp kül edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında verdiği emirle gündeme gelen Prens Selman bugünlerde aldığı tablonun sahte çıkışıyla bir kez daha gündem oluyor...

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450 milyon dolara aldığı tablo...

Ki tablo da sahte çıkıyor...

Kaşıkçı’yı öldürtüp sonra da yalan söyleyen Prens Selman sanat simsarlarının yalanlarıyla milyon dolarları harcayarak duvarlarına astığı sahte tabloyla kendini sevdirmeye çalışıyor...

Sanatsever olduğunu dünyaya anlatmak ve işlediği cinayetlerin üstünü örtmek için duvarlara pahalı tablolar asarak kan temizlenmiyor...

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