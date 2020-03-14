Bu da geçer mi?

Üç ay sonra ülkemizde de görülen koronavirüs ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı sonunda olağanüstü tedbirler açıklandı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kimseyi şüpheye düşürmeden, ayrıntıları da kamuoyundan gizlemeden üç aydan beri süreci çok iyi yönetti...
“Bu küresel bir sorundur ama ulusal bir mücadeledir... Riskler somut, kurallar ise basittir” diyen Bakan Koca, diğer ilgili bakanlarla da bir araya gelerek krizi çok iyi yönetmeye devam ediyor...
*
Virüs salgın haline şimdilik gelmedi...
Devletin aldığı tedbirlerle diliyoruz iki ay daha dayanıp bu süreci atlatırız...
Lakin sağlık ve gıda sektöründe satış yapan birçok firma iyi sınav vermiyor...
Kriz fırsatçıları için savcılıklar ve MASAK’ın harekete geçmesi yerinde bir karar...
İnsanların sağlığı üzerinden para kazanmanın hiç kimseye bir faydası olmayacağını artık bilmeleri gerekiyor...
Ve hukuki cezaların olacağını da...
*
Ve Avrupa ülkeleri zor günler yaşıyor...
Koronavirüsün en yoğun olduğu ülkelerden biri de İtalya...
İki gün önce 196 kişi daha hayatını kaybetti...
İtalya Başbakanı, COVID-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerini durdurdu.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirtip “Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz” diyerek durumun önemini bir kez daha vurguluyor...
*
Marketlerin yağmalanması...
Fahiş fiyata ürün satılması...
Kısacası, insanlar dünyanın her yerinde aynı tepkileri veriyor...
Savaş, salgın, deprem ve buna benzer tüm afetlerde büyük kalabalıkların arasına karışan sayısız kötü insan, gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor...
İyi günde herkes iyidir...
Mesele, felaket günlerinde iyi kalabilmektir...
*
Almanya Başbakanı Merkel, “Ülkemizde insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşacak” diyerek olayın acımasız yüzünü halkıyla paylaşıyor...
Sağlık Bakanı Jens Spahn ise virüse yakalananların yüzde 80’inin atlatabileceğini, 65 yaş ve üstü için ciddi bir sorun olabileceğini ve bu yüzden fazladan 28 bin yatak ayrıldığını duyurdu...
*
Ve ABD...
Washington’da yeni tip koronavirüs dolayısıyla “acil durum” ilan edildi.
Belediye başkanı Muriel Bowser, bölgede artan COVID-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini, şu ana kadar 4, Maryland ve Virginia eyaletlerinde ise 9’ar vaka bulunduğunu söylüyor...
*
Ve bize göre iki büyük skandal haber var...
Biri Çin’den, diğeri ABD’den...
Birincisi, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien’in ABD ordusunu yeni tip koronavirüs salgınını, patlak verdiği Vuhan kentine getirmekle itham ederek, “ABD bize bir açıklama borçludur” açıklamasını yapması...
İkincisi, ilaç şirketlerinin kârlı görmediği için ABD’de koronavirüs ve benzeri ölümcül virüslere karşı aşı geliştirme çalışmasının 2016’da finansal yetersizlik yüzünden durdurulduğuna dair yaptığı açıklama.
Dr. Peter Hotez’in 2012’de ortaya çıkan SARS ve MERS salgınları için geliştirdikleri aşıyı insanlarda deneme aşamasına geldiklerini ama finansal sıkıntılar yüzünden bıraktıklarını açıklamasıyla büyük bir fırsatın kaçtığını da öğrenmiş oluyoruz...
*
Çin’de ise SARS virüsünü bulan Zhong Nanshan, koronavirüs kriziyle ilgili tarih veriyor.
83 yaşındaki Nanshan, salgının haziran ayında bitmesini beklediklerini söylüyor.
*
Dünyayı yönetenlerin artık şapkayı önlerine koyup düşünme zamanı...
Bu afet ve belaların nedeni nedir?
Milyarlarca insan yuvasız, aç, susuz, işsiz, fakir, eğitimsiz ve mutsuz...
Ve savaşlar, terör, kavga, zulüm yüzünden zor günler yaşıyor, birçokları da ölüyor...
Dünyada barışın ve adil paylaşımın yeniden tesis edilmesi halinde belki de tüm afetler bitecek...
Bu yüzden inadına barış ve adalet diyoruz...
Yoksa bugün virüs, yarın deprem, başka gün çekirge sürüsü vs...
Evet, diliyoruz, bu kötü günler de gelip geçsin...
Bu da geçer mi?
Ve koronavirüs kâbusu Türkiye’de...
Üç ay sonra ülkemizde de görülen koronavirüs ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı sonunda olağanüstü tedbirler açıklandı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kimseyi şüpheye düşürmeden, ayrıntıları da kamuoyundan gizlemeden üç aydan beri süreci çok iyi yönetti...
“Bu küresel bir sorundur ama ulusal bir mücadeledir... Riskler somut, kurallar ise basittir” diyen Bakan Koca, diğer ilgili bakanlarla da bir araya gelerek krizi çok iyi yönetmeye devam ediyor...
*
Virüs salgın haline şimdilik gelmedi...
Devletin aldığı tedbirlerle diliyoruz iki ay daha dayanıp bu süreci atlatırız...
Lakin sağlık ve gıda sektöründe satış yapan birçok firma iyi sınav vermiyor...
Kriz fırsatçıları için savcılıklar ve MASAK’ın harekete geçmesi yerinde bir karar...
İnsanların sağlığı üzerinden para kazanmanın hiç kimseye bir faydası olmayacağını artık bilmeleri gerekiyor...
Ve hukuki cezaların olacağını da...
*
Ve Avrupa ülkeleri zor günler yaşıyor...
Koronavirüsün en yoğun olduğu ülkelerden biri de İtalya...
İki gün önce 196 kişi daha hayatını kaybetti...
İtalya Başbakanı, COVID-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerini durdurdu.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirtip “Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz” diyerek durumun önemini bir kez daha vurguluyor...
*
Marketlerin yağmalanması...
Fahiş fiyata ürün satılması...
Kısacası, insanlar dünyanın her yerinde aynı tepkileri veriyor...
Savaş, salgın, deprem ve buna benzer tüm afetlerde büyük kalabalıkların arasına karışan sayısız kötü insan, gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor...
İyi günde herkes iyidir...
Mesele, felaket günlerinde iyi kalabilmektir...
*
Almanya Başbakanı Merkel, “Ülkemizde insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşacak” diyerek olayın acımasız yüzünü halkıyla paylaşıyor...
Sağlık Bakanı Jens Spahn ise virüse yakalananların yüzde 80’inin atlatabileceğini, 65 yaş ve üstü için ciddi bir sorun olabileceğini ve bu yüzden fazladan 28 bin yatak ayrıldığını duyurdu...
*
Ve ABD...
Washington’da yeni tip koronavirüs dolayısıyla “acil durum” ilan edildi.
Belediye başkanı Muriel Bowser, bölgede artan COVID-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini, şu ana kadar 4, Maryland ve Virginia eyaletlerinde ise 9’ar vaka bulunduğunu söylüyor...
*
Ve bize göre iki büyük skandal haber var...
Biri Çin’den, diğeri ABD’den...
Birincisi, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien’in ABD ordusunu yeni tip koronavirüs salgınını, patlak verdiği Vuhan kentine getirmekle itham ederek, “ABD bize bir açıklama borçludur” açıklamasını yapması...
İkincisi, ilaç şirketlerinin kârlı görmediği için ABD’de koronavirüs ve benzeri ölümcül virüslere karşı aşı geliştirme çalışmasının 2016’da finansal yetersizlik yüzünden durdurulduğuna dair yaptığı açıklama.
Dr. Peter Hotez’in 2012’de ortaya çıkan SARS ve MERS salgınları için geliştirdikleri aşıyı insanlarda deneme aşamasına geldiklerini ama finansal sıkıntılar yüzünden bıraktıklarını açıklamasıyla büyük bir fırsatın kaçtığını da öğrenmiş oluyoruz...
*
Çin’de ise SARS virüsünü bulan Zhong Nanshan, koronavirüs kriziyle ilgili tarih veriyor.
83 yaşındaki Nanshan, salgının haziran ayında bitmesini beklediklerini söylüyor.
*
Dünyayı yönetenlerin artık şapkayı önlerine koyup düşünme zamanı...
Bu afet ve belaların nedeni nedir?
Milyarlarca insan yuvasız, aç, susuz, işsiz, fakir, eğitimsiz ve mutsuz...
Ve savaşlar, terör, kavga, zulüm yüzünden zor günler yaşıyor, birçokları da ölüyor...
Dünyada barışın ve adil paylaşımın yeniden tesis edilmesi halinde belki de tüm afetler bitecek...
Bu yüzden inadına barış ve adalet diyoruz...
Yoksa bugün virüs, yarın deprem, başka gün çekirge sürüsü vs...
Evet, diliyoruz, bu kötü günler de gelip geçsin...