Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Bir kentin duvarları...
"Mehmet Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Bir kentin duvarları...

16 Mayıs 2020

‘Uyumazsan rüyalarını başkaları görür’ diyordu bir dost...

Biz sürekli uyutulurken rüyalarımızı başkaları görüyordu...

Bir kentin duvarları da konuşabilseydi...

Ne meçhul cinayetlerin, ihanetlerin, pusuların ve de savaşların perde arkasını anlatacaktı bize...

Yaşanılanların şahitleridir o duvarlar...

*

Uzaklarda bir yerde “Evimi başıma yıkıp giden ey” şarkısı çalıyor...

Yanı başımızdaki Suriye’de, Irak’taki savaşlar yüzünden kaç bin insanın evini başına yıkıp gidenler bir yerlerde keyif çatıyor...

Sayısını bilemediğimiz mülteciler bir kentin duvarları önünde kuru bir ekmekle oruç açıp iftar ediyor...

Ve sayısız ‘ah’ ediyor...

*

Şimdi öyle bir yerdeyiz ki...

“Alnımda hep kavga duruyor” diyenler gibiyiz...

Her gün yeni bir şeyler daha duyuyor, okuyoruz...

İnsanın ne zamandan beri bu kadar acımasız olduğunun tarihini bilemiyoruz...

Herkes kendine ördüğü duvarların arkasına gizleniyor...

Öyle bir gün geliyor ki herkes kapı duvar olabiliyor...

Ve bin bir yüzünü saklayabiliyor...

*

Bir kentin duvarları keşke isyan edebilseydi...

Babası ölünce kimsenin ceket almadığı Suriyeli çocuğun ağlayan ve sahipsiz kalan isyanının yüzündeki tarifsiz acısını ressamlar bir kentin duvarlarına çizebilseydi...

*

Bir kentin duvarları keşke ağlayabilseydi...

Kimlerin gece yarılarında yüreğine hançer saplandığını...

İçindeki yaraların her gece biraz daha büyüdüğünü...

İhanetlerin sararmış yüzünü gösterebilseydi bizlere...

Ve tüm şehir o duvarlara bakıp izleyebilseydi...

Ağlayabilseydi gelip geçerken...

Ağladıkça bozkırlar yeşerecek diyenlere inat diyoruz ki, yeşermiyor...

Kurşunların izleri silinmiyor...

*

Bir kentin duvarlarına hayallerini yazıp da bir köşeye çekilenler anlatabilseydi yaşadıklarının öykülerini...

Bir güzel dost diyordu ki:

Hayat hayaldir!

Öyle imiş işte...

Her geçen gün hayatın ne kadar hayal olduğunu anlıyoruz...

*

Bir kentin duvarlarına resmini asıp giderek susmuştu işte...

“İçime ateş koyup da giden ey” deyişindeki gibi her geçip gidenin içinde ateşten bir parça var o duvarların içinde...

Ve görebilene...

X
Mehmet SOYSAL Mehmet SOYSALTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Tüm hücrelerimde yazın özlemi varHande CanTüm hücrelerimde yazın özlemi var!16.05.2020
Zamanda yolculukNaci Cem ÖncelZamanda yolculuk16.05.2020
Ailem ilişkime karşı çıktıGüzin AblaAilem ilişkime karşı çıktı16.05.2020
Bu aralar New York ne konuşuyor diye bakıyorumDeniz SİPAHİBu aralar New York ne konuşuyor diye bakıyorum16.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.