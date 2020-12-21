Bir kenara bırakabilmek

1974 yılı temmuz ayı...
Türkiye, ABD’ye rağmen Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yapıyor...
Beş ay sonra üç yıl süren ABD’nin ambargosuyla karşı karşıya kalıyor...
*
İngiltere ile birlikte hareket ettiği için Türkiye’ye gözdağı veriliyor...
Bugün adada İngiliz üslerinin oluşu da bu yüzdendir...
Londra’da ateşkes anlaşmasının yapılma nedeni de...
Rumların zulmüne ‘Dur’ diyebilmek için savaşan Türkiye’ye Libya lideri
Kimse kendinden bir yere gitmiyor. Yaşıyoruz sessizce, yaramızı severek...
*
Sessizce yaşamaya çalıştığımız karantina günlerinde bile kimse sessizce yerinde duramıyor...
Ve kimsenin bir ders aldığı, çıkardığı veya çıkaracağı da yok gibi...
Ne savaşlar, ne de kavgalar bitiyor...
Bitirilmiyor...
*
Dünyanın birçok yerinde yaşananları seyrettikçe, okudukça bir şeylerin değişmediğine şahit oluyoruz...
İsrail doğdu, insanlık öldü!
*
Bugünlerde bu sözün ülke kısmına hangi ülke yazılsa, niye yazıldığına kimse şaşırmayabilir...
ABD, AB ve Arap ülkeleri ile İsrail’in ya da Rusya, İngiltere ve Çin’in dünyaya yaşattıklarını sıralamaya başlasak bitiremeyiz...
Olağanüstü çıkar çatışmalarının yaşandığı ihtilaflı günlerden geçiyoruz...
Son durağı da belli değil...
*
Trump,
Piyasalar ABD yaptırımlarına kilitlenmiş...
Ve AB Liderler Zirvesi’nden çıkacak yaptırım kararlarına...
ABD tek taraflı bir dayatma stratejisiyle ülkeleri dize getirme alışkanlığını terk etmiyor...
AB ise “Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesinde stratejik çıkar” gerekçesiyle Fransa, Yunanistan ve G. Kıbrıs’ın yaptırım isteklerini mart ayına kadar askıya aldı...
Politik terörizmin zirvelerinde geziniyorlar...
Bize tersine kürek çektiriyorlar...
ABD ve AB’nin politik terör uygulamaları yüzünden yüreğimiz soğuyor...
Hesaplara dair yığınla farklı projeden bahsediliyor.
AB liderleri bu hafta toplanıyor ve Türkiye’ye yaptırım olup olmayacağına karar verecek...
Ekonomik yaptırımların dışında bazı siyasi kararların alınabileceğini belirten uzmanlar, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’deki Türkiye varlığının sona erdirilmesine yönelik sert uyarıların da olabileceğini vurguluyor...
Ve AB liderlerinin ise ABD’nin ilk somut yaptırımlarını beklediklerini...
*
ABD ne istiyor?
Türkiye’nin yıllardan beri hava savunma sistemi Patriot taleplerine ciddi bir karşılık verilmediğini biliyoruz.
Rusya’dan S-400 almaya başlayınca da yaptırımlarla tehdit ediliyor.
“Türkiye her şeyi yanlış yaptı. Yalnız Avrupa’yı değil, herkesi karşısına almak için elinden geleni yaptı. Bunun da maliyeti vardır” diyen Schinas yanlışların detaylarından söz etmiyor...
*
Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya sınırımızdaki Irak ve Suriye’ye gelip kırk oyun oynayacak, Türkiye oyunları bozduğunda ise kısa ve uzun vadeli yaptırımlarla tehdit edilecek...
Yıllarca PKK ve uzantılarını finanse eden, büyütüp besleyen ve silahlandıranlar, siyasete, ekonomiye ve yargıya müdahale edenler ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmek istiyor...
Darbecilere, kaçaklara, katillere ve hainlere sahip çıkan, teröristleri destekleyen ve dünyanın her yerindeki illegal yapılanmaların içinde hem parmak hem ayak izleri olan AB ülkeleri, çıkarlarına ters düşen Türkiye ile ilişkilerini kısa ve uzun vadeli gözden geçirmek istiyormuş...
Bir gözü kör bir kulağı sağır olan yol bir ülke olmamız isteniyor...
Ya da yol geçen hanı gibi...
*
Ve sahte dünyalarına dair her geçen gün hileli yeni şeylerini öğreniyoruz...
Koronavirüs ile ilgili öyle senaryolar yazılıyor ki...
Bill Gates hakkında suçlamalar gittikçe ciddileşiyor...
Nereye kadar gidilecek ve durulacak belli değil...
*
Kimileri virüsün Çin’de laboratuvar ortamında üretildiğini iddia ediyor...
2013 yılında yayınlanan haberleri okuyoruz...
Çinli bilim insanlarının ölümcül grip virüsü geliştirdiklerini, virüsün yayılmasından korkulduğunu yazmışlar...
Siyaset, görüşü ne olursa olsun, her zaman nefretin sistematik organizasyonudur.
*
Dünya siyasetini belirleyen liderlerin söylediklerini dinledikçe nefret körüklediklerini ve kazanabilmek için düşmana ihtiyaç duyduklarını görüyoruz...
Sonra da barıştan yana olduklarını ifade ettiklerini...
Kendilerini değiştiremeyenler dünyayı değiştirmeye kalkışıyor...
Ve ülkeyi...
Ya da dünyayı...
Üretilen siyasi sloganlarla halk yönlendiriliyor...
Ve önlem alınmazsa çatışma, yoksulluk ve kıtlığa doğru gidildiğini söylüyor...
Salgının savunmasız ve kırılgan ülkelerde yayılmasının engellenmesi için 7 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor...
Liberya, Mozambik, Pakistan, Zimbabve, Filipinler, Benin ve Cibuti gibi ülkelerde en büyük yıkımın olacağına dikkat çekiliyor...
İstikrarsızlığın, yoksulluğun ilk adreslerinden sayılan bu ülkelerde durum böyle de Avrupa ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde çok mu farklı?
Şehirlerindeki zengin ve yoksul dizisine dönüşen adreslerde yaşananları kimse görmüyor...
*
İngiltere’de Kuzey Sağlık Bilimleri COVID-19 ile ilgili ilginç bir araştırma yapmış...
Araştırmanın ayrıntılarını Independent gazetesine yazan
- Adam olmanın sermayesi hüzündür...
*
COVID yüzünden hiç yaşamadığımız şeyler yaşıyoruz...
Ve hayatın başka bir yüzüyle yüzleşiyoruz...
Yabancısı olduğumuz, askıda bekleyen ne kadar acı varsa hepsiyle tanışıyoruz...
İhanetlerin, hüzünlerin kıyılarında maskeli dolaşıyoruz...
Güz bitiyor, usulca çekip gidenlerin hüzünlü yüzlerini hatırlıyoruz...
Ve kendi hüzünlerimizi unutuyoruz...
AB ülkeleri de öyle...
Libya’ya boya ve gıda maddesi götüren Türk gemisini, Alman fırkateyni Doğu Akdeniz sularında durduruyor...
Yunan komutan arama yaptırıyor...
İtalya, İngiltere işin içinde...
Ve Fransa...
*
İrini harekâtıyla gemide ne arıyorlar?
Silah ve askeri mühimmat...
Ekmeğini evine götürebilmenin derdiyle yaşayanları düşünüyor muyuz?
Yağmurlu, soğuk günler başlıyor...
Kaç milyon insanın gündelik işlerde çalışarak evini ısıtmaya çalıştığını biliyor muyuz?
Elektrik, doğalgaz, su faturalarını ödeyebiliyor mu ya da odun ve kömür parasını kazanabiliyor mu?
Bilmiyoruz...
*
Dünyanın içindeki yoksulluk tablosunu bilenler, dünyayı yönetenlerin gözlerinin içine bakarak bağırıyor ve diyorlar ki:
2021’de korkunç boyutta kıtlık olacak!
Daha sonra köşesinden çıkıp Netflix’te farklı kişilerle yaptığı röportajlarla mesleğini sürdürüyor...
Letterman hem güldürüyor hem düşündürüyor ve daha önemlisi farklı kişiliklere ABD’nin bilinmeyen yüzündeki gizli noktaları anlattırıyor...
Letterman, köşesine çekilen ünlü kişilerin hayatlarındaki önemli olayların ayrıntılarını da gündeme taşıyor...
Bir zamanlar dünyada çok ünlü olan Afrika kökenli ABD’li komedyen, aktör ve stand-up’çı Dave Chappelle ile yaptığı program ise oldukça güzeldi...
*
Mesleğinin zirvesinde iken, reytinglerde olağanüstü bir başarıyı yakalamasına rağmen ansızın işi bırakan ve 50 milyon dolara arkasını dönüp kaybolan Chappelle kendisi için yığınla söylenen yalan ve iftiraya rağmen sessizliğini koruyordu...
Netflix ile üç yıl önce bir anlaşma yapınca hayatının hikâyelerini de anlatmaya başlıyordu...
Şöhretin zirvesinde iken mesleğini neden bıraktığını da...
Ve gerçeğin hangi yüzünde dolaştırıldığımızı da bilmiyoruz.
Piyasaya sürdükleri sayısız haberlerin içinde saklanan gerçeği bulmaya çalışıyoruz...
Bulmaca çözer gibiyiz...
*
Aşı bulundu, bulunuyor ile başlayan süreç her geçen gün yeni bilgilerle büyük kalabalıkları umudun yollarına düşürüyor...
Aşıyı bulan, bulacak olan devletlerin, şirketlerin, kişilerin üzerinde dolaştırılan gri bulutları dağıtmaya ise kimsenin gücü yetmiyor...
Bir doğru kırk yalanla boğuluyor...
Hangisinin gerçek olduğu bilinmiyor...
Ortadoğu’daki yönetimlerde yaşanan “kendi geleceğini ülkenin kaderiymiş gibi” sunma alışkanlığını kazanan agresif bir lider profili sergiliyor.
Koltuğu bırakmamak uğruna demokrasiyi terörize ediyor...
Ve demokrasiyi bir günde rafa kaldırabiliyor...
Halk umurunda bile değil...
*
Trump ve ekibi Türkiye için bir şey yapmadı...
Belki de daha kötü olabilecek yaptırımları hafifletti...
Lakin
Rusya’nın, daha sonra da ABD’nin kullandığı, yönettiği taşeron örgütün uyuşturucu satarak kendini finanse ettiğini...
Ve sigara, alkol ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığını...
En büyük kötülüğü de ülkemizde namusu ve şerefiyle yaşayan Kürt vatandaşlarımıza yaptıklarını da...
*
Birkaç günden beri Diyarbakır’da tuhaf şeyler yaşanıyor...
Aydın, yazar ve siyasetçi adı altında 194 kişi basın toplantısı düzenliyor...
194 kişi PKK’ya hukuku hatırlatıyor..
Saldırılarını durdurmasını istiyor...
Trump kaybediyordu ama birileri ısrarla görmezden geliyordu...
Biden’ın ise Trump’a karşı öfkeli olan büyük kalabalıklara seslenmesi ve sahiplenmesi yetiyordu...
Öyle fazla derin bilgiye sahip olmak da gerekmiyor...
*
Mayıs ayında yaşanan Afro kökenli Amerikalı George Floyd olayı ülkedeki tüm siyahilerin duygularını isyan ettirmeye yetmişti...
Trump olayın üzerine gitmek yerine unutulan ırkçı kutuplaşmayı yeniden başlatmayı tercih etmişti...
Haziran ayında ise yasadışı göçmenleri sınır dışı edeceğine dair yaptığı sert açıklamalar da felaketin ilk sinyali idi...
Ülkedeki farklı milletlerin oluşturduğu göçmenleri kaybetmesine neden olabileceği gerçeğini unutan
Neden?
Trump her ne kadar “Ben kazandım” diye açıklama yapsa da...
Dünyanın tüm liderleri Biden’a kutlama mesajı gönderiyor...
Trump ise kaybettiğini kabullenemiyor...
Oysa “ABD kazandı” diyerek çekilmeliydi...
Halkına veda etmeli...
Ve özür dilemeliydi...
*
Ve ‘günlerin kükreyerek geçen canavarlardan’ şikâyet ettiği günlerdeki gibi yaşıyoruz...
Apartmanlar yıkılıyor ve altında 114 kişi hayatını kaybediyor... 1.035 kişi yaralanıyor...
7 müteahhit tutuklanıyor...
Projeleri çizen, uygulayan, kontrol eden mühendislere bir şey olmuyor...
İnşaat ruhsatını veren, denetleyen, iskân veren belediye başkanlarına ve yetkililerine de...
Sorumsuz sorumluluk böyle bir şey galiba...
*
Kelimeleştiremediğimiz isyanları bir yerlerde saklıyoruz...
Bir kenara bırakabilmek
İngiltere’de televizyon kanallarında yayınlanan haberleri izledikçe, günlük yaşayan büyük kalabalıkların zor günler geçirdiklerine şahit oluyoruz...
Ve “pandeminin yoksullaştırdığı hayatlar”a dair insanların hikâyelerini seyredince üzülüyoruz... Son 300 yılın en kötü ekonomik felaketiyle yüzleşecekleri bir dönemi beklediklerini vurgulayan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ekonomik acil durumun daha yeni başladığını belirtiyor...
*
BBC Türkçe’den Berza Şimşek’in hazırladığı habere göre İngiltere’de gelinen noktanın hiç de iyi olmadığını öğreniyoruz...
“Hükümetin işten çıkarmaları ve iflasları önlemek için aktardığı hibe ve kredilere rağmen, gelecek yıl ortasında işsiz sayısının 2.6 milyona çıkmasını öngörüyoruz” diyen Bakan Sunak, kış şartlarının durumu daha da ağırlaştırdığından ve gıda bankalarında yiyecek kuyruğunda olan insanlardan söz etmiyor bile...
Ve gazeteciler Maliye Bakanı Rishi Sunak’a sesleniyor:
Durum ne kadar kötü?
Bakan Sunak sessiz kalmayı tercih ediyor ve ekonominin eski duruma dönmesinin ne zaman gerçekleşebileceğine dair tek bir cümle söyleyemiyor...
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Durumun ne kadar kötü olduğunu Berza Şimşek’in Londra’daki gıda bankalarına giderek yardım kuruluşlarının yetkilileri ve ihtiyaç sahipleriyle yaptığı görüşmelerden anlıyoruz...
En büyük gıda bankalarından The Trussell Trust’ın araştırmasına göre ilk defa yardım alanların sayısındaki artışa dikkat çekiliyor...
Yoksullukla ilk kez tanışıyorlar...
Ve çok sayıda insan evlerini ısıtabilmek için faturalarını ödemekte zorlanıyor...
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Ülkelerine parasızlıktan dönemeyen aç ve işsiz kalan gençlerin arasında Türklerin de bulunduğunu belirten gıda bankası yetkilileri, herkesin bir yerlerde sıkışıp kaldıklarını görmenin üzüntü verici olduğunu söylüyor...
Beklentilerini sıfıra indirgeyenlerin sayısının her geçen gün arttığı ülkede, eskiye dönüşün en az iki yılı bulabileceği ifade ediliyor...
127 milyar sterlini sağlık giderlerine harcayan İngiltere, bugüne kadar 394 milyar sterlin borçlanmış durumda...
Dünyanın birçok ülkesinde durumun bundan farklı olmadığını biliyoruz...
Ve gittikçe artan işsizlik rakamları ise oldukça korkutuyor...
Acımasızlaştırılan hayatların eskiye dönüş umudu tükeniyor...
Yoksullaştırılan hayatların içinde kaç milyon kişinin yaşaması anlamsızlaştı bilmiyoruz...
Bildiğimiz şey bu derdin tek şifasının aşı olduğu gerçeğidir...
*
Dünyanın birçok ülkesinde bu kadar kargaşaya, yokluğa, açlığa, işsizliğe ve hastane köşelerinde tedavi olan veya ölen milyonlarca insanın dramına rağmen birileri hâlâ içimizde yığınla savaşın fitilini ateşliyor...
Eski günlere dönüşe kadar herkes kavgalarını, savaşlarını bir kenara ya da bir denize götürüp bırakabilse...
Ve evlerine ekmek götüremeyenlere, işsiz kalanlara yardım edebilse her şey daha güzel olacak diyoruz...
Çünkü yaşamanın maliyeti gittikçe artıyor...