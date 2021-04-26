Bir fitili ateşlemek

Nostradamus'un söylediklerinin peşine düşenler gelecekte dünyayı hangi afetlerin beklediğini çözmeye çalışıyor...

Nedense, önündeki felaketlerle ilgilenmekten daha çok daima yarınları merak eden bir yanımız var...

Geçmiş felaketlerden ders çıkaramayan insanın bir türlü vazgeçemediği bu alışkanlık, bize göre içinde bulunduğu en büyük felaket gaflettir...

Ders alınmadığı için de felaketler de sürekli tekrar ediyor...

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Gizem, şifre merakı insanı falcıların esiri haline getirmiş...

Bugünün değil yarının peşine düşmüş...

Nostradamus’un söylediklerinin gerçekleşmesini oturup beklemek yerine yapılması gerekenleri unutarak yaşamak herkese daha kolay geliyor...

Bilmeliyiz ki, bugün nasıl yaşıyorsak yarın da yaşadıklarımızın faturası bizleri bekliyor...