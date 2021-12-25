Ben ve gri

Neyi açıp okusak içimiz kararıyor...
Ve karartılıyor...
İçerdekilerin ve dışardakilerin yazdıkları hikâyeler kâbusname’ye döndü...
İnsanların yaşama umudu tüketiliyor...
Akrep ruhlu insanların ürettiği kâbus senaryoları yüzünden büyük kalabalıklar hayata küsüyor...
*
Dünyaya bakıyoruz, okuyoruz durum yine aynı...
Bir yandan COVID-19 virüsünün Omicron varyantı...
Ve devasa memur ordusuyla feodalizmin bekçiliğini yaptığını da...
Akşın Yenisey Türk Edebiyatı Dergisi’nde ‘Rusya’nın Bineksiz Deccali’ başlıklı yazısında Oblamov ve Rasputin’in Rus arması üzerinde zıt taraflara bakan bir kartalın iki başı gibi olduğunu belirtiyor ve diyor ki:
Biri batıya, biri doğuya bakan ama hiçbir şey görmeyen birbirine yabancı iki kafa...
Bu kartalın uçabilmesi için kafalardan birinin diğerini gagalayarak öldürmesi gerekiyordu...
*
“Bir bütün olarak toplum bürokratların eline geçtiğinde, inisiyatif ruhunun yerini Oblomov uyuşukluğu alır” diyen Akşın Yenisey, bu durumun Çarlık Rusya’sını saran ulusal ve kamusal “mental yorgunluğu”nu ortaya çıkardığını belirtiyor...
Avrupa’nın sanayileştiği bir dönemde orta sınıfı bütçeye bağlı memurlardan oluşan Rusya’nın durumunu ise Yenisey şöyle özetliyor:
Bu yorgunluktan dolayı İspanya gibi feodaliteye mahkûm olarak sıkışıp kalmıştı ve yerinden kımıldamak bile istemiyordu...
Neymiş?
21 Aralık’ta kıyamet kopacakmış...
*
Eski ABD Başkanı Trump’ın da danışmanı olan Paul Begley, 2020 yılında da ortalığı yangın yerine çeviren söylemlerde bulunmuştu...
2021 yılında dünyanın sona ereceğini iddia etmişti. Begley komplo teorileriyle sürekli gündeme girmeyi başarıyor...
Trump ise Begley’nin komplo teorilerine ya inanıyordu ya da başkalarını felaket senaryolarına inandırıyordu...
*
Dünyanın gizemli kadınlarından
Ve de unutarak yaşadığımızı... Bilmiyorlar ki sadece unutmaya çalışıyoruz...
Yarayı derinlere gömüyoruz...
Bir arada yaşamaya çalıştıkça birileri eline kazma kürek almış, kendi günahlarının ve ihanetlerinin kuyularından demokrasi çıkartmaya uğraşıyor...
Kimden söz ediyoruz?
HDP’li Mithat Sancar’dan...
İstanbul’da HDP il kongresinin toplantısında milletin aklıyla alay edercesine demokrasiden, barış annelerinden ve halkların ortak iradesinden söz etmiş...
Ve
Halk her gün bunlarla uğraşıyor...
Ve sattıkları ürünlerle...
Tüketici hakları ise masaldan ibaret...
Satan köşeyi dönüp gidiyor...
Sonra da teknik servislerin arıza oyunlarıyla uğraşıp duruyor...
*
Bilgisayar veya elektronik eşyaları alıp kullanmaya başlayan halk, ne hikmetse ürünlerin garanti süreleri bittiğinde hepsi arızalanıp garanti kapsamı dışına çıkıyor...
Teknik servisler ise kısa yoldan çözümü bulmuş...
Yaşadığımız ama unuttuğumuz bazı günler rüzgârın uğultusuyla yeniden aklımıza düşüyor...
Nelerden geçtiğimizi hatırlıyoruz...
Savaşlar, depremler, yangınlar, anarşi, terör, darbe ve sayısız ihanetler...
Hayal kırıklıkları ve yaşama umudu arasında geçip giden günlere nasıl dayanabildiğimizi anlayamıyoruz...
*
Dağlara doğru koşan bir atın üstünde meçhule giden yolcuların kaderine benziyor hayatlarımız...
Duruşlar, ayağa kalkışlar, yıkılışlar ve sayısız üzüntülerimizin arasında uzun bir yolculuğa çıkmışız... Gitmişiz...
Hatırladıkça, yorganı başımızın üstüne çekip uyumak istiyoruz...
Çin’in Vuhan kentinde canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın hastada mı görülmüş yoksa iddia edildiği gibi laboratuvar ortamında mı üretilmiş?
Belli değil...
Şimdi de Vuhan kentinde ‘yüksek riskli’ 18 virüs daha bulunmuş...
*
Virüsün çıktığı ilk ülke Çin, aşıyı ilk bulan Çin... Türkiye dahil yüzlerce ülke Çin’in Sinovac aşısını halkına uyguladı...
Bizler de dahil olmak üzere...
Birçok tanıdıklarımıza ise avuç dolusu ilaç verildi... Ya sonra?
Uğur Şahin
Sabahtan akşama kadar kendilerini bir yere taşıyabilmek uğruna her türlü rezilliğe imza atanların aklında vatan, millet ve bayrak yok..
Varsa yoksa kişisel kazanımları...
Böyle yaşamayı gelenekselleştirenlerin kaygısızlığı yüzünden, yaşanabilecek şehirlerin tüm dengesi ve kaderi bozuluyor...
*
Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye’de iş yapılabilecek veya yaşanabilecek şehirleri sıralamış...
Belirlediği 94 kritere göre şehirleri puanlayan dergiye göre ülkemizdeki şehirlerin yüzde 80’inde yaşamak ve iş yapmak oldukça zor...
Özellikle de, Güneydoğu, Doğu ve Anadolu’nun birçok ili aranan standartların oldukça gerisinde kalmış...
*
Sabah işlerine gidebilmenin, akşam ise evlerine ekmeğiyle birlikte dönebilmenin telaşı yaşanıyor...
Milyonların hayatı birçok ülkede böyle tükeniyor...
Değirmenlere buğday taşıyanla çarkın dönmesi için su taşıyanlar arasındaki kavgada, una sahip olanların kazandığı ayrıcalıktan taşıyanlar hiç yararlanamıyor...
Emekçi diyerek geçiştiriliyor...
*
Trafik kaosu bir türlü çözülemiyor.
Maske, mesafe diye herkes uyarılıyor ama metro, otobüs ve minibüslerde insanlar eski tas eski hamam misali gidip gelmeye devam ediyor...
Sonra da virüs varyantlarına karşı halk uyarılıyor...
Rüzgârda dağılan yalnızlığını
Düzeltiyorsun...
*
Bir rüzgâr fırtınasıyla dağılan yanlarımızı görüyoruz...
Alışık değiliz böyle sert esen rüzgârlara...
Bizlere uğultulu şarkılar söylemesine...
Ve saatte 130 km hızla esince nasıl dağıldığımıza...
Çatıların, pencerelerin uçup gitmesine...
ABD ve Rusya arasında sıkışıp kalan terör örgütü PKK ve uzantıları, bir gün kullanıldıklarını anladıklarında kendileri de olmayacak...
Çünkü ihanet üzerine hiç kimse bir şey inşa edemeyecek...
Ya biz?
Kime güveneceğimizi bin yıldan beri şaşırmış durumdayız...
Kimin duruşuna, sözüne de...
*
Bir yandan ABD, diğer yandan İsrail ve AB ülkeleri, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK ve uzantılı YPG, PYG ve PJAK ile görüşüyor...
İhanetlerini ve gizli hesaplar peşine düştüklerine dair haberleri okuduğumuzda ise aklını cebine koyup gidenlerin yalnızlığını yaşıyoruz...
Daha satmadan kaybettiği parayla dünyada kaç yoksul ülkenin kurtarılabileceğini söylemeye gerek dahi yok...
“Uzaya gidiyoruz” diyor, hisseleri fırlıyor...
İki yılda bir birkaç amatör astronotu uzaya gönderiyor, yeniden hisseleri uzaya kadar uçuyor ve bir günde milyarlarca dolar kazanabiliyor.
Veya bir zaman sonra anlamsız bir şekilde hisseleri çöküyor...
*
Gerçek değerinin sayısını kimsenin bilemeyeceği kadar değerlenen, daha doğrusu değerlendirilen hisseler, gökyüzünde uçan balonlar misali dolaşıyor...
Küçük bir haberle hisseler çıkabiliyor ya da inebiliyor...
Balonlara üfleyebildikleri kadar üfleyip piyasalardan milyarlarca dolar parayı vakumlayanların dünyasına karşı aykırı bir duruş sergileyecek yeni bir model ise henüz yok ...
2022’de endemik olabilir!
*
Kısacası kızamık, suçiçeği gibi hayatımızda artık hep olacak...
Dr. Fauci, aşılarla birlikte 2022 yılının ilkbahar aylarında belki de öldürücü etkisini yitireceğini söylemiş...
Anlıyoruz ki eski hayata dönüş eskisi gibi olmayacak...
Belki de hijyen ve gıda denetimlerine daha çok ağırlık verilecek ama büyük kalabalıkların çok da aldırış etmediğini ve ders çıkartmadıklarını görüyoruz...
*
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da eve kapanmak istemeyenler, sokaklarda polislerle çatışıyor ve araçları yakıp yıkıyor...
Diyordu ki:
Kendini bildiğin gün, kurtulacaksın.
Ve bütün insanlığı kurtaracaksın.
Yoksa insanlık, büyük bir felakete doğru gidiyor.
*
Yüce Diriliş Partisi’ni kurduğunda demokrasinin sadece siyasi bir rejimden ibaret olmadığını ve insan psikolojisiyle kaynaşarak hayat tarzını oluşturma aşamasına geçildiğine dikkat çeken Sezai Karakoç:
Kişilerin eşitliği, çok partililik, düzenli ve açık muhalefetin meşruluğu, karşı fikirlerin, eleştirilerin yararlılığı, kurallar çerçevesinde yarışmanın yönetim kadrosunun oluşumu ve kalitesi bakımından verimliliği önemlidir...
Halkın, yöneticilere etkisinin gerekliliği sağlanmalıdır...
“Yangınlar aleminden geçip giden dost” misali Sezai Karakoç’un gidişine üzülmeyen yok gibiydi.
Sonbaharın ayazında güller kurumuş ve yapraklar dökülmüştü...
O artık yoktu ama şiirleri kalmıştı...
*
Ölümünü duyan herkes ‘Mona Rosa’ şiirini ya içinden ya da mırıldanarak bir daha okumuştu.
Buruk bir hüzün çöktü herkesin yüreğine...
Dünya sürgün yeriydi herkes için.
O da sürgününü tamamlayıp Rabb’ine kavuşmuştu...
Hangi gerekçeyle?
Rusya’nın Ukrayna sınırına asker ve mühimmat göndermesiyle...
Ya ABD?
Yunanistan ve Suriye’ye olağanüstü silah, tank ve asker sevkiyatını niye yapıyor?
Ve hangi gerekçeyle?
Rusya’nın saldırıda bulunabileceği ihtimaliyle...
*
Putin,
Ve de insanlık...
*
Peşmergeler ABD’ye güvenerek Irak’ta boş bulduğu, daha doğrusu kendilerine vadedilen şehirlere doğru ilerliyor...
Musul ve Kerkük, yani petrol yataklarının en zengin olduğu iki şehir ele geçiriliyor...
Türkmenler ise büyük tehdit altında...
ABD’nin götürdüğü demokrasinin son noktası buymuş...
Türkmenleri yok saymakmış...
*
- Yalnızca olan şeyleri bilir insanlar...
Yani olacakları değil...
Olduktan sonra da insanların yapacağı bir şey kalmamış demektir...
Dünyanın bir çok yerinde kronik sefalet yaşanıyor.
Özellikle yoksul ülkelerde...
Ve de zengin ülkelerin varoşlarında...
*
Dünyayı bir gemiye benzetenlerin dilinde sürekli aynı şarkı:
3. Dünya Savaşı iki yılı geçmez!
*
Yani, Çin ve ABD arasında olası bir savaşla başlayacak bir süreçten söz ediyor ve Tayvan’da yaşananlara dikkat çekiyor...
Elbette böyle bir savaşta Rusya, Çin’in yanında yer alacak...
Ya ABD’nin yanında kimler yer alacak?
En önemli soru ise, olası bir savaşta Türkiye’nin durumu ne olacak ve tarafsızlığını koruyabilecek mi?
Kısacası, dünya yine karanlık bir tünele doğru ilerliyor gibi...
Ekonomileri gittikçe sıkışan ülkelerin her zaman başvurduğu tek yol yine savaş...
Ben ve gri
'Her kale içerden yıkılır’ diyordu güzel yüzlü dost...
Birbirimizi yıkıp geçiyoruz.
Ve de yakıp...
*
Nereye baksak bir savaşın hazırlığı yapılıyor...
Ve sayısız ihanetlere imza atılıyordu...
“Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız” sözüne inat yaşayanlar, savaşarak neyi ele geçirebileceğini sanıyordu...
Yaşadıklarını hatırlıyor ve gözlerini dikip duvardaki tabloya bakarak söyleniyordu:
- Ya siyah ya da beyaz olacaksın...
*
Atlar koşuyor gibiydi duvarlardaki ölümlere...
Ya beyaz ya da siyah yüzlü insanların yaşadığı çağın çok gerilerde kaldığını söylüyordu...
Ya duvarlara çarparak ya da arkadan hançerlenerek hayatın öğrenildiğini...
Beyaz ile siyah ortasındaki sayısız rengin arasında gri bir yüzle aramızda ya da yanımızda dolaşanları hiç tanıyamadığımızdan şikâyet ediyordu...
Sessizce vurduktan sonra alıp başını gidenlerin de hiçbir şey olmamış gibi bizimle birlikte aynı şehirde nasıl yaşadıklarını anlamaya çalışıyordu...
*
“Sayısız kötülüklere imza atıp da her akşam evlerine döndüklerinde aynalarda kendilerine bakabiliyorlar mı?” sorusunun da cevabını merak ediyordu...
Eşi ve çocuklarının gözlerine bakarak tüm gün boyunca yaptıklarını anlatabiliyorlar mıydı...
Tüm yalınlığıyla...
Eksiksiz, tarafsız ve dürüstçe...
“Hiç anlatana rast gelmedim” diyor ve hepsinin evlerine bir kahraman gibi döndüğünü, hiçbir şey olmamış ve yaşanmamış gibi yaşayabildiklerini anlatıyordu...
*
Bir yıl daha bitiyordu...
Soğuk kış akşamlarında usulca denize kar yağıyordu...
“Kim kendiyle muhasebeleşiyor?” diye soruyordu ama ben susup dinlemeyi tercih ediyordum...
“Menfaati bitenin muhabbeti biter” diyerek sessizliği bozuyor ve hayatın muhasebesini özetliyordu...
*
Öyle şeyler yaşamıştı ki...
Ve her akşam hasta yatağında yaşadıklarından bir şeyler anlatıyordu...
Ve ben dinleyerek hayatın içinde gri yüzlü insanları tanıyordum...
O bir sabah yaşadığı tüm acılarını usulca dünyaya bırakmıştı...
Son günlerinde büyük bir boşluğun içine düşmüş ve yalnız birine dönüşmüştü...
Ölüme yalnız gidildiğini hatırlatıyordu...
Kendi yalnızlığını alıp da gitmişti...
*
“Ölüm en büyük nasihattir” sözünden çıkarabildiğimiz, eğer kalmayacağımız yerde hala şatolar inşa etmeye çalışıyorsak Necip Fâzıl’ın sözleri düşüyor aklımıza:
- Dünyayı fazla ciddiye almayınız, nasıl olsa içinden sağ çıkamayacaksınız!
*
Ya siyah ya da beyaz olmalıydık...
Olmadıkça savaşlar bitmeyecekti...
Hiçbir yeni yıl daha güzel gelmeyecekti...
Kar yağıyordu mezarların üzerine...
Çiçekler solmuştu...
Ölüm dahi üşüyordu...
Mezar taşları ise “Biz hiç ibret değil miyiz size?” diyerek feryat ediyordu...
Duyabiliyor muyuz...