Belirsiz karşılıklar

Dünya, büyük savaşlar sonrası değişimler yaşamıştı...
Dengenin ihlal edilemeyecek bir kural olduğunu iki büyük savaşla anlayan güçler, uzun bir dönem soğuk savaş dönemini başlatmıştı...
ABD ve Rusya yeniden Ukrayna’yı satranç tahtası yerine koyarak yeni oyunlar planlanıyor...
Ve denge kuralları ihlal ediliyor...
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Duvarlarla birlikte izm’ler yıkıldı...
Sınırlar kaldırıldı...
Küresel ticarete geçildi...
Devletlerin dahi kontrol altına alamadığı bu çağın adı dijital dünya...
- Devletler şirketleşiyor...
- Şirketler ise devletleşiyor gibi...
Bir günde 1 trilyon dolar kayıpların dahi yaşandığı kripto para dünyasında kimse bu kayıp parayı kazananın kim olduğunu sorgulamıyor...
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Pandemiyle birlikte evlerine kapanan milyarlarca insanın bilgisayarlarının veya televizyonlarının başında olmasından dolayı dijital platformlar oldukça değer kazanıyordu...
Netflix gibi...
COVID-19 etkisini yitirdikçe bazıları olağanüstü para kaybetmeye başladı...
Ya da kazan doğuruyor...
Altın, elmas, petrol, hisse, borsa, kumar, faiz, tefecilik, lüks tüketim ürünleri derken geldik Metaverse...
Yerkürede alınıp satılacak değerli bir şey ya kalmadı ya da kısır döngüye girdiğinden veya aşırı bir getirisi olmadığından bu defa sanal alemde bir şeyler alıp satmaya başlayanlar ortaya çıktı...
Arkalarında devlet veya resmi kurumlar yok...
Kim oldukları belli değil...
Yok ama varmış gibi parayı yatırımcılardan alıp karşılığında yasal olmayan bir şeyi sunuyorlar...
Yani insanların kazandıklarını nasıl alacaklarına dair bin bir türlü oyunlarını keşfediyorlar...
Binlerce insan dijital para adreslerine gerçek parasını yatırıyor...
Metaverse...
Yani arttırılmış gerçeklik...
Yalan ama gerçeğe yatkın olduğu söyleniyor...
Sanal evren veya varsayımsal...
Tek amaç, insanların birikimlerini farklı yöntemlerle çekip almak...
*
Kurgulanmış bir hayatın içinde aşı, savaş, virüs, varyant, dijital para diye diye sonuçta vardığımız yer Metaverse...
Sayısız yalan sözler, vaatler duyuyor, okuyoruz...
Daha geçen gün Edirne’nin İpsala ilçesinde sınırı geçen ve Yunanistan topraklarına giden düzensiz göçmenlerin birçoğunu nasıl öldürdüklerinden de...
12 kişi Yunan sınırında donarak ölmüştü...
İçlerinde çocuklar da vardı...
Ayakkabıları ve elbiseleri çıkarılmış halde bulunan düzensiz göçmenlerin cesetlerine ait fotoğrafları görünce AB’nin insan haklarından ne anladığına bir kez daha şahit oluyorduk...
*
Sınırlarından istediklerini sorgusuz sualsiz geçiren Yunanistan, içimizden giden darbecileri ve PKK’lıları ise hiç geri göndermiyor...
Ve yasal yollardan istenmesine rağmen iade etmiyor...
AB bu konudaki ihlallerle ilgili de bir şey demiyor...
Kimdi?
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic...
Milanovic bazı AB’li siyasetçilerin Ukrayna’yı sürekli kışkırttığına dikkat çekiyor ve diyor ki:
Nükleer ve hipersonik güç olan Rusya ile restleşme yolunda gitmemeli.
Bu şekilde onları kışkırtan kim olursa olsun, tehlikeli bir şarlatandır, şu anda Avrupa’da onlardan yeterince var.
*
ABD, Rusya’nın yeniden Sovyetler Birliği günlerine dönüşünü engellemeye çalışıyor; Rusya ise, eski günlerine dönmeye uğraşıyor...
AB’nin ise Ukrayna’yı sekiz yıldan beri oyaladığını belirten
Gelecek on yılda dünyayı bekleyen tehlikelere dikkat çekmiş...
Salgın hastalıklar
Geçim sıkıntısı
İnsan kaynaklı doğa tahribatı ve çevre kirliliği
İklim krizi
*
Global Risk Raporu’na göre, insanlığın çok azı olumlu, yüzde 80’inin ise oldukça karamsar olduğunu belirttiği raporunda dünya gençliği iklim krizine karşı alınan önlemleri yetersiz bulmuş...
“Geleceği nasıl tanımlıyorsunuz?”
Devletler bir yandan aşı, maske ve mesafe kuralını zorunlu kılıyor...
- Maske ve mesafeye uymayanlara ya da seyahat edenlere cezalar yazılıyor...
- AVM’ler dahil her yer kapanıyor...
- HES koduyla hiçbir yere alınmıyor...
*
Ve yıllar sonra bir bakıyoruz ki hepsi bir kenara bırakılmış ve başa dönülmüş...
Yani yıllarca aşı olduk, maske taktık ve mesafeyi koruduk...
Boşuna mıydı?
Ve gittiği yol...
Hikâyenin sadece tarihi gerçek, gerisi yalanlardan ibaret...
*
Eşkıyalarını türkülerle kahramanlaştıranlar ile kutsallaştırılan birilerini şeyh kılığına sokup pazarlamaya çalışanların alışkanlığı bitmedikçe bir şeyler düzelmeyecek...
Bin yıldan beri düzelmeyişimizin tek nedeni budur...
*
Empati yapmayan adil olamaz...
Kimse yapmıyor...
Şehirlerin yakılıp yıkıldığını...
Medeniyetlerin yok edildiğini...
Milyonlarca insanın öldürüldüğünü...
Yokluk, açlık, yoksulluk ve kıtlık vs...
Neyi değiştirebildik ki...
Hiç...
*
Okudukça, sanki başka ülkelerin haberi olsaymış savaşların böylesine acımasız olmayabileceğini düşünüyorduk...
Dünyanın ve ülkelerin gerçekleri artık siyasi ideolojiler etrafında dönüp duruyor...
İktidar veya muhalefetin kalabalıkları sadece oy kullanmakla yetinmiyor ve sosyal medya adreslerinde taraftarlığın ötesinde bilgi paylaşımı yerine öfke biriktiriyor...
Kimse başka birini ikna etmiyor...
Siyasi taraftarlık gittikçe fanatizme kayıyor...
Ki birçok yerde kaymış bile...
*
Futbol taraftarlığı ile aynı noktaya gelinmiş...
Karşılaşma öncesi, karşılaşma süreci ve karşılaşma sonrası yaşanan her duygunun siyasi arenaya taşındığı gibi...
Ve yaşatılıyoruz...
Sanal ile gerçekliği ayırt etmek gittikçe zorlaşıyor...
*
Türk Edebiyatı dergisinin 2021 Temmuz sayısında “Gerçekliğin Çölüne Hoş Geldiniz” yazısıyla yaşananlara dikkat çeken Tarık Fatih Ardıç diyor ki:
Simülasyon, gerçeğe ait tüm göstergeleri ele geçirmiş ve gerçeğin yerine geçmiş sahtedir...
*
Dijital kuşaklarının artık her şeyi, masa başındaki ekrandan ibaret...
Sanal para, arsa, ev, gökdelen, köprü, kule derken
Çünkü büyük kalabalıkların bir arada huzur içinde yaşamasını istedik...
Birlik ve beraberliğin her şeyden önce geldiğine inandık...
Devleti ve kurumlarını da yıpratmamaya çalıştık...
*
Şiddet ve teröre bulaşmayan farklı ideolojilere, ırklara ve inançlara saygılı olduk...
Kimin neye inandığıyla ilgili değil, neyin doğru olduğuyla daha çok ilgilendikçe ikiyüzlü ve duruş bozukluğu yaşayanların rağbet gördüğüne de şahitlik ettik...
*
Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu her geçen gün kaybediyoruz...
Ve kimse iflah olmuyor...
Sözlerinin nereye varacağını da hesaplayamıyor...
*
Şarkılarıyla insanların sevgisini kazanan sanatçılarımızın elbette siyasi bir fikri olabilir... Çünkü günümüz dünyasında herkes için geçerli tek bir siyasi parti veya model bulunmuyor.
Lakin siyasi fikirlerine göre hiçbir sanatçımızın toplumu terörize etmeye, karalamaya ve aşağılamaya hakkı yoktur...
*
Ve nefret söylemlerinden uzak duramayan, öfkesini içinde tutamayan bazı sanatçı, yazar, gazeteci, aydın, akademisyen ve siyasilerin söylemlerini okudukça, duydukça ve izledikçe üzülüyoruz...
Kimlerle bir arada yaşamaya çalıştığımıza inanamıyoruz...
Son yüzyıldan beri İslam coğrafyasında parmak ile gösterilecek bir ülke yok...
Neden?
Ya krallık ya emirlik ya da başkanlık...
Lakin demokrasi ve refah yok...
Olmayınca da neyle yönetildiklerinin bir anlamı yok...
*
Saddam, Kaddafi, Esad, Mübarek ve daha niceleri ülkelerini aynı anlayışla yönettiler... Yerlerine gelenler de aynı kafayla yönetmeye devam ediyor...
Ne oldu?
26 Aralık 1991 yılında SSCB dağılmıştı...
Ve güya soğuk bir günde ‘Soğuk Savaş’ sona ermişti...
*
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri kurulmuştu...
Bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi...
‘Demir Perde’ sınırlardan çekilmiş ve hürriyete kavuşmuşlardı...
Yaşadıkları kirli hatıralardan ders alamadıkları için bir türlü devlet kurmayı başaramadılar...
Oligark şebekelerine, güçlü bürokrat yapılarına ve aile hanedanlıklarına olağanüstü ayrıcalıklı imkânlar tanıyarak meseleyi çözdüklerini sandılar...
Birileri karıştırıyor...
Ve kim oldukları da belli...
LPG’ye yapılan yüzde 25’lik zam gerekçesiyle ‘ayaklandırılan’ kalabalıklar birçok kentte eylemlerine devam ediyor...
Sonuç, 50 ölü, 750 yaralı...
Rusya ve Ermenistan barış gücü askerlerini gönderme kararı aldı...
Belarus, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Rusya ve Kazakistan’ın kurduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden barış gücü birlikleri talep edildi...
Konseyin dönem başkanı ise Ermenistan Başbakanı Paşinyan...
Yani?
Ve insanların hikâyelerini...
Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, Peyami Safa, Ömer Seyfettin, Oğuz Atay, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Orhan Veli, Necip Fazıl, Nâzım Hikmet, Cemil Meriç, Tarık Buğra, Tolstoy, Dostoyevski, Soljenitsin, Puşkin, Stendhal, Flaubert, Kafka, Balzac, Victor Hugo, Emile Zola, Shakespeare, Necip Mahfuz, Cengiz Dağcı ve Cengiz Aytmatov gibi...
*
Ve her geçen gün ülkelerinin, insanlarının dramını romanlaştıran ya da hikâyeleştirenlerin sayısı azalıyor...
Günlük siyasi polemiklerin ve de olayların bilgileri üzerinden bir şeyler yazılıyor, karalanıyor, konuşuluyor...
Çünkü, büyük kalabalıklar okumuyor...
Sadece seyrediyor...
*
Ve de sayısız limana sığınıyor...
Yeni yılda okunması gereken kitaplardan bazılarını yazmak istiyorum...
Tüketim ve İkiyüzlü Pazarlama, Değer ve Değişim Yolculuğu eserlerinden sonra ‘İnce Çizgi‘ romanıyla farklı bir eser yazan eski Rekabet Kurumu Başkanı dostumuz Prof. Ömer Torlak, insan hayatındaki ince çizgilerin üzerinden yıllar geçip gidince ve insan yaşlandıkça aynı çizgilerin daha farklı anlamlar içerdiğini yazıyor...
*
‘Varla yok arasında bir çizgi’ gibi geçip giden yılların unutmak ve hatırlamak arasında sürdürülen hayatlardan birinin hikâyesini anlatıyor...
Erdem adlı gencin yaşadıkları, gördükleri ve uğradığı ihanetler, aslında ülkenin de bir dönemini ve perde arkasındaki gerçeklerini...
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ABD’de yaşayan genç bir gazeteci dostumuz
Belirsiz karşılıklar
ABD ile Rusya, Ukrayna konusunda dünyayı gergin günlere ve saatlere mahkûm etmiş durumda...
Rusya’nın Çin’deki olimpiyatların bitmesini beklediğine dair iddialara karşılık Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise bugünü işaret ediyor...
Rusya’nın saldırma ihtimaline karşı Ukrayna’yı özel uçaklarla terk eden milletvekili ve işinsanlarına sitem eden Zelenskiy diyor ki:
- Kalanlar bizimle olanlardır ve bizdendir.
- Fazlalıklar gider, Ukrayna vatandaşları kalır.
- Size 24 saat içinde ülkeye dönme çağrısı yapıyorum.
- Aksi halde hakkınızda ciddi kararlar almak zorunda kalırız...
*
Rusya ne istiyor?
NATO’nun genişlemesini ve sınırlarında ABD ve Batılı ülkelerin askeri üs kurmasını istemiyor...
Ukrayna ise ısrarla NATO’ya girmeyi ve ABD ile Avrupa ülkeleriyle birlikte olmayı istiyor...
Askeri ve ekonomik anlamda güçleneceğini düşünüyor...
ABD ve Avrupa ülkeleri ise Ukrayna, Belarus ve Polonya üçgenine yerleşerek Rusya’yı yakın kontrol altına almayı ve sıkıştırmayı istiyor...
Tüm hikâye yine askeri ve ekonomik düşüncelerden kaynaklanıyor...
Halkı ve özgürlüğü düşünen yok gibi...
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Kiev’de gergin bekleyiş sürüyor...
Halk sokaklarda protesto gösterilerinde bulunuyor...
Milletvekilleri ve işinsanları savaş korkusundan ülkesini terk ediyor...
Zelenskiy:
- Kalanlar bizimledir, diyor...
Olası bir savaşın sonrasında ülkeyi terk edenlerin yeniden kurtarıcı olarak geri gelebileceğini ve savaşanların da tasfiye edilebileceğini unutuyor...
Ülkelerin tarihi buna benzer sayısız çelişki ve ihanetlerle dolu...
Rusya’dan kurtulacağım diyerek yola çıkan Ukrayna, Avrupa ve ABD’li kurtların kucağına oturduğunu ise fark edemiyor...
*
Diliyoruz ki sağduyu galip gelir...
Modern çağın zirvesinde hiç kimse çözümün savaştan geçtiğine inanarak dünyayı ateşe vermez...
Çünkü sayısız ve belirsiz karşılıkların ne olacağını kimse tahmin edemiyor...