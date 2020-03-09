Belirsiz gelecek

ÇİN’in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs 80’den fazla ülkeye yayılmış durumda... Ve her geçen gün yayılmaya devam ediyor...
Sürekli seyahat halinde olan milyonlarca insan farklı ülkeleri dolaşıyor ve bu yüzden de virüs gittikçe yayılıyor...
Dünya Sağlık Örgütü virüsün sonuçlarını açıklamakla yetiniyor...
DSÖ Acil Durumlar Programı Başkanı Dr. Mike Ryan, Avrupa’nın sıcak yaz aylarında virüsün kolaylıkla yayılıp yayılmayacağı konusunda ise şunu söylüyor:
- Henüz bu virüsün iklim şartlarındaki değişimini bilmiyoruz. Bu yüzden virüsün yayılma potansiyelinin devam edeceğini farz etmeliyiz!
*
Sıcaklıkla ne kadar ilgisi olduğu bilinmiyor ama Suudi Arabistan’da var... Hindistan ve Afrika ülkelerinde ise henüz bir şey yok...
İklim değişikliklerinden virüsün ne kadar etkilendiği konusunda kesin bir görüş yok...
Belirsiz bir geleceği beklemek gibi...
Bugüne kadar dünya genelinde 3 bin 500 kişinin öldüğünü açıklayan uzmanlar, karantinaya alınanların sayısının ise 100 bini aştığını bildiriyor.
İtalya’da ölü sayısı 197’ye, vaka sayısı ise 3 bin 858’den 4 bin 636’ya yükselmiş...
İran’da 198 kişi ölmüş...
Çin’de hastaların karantina altında tutulduğu otel çökmüş: 10 ölü...
Vaka sayısının 613’e ulaştığı Fransa’da, bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş.
Kısacası, dünyanın her yerinde sıkıntılı günler yaşanıyor...
*
Cumartesi günkü yazımızda virüsün ekonomiye etkisinin de olacağını, ülkelerin maddi kayıplar yaşayacağını ve daha büyük kayıplara yol açabileceğini, yoksul ülkelerin ise bu duruma hazırlıksız yakalanabileceğini yazmıştık...
Ve büyük finansal krizlere gerekçe olabileceğini de...
*
Financial Times’a konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva:
* IMF, koronavirüs karşısında 50 milyar dolarlık bir acil durum fonu oluşturdu.
“İnsanlar sadece paraları olmadığı için ölmeyecekler” diyen Georgieva, IMF’nin virüse karşı mücadelede ülkelere destek olacağını, fonu yeni oluşturduklarını ama taleplerin hızlıca karşılanacağını ve ülkelerin yardım isteme konusunda çekinmemeleri gerektiğini vurguluyor...
*
IMF Başkanı Georgieva:
- 50 milyar dolarlık kredi paketinin 10 milyar doları düşük gelir seviyesinde olan fakat koronavirüs ile mücadele eden ülkeler için kullandırılacak.
- 40 milyar dolar ise orta gelir düzeyindeki ülkelere harcanacak.
- İran’ın IMF’den virüs konusunda yardım talebi şimdilik yok.
*
Dünya Bankası ise koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynak ayırdığını ve öncelikle yoksul ve çok risk altındaki ülkelere aktarılacağını açıkladı.
Dünyanın her yerindeki sağlık uzmanlarını toplayıp aşısını bulmak yerine para dağıtarak virüsü öldürmeyi düşünenlerin aklı hâlâ daha fazla para kazanmakla meşgul...
*
Ne hikmetse IMF ve Dünya Bankası ayırdığı fona yardım dese de sonuçta kredi veriyor...
Virüsün aşısının bulunması için ayırdığı bir kaynak değil yani...
Diyoruz ya, bir şeyler dönüyor ama bilmiyoruz...
Virüsün yayıldığı ülkelerde dev şirketler tedbirlerini almaya başladı...
*
ABD’de koronavirüsten dolayı Amazon personeline evden çalışma izni vermiş... Seattle’daki merkezinde çalışanların büyük bir kısmı dört hafta boyunca evden mesai yapacak.
Twitter ise Hong Kong, Japonya ve Güney Kore’deki çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getirmiş...
Ve küresel çapta yaklaşık 5 bin çalışanının tamamını evden çalışmaya yönlendiriyor...
*
Dünyanın en güçlü ülkesi Çin halkı ev hapsinde gibi...
Silahları, bombaları, nükleer füzeleri bulan, uzaya giden bu ülkelerin, sağlık alanında ne kadar hazırlıksız ve yatırımsız olduklarını da görüyoruz...
Modern tıp artık çare arıyor...
Ve dünya belirsiz bir geleceğe doğru sürükleniyor...
Salgın, ekonomik büyümesi zaten düşük olan İtalya’yı daha da yavaşlatabilir. “Her 10 şirketten biri temerrüt riskiyle karşı karşıya kalabilir” diyen uzmanlar ülkenin dev karantinaya alındığını duyuruyor...
ABD’de olağanüstü tedbirler alınıyor...
Türkiye’de hâlâ olmayışına seviniyoruz ama dünyanın içine düştüğü bu duruma da üzülüyoruz...
Ülkemizdeki her sektör acil eylem planını hazırlamalı...
Belirsiz gelecek
ÇİN’in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs 80’den fazla ülkeye yayılmış durumda... Ve her geçen gün yayılmaya devam ediyor...
Sürekli seyahat halinde olan milyonlarca insan farklı ülkeleri dolaşıyor ve bu yüzden de virüs gittikçe yayılıyor...
Dünya Sağlık Örgütü virüsün sonuçlarını açıklamakla yetiniyor...
DSÖ Acil Durumlar Programı Başkanı Dr. Mike Ryan, Avrupa’nın sıcak yaz aylarında virüsün kolaylıkla yayılıp yayılmayacağı konusunda ise şunu söylüyor:
- Henüz bu virüsün iklim şartlarındaki değişimini bilmiyoruz. Bu yüzden virüsün yayılma potansiyelinin devam edeceğini farz etmeliyiz!
*
Sıcaklıkla ne kadar ilgisi olduğu bilinmiyor ama Suudi Arabistan’da var... Hindistan ve Afrika ülkelerinde ise henüz bir şey yok...
İklim değişikliklerinden virüsün ne kadar etkilendiği konusunda kesin bir görüş yok...
Belirsiz bir geleceği beklemek gibi...
Bugüne kadar dünya genelinde 3 bin 500 kişinin öldüğünü açıklayan uzmanlar, karantinaya alınanların sayısının ise 100 bini aştığını bildiriyor.
İtalya’da ölü sayısı 197’ye, vaka sayısı ise 3 bin 858’den 4 bin 636’ya yükselmiş...
İran’da 198 kişi ölmüş...
Çin’de hastaların karantina altında tutulduğu otel çökmüş: 10 ölü...
Vaka sayısının 613’e ulaştığı Fransa’da, bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş.
Kısacası, dünyanın her yerinde sıkıntılı günler yaşanıyor...
*
Cumartesi günkü yazımızda virüsün ekonomiye etkisinin de olacağını, ülkelerin maddi kayıplar yaşayacağını ve daha büyük kayıplara yol açabileceğini, yoksul ülkelerin ise bu duruma hazırlıksız yakalanabileceğini yazmıştık...
Ve büyük finansal krizlere gerekçe olabileceğini de...
*
Financial Times’a konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva:
* IMF, koronavirüs karşısında 50 milyar dolarlık bir acil durum fonu oluşturdu.
“İnsanlar sadece paraları olmadığı için ölmeyecekler” diyen Georgieva, IMF’nin virüse karşı mücadelede ülkelere destek olacağını, fonu yeni oluşturduklarını ama taleplerin hızlıca karşılanacağını ve ülkelerin yardım isteme konusunda çekinmemeleri gerektiğini vurguluyor...
*
IMF Başkanı Georgieva:
- 50 milyar dolarlık kredi paketinin 10 milyar doları düşük gelir seviyesinde olan fakat koronavirüs ile mücadele eden ülkeler için kullandırılacak.
- 40 milyar dolar ise orta gelir düzeyindeki ülkelere harcanacak.
- İran’ın IMF’den virüs konusunda yardım talebi şimdilik yok.
*
Dünya Bankası ise koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynak ayırdığını ve öncelikle yoksul ve çok risk altındaki ülkelere aktarılacağını açıkladı.
Dünyanın her yerindeki sağlık uzmanlarını toplayıp aşısını bulmak yerine para dağıtarak virüsü öldürmeyi düşünenlerin aklı hâlâ daha fazla para kazanmakla meşgul...
*
Ne hikmetse IMF ve Dünya Bankası ayırdığı fona yardım dese de sonuçta kredi veriyor...
Virüsün aşısının bulunması için ayırdığı bir kaynak değil yani...
Diyoruz ya, bir şeyler dönüyor ama bilmiyoruz...
Virüsün yayıldığı ülkelerde dev şirketler tedbirlerini almaya başladı...
*
ABD’de koronavirüsten dolayı Amazon personeline evden çalışma izni vermiş... Seattle’daki merkezinde çalışanların büyük bir kısmı dört hafta boyunca evden mesai yapacak.
Twitter ise Hong Kong, Japonya ve Güney Kore’deki çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getirmiş...
Ve küresel çapta yaklaşık 5 bin çalışanının tamamını evden çalışmaya yönlendiriyor...
*
Dünyanın en güçlü ülkesi Çin halkı ev hapsinde gibi...
Silahları, bombaları, nükleer füzeleri bulan, uzaya giden bu ülkelerin, sağlık alanında ne kadar hazırlıksız ve yatırımsız olduklarını da görüyoruz...
Modern tıp artık çare arıyor...
Ve dünya belirsiz bir geleceğe doğru sürükleniyor...
Salgın, ekonomik büyümesi zaten düşük olan İtalya’yı daha da yavaşlatabilir. “Her 10 şirketten biri temerrüt riskiyle karşı karşıya kalabilir” diyen uzmanlar ülkenin dev karantinaya alındığını duyuruyor...
ABD’de olağanüstü tedbirler alınıyor...
Türkiye’de hâlâ olmayışına seviniyoruz ama dünyanın içine düştüğü bu duruma da üzülüyoruz...
Ülkemizdeki her sektör acil eylem planını hazırlamalı...