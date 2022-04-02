Belirsiz analizler

Sonuç odaklı analizlerin kimseye bir faydası yok...
Mesele olası tehlikelere karşı uyarılmak ve tedbir almaktır...
Rusya’nın Ukrayna’ya bir gece gireceğini ve savaşı başlatacağını kimse söylemedi...
Söyleyenler de pek ciddiye alınmadı...
- Davos’taki toplantıları takip edenler Rusya’nın bir gün saldıracağını biliyordu...
- Çünkü, Rusya açıkça söylüyordu...
- Ukrayna’nın NATO’ya alınması ve NATO’nun genişlemesi projelerini ileri süren yetkililere karşı dönemin Rusya Genelkurmay Başkanı diyordu ki:
- NATO’nun sınırlarımıza kadar gelip güç gösterisinde bulunmasını ve tehdit etmesini kabullenemeyiz.
- Gerekirse nükleer savaşı başlatabiliriz!
*
ABD, AB ülkeleri ve NATO genişleme projesinden asla vazgeçmedi...
- Soğuk Savaş’ın bitmesiyle Arnavutluk, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya NATO’ya üye ülke yapılmıştır...
Bunlarla yetinmeyen ABD ve NATO, Gürcistan, Ermenistan’a kadar uzanmaya çalışmıştır...
- Yunanistan, Irak ve Suriye’deki varlığını ise her geçen gün arttıran ABD’nin ne yapmaya çalıştığını sağır sultan bile duyduğuna göre etrafı sarılan Rusya’nın bu ilerleyişe bir gün karşı çıkabileceği bilinmeliydi...
Ekonomisinin zayıflığından dolayı ihtimal verilmiyordu...
*
Bugün yaşanan Ukrayna savaşı bu gelişmelerin ve genişleme projelerinin bir sonucudur...
- NATO’ya girmeye hazırlanan Ukrayna, Rusya’ya karşı yalnız bırakılmıştır...
Dünya medyası ise savaşın rutin gelişmelerini aktarmakla görevini yaptığını ve kamuoyunu bilgilendirdiğini sanıyor...
- Şehirlerin tanklarla, uçaklarla bombalanması, marketlerin yağmalanması, insanların yollara düşmesini sinema filmi gibi göstermekle mesele çözülmüyor...
- Ekranlarda emekli generaller, profesörler ve stratejistler ellerindeki çubukla haritalarda her iki ordunun harekâtını anlatmakla insanları aydınlatmış olmuyor...
*
Bizde de durum pek farklı değil...
- Türkiye’nin tarafsızlığını bozacak senaryolara karşı nasıl hazırlıklı olunması gerektiğine, ekonomi, turizm ve ihracatın ya da tarımın gelecekte nasıl etkileneceğine dair kimsenin bir şey söylediği yok...
- Gaz veya petrol trafiğinin fiyatlara nasıl yansıyacağını da...
Sonuç odaklı belirsiz analizlerin kimseye bir faydası yok...
Belirsiz analizler
Sonuç odaklı analizlerin kimseye bir faydası yok...
Mesele olası tehlikelere karşı uyarılmak ve tedbir almaktır...
Rusya’nın Ukrayna’ya bir gece gireceğini ve savaşı başlatacağını kimse söylemedi...
Söyleyenler de pek ciddiye alınmadı...
- Davos’taki toplantıları takip edenler Rusya’nın bir gün saldıracağını biliyordu...
- Çünkü, Rusya açıkça söylüyordu...
- Ukrayna’nın NATO’ya alınması ve NATO’nun genişlemesi projelerini ileri süren yetkililere karşı dönemin Rusya Genelkurmay Başkanı diyordu ki:
- NATO’nun sınırlarımıza kadar gelip güç gösterisinde bulunmasını ve tehdit etmesini kabullenemeyiz.
- Gerekirse nükleer savaşı başlatabiliriz!
*
ABD, AB ülkeleri ve NATO genişleme projesinden asla vazgeçmedi...
- Soğuk Savaş’ın bitmesiyle Arnavutluk, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya NATO’ya üye ülke yapılmıştır...
Bunlarla yetinmeyen ABD ve NATO, Gürcistan, Ermenistan’a kadar uzanmaya çalışmıştır...
- Yunanistan, Irak ve Suriye’deki varlığını ise her geçen gün arttıran ABD’nin ne yapmaya çalıştığını sağır sultan bile duyduğuna göre etrafı sarılan Rusya’nın bu ilerleyişe bir gün karşı çıkabileceği bilinmeliydi...
Ekonomisinin zayıflığından dolayı ihtimal verilmiyordu...
*
Bugün yaşanan Ukrayna savaşı bu gelişmelerin ve genişleme projelerinin bir sonucudur...
- NATO’ya girmeye hazırlanan Ukrayna, Rusya’ya karşı yalnız bırakılmıştır...
Dünya medyası ise savaşın rutin gelişmelerini aktarmakla görevini yaptığını ve kamuoyunu bilgilendirdiğini sanıyor...
- Şehirlerin tanklarla, uçaklarla bombalanması, marketlerin yağmalanması, insanların yollara düşmesini sinema filmi gibi göstermekle mesele çözülmüyor...
- Ekranlarda emekli generaller, profesörler ve stratejistler ellerindeki çubukla haritalarda her iki ordunun harekâtını anlatmakla insanları aydınlatmış olmuyor...
*
Bizde de durum pek farklı değil...
- Türkiye’nin tarafsızlığını bozacak senaryolara karşı nasıl hazırlıklı olunması gerektiğine, ekonomi, turizm ve ihracatın ya da tarımın gelecekte nasıl etkileneceğine dair kimsenin bir şey söylediği yok...
- Gaz veya petrol trafiğinin fiyatlara nasıl yansıyacağını da...
Sonuç odaklı belirsiz analizlerin kimseye bir faydası yok...