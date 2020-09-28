Barbarlığın imparatorluğu

Bir yerden bir yere savruluşlarımız ve başımızı kaldıramayışımız bu yüzden...
Soğuk Savaş’ın bitip yerini ekonomik savaşlara bırakmasıyla küresel güçlerin sürekli kaos çıkararak yeni pazar arayışları ve yarışları sona ermiyor...
Pazarı karıştıran ABD sürekli kaos çıkarıp, karıştırıp kendine yeni aktörler buluyor ve başkalarına kapalı kendine açık çarşılar kuruyor...
S.Arabistan, BAE, Yemen, Sudan, Irak, Afganistan, Libya, Mısır, Lübnan ve Suriye’deki gibi...
*
11 Eylül terör saldırısını gerekçe gösteren ABD’nin yeni yol haritası da iki kutuplu bir dünyanın farklı bir kapısını aralıyor ve emperyal istekleri sınırsızlaşıyor...
Afganistan ile başlayıp Irak ile devam eden yeni pazarlara çökme arayışı her geçen gün kapımıza doğru yaklaşıyor...
Doğu Akdeniz’deki yeni ittifakların kimlerin arasında kurulduğuna bakmamız yeterli ve bu gerçek bize her şeyi anlatıyor...
Her türlü bela, kriz, oyun bu vatandaşların kaderi değildir...
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Uyuşturucu baronlarına, kaçakçılara, vurgunculara, suç şebekelerinin eli kanlı katillerine, illegal yollardan geçinenlere, cezaevlerine sayısız defa girip çıkanlara, sabıka sicillerinin ansiklopediye dönüştüğü mafya örgütlerinin elebaşlarına gösterilen rağbet yüzünden, yeni kuşaklar oklarını kırıp dijital kalelerine çekilmiş...
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“Babayım” diyerek dünya kamuoyunda şöhret kazananların işledikleri cinayetler ve kepazeliklerle kaç kişiyi babasız bıraktıklarını unutanların kahraman sayılmasından da bıkıp usandık...
Yeraltı dünyasının vahşi portrelerinin hayat hikâyelerinin filmlere, dizilere çekilmesinden ve romanlara yazılmasından da...
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Sosyal medyanın tüm mecralarını öyle kullanıyorlar ki...
Birileri zeytinyağına başka yağları karıştırıp satıyor.
Ve birileri de telefonla milyonlarca lira dolandırıyor...
Kurdukları şirketlerle trilyonlar çarpıyor...
*
Birileri ‘Hocayım’ diyerek kadınların çıplak bedenine dua yazdığını söylüyor...
Birileri ‘Şeyhim’ diye kendini ilan ediyor ve garabet şeylere imza atıyor...
Birileri ‘Şifacıyım’ diyerek bitkileri karıştırıp satıyor...
Para ve güç dağına giden yolda her şeyi normalleştirmenin ve mubah görmenin sorumsuzluğunu yaşıyoruz...
Birileri aşıyla ilgili her gün ‘pek yakında’ diyerek hayali hikâyeler anlatıyor...
Gün kazanmanın derdine düşenlere karşı bilim adamları en erken üç yıl diyor...
*
Modern politik terörizm masallarıyla büyük kalabalıklar meşgul ediliyor...
Sokak lambalarının altında geçip giden ve biten sayısız insanın hayatları kimsenin umurunda değil gibi...
Her şeyin iyiye doğru gideceğine dair umut, insanoğluna özgü bir fantezi olduğu müddetçe her felaketin arkasındaki gerçekleri bilemeyeceğiz...
*
Denizlerin tuzlu dalgalarında sayısız mülteci boğularak hayatını kaybetti ve cesetleri kıyılara vurdu...
Niye tekrar ediyor?
“Ders alınmadığı için” diyenlere soruyoruz:
Dersi kimler alacak ya da verecek?
*
Popülizm teorisyenleri dünyanın gerçek gündemini günlük magazin ve polemiklerle gizlemeye çalışıyor...
Körleşen, topallaşan sistemlerin bozuk ya da kırık çarklarını gizliyor...
Dünyanın büyük kalabalıkları ise işsizliğin dağlarında geziniyor... Yani, ekmeksizliğin, mutsuzluğun, sahipsizliğin ve yalnızlığın...
*
Amerika’nın bir Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var!
Yani?
Kim gelirse gelsin bu sorun devam edecek gibi...
Nereye kadar?
ABD’nin isteklerini karşılayacak, uzaktan kumanda edilebilecek bir lider gelene kadar...
Kronik muhalif koro da gerçekleri bir görebilse...
*
Obama
Osmanlı Devleti’ni ırkçılık kışkırtmalarıyla ve isyanlarıyla tasfiye edenler yüzyıl sonra aynı oyunu bir kez daha oynuyor...
Yıllardan beri içimizdeki farklılıkların fay hatlarını kırabilmek uğruna terör dahil her yolu denemekten çekinmiyorlar...
Doğu Akdeniz’deki çıkarlarına aykırı duruş sergileyen Türkiye’yi ise içeriden karıştırabilmek için sürekli Kürtleri tahrik etmeye çalışıyorlar...
*
Fransa yeni bastırdığı ders kitaplarından birinde Kürtlerden “Devleti olmayan ulus” diye söz ediyor...
Osmanlı döneminde de aynı ifadeyi Araplar, Kuzey Afrikalılar ve Balkanlar’daki farklı ırklara mensup topluluklar için söyleyerek isyan ettirmişlerdi...
Osmanlı Devleti sınırlarında yaşayan farklı ırkların hepsini “hürriyet” ve “devlet” vaatleriyle kandırmışlardı...
Son yüzyıldan beri ne kadar hürriyete kavuştuklarını, nasıl bir devlet kurdurduklarını, uzaktan kumandayla nasıl terörize ettiklerini, kaynaklarına nasıl çöktüklerini, halklarını nasıl eğitimsiz ve aç bıraktıklarını görüyoruz...
Özal’ın ölümündeki sır perdesinin bugüne kadar sadece aralanabilmesi ve arkasındaki gizli gerçeklerin bir türlü ortaya çıkarılamayışı, şebekelerin güçleri yüzündendir...
Prof. Sevil Atasoy’un Özal’ın zehirlendiğine dair yaptığı açıklamalar da anlamsızlaştırılıyor...
Korkut Özal, ‘Baş Başa’ programımda Özal’a yapılan suikastın ardındaki ismin Erol Simavi olduğunu açıklamıştı...
DGM savcıları açıklamayı ihbar kabul ederek soruşturma başlatmıştı...
Korkut Özal, DGM’ye giderek ifade vermiş ve bildiklerini anlatmıştı...
Hukuki oyalama taktikleriyle anlamsızlaştırılan dava, adliye koridorlarından arşivlere taşınmıştı...
*
Zehirlendi mi?
27 yıldan beri çok şey söylendi ve yazıldı ama iddiaların ötesine geçilemedi...
Mezarı dahi açıldı...
Prof. Dr. Sevil Atasoy, ‘Yeraltındaki Melekler, Yerüstündeki Şeytanlar’ adlı kitabında Özal’ın ölümüne dair çarpıcı şeyler yazıyordu.
*
Ölüme neden olan ilacın yüksek dozda tüketildiğini vurgulayan Prof. Sevil Atasoy diyor ki:
-Özal’ın ölümüne neden olan kimyasal maddeyi Adli Tıp Kurumu Kimya Dairesi bulmuş ve raporuna yazmış.
- Bu bir müstahzar ilaç... Bana göre ölüme neden olan bu ilaç. Çünkü tüm veriler bu yönde.
29. ABD Başkanı olan Warren Gamaliel Harding’in seçim kampanyasının finansmanını Rockefeller’in kurduğu petrol şirketi Standart Oil üstleniyor.
Şirketin ABD menfaatlerine aykırı şekilde siyasete yön vermesine karşı duruş sergileyen Mr. Harding, baskılara dayanamayınca Washington’ı terk ederek kimsenin bilmediği bir tatile çıkıyor...
Ve birkaç gün sonra Başkan Mr. Harding’in ölüm haberiyle çalkantılı günler geçiren ABD’de kimse meçhul ölümün perde arkasını araştırmıyor...
*
“Zehirli böcek ısırması” diyerek ölüm raporunu yazanlara isyan eden Mr. Harding’in eşinin yıllarca “Kocamı iki ayaklı böcekler zehirledi” demesine rağmen hiç kimse o iki ayaklı zehirli böcekleri bulmadı, bulamadı ve dosya kapatıldı...
Daha sonraları aydınlatılamayan ve faillerinin meçhul kaldığı Başkan Kennedy suikastı gibi...
*
Bin yıllık tarihimizin sayfalarına yazılan meçhul ölümlerin sayısını bilmiyoruz ama sadece 1983 yılının ilk dört ayındaki dört kişinin meçhul ölümü dahi her şeyi bize anlatıyor...
Türkiye petrol okyanusunun üzerindedir!
*
Petrol okyanusunun üzerinde olduğumuzu başkaları söylüyor ama içimizdeki başkaları, “Avrupa, ABD ne der?” sorularıyla, başkalarının ne diyeceği konusuyla daha çok meşgulmüş...
Petrol arayışlarına karşı duruş sergileyenlerden bazılarının kim olduğunu da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, 15 Temmuz darbecilerinin yakalandıkları gün emniyette çekilen fotoğraflardaki iki denizci subayını işaret edişiyle öğreniyoruz...
Anlıyoruz ki başkalarını değil, öncelikle içimizdeki başkalarını ikna etmek gerekiyormuş...
*
Yüzyıldan beri arıyor gibi görünen, kuyuları açıp açıp kapatan, dışımızdaki başkalarıyla gizli hesaplar yapan içimizdeki başkalarından kurtulmadıkça petrol okyanusunun üzerinde olduğumuzu anlayamayacağız...
Anlayanları da esrarengiz cinayetlerle kaybetmiş ve ne acıdır ki katillerini de asla bulamamışız!
Her savaşın birinci nedeninin enerji ve petrol kaynakları olduğunu da...
Makineleşen sanayinin en büyük ihtiyacı olan enerji kaynaklarının zaman içerisinde milletlerarası çatışmaların aracı haline dönüştürüldüğünü söylemeye
gerek yok...
Yüzyıldan beri petrol uğruna savaşılıyor...
*
Klişe argümanlarla yüzyıl boyunca bir türlü bulunamayan değil buldurulmayan petrol ve gaz kaynaklarıyla ilgili anlatılan ve yazılanlara gülüp geçenlerin dilinde tek söyledikleri şey “Şehir efsanelerine inanmayın” sözleri oluyordu...
Oysa gerçekleri şehir efsanesine çevirenler kendi yalanlarını piyasaya sürüyordu...
*
Dünyanın sayılı siyasetbilimci ve stratejistlerinden Zbigniev Brzezinski, ‘Stratejik Vizyon’ kitabında petrolün haritalar üzerinde nasıl paylaştırıldığını yazar...
Eski ABD Başkanı Roosevelt’in elleriyle çizdiği Ortadoğu’ya ait bir harita taslağını çıkararak İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Lord Halifax’e söylediklerini şöyle anlatır...
Roosevelt, İngiliz büyükelçi Halifax’e Ortadoğu haritasını göstererek der ki:
- İran petrolü sizindir. Irak ve Kuveyt’teki petrolü bölüşeceğiz. Suudi Arabistan petrolüne gelince, oradaki petrol bizimdir!
*
Enerji kaynaklarına ve petrol kuyularına sahip olma uğruna kaç coğrafyanın yakılıp yıkıldığını, kaç milyon insanın öldürüldüğünü ve ülkelerin nasıl yerle bir edildiğini biliyoruz...
İran ve Irak’ta kaç iktidarın darbelerle alaşağı edildiğini, kaç kralın öldürüldüğünü, sayısını bilemeyeceğimiz kadar ihanet oyunlarının oynandığını da...
Düne kadar bulunup da kapatılan kör kuyuların hikâyelerini yazmaya başladığımızda sayfaların yetmeyeceğini de...
Evet, Türkiye Karadeniz kıyılarında doğalgazı keşfetti...
Zonguldak açıklarında bulunan doğalgaz müjdesi gerçekten bu ülkeye farklı bir kalkınma stratejisine taşıyacak...
Bağımsızlığın tesisinde büyük öneme sahip olan bu tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve gaz ile ilgili oyunları da başlıklar halinde anlattıktan sonra ‘Önce insan’ diyerek bu ülkenin duruşunu da dünyaya şöyle açıklıyordu:
İnsanlık bizde kalsın petrol onların olsun...
*
Dört bir yanımızda petrol ve gaz olmasına rağmen yıllardan beri tüm aramalarda bir şey çıkmayışının altında yatan gizli oyunlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında enerji ve maden politikasını değiştirdiklerini vurgulayarak diyordu ki:
Şimdi yerli ve milli imkânlarımızla yapılan çalışmalarımız sonuç verdi... Ve bize görülmemiş zenginlikte kapı açıldı... Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduk...
*
Bin yıldan beri böyle...
On altı devletin yıkılış öykülerinden habersiz yaşıyoruz...
Ve yaşadığı ihanetlerinden...
Niye kaybettiğimizin nedenlerini de bilmiyoruz...
Hatırlamıyoruz bile...
*
“Kazandıklarınız kaybettiklerinizi geri getirmiyorsa zarardasınız” diyerek nasihat edilir ama kazandıklarımızın kaybettiklerimizden daha önemsiz olmadığının farkına varamıyoruz...
Bin yıldan beri iktidar koltuklarındakilerine karşı hiç vazgeçilmeyen bir muhalefet etme alışkanlığımız var...
Ve ortamı yangın yerine çevirmeye çalışıyor...
Kendileri ise Akdeniz’de petrol, gaz aramaya devam ediyor...
Türkiye arayınca hukuk dışı kendileri olunca hepsi hukuka uygun bir anlayışla hareket eden bu devletler bölgedeki askeri varlıklarını geçici olarak arttıracaklarını vurgulayarak bizi tehdit ediyor...
*
Politik oyunlara fazlasıyla entegre olan devletler, güçler, lobiler ve gruplar yeni savaşların kapılarını vurmaya olağanüstü bir telaşla devam ediyor...
Bir yanda hayatın her alanını kısıtlayan, tehdit eden virüs, diğer yanda evinde kalıp ama ülkesinde kalamayan ve sömürgeci zihniyetiyle asırlardan beri saltanat süren bazı devletlerin hoyratlığı arasında huzursuzluğa mahkûm edilen büyük bir kalabalık kendine çıkış yolu arıyor...
*
Fransa’nın çıkarlarını engelleyen Türkiye tehdit ediliyor...
Seçime gidilmesi gerektiğini söyleyen iki bakan ve hükümetin istifasına rağmen halk protestolarını sürdürüyor...
1975 yılından itibaren 15 yıl boyunca iç savaşları yaşayan halk bıkıp usanmış...
150 bin kişinin öldüğü, 1 milyondan fazla insanın yaralandığı iç savaşlar yüzünden Beyrut’ta her gün farklı bir olay oluyor ve perişan olan halk yaralarını sarmaya çalışıyor...
Farklı din ve mezheplere ait halkın bir arada yaşamasını engelleyecek ne kadar gizli oyun varsa oynanıyor...
Ortalık yangın yerine döndürüldüğünde herkes bir yerlerde gizlediği yol haritalarının yazıldığı küçük hesap defterlerini açarak hareket ediyor...
*
Suriye, Libya, Suudi Arabistan, Irak, İran, İsrail, Arap, Rum Ortodoks, Filistin, Ermeni ve Yezidilerin ve silahlandırdıkları örgütlerin cirit attığı Beyrut’ta 18 farklı dini grup bulunuyor...
Oysa bir zamanlar Ortadoğu’nun İsviçresi gibiydi Beyrut...
Barbarlığın imparatorluğu
Yeni barbarlık çağının bizi beklediğini 2004 yılında yazan Business Week gazetesi, dünyanın farklı ülkelerindeki teröristlerin katliamlarını hatırlatıyor ama büyük resimdeki vahşeti değil, sadece İslam coğrafyasında yaşananları öne çıkarıyor...
Yüz yıldan beri İslam coğrafyasını eğitimsiz, okulsuz, kitapsız bırakan ve dünyaya açılan tüm pencerelerini kapatanların kim olduğunu yazmıyor...
Bu ülkelere sattıkları silahların kaç trilyon dolar olduğunu...
Ve kimlerin sattığını da...
*
Silahlarla büyüyen kaç neslin kara cahil bırakıldığını ve tüm farklılıkları gizlice silahlandırıp örgütleyip birbirleriyle savaştırdıklarını da hiç yazmıyor...
Ülkeleri karıştırıp, bölüp sonra da kendilerine göre yönetenlerin kim olduklarını da...
Din, mezhep, ırk farklılıklarının üzerinden çatıştırma stratejileriyle coğrafyayı ateş çemberine çevirirken, kendileri petrol, gaz, altın kaynaklarına nasıl çöktüklerinden de hiç bahsetmiyor...
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Gerçek barbarlığın ne olduğunu ise ‘Emperyalizmin Yeniden Keşfi’ kitabında yazan John Bellamy Foster, ‘Barbarlığın İmparatorluğu’ başlıklı bölümde bu durumu şöyle özetliyor:
Çağımızı karakterize etmekte olan barbarlığı tüm derinliğiyle kavrayacaksak, küresel kapitalizme ve onun da ötesinde ABD ve Britanya’nın, halihazırda emperyalist çelişkinin temel alanı olan Irak’ta neler yapmakta olduklarına bakmalıyız.
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Yani, kimlerin ‘barbarlık imparatorluğu’ kurduğunu açıkça yazan Foster diyor ki:
Küreselleşmenin ve bir anlamda hâlâ barbarca olan üretim tarzının sonucu, dünya nüfusunun büyük çoğunluğu için yoksulluk ile açlık ve uygarlaşmış dünyadaki halkların küçük bir kesiminin zenginleşmesiydi...
*
İşte yaşananların kısa özeti böyle...
ABD kendi şirketlerine dışpazar arayışında önlerini açarak girdiği ülkelerin kaynaklarına çöküyor, silah satıyor ve borçlandırıyor...
Fransa’nın, Afrika’nın 15 ülkesinden sadece bir yılda elde ettiği 500 milyar Euro’nun ne parası olduğunu dahi kimse sorgulamıyor...
Ortadoğu, Libya ve Doğu Akdeniz’deki ittifakın elde etmek istediği şeyin ne olduğunu da...
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Arap Birliği Başkanı ve eski Mısır Dışişleri Bakanı Amr Musa’nın sözleri düşüyor aklımıza... Diyordu ki:
Irak’ı işgal eden ABD, cehennemin kapılarını açmıştır...
Eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld ise bu söze karşılık “Iraklılar öldürülmekten yorgun düşecekler” diyordu...
İçinde yaşadığımız modern çağın iflasını ilan eden bu açıklamaya da kimse bir şey diyemedi...
16 yıldan beri Irak’ta insanlar öldürülüyor...
Suriye, Afganistan ve Libya’da da...
Silah satışları ise alabildiğine artıyor...
Bu savaşlardan kimlerin kârlı çıktığını da küresel medya yazmıyor, içinde yaşadığımız çağımızı karakterize edemiyor, gerçek suçluların ve barbarların kim olduğunu da...
*
Daha geçen hafta Suriye’deki YPG ve PKK’lıların silahlarıyla Ermenistan’a gittiğine dair haberler basında yayınlanmıştı...
Ermenistan’ın Azerbaycan’ın köylerine saldırmasının zamanlamasına dikkat çeken uzmanlar, oyun içinde yeni savaş oyunlarının olabileceğini hatırlatıyor...
Anlayış, strateji, savaşların pusulası hiç değişmiyor...
Sadece içinde yaşadıkları çağa göre oyunlar, silahlar, araçlar ve kişiler değişiyor...
Kıyamete kadar da arzulanan bir arada yaşamayı işaret eden medeni çağın kapıları belki de hiç açılmayacak...