Bambaşka günler

Hukuktan uzak bir ortamın zararlarından herkes dert yanıyor ama yasanın çıkmasını sanki kimse istemiyor.
Çünkü, herkesin biraz da işine geliyor gibi...
Dedikodu, yalan ve iftiralardan geçilmeyen bu durum daha keyif veriyor...
Bu yüzden boşuna dememişler, “Dünyanın en etkili gazetesi fısıltıdır” diye...
*
Televizyonların gündüz kuşaklarındaki reyting patlaması da bunun başka bir göstergesi...
Yalana daha çabuk inanıyoruz...
Doğruların ise uzağında gezmeyi seviyoruz.
Kimler tarafından kullanıldıkları biliniyordu ama hep inkâr ediyorlardı...
Bugün gerçekleri söylüyorlarsa ihanete uğradıklarındandır...
Ve kendi hayal kırıklıklarının kabulüdür...
Unuttukları ise ihanet edenlerin ihanete uğrayacağı gerçeğidir...
Daha çok uğrayacaklar...
*
Rusya’nın kurduğu, büyüttüğü terör örgütü PKK’yı kullandıklarını artık kimse inkâr edemiyor... Apo’nun teslimiyle Rusya’nın kontrolünden çıkıp ABD ve AB’nin nasıl maşası haline geldiklerini de...
*
Nihayet Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi itiraf etti...
Rusya lideri Putin ise Taliban ile ortaklaşa hareket edeceklerini daha önce açıklamıştı...
Yani Rusya ve Çin, ABD’yi Afganistan’dan evine göndermiştir...
Yarın ne olacağı belli değil ama Rusya ve Çin, Afganistan’a yerleşiyor...
Kendilerine yeni bir açık pazar ve üs kuracaklarını da söylemeye gerek yok...
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Taliban’ın üst düzey yöneticileriyle Katar’da bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi diyor ki:
Afganistan’ı yeniden inşa edeceğiz!
Neden?
Koronavirüs salgını nedeniyle borç kırılganlıklarında büyük artışın yaşandığını açıklayan Dünya Bankası Başkanı David Malpass düşük gelirli ülkelerin borç yükünün 2020 yılında yüzde 12 artarak 860 milyar dolara çıktığına dikkat çekerek diyor ki:
- Sürdürülebilir borç seviyeleri, ekonomik iyileşme ve yoksulluğun azaltılması için hayati önem taşıyor...
*
“Borç sorununda yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var” diyen Malpass:
- Borç azaltma, daha hızlı yeniden yapılandırma ve şeffaflık dahil olmak üzere kapsamlı bir yaklaşım gerekiyor...
*
Düşük gelirli ülkeleri sürekli borçlandırarak yoksulluğu çözemeyeceklerini de paralı ülkelerin anlaması gerektiğini kimse söylemiyor...
Yaşananları takip ettikçe hiçbirinin tesadüf olmadığını da anlıyoruz.
Büyükelçilerin bildirisiyle dünya gündemine getirilen Türkiye’deki yargının bağımsızlığının tartışmaya açılmasını hedefleyenler daha sonra geri adım atarak süreci geçiştirdiler...
Türkiye’nin hiçbir büyükelçisinin bugüne kadar bulunduğu ülkenin kamuoyuna yönelik ve içişlerine müdahale edecek bir açıklaması veya bildirisi olmamıştır...
Olmamalıdır da...
*
“Elçiye zeval olmaz” kuralını elbette herkes biliyor ama elçiler ait olduğu ülke yönetimlerinin mesajını resmi kanallardan ilettikleri zaman zeval yani sorumlu tutulmaz...
Böyle akıllarına estiği gibi bir ülkenin içişlerine, yargısına karışırsa elbette sorumludurlar...
Biliyoruz ki elçilerin hiçbiri ülkelerinin yönetimlerinden onay almadan bu bildiriye imza atmaz...
Yani herkes kaybetmiyor...
Sabit bir gelirle yaşamaya çalışan büyük kalabalıklar sürekli kaybederken, paradan para kazanan küçük kalabalıklar ise sürekli kazanıyor...
Sabit geliri olan vatandaşlar, pahalılıktan şikâyet ediyor.
Neden?
Çünkü piyasalar etiketlerini döviz kurlarına endekslemiş.
Bir gecede hepsi değiştirilmiş...
İthal eden de etmeyen de ürünlerin fiyatlarını döviz kurlarına göre yapıyor...
*
Ne tartışmayı ne de anlatmayı...
Her akşam ekranlarda halkı bilgilendirmek amacıyla yayınlanan sözde tartışma programlarını izleyenlerin ruh hallerini merak ediyoruz...
Kavgaların adreslerine dönüşen ekranlarda, akşam kim daha çok bağırıyorsa sabah şöhret oluyor.
Konuşmacılar ekranda kendilerini böylesine kaybederse kahvedekiler ne yapar, diyoruz...
Söylenemeyen değil, söylenmeyecek şeyler konuşuluyor.
Ve de anlamsız...
*
Ve evlatlarıyla birlikte gecesini gündüzüne katarak... Bulunduğu çağın ilerisinde yaşayan biriydi... Demir kuşlara olan sevdası hiç bitmiyordu...
*
Olası füze saldırılarına karşı düne kadar hava savunma sistemi bulunmayan Türkiye’ye hem müttefik deyip hem de Patriot’ları vermeyen ABD ve AB ülkeleri, Rusya’dan aldığımız S-400’lere karşı çıkarak ülkeyi yokluğa mahkûm etmek istiyorlar...
ABD, Almanya ve İsrail’in verdiği, daha sonra da alıp gittiği İHA’ları da dün gibi hatırlıyoruz... Türkiye’nin bu yaşadıklarını Özdemir Bayraktar ağabey kabullenemiyordu...
*
2000’li yıllardı...
Eski ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Koçak, eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, Enis Berberoğlu ve Yalçın Bayer ile birlikte TBMM Florya Köşkü’nde gece yarılarına kadar Özdemir Bayraktar ağabeyin projelerini dinlerdik...
Önlerine çıkartılan engellerden söz ediyor ve üzülüyordu... Yenibosna’da atölye gibi bir yerde çalışıyordu...
Savunma sanayisinin kurulması için kendini işine adayan ve İnsansız Hava Aracı (İHA) diye bilinen projeyi başaran Özdemir Bayraktar’ı diliyoruz kimse unutmayacak...
Ve de gökyüzünde sessizce dolaşan demir kuşlarını...
*
Birkaç defa kalp krizi ve ağır ameliyatlar geçirmesine rağmen işini hiç ihmal etmedi...
Selçuk Bayraktar’ın davetiyle Esenyurt’taki fabrikayı gezdiğimizde Özdemir ağabeyin hâlâ heyecanla çalıştığını gördüğümüzde şaşırmıştık...
*
Daha önce de rahatsızlanmış ve hastaneden sonra evinde dinlendiğinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay dostumuzla birlikte ziyaret etmiştik...
Hasta yatağında dahi yeni projelerden söz ediyordu...
Bedava yaşıyoruz, bedava...
*
Beleş yaşamakla bedava yaşamayı karıştırıyorlar...
Havanın dışında her şey parayla...
Acı, su dahi...
Metropol şehirlerde parasız yaşamak zor...
Çünkü her şey parayla...
Emekli maaşı ve asgari ücretle geçinmeye çalışanlar parayı kira, bina aidatı, doğalgaz, su, ulaşım, yakıt, telefon faturalarına harcıyor...
“Siyasi suikastlar işlenebilir” gibi bir söylem siyasetçilerin sağduyusuna yakışmıyor...
Ne zaman olacak?
Belli değil...
Kim yapacak?
Belli değil...
Bu kadar belirsizliği taşıyan bir cümle kamuoyuna söylenmemeli...
*
Bazı sözlerden de şüpheler üretilmez...
3.5 milyar kullanıcıya sorunun ‘ayar değişikliği’ yüzünden kaynaklandığını açıklayan Facebook, bir gecede 6.7 milyar dolar kaybediyor...
Konuyla ilgili internet güvenlik uzmanları ise sabotaj ihtimalinin olabileceğini söylüyor...
*
ABD’de gündemin ilk sıralarından düşmeyen bir konu...
Özellikle Facebook çalışanı Frances Haugen’in açıklamalarından sonra sosyal medya şirketlerine yönelik federal düzenlemelerin ABD Kongresi’nin gündeminde olduğu da söyleniyor...
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, ‘Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı ortada’ diyerek konunun Başkan Biden’nın da gündeminde olduğunu açıklıyor.
*
Facebook eski çalışanı
Lakin, giderken de arkasını toparlayamıyor ve büyük bir boşluk bırakıyor...
Her alanda olduğu gibi hırsızlar ve eşkıyalar dijital dünyayı da terörize etmeyi başarıyor...
Milyarlarca dolarlık şirketler ve devletlerin kurumları hemen her gün bir yerde siber saldırıya uğruyor...
Devletlerin emniyet ve adli makamları siber teröristleri yakalamakta zorlanıyor...
Çünkü, artık casusluk bir klavyenin tuşlarında...
*
Geçen yıl dünyanın en büyük siber saldırısı ABD’de devletin kurumlarına yapılmıştı...
Saldırıda, enerji ve ticaret bakanlıklarıyla birlikte federal üst kurumlar hedef alınmıştı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’ye gönderilen 4 bin TIR silah sevkiyatını yabancı basın mensubuna söylüyor ve haklı olarak soruyor:
- Bunu niye sormuyorsunuz?
*
Sormuyorlar, çünkü cevaplarını biliyorlar...
ABD kime karşı silahlandırıyor?
Bölgeye yerleşmek isteyen, kendisine yeni bir üs kurma arayışında olan, İsrail’in güvenliğini sağlayacağını ve Ortadoğu’yu böylelikle kontrol edeceğini düşünen ABD aklınca yeni bir devletçik kurmaya çalışıyor...
Yanılıyor, çünkü Afganistan’da 300 bin kişiyi silahlandırdı, eğitti, askeri araçlar gönderdi ve aklı sıra düzenli bir ordu kurdu ama sonucunu hep birlikte gördük...
Biden
Çekya ve Almanya ortak yapımı film Netflix’te...
Filmde, bombalı saldırının ardından ırksal karşıtlığın ve cadı avının nasıl başlatıldığı ve perde arkasında nelerin yaşandığı anlatılıyor...
Irksal karşıtlıklarıyla gündem olan aktivistlerin sözleriyle eylemleri arasında nasıl bir uçurumun olduğu da...
*
Rejimlerin ikiyüzlülüğüne sözde karşı bir duruş sergileyen bazı aktivistler gizli örgütler kurarak Avrupa’nın her şehrinde yaşayan özellikle Müslüman mültecilere karşı acımasızca eylemler düzenliyor...
Amaçları tüm mültecilerin Avrupa’dan çıkmalarını sağlamak ve kamuoyunu kışkırtmak...
Ve idam cezasını geri getirtmek...
Fransız aktivistlerden biri ise siyasileri kalabalıklara şikâyet ederek diyor ki:
Hukuk devletinin gerekliliği, yasaların yap-boz misali bir değişim içinde olmaması...
Tüm kurumsal varlığın devamlılığı için, iktisadi hayatın sürdürülebilirliği için, hukuki hayatın stabil olması ve öngörülebilir olması gerekiyor...
*
“Bir yıl sonra hangi yasal zeminde olacağını kimse tahmin edemiyorsa büyük bir problemdir” diyen dostumuz Av. Şadi Çarsancaklı:
Bugün bu yasa var ama yarın bir torba yasayla değişmeyeceğine dair güvence olmalı.
Yönetmelik değiştirir gibi yasalar değiştirilmez.
*
Yasalar uzun ömürlüdür...
Birileri de ısrarla ‘Kim gelecek, kime oy vereceğiz?’ diyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘tek adam’ olmakla suçlayanların çözüm önerisi ise yine başka birileri oluyor...
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, İmamoğlu, Akşener, Babacan veya Yavaş vs...
Hâlâ birilerinin oğlunu ya da kızını arıyoruz...
Sistem, kanun, yasa, ilke, kriter peşinde olan yok gibi...
*
Diyoruz ki Türk asıllı Boris Johnson İngiltere Başbakanı...
Pakistan asıllı
Yani, tutunduğunu bırakıp bir kenara atmak insana mahsustur...
Bu söz ne kadar da günümüz ABD, Rusya ve müttefiklerimizin duruşuna benziyor...
Kore’de uğruna savaştığı Mehmetçik’e karşı yıllardan beri PKK’yı, şimdi de Suriye’deki uzantısı PYD ve YPG’yi destekliyor ABD...
Silahlandırıyor... Eğitiyor...
Sonra da “Rusya’dan S-400 füzelerini neden aldınız?” diyerek hesap soruyor...
Yaptırımlarla tehdit ediyor vs...
*
Patriot isteyeceğiz, vermeyeceksiniz...
İthal edilen bazı parçaların alımı konusunda ise büyük zorluklar çıkartılıyor...
Türkiye, buna rağmen engelleri de aşarak ilerliyor...
İthal edilmeyen bazı cihazları da üretiyor...
2002 yılında savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirket sayısının 56 olduğunu vurgulayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, bu sayının 1500’e yükseldiğini söylüyor...
*
Prof. İsmail Demir, sadece gökyüzünde değil ayrıca dünyanın önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden biri olduklarını da belirtiyor ve diyor ki:
- SİHA’larda dünyada ilk 3’teyiz.
- Kendi savaş gemisini tasarlayan, üreten ve idame eden 10 ülkeden biriyiz.
Bambaşka günler
Emekli General Pamukoğlu diyor ki:
3. Dünya Savaşı iki yılı geçmez!
*
Yani, Çin ve ABD arasında olası bir savaşla başlayacak bir süreçten söz ediyor ve Tayvan’da yaşananlara dikkat çekiyor...
Elbette böyle bir savaşta Rusya, Çin’in yanında yer alacak...
Ya ABD’nin yanında kimler yer alacak?
En önemli soru ise, olası bir savaşta Türkiye’nin durumu ne olacak ve tarafsızlığını koruyabilecek mi?
Kısacası, dünya yine karanlık bir tünele doğru ilerliyor gibi...
Ekonomileri gittikçe sıkışan ülkelerin her zaman başvurduğu tek yol yine savaş...
Barış hep lafta kalıyor...
*
İnsan insanın kurdu olduğu günden beri savaşların kıyamet gününe kadar süreceğine inanmaya başlıyoruz...
Barışın da büyük bir yalandan ibaret olduğuna...
General Osman Pamukoğlu’nun yazdığı 3. Dünya Savaşı adlı kitapta herkesin aklındaki şu sorulara cevaplar aranıyor:
Büyük Savaş ne zaman çıkacak?
Hangi nedenlerle çıkacak?
Kim başlatacak?
Kimler arasında yapılacak?
Hangi coğrafyada olacak?
Nasıl cereyan edecek?
*
Üçüncü Dünya Savaşı da genel yapısı itibarıyla diğer iki büyük savaşa mı benzeyecek?
Yaşayan uluslar ve devletler olarak dünyanın geleceği nasıl görünüyor?
Barış, hiçbir devletin bütçe ayırmadığı, bunu aklından bile geçirmediği bir yatırım alanıdır!
Kitabında bu soruların cevaplarını veren General Osman Pamukoğlu:
Barış, yalnızca üzerinde konuşulan bir “şey”dir.
*
General Osman Pamukoğlu özetle diyor ki:
Savaş ise bambaşkadır.
Hükümetleri, fabrikaları, şirketleri, tüccarları, ulaştırma hatları, orduları, generalleri, armadaları, komisyoncuları vardır ve bunlar harıl harıl çalışırken güç dengeleri, çıkar ilişkileri, zafer kazanma güdüsü, ötekini bastırma, yenme, yok etme duygusu her şeyin belirleyicisi durumundadır...
*
ABD Bulgaristan, Yunanistan ve Suriye’ye büyük silah sevkiyatı yapıyor...
Ve adeta yerleşiyor gibi...
Neden?
Bambaşka günlere hazırlık yapılıyor sanki...
Ne diyelim?
Diliyoruz savaş hiç kimsenin aklında bir ihtimal dahi olmasın...