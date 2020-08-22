Arayanların bulduğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘eksen değişikliği’ sayılan tarihi müjdeyi verdi...
Evet, Türkiye Karadeniz kıyılarında doğalgazı keşfetti...
Zonguldak açıklarında bulunan doğalgaz müjdesi gerçekten bu ülkeye farklı bir kalkınma stratejisine taşıyacak...
Bağımsızlığın tesisinde büyük öneme sahip olan bu tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve gaz ile ilgili oyunları da başlıklar halinde anlattıktan sonra ‘Önce insan’ diyerek bu ülkenin duruşunu da dünyaya şöyle açıklıyordu:
İnsanlık bizde kalsın petrol onların olsun...
*
Dört bir yanımızda petrol ve gaz olmasına rağmen yıllardan beri tüm aramalarda bir şey çıkmayışının altında yatan gizli oyunlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında enerji ve maden politikasını değiştirdiklerini vurgulayarak diyordu ki:
Şimdi yerli ve milli imkânlarımızla yapılan çalışmalarımız sonuç verdi... Ve bize görülmemiş zenginlikte kapı açıldı... Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduk...
*
Hedefin Karadeniz gazını 2023 yılında milletin hizmetine sunmak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’de beklediklerini belirterek bir asırlık ihaneti veya ihmali de şöyle özetliyordu:
Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır...
*
Türkiye’nin kararlılığını görenlerin Doğu Akdeniz ve Libya’daki ateşi söndürebilmek için başka senaryoları devreye soktuğunu da görüyoruz...
Ve Libya’da ateşkes ilan edildi ve ardından da seçime gideceği söyleniyor...
Krizlerin toplumlar için dönüm noktası olabileceği görüşünde birleşen tarihçilere karşı farklı bir tez ileri süren tarihçi Rutger Bregman diyor ki:
Koronavirüs krizinin bizi çok ama çok karanlık bir yola sokabileceğini tahayyül etmek kolay. Tarih, krizlerin iktidarı elinde tutanlar tarafından suiistimal edindiğini gösteren örneklerle dolu.
*
Koronavirüs krizinin başlamasıyla Libya, BAE, Mısır, Yunanistan, Suriye, Lübnan, Irak, Fransa, İngiltere, İsrail, S. Arabistan, ABD, Çin ve Rusya, İspanya, İtalya ve birçok Afrika ülkesinde gündemlerin bir anda beklenmedik konular başlığıyla değişmesi ve farklı yerlere sürüklenmesinin ardında Bregman’ın işaret ettiği suiistimallerin olabileceğini de unutmayalım...
*
Her ülke kendi içindeki krizlerin çözümünü başka ülkelerin haklarını çiğneyerek, kaynaklarına çökerek iktidarlarını korumaya çalışırken Türkiye’nin bir kez daha dünyaya insani bir duruş dersi verdiğini söyleyebiliriz...
Krizlerini kendi kaynaklarını arayarak bulmaya kilitlenen Türkiye, başka ülkelerin kaynaklarında, topraklarında gözü olmadığını da bu tarihi keşfiyle dünyaya duyurmuş oldu...
Joro örümcekleri gibi dünyayı saran küresel güçler bin yıldan beri zehirli ağlarını örmeye devam ediyor...
Türkiye’nin ise kendi ayakları üzerinde duracak her projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, etrafımızı saran tüm joro örümceklerine de şu mesajı veriyordu:
Türkiye gerektiğinde bedeli ödemeye ve ödetmeye hazırdır...
*
40 milyar dolarlık petrol ihracatına artık son verileceği günleri geride bırakacak olan Türkiye için tarihi bir dönemeç olan ve makûs talihini değiştiren bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak ve Fatih Dönmez milli ve yerli kadrolarla
Türkiye’ye tarihi bir gün yaşatmıştır...
Türkiye’nin Karadeniz’deki bu tarihi buluşuyla kara günlerini de artık geride bırakacağına inanıyoruz...
Arayıp da bulanları bu ülke unutmayacak...
Arayanların bulduğu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘eksen değişikliği’ sayılan tarihi müjdeyi verdi...
Evet, Türkiye Karadeniz kıyılarında doğalgazı keşfetti...
Zonguldak açıklarında bulunan doğalgaz müjdesi gerçekten bu ülkeye farklı bir kalkınma stratejisine taşıyacak...
Bağımsızlığın tesisinde büyük öneme sahip olan bu tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve gaz ile ilgili oyunları da başlıklar halinde anlattıktan sonra ‘Önce insan’ diyerek bu ülkenin duruşunu da dünyaya şöyle açıklıyordu:
İnsanlık bizde kalsın petrol onların olsun...
*
Dört bir yanımızda petrol ve gaz olmasına rağmen yıllardan beri tüm aramalarda bir şey çıkmayışının altında yatan gizli oyunlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında enerji ve maden politikasını değiştirdiklerini vurgulayarak diyordu ki:
Şimdi yerli ve milli imkânlarımızla yapılan çalışmalarımız sonuç verdi... Ve bize görülmemiş zenginlikte kapı açıldı... Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduk...
*
Hedefin Karadeniz gazını 2023 yılında milletin hizmetine sunmak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’de beklediklerini belirterek bir asırlık ihaneti veya ihmali de şöyle özetliyordu:
Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır...
*
Türkiye’nin kararlılığını görenlerin Doğu Akdeniz ve Libya’daki ateşi söndürebilmek için başka senaryoları devreye soktuğunu da görüyoruz...
Ve Libya’da ateşkes ilan edildi ve ardından da seçime gideceği söyleniyor...
Krizlerin toplumlar için dönüm noktası olabileceği görüşünde birleşen tarihçilere karşı farklı bir tez ileri süren tarihçi Rutger Bregman diyor ki:
Koronavirüs krizinin bizi çok ama çok karanlık bir yola sokabileceğini tahayyül etmek kolay. Tarih, krizlerin iktidarı elinde tutanlar tarafından suiistimal edindiğini gösteren örneklerle dolu.
*
Koronavirüs krizinin başlamasıyla Libya, BAE, Mısır, Yunanistan, Suriye, Lübnan, Irak, Fransa, İngiltere, İsrail, S. Arabistan, ABD, Çin ve Rusya, İspanya, İtalya ve birçok Afrika ülkesinde gündemlerin bir anda beklenmedik konular başlığıyla değişmesi ve farklı yerlere sürüklenmesinin ardında Bregman’ın işaret ettiği suiistimallerin olabileceğini de unutmayalım...
*
Her ülke kendi içindeki krizlerin çözümünü başka ülkelerin haklarını çiğneyerek, kaynaklarına çökerek iktidarlarını korumaya çalışırken Türkiye’nin bir kez daha dünyaya insani bir duruş dersi verdiğini söyleyebiliriz...
Krizlerini kendi kaynaklarını arayarak bulmaya kilitlenen Türkiye, başka ülkelerin kaynaklarında, topraklarında gözü olmadığını da bu tarihi keşfiyle dünyaya duyurmuş oldu...
Joro örümcekleri gibi dünyayı saran küresel güçler bin yıldan beri zehirli ağlarını örmeye devam ediyor...
Türkiye’nin ise kendi ayakları üzerinde duracak her projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, etrafımızı saran tüm joro örümceklerine de şu mesajı veriyordu:
Türkiye gerektiğinde bedeli ödemeye ve ödetmeye hazırdır...
*
40 milyar dolarlık petrol ihracatına artık son verileceği günleri geride bırakacak olan Türkiye için tarihi bir dönemeç olan ve makûs talihini değiştiren bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak ve Fatih Dönmez milli ve yerli kadrolarla
Türkiye’ye tarihi bir gün yaşatmıştır...
Türkiye’nin Karadeniz’deki bu tarihi buluşuyla kara günlerini de artık geride bırakacağına inanıyoruz...
Arayıp da bulanları bu ülke unutmayacak...