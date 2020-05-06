Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Araf’ta...
"Mehmet Soysal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mehmet Soysal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Araf’ta...

6 Mayıs 2020

Her yerde büyülü bir hayranlık kadar kin de uyandıran Batı’yı Soljenitsin gibi sürekli uyaran Amin Maalouf diyor ki:

Batı, tıbbın, yeni tekniklerin nimetlerini ve özgürlükçü düşünceleri yayarak, ama aynı zamanda katliamlara, yağmalamalara ve sömürgeleştirmelere girişerek, aynı anda her yönde ve her alanda dünyayı fethe çıkmıştır.

*

Maalouf, “Neden biz bu kadar geri kaldık? Batı şimdi neden bu kadar ileride? Bunu nasıl başardı?” sorularının cevaplarını ararken içinde olduğumuz durumu da şöyle özetliyor:

Kapitalizm, komünizm, faşizm, psikanaliz, çevrecilik, elektrik, uçak, otomobil, atom bombası, telefon, televizyon, bilgi işlem, penisilin, doğum kontrol hapı, insan hakları ve de gaz odaları...

Evet, bütün bunlar, dünyanın mutluluğu ve felaketi, hepsi de Batı’dan geldi.

*

Orhan Pamuk ise yıllar önce televizyon programıma konuk olduğunda demişti ki:

Biz geleneksel İslam kültürüyle Batı kültürü arasında bir yerdeyiz. Bu ikisini birleştirmeye çalışıyoruz.

Radikal Doğucular ve radikal Batıcılar size diyorlar ki: “Sonuna kadar Doğulu olmalısın veya sonuna kadar Batılı olmalısın”.

Böyle diyen yüksek iktidar sahiplerine itibar etmeyelim...

Kaç asırdan beri ne Doğulu ne de Batılı olabildik!

Araf’ta kalmışlar gibiyiz...

*

Bin yıllık seyir defterini çıkarıp okuduğumuzda yaşadığımız coğrafyada kim dost kim düşman belli değil...

Menfaatperestlik dağların zirvesine çıkmış...

İşine geldiği kadar dürüst, adil ve demokrat...

İyilik ettiklerinin şerriyle savaşanların düştüğü bu durum ne ilk ve ne de sondu...

Hasır altı edilen ihanetlerin yüzleşme vakitlerinde herkes kaçıp gitti...

*

Bin yıldan beri ayakta durmaya çalışıyoruz.

Neden yıkıldığımızı anlatmıyoruz ve bilmiyoruz.

Abbasi Devleti’nin kurucusu Eba Müslim Horasani’ye Emevi Devleti’nin neden yıkıldığını sorduklarında diyor ki:

Onlar, dostlarının dostluğundan emin olduğu için dostlarını uzak tuttular...

Düşmanlarının dostluğunu kazanmak için yakın tuttular.

Uzaklaştırılan dost, düşman oldu...

Yakınlaştırılan düşman ise asla dost olmadı.

Herkes düşman safında birleşince yıkılmaları mukadder oldu.

*

Karantina günlerinde bin yılın muhasebesini çıkarıp defterlere yazmaya başladıkça aklımıza geliyor tüm ihanetlerin öyküsü...

Ve Araf’ta kaldığımız hikâyeleri dört duvarın arasında yazdıkça ‘Joker’ filmindeki gibi kendi kendimize ya gülüyor ya da ağlıyoruz işte...

*

Kısacası, bugünler de geçip gidecek elbette...

Dostumuz Mehmet Ali Bulut’un karantina günleri için söylediklerini düşünerek umutlanıyoruz...

Diyor ki:

Ebced hesabına göre 2021 Haziran ayına kadar sürecek!

Diliyoruz ki bu süreçte herkes şapkasını önüne koyup niye Araf’ta kaldığımızı ve nasıl çıkacağımızı bir kez daha düşünür...

X
Mehmet SOYSAL Mehmet SOYSALTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Yeni normale hoş geldinizOsman MÜFTÜOĞLU'Yeni normal'e hoş geldiniz06.05.2020
65 yaş üstüRauf TAMER65 yaş üstü06.05.2020
Aşk mı yoksa evlilik miGüzin AblaAşk mı yoksa evlilik mi?06.05.2020
2000li Kuşak Ve Biz Ne Yapacağız.Merkür Güneş’in KalbindeAygül Aydın2000'li Kuşak Ve Biz Ne Yapacağız.Merkür Güneş’in Kalbinde! 06.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.